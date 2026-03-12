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Новини Критика Зеленського
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Риторика Зеленського щодо Заходу стає жорсткішою і це може відштовхнути союзників України, - Politico

Politico: терпіння Зеленського щодо Заходу вичерпується

Президент України Володимир Зеленський дедалі різкіше висловлюється щодо підтримки Заходу. Така риторика може вплинути на відносини України з партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач видання Politico Джеймі Деттмер.

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Останнім часом  Зеленський став жорсткіше висловлюватися як щодо критиків, так і на адресу союзників. Зокрема, він дорікав європейським лідерам за повільну підтримку, обмінювався різкими заявами з прем’єр-міністром Угорщина Віктором Орбаном та поставив під сумнів підхід президента США Дональда Трампа до війни.

На думку оглядача, це свідчить про зростання розчарування, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут, а фінансова підтримка опинилася під загрозою.

Побоювання в оточенні президента

Водночас за словами джерел, близьких до української влади, різкі заяви можуть відштовхнути партнерів, від яких Україна залежить у питаннях фінансів, зброї та дипломатичної підтримки. Колишній радник Зеленського із зовнішньої політики, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що розчарування починає впливати на його публічні заяви та "призводить до посилення риторики".

Співрозмовник журналіста додав: "Це замкнуте коло, яке стає саморуйнівним".

Критика Орбана та реакція ЄС

Нещодавно Європейський Союз публічно розкритикував Зеленського за висловлювання, які, ймовірно, були спрямовані на адресу Орбана. Хоча президент не назвав імені, він дав зрозуміти, що йдеться саме про угорського прем’єра, який блокує пакет допомоги на 90 млрд євро.

Зеленський також звинуватив угорського лідера у підтримці Москви та висловив розчарування тим, що ЄС не вживає більш рішучих кроків.

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Жорсткі висловлювання президента України пролунали і під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, де він розкритикував європейських лідерів за недостатню допомогу Україні та за слабкі кроки у зміцненні власної оборони.

Напруження у відносинах зі США

Зеленський також став більш прямолінійним у коментарях щодо Трампа. Зокрема, він назвав несправедливим те, що американський президент публічно закликає Україну, а не Росія, йти на поступки заради мирної угоди.

Минулого тижня Трамп, своєю чергою, заявив, що Зеленський є головною перешкодою на шляху до миру, звинувативши його в небажанні йти на компроміси.

Аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Натія Сескурія зазначила, що українському президенту варто бути обережнішим у критиці союзників. За її словами, Києву важливо зберегти підтримку всіх європейських партнерів, особливо у взаємодії з Вашингтоном.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Трамп Дональд (8969) Орбан Віктор (949)
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Топ коментарі
+36
Це манія величі ,яка розвинулась за чотири роки війни в наших диванних ура-патріотів після перегляду гівномарафону і зєліних відосіків.
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12.03.2026 12:21 Відповісти
+29
Голобородько старається посварити нас з партнерами, щоб ми в нього просили підписати капітуляцію.
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12.03.2026 12:10 Відповісти
+29
От бідний Захід. Пропаде він без України. Прийдеться йому знову нафту, газ і все решта в кацапів за пів ціни купувати...
От скажи, то в тебе серйозно, чи ти так, па-пріколу, шоп паржать?
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12.03.2026 12:15 Відповісти
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Може це ви на свою роботу даєте посилання. Я не відкриваю чужі лінки.
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12.03.2026 13:08 Відповісти
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12.03.2026 14:13 Відповісти
"Добрим словом і пістолетом ви можете досягти набагато більшого, ніж одним лише добрим словом."
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12.03.2026 12:28 Відповісти
Партньори із мацкви очєнь просят...
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12.03.2026 12:30 Відповісти
Членограя потрібно негайно міняти.
Військове керівництво повинно вирішити в який час, коли його дії почнуть загрожувати існуванню України.
На опозицію та сметунів розраховувати не потрібно. Вони залякані, частина втекла за кордон частина сидить обісрана.
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12.03.2026 12:30 Відповісти
Правильно робить ,треба диктувати свої умови. а не плентатись у вигляді простянутої руки.
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12.03.2026 12:31 Відповісти
Треба спочатку реформи провести і з мародерами розібратися, а потім вибачитися перед українцями за порівняння України з порноактрисою і лише потім домовлятися, а не бикувати в квартальному стилі.
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12.03.2026 12:47 Відповісти
Свої умови він довго вирішив, тому і став на путь хамства йому даже не цікаво що буде з Україною
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12.03.2026 13:09 Відповісти
чим диктувати? грошей немає, зброя західна. військових не вистачає, але треба диктувати бикувати. може корупція міндічей, дєрьмаки, чернишови допоможе?
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12.03.2026 13:22 Відповісти
Диктувати умови тому,хто. тебе годує і підтримує ?Тоді ти ще більший дебіл,ніж сонцесяйний.
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13.03.2026 07:37 Відповісти
Кожен крок і кожен ляп зеленського веде до поразки України .
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12.03.2026 12:32 Відповісти
Не жорсткішою,а хамською.Це проблема всіх начальників і начальничків яких давно не били по морді...І на то нема ради...Боюсь що в нашому випадку то процес незворотній...
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12.03.2026 12:36 Відповісти
А що Зеленському залишається робити, якщо він сам по собі нікчема?
Корупція процвітає.
Перемог на фронті немає.
Навіть в вечірніх відосиках він вже немає що нового сказати українцям.
Стійка потужність Зеленського вже давно нікого не вражає.
От Володя і гавкає на всіх, як пес з-за плоту.
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12.03.2026 12:38 Відповісти
Це і є його мета-позбавити Україну союзників
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12.03.2026 12:40 Відповісти
Так зеленський думає,що він все ще на сцені 95 кварталу і тому ляпає язиком .як помелом Він не хоче розуміти,що кожне необережне слово може нашкодити УКраїні А можливо це і свідомо--по договорняку з путіним,щоб нам недопомогали партнери і підписати капітуляцію?
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12.03.2026 12:42 Відповісти
я згоден, що шоумена президентом - горе країні.

але хотів би звернути увагу, кого в цій статті співрозмовник назвав союзниками:

він дорікав європейським лідерам за повільну підтримку, обмінювався різкими заявами з прем'єр-міністром угорщина віктором орбаном та поставив під сумнів підхід президента США дональда трампа до війни
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12.03.2026 12:43 Відповісти
Зеленський думав, що з ним будуть постійно носитися, як з писаною торбою.
Його неголене є-бало буде на обкладинках всіх видань, на всіх зустрічах в перших рядах на фото.
От Зеля і зловив зірочку 🌟 та вирішив, що він полубог, якому все можна.
Трамп і ЄС натякнули Зеленському, що він не полубог, а корупціонер-полупокер!
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12.03.2026 13:02 Відповісти
Скоріше безмозкою, хоча йому все одно. Який сценарій дали той і виконує. Цікаво тільки хто пише ці сценарії, хоча здогадуюсь.
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12.03.2026 13:05 Відповісти
хамло з криворагульського трамваю
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12.03.2026 13:09 Відповісти
А ви що, хотіли, щоб Зеленскій реформи зробив потрібні для членства в ЄС, і в тюрягу з усім шоблом сів???
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12.03.2026 13:15 Відповісти
Так це і є його ціль!
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12.03.2026 13:33 Відповісти
Грузинський сценарій.
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12.03.2026 13:33 Відповісти
Начальник відділу пакування прийшов на раду директорів - забувся, буває.
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12.03.2026 13:38 Відповісти
Взагалі то Зєля все вірно сказав, але...тріпатися треба менше! Не треба УСІМ набридати!
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12.03.2026 13:48 Відповісти
Все правильно, необхідно починати публічно озвучувати все, що відбувається, бо війна йде на нашій території і гинуть наші громадяни, і саме від України сьогодні залежить майбутнє усієї Європи. Якщо Захід декларує демократичні цінності, то вже час продемонструвати, що вони дійсно чогось варті і надати Україні справжню допомогу, а не "в день по чайній ложці".
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12.03.2026 14:01 Відповісти
КРАСТИ ПОТРІБНО МЕНЬШЕ,
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12.03.2026 14:05 Відповісти
А те,що бюджет України на 70% складається с західної допомоги- це несуттєво,так?Як що країною править неук,ніяка допомога не врятує нас.Все піде,як у прірву.
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13.03.2026 07:22 Відповісти
Ну тут Зе правий ,бо Європа хоче однією дупою на двох стільцях сидіти ...тут або або
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12.03.2026 14:14 Відповісти
Жорстка риторика проти Заходу -- бездіяльність у протидії корпуції -- переслідування антикорупційних органів -- гальмування реформ, потрібних для руху в ЄС. Якось зе дуже дивно "веде" нас в ЄС. Це радше шлях до побудови в Україні якогось зеленого корпуційного бидлостану на зразок білорусі.
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12.03.2026 14:46 Відповісти
ЗЕленський вважає себе крутим перцем.,або кусочком Трампа.Ще гострим як перець "Кароліна ріпер".Людям надано один язик і два вуха щоб менше говорити і більше слухати.Тому язик треба за зубами тримати,а якщо не може утримати то до дупи хай ховає.
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12.03.2026 15:20 Відповісти
Шлях Віктора Федоровича...
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12.03.2026 18:23 Відповісти
Ішак свідомо мутить воду, бо теперішня ситуація цілком його влаштовує та забезпечує подальше царювання. Все інше, що веде до скасування воєнного стану ішак буде торпедувати. Країна є заручницею тупорилого мудака.
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12.03.2026 22:35 Відповісти
Тобто, продавати моск@лям комплектуючі для дронів і ракет, якими ******** Україну, це нормально? А коли їх ншсом про це тицяють, то вони губи дують? Може треба було і з гітлером тоді домовлятися, а не брмбити його заводи? Вам Українцім4 роки дали, щоб ви перестали продавати їм засоби вбивства! Зараз арабські країни пожинають плоди своєї допомоги ірану в обході санкцій, чекаєте, коли і вас так само мокша бомбити буде шахедами з вашими ж мікросхемами, бо ви заплющуєте шчі на вбивства українців?
Невдячні і недалекоглядні!
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13.03.2026 08:10 Відповісти
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