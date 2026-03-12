Риторика Зеленського щодо Заходу стає жорсткішою і це може відштовхнути союзників України, - Politico

Президент України Володимир Зеленський дедалі різкіше висловлюється щодо підтримки Заходу. Така риторика може вплинути на відносини України з партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач видання Politico Джеймі Деттмер.

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Останнім часом Зеленський став жорсткіше висловлюватися як щодо критиків, так і на адресу союзників. Зокрема, він дорікав європейським лідерам за повільну підтримку, обмінювався різкими заявами з прем’єр-міністром Угорщина Віктором Орбаном та поставив під сумнів підхід президента США Дональда Трампа до війни.

На думку оглядача, це свідчить про зростання розчарування, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут, а фінансова підтримка опинилася під загрозою.

Побоювання в оточенні президента

Водночас за словами джерел, близьких до української влади, різкі заяви можуть відштовхнути партнерів, від яких Україна залежить у питаннях фінансів, зброї та дипломатичної підтримки. Колишній радник Зеленського із зовнішньої політики, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що розчарування починає впливати на його публічні заяви та "призводить до посилення риторики".

Співрозмовник журналіста додав: "Це замкнуте коло, яке стає саморуйнівним".

Критика Орбана та реакція ЄС

Нещодавно Європейський Союз публічно розкритикував Зеленського за висловлювання, які, ймовірно, були спрямовані на адресу Орбана. Хоча президент не назвав імені, він дав зрозуміти, що йдеться саме про угорського прем’єра, який блокує пакет допомоги на 90 млрд євро.

Зеленський також звинуватив угорського лідера у підтримці Москви та висловив розчарування тим, що ЄС не вживає більш рішучих кроків.

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Жорсткі висловлювання президента України пролунали і під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, де він розкритикував європейських лідерів за недостатню допомогу Україні та за слабкі кроки у зміцненні власної оборони.

Напруження у відносинах зі США

Зеленський також став більш прямолінійним у коментарях щодо Трампа. Зокрема, він назвав несправедливим те, що американський президент публічно закликає Україну, а не Росія, йти на поступки заради мирної угоди.

Минулого тижня Трамп, своєю чергою, заявив, що Зеленський є головною перешкодою на шляху до миру, звинувативши його в небажанні йти на компроміси.

Аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Натія Сескурія зазначила, що українському президенту варто бути обережнішим у критиці союзників. За її словами, Києву важливо зберегти підтримку всіх європейських партнерів, особливо у взаємодії з Вашингтоном.

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