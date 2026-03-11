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Зеленський бреше, стверджуючи, що не знав про приїзд угорської делегації до України, - Сійярто

спростував заяву Зеленського про "неузгоджений" візит угорської делегації

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що Київ офіційно попередили про приїзд угорської делегації до України.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сіяйрто звинувачує Зеленського у брехні

Очільник МЗС Угорщини заявив, що "український президент бреше".

"Зеленський стверджує, що не знав про приїзд угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України", - написав угорський посадовець.

До свого допису Сійярто додав фото документа від 10 березня, де йдеться про звернення угорського посольства до МЗС України. У тексті сказано, що перебування делегації в Києві заплановане на четвер і п’ятницю.

Угорське посольство попросило МЗС України сприяти організації зустрічі делегації з віцепрем’єром і міністром енергетики Денисом Шмигалем.

спростував заяву Зеленського про

"Ситуація така, що українці заблокували постачання нафти до Угорщини в період, коли морські перевезення нафти стикаються з найбільшою невизначеністю за всі часи, а єдиною альтернативою нафтопроводу "Дружба" є морський шлях. Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини", - заявив очільник угорського зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Угорщина силою прорве "блокаду" України нафтопроводу "Дружба". Ніяких компромісів, - Орбан

Візит угорської делегації

  • Раніше повідомлялося, що Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.
  • У МЗС України заявили, що група громадян Угорщини, які прибули до України для інспектування нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка раніше прибула до України.

Читайте також: Зеленський: Мені невідомо, що в Україні робить угорська делегація

Автор: 

Угорщина (3027) візит (1773) Зеленський Володимир (28072) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+28
От лошари ці Сіярти! Зеленскій завжди бреше!
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11.03.2026 22:06 Відповісти
+23
*****, треба не попереджати, а узгоджувати прийоми делегацій. Невже ******* це не відомо? А то получається як якісь начальники чи контролюючі органи попереджають, що завтра приїдемо інспектувати, мля. Чи кацапо******* не зрозуміти?
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11.03.2026 22:17 Відповісти
+15
Правильно робить. Хай гроші і особисті речі українців віддадуть віддадуть. З ними взагалі треба поводитись симетрично як вони поводились з українцями щоб знали що так не робиться. Хай подякують що їм наручники не вділи і не допитували.
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11.03.2026 22:17 Відповісти
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От лошари ці Сіярти! Зеленскій завжди бреше!
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11.03.2026 22:06 Відповісти
+100 !

але ж і делегація "нон грата" - непрошені гості, якщо українською.

.
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11.03.2026 22:16 Відповісти
А може цього разу не збрехав?
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11.03.2026 22:17 Відповісти
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11.03.2026 22:22 Відповісти
Чому Нелох нарощує рейтинг Орбану?
Тому що йому нахєр ЄС та Україна в ЄС, йому потрібна україна лише де вони з Єрмаком з ванни МАРОДЕРАТОМ ПРАВЛЯТЬ та кремлю догоджюуть.
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11.03.2026 23:19 Відповісти
***** твоє завжди бреше ... разом з мадярами !
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11.03.2026 22:21 Відповісти
Звичайно ж, ТВОЄ ніколи не бреше...
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11.03.2026 22:46 Відповісти
так і завжди...
Ви ще скажіть, що він на роялі не вміє грати

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12.03.2026 01:45 Відповісти
бабло де?
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11.03.2026 22:08 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=PRcJQiOIIrY Кошелек-кошелек... Какой кошелёк?"

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11.03.2026 22:20 Відповісти
1. Перелік членів делегації не вказаний.

2. Зеленський дуркує.
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11.03.2026 22:10 Відповісти
немає ніякої делегації там зазначено тільки одну особу, це не делегація, а звичайна провокація.
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11.03.2026 22:17 Відповісти
Правильно робить. Хай гроші і особисті речі українців віддадуть віддадуть. З ними взагалі треба поводитись симетрично як вони поводились з українцями щоб знали що так не робиться. Хай подякують що їм наручники не вділи і не допитували.
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11.03.2026 22:17 Відповісти
Якщо це дійсно його слова то це дипломатичний скандал, він порушує етичний кодекс дипломатії .
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11.03.2026 22:12 Відповісти
Сціясто вилізло 🐁💦
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11.03.2026 22:13 Відповісти
ДЕ ГРОШІ ІНКАСАТОРІВ МУДИЛО?)

а ще....пофіг що там ЗЕ. Гроші верніть
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11.03.2026 22:13 Відповісти
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11.03.2026 22:14 Відповісти
Вже всі побачили , що в Угорщині відбуваються вибори Зеленського
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11.03.2026 22:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ncfdy6KQGh0

Гострослови Рева та Чекалкін - послухайте й дізнаєтесь на що напрошується оцей недоОрбан Сійярто, тролячи вована кріварогскава - на підвищенн своїх антиукраїнських рейтингів , в цьому вован мастак

Виявляється Расмунсен ( бувший керівник НАТО поділився цитатю Байдена про Зєльнскава після атаки на НАТО хамським словесним проносом ще з літака, коли воно летіло на асамблею НАТО...
Цитата Байдена про Зеленського -" маємо ми такий біль в дупі "- книжка спогадів Расмунсена
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11.03.2026 22:28 Відповісти
Є такий тут МУКО - знову попросить модератора мене забанити за те, що я стверджую - Зеленський повокатор кремля для перемоги правих ********* у ЄС на виборах.
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11.03.2026 22:38 Відповісти
Ротом Мосейчук сказано в атвєтку усякім орбанам з сіяртамі (з рота Налталки Мосейчук, це ну як.... слова дипломата Єрмака в нєстоль дальокіє врємена) або як прямо з рота дипломованного юриста Нелоха

"А ЧИ ХОЧЕМО МИ ВЗАГАЛІ В ТАКИЙ ЄВРОСОЮЗ? "
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11.03.2026 22:50 Відповісти
Це він мав на увазі путіна, бо він гнійний фурункул всієї планети
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12.03.2026 08:53 Відповісти
У цій ситуації брешуть усі, але наш вавчік на пів корпуса завжди попереду...
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11.03.2026 22:17 Відповісти
*****, треба не попереджати, а узгоджувати прийоми делегацій. Невже ******* це не відомо? А то получається як якісь начальники чи контролюючі органи попереджають, що завтра приїдемо інспектувати, мля. Чи кацапо******* не зрозуміти?
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11.03.2026 22:17 Відповісти
Наручники треба було мадрам вдіти і допитувати.
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11.03.2026 22:19 Відповісти
Сіярто хворий.

1 ) Тут бачу що попередили
2) Де тут делегація?
3) Можна документ що дозволити?
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11.03.2026 22:20 Відповісти
Українці можуть забути про вступ до ЄС доки зейло при владі. Але їм срати, головне що зейло биканув на угорців. Ото дав. Рейтинг знову 146%.
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11.03.2026 22:22 Відповісти
дай вгадаю "ми НЕДОТЯГУЄМО"

А угорщина це - стандарт ЕС

- гопстопнути інкасаторів
- тримати їх півтори доби і знущатись запросивши допитувати кгбістів
- відпустити бо нема що предявити
- вкрасти банківську готівку і метали
- ЗАДНІМ ЧИСЛОМ узаконювати вкрадене
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11.03.2026 22:27 Відповісти
Так Угорщина -в ЄЧ і НАТО ,а Україна хрін знає коли там буде і чи взагалі там буде.
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11.03.2026 22:42 Відповісти
Поки що тільки такі кацогниди як ти більше всього заважають Україні кудись вступити роздмухуючи провокації і допомагаючи ворогам втілювати план по дескримінації України в Європі. Тут сліпий бачить як такі як ти працюють в унісон з ворогом.
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11.03.2026 22:38 Відповісти
та вже ми в нато вступили,що помагаємо першій армії світу рятуючи їх від провалу.Те саме буде з тим нікчемним єс як тільки москаль ступить на їхню землю,самі прибіжать.Головне щоб не за пізно прибігли бо будуть гайки багатьом.
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11.03.2026 22:39 Відповісти
Птахам Мадяра прогул...
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11.03.2026 22:23 Відповісти
Ну если желегацию отошлют нах, то не врёт. Если какие-то встречи все же будут, то зебоба шлангом прикинулся.
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11.03.2026 22:23 Відповісти
А що як наше МЗС того листа не отримало? Де папірець щодо отримання листа адресатом? Я теж можу вдома таку цидулку на принтері надрукувати.
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11.03.2026 22:23 Відповісти
Звичайна маніпуляція -
"..оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що ...
Різницю між "повідомити" і "узгодити" йому треба пояснити !
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11.03.2026 22:24 Відповісти
Зеленский постоянно врет. Бредни орбановской компании тут не причем.
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11.03.2026 22:25 Відповісти
"Про це він написав у соцмережі фейсбук,..."
В Спортлото писати треба...
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11.03.2026 22:25 Відповісти
Що з того, що попередили, якщо інша сторона не давала згоди на зустріч? Якого тоді попхалися, не інакше як заради провокації
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11.03.2026 22:25 Відповісти
Ми й доси не знаємо😁 ви хто такі, ************?
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11.03.2026 22:26 Відповісти
ЗЕскот завжди бреше, ми вже не звертаємо увагу... Мадяри, при всій неповазі до них, Потужного в лайно макають)))
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11.03.2026 22:29 Відповісти
Треба посилати мадярів на три букви і не затримуватись. Хай подякують що їм наручники не вділи і не допитували півтори добі на німецькій мові яку вони повинні знати як бувші імперці.
Хай віддадуть вкрадене без затримок, тоді з ними можна буде говорити і то тільки по телефону.
Досить над Україною знущатись. То гамерикани в оральному кабінеті, тепер ще й мадяри хочуть.
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11.03.2026 22:34 Відповісти
Ти подивись на цих сук жабомордих. Як не в двері так в вікно лізуть. Вони ще й умови нам ставлять. А хто вас виродків гнилозубих в Україну запрошував, особливо після того що ви зробили? Видворити вугорських диверсантів і провокаторів з України поки вони ще більше не начворили тут. А то рашисти або найманці Орбана їх нарошне вб'ють щоб потім звинуватити Україну
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11.03.2026 22:35 Відповісти
Ти правий на всі 100%
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11.03.2026 22:46 Відповісти
Єдина наша помилка - треба було перекрити той нафтопровід ще 4 роки тому !
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11.03.2026 22:38 Відповісти
Це потрібно було зробити ще 12 років тому як тільки рашисти влізли в наш крим. Але ж тоді всі верещали що нам вигідно з рашистами торгувати бо копійка в бюджет капає. Ну як, багато заробили качаючи рашистам нафту і газ? Ще наші діти і внуки і правнуки будуть відчувати на собі наш ''заробіток''
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11.03.2026 22:41 Відповісти
Угу ... натомість хтось посадив Медведчука на нашу ГТС , а ще весь час його збіговиська міліція поліція охороняла ...
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11.03.2026 22:46 Відповісти
На нашій ГТС і до мудачука сиділи всі кому не лінь. Наскільки я пам'ятаю його компанія виграла якийсь довгий процес в суді і отримала гілку на кормлєніє від кремля.
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12.03.2026 01:30 Відповісти
Поки ще є час, той нафтопровід треба підірвати/розібрати й забути про нього. Бо ці ****** будуть як сарана лізти. Ще другий фронт нам відкриють.
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11.03.2026 22:51 Відповісти
І тепер не погано враховуючи нафтову кризу через війну.
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11.03.2026 22:48 Відповісти
Його відкрив у 2019 ЄРМАК ОСОБИСТО премовини й підпис ЗЄ
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11.03.2026 23:29 Відповісти
...вірініше продовжив контракт на прохання ЄС , а Мосейчук СЬОГОДНІ каже -так нахєр нам таке ЄС
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11.03.2026 23:30 Відповісти
Вони зовсім уху їли.Поки не повернуть гроші,ніяких делегацій,ніяких нафтопроводів.
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11.03.2026 22:45 Відповісти
Правильно і не тільки гроші, а і особисті речі інкасаторів з офіційними вибаченнями. Якщо відступите то об вас всі почнуть ноги витирати.
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11.03.2026 22:49 Відповісти
Ще й компенсацію моральних збитків.
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11.03.2026 22:52 Відповісти
А як же без цього.
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11.03.2026 22:55 Відповісти
Як вони ще не поїхали,то може доречно було би,щоб делегацією зайнялися ТЦК,щоб іноземні добровольці всі підписали контракт,о така буде їм "Дружба". 👍
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11.03.2026 23:09 Відповісти
А кому належить ділянка нафтопроводу ,що проходить Україною?
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11.03.2026 22:59 Відповісти
Укртранснафті.
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12.03.2026 09:56 Відповісти
Роздати кожному з "делегації" по плавленому сирку Дружба і завернути в зворотному напрямку! Можна і з ноги в зад.
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11.03.2026 23:13 Відповісти
В сенсі повідомили? Це вони, типу, до себе додому їдуть, необхідно усе кидати і "барина" зустрічати?
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11.03.2026 23:33 Відповісти
Не знаю що там Зе, але те що Орбан-Сіярто брешуть як цуцики на гроші ***** та ще й наші гроші крадуть - це очевидно.
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11.03.2026 23:53 Відповісти
Цікаві такі мадяри.
Спочатку висралися перед дверима, а потім дзвонять і просять папір, щоб сраку витерти.
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12.03.2026 00:04 Відповісти
А, коли і кому ішак не бреше? Це чмо завжди бреше.
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12.03.2026 07:28 Відповісти
З Єрмаком не було узгоджено.
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12.03.2026 09:16 Відповісти
А чом ця *делегація* мандярів, ****** не їде в москву вимагати відремонтувати нафтопровід? Москва ж його зруйнувала, то чому Україна повинна витрачати свої кошти на його відновлення?
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12.03.2026 16:14 Відповісти
 
 