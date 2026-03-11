Зеленський бреше, стверджуючи, що не знав про приїзд угорської делегації до України, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що Київ офіційно попередили про приїзд угорської делегації до України.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сіяйрто звинувачує Зеленського у брехні

Очільник МЗС Угорщини заявив, що "український президент бреше".

"Зеленський стверджує, що не знав про приїзд угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України", - написав угорський посадовець.

До свого допису Сійярто додав фото документа від 10 березня, де йдеться про звернення угорського посольства до МЗС України. У тексті сказано, що перебування делегації в Києві заплановане на четвер і п’ятницю.

Угорське посольство попросило МЗС України сприяти організації зустрічі делегації з віцепрем’єром і міністром енергетики Денисом Шмигалем.

"Ситуація така, що українці заблокували постачання нафти до Угорщини в період, коли морські перевезення нафти стикаються з найбільшою невизначеністю за всі часи, а єдиною альтернативою нафтопроводу "Дружба" є морський шлях. Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини", - заявив очільник угорського зовнішньополітичного відомства.

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Візит угорської делегації

Раніше повідомлялося, що Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.

У МЗС України заявили, що група громадян Угорщини, які прибули до України для інспектування нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка раніше прибула до України.

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