Зеленський бреше, стверджуючи, що не знав про приїзд угорської делегації до України, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що Київ офіційно попередили про приїзд угорської делегації до України.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сіяйрто звинувачує Зеленського у брехні
Очільник МЗС Угорщини заявив, що "український президент бреше".
"Зеленський стверджує, що не знав про приїзд угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України", - написав угорський посадовець.
До свого допису Сійярто додав фото документа від 10 березня, де йдеться про звернення угорського посольства до МЗС України. У тексті сказано, що перебування делегації в Києві заплановане на четвер і п’ятницю.
Угорське посольство попросило МЗС України сприяти організації зустрічі делегації з віцепрем’єром і міністром енергетики Денисом Шмигалем.
"Ситуація така, що українці заблокували постачання нафти до Угорщини в період, коли морські перевезення нафти стикаються з найбільшою невизначеністю за всі часи, а єдиною альтернативою нафтопроводу "Дружба" є морський шлях. Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини", - заявив очільник угорського зовнішньополітичного відомства.
Візит угорської делегації
- Раніше повідомлялося, що Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.
- У МЗС України заявили, що група громадян Угорщини, які прибули до України для інспектування нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка раніше прибула до України.
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але ж і делегація "нон грата" - непрошені гості, якщо українською.
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Тому що йому нахєр ЄС та Україна в ЄС, йому потрібна україна лише де вони з Єрмаком з ванни МАРОДЕРАТОМ ПРАВЛЯТЬ та кремлю догоджюуть.
Ви ще скажіть, що він на роялі не вміє грати
2. Зеленський дуркує.
а ще....пофіг що там ЗЕ. Гроші верніть
Гострослови Рева та Чекалкін - послухайте й дізнаєтесь на що напрошується оцей недоОрбан Сійярто, тролячи вована кріварогскава - на підвищенн своїх антиукраїнських рейтингів , в цьому вован мастак
Виявляється Расмунсен ( бувший керівник НАТО поділився цитатю Байдена про Зєльнскава після атаки на НАТО хамським словесним проносом ще з літака, коли воно летіло на асамблею НАТО...
Цитата Байдена про Зеленського -" маємо ми такий біль в дупі "- книжка спогадів Расмунсена
"А ЧИ ХОЧЕМО МИ ВЗАГАЛІ В ТАКИЙ ЄВРОСОЮЗ? "
1 ) Тут бачу що попередили
2) Де тут делегація?
3) Можна документ що дозволити?
А угорщина це - стандарт ЕС
- гопстопнути інкасаторів
- тримати їх півтори доби і знущатись запросивши допитувати кгбістів
- відпустити бо нема що предявити
- вкрасти банківську готівку і метали
- ЗАДНІМ ЧИСЛОМ узаконювати вкрадене
"..оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що ...
Різницю між "повідомити" і "узгодити" йому треба пояснити !
В Спортлото писати треба...
Хай віддадуть вкрадене без затримок, тоді з ними можна буде говорити і то тільки по телефону.
Досить над Україною знущатись. То гамерикани в оральному кабінеті, тепер ще й мадяри хочуть.
міліціяполіція охороняла ...
Спочатку висралися перед дверима, а потім дзвонять і просять папір, щоб сраку витерти.