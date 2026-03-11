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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Угорська делегація вирушила до Києва на переговори щодо нафтопроводу "Дружба"

Нафтопровід Дружба

Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.

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Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telex. Делегацію очолює парламентський держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чапек. За його словами, метою поїздки є проведення переговорів у Києві не лише з українським енергетичним керівництвом, а й із послами та представником Європейської комісії.

Чапек повідомив про поїздку у відеозверненні, записаному на пункті пропуску "Захонь" з угорського боку кордону.

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Ще 4 березня уряд Угорщини створив спеціальну слідчу комісію, яка має оцінити стан нафтопроводу. До її складу, окрім Чапека, входять фахівець нафтової галузі, державний службовець із питань міжнародних відносин та аналітик енергетичного ринку.

Перед поїздкою до України члени комісії провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного сектору та уряду. За результатами зустрічі сторони домовилися, що Словаччина також приєднається до угорської делегації.

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Комісія також надіслала листа віцепрем’єр-міністрові України та міністру енергетики Денису Шмигалю.

З кінця січня 2026 року транзит нафти через нафтопровід "Дружба" територією України припинився. Саме цим маршрутом Угорщина та Словаччина отримували більшість імпортної нафти.

На цьому тлі Угорщина заблокувала позику для України від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, доки постачання нафти через "Дружбу" не відновиться. Своєю чергою Словаччина заявила, що не надаватиме Україні екстрених поставок електроенергії до відновлення роботи нафтопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав ймовірні строки відновлення нафтопроводу "Дружба"

Україна пояснювала, що транзит припинився через російські атаки, і пропонувала Євросоюзу використовувати альтернативні маршрути транспортування нафти, зокрема нафтопровід "Одеса – Броди".

Водночас у Будапешті та Братиславі заявляли, що супутникові знімки нібито не зафіксували пошкоджень самого трубопроводу. Там вважають припинення транзиту політичним рішенням.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не хотів би відновлення роботи "Дружби", оскільки йдеться про транспортування російської нафти, але додав, що технічно відновити роботу трубопроводу можна приблизно за півтора місяця.

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Угорщина (3027) нафтопровід (454)
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Топ коментарі
+19
А той переговорник везе наші гроші та золото, що вони забрали у інкасаторів? Чи то ще одна "пєдаль" для тиску на ЗЕлупу?
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11.03.2026 14:00 Відповісти
+19
Оце так нахаби! Женіть їх нах!
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11.03.2026 14:03 Відповісти
+18
Супер! Дайте делегації кизди, знайдіть в карманах траву і запхайте в СІЗО. В СІЗО - без зупину киздіть і питайте кацапською яку діверсію їм наказали зробити поки не зізнаються.
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11.03.2026 14:11 Відповісти
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А той переговорник везе наші гроші та золото, що вони забрали у інкасаторів? Чи то ще одна "пєдаль" для тиску на ЗЕлупу?
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11.03.2026 14:00 Відповісти
Там немає Ваших і наших грошей. Почекаємо інформації із ЄС, чиї гроші перевозили інкасатори державного банку України з австрійського банку, який працює на росії.
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11.03.2026 14:43 Відповісти
ти давно з тайги виліз? - гроші з рахунку на рахунок переводять електронним способом, а брудні гроші ще й через купу офшорних прокладок. А це везли тупо готівку для обмінників
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11.03.2026 14:48 Відповісти
З тайги мабуть вилізли Ви. Я не вірю ні угорській, ні українській владі і на це у мене є причини. Забагато було і є корупції в о реченні президента. І така дипломатія, яку проводить він не сприймається в ЄС. Сказати можна, що завгодно. Подія сталася і потрібно зачекати інформацію ЄС, якій я точно повірю. А як перевозяться гроші з банку в банк я добре знаю. Українська влада вже подали позови на неправомірні дії?
Я Вам відповів без образ? А Ви можете сказати, чому Україна не ввела санкції проти ''Райффайзенбанку'', який попри війну працює на території росії?
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11.03.2026 14:55 Відповісти
Готівкову валюту з Австрії українські банки возять вже років 30. Раніше були літаки, а зараз авто. А ця схема з затриманням вигадана фсбшниками перед виборами. Відносно того хто працює на росії. Нафтогаз був найбільшим поповнювачем бюджету росії, транспортуючи газ і нафту до ЄС. Тепер від послуг Нафтогазу будемо відмовлятися?
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11.03.2026 14:50 Відповісти
Все, що везли офіційно українські інкасатори - це українське, це наше. І навіть те, що(можливо) у нас украла ЗЕлупина шобла міндічей, яку привели до влади НАШІ виборці. І розбиратись з тим, хто, як, куди і навіщо віз - то суто наша, українська справа. І ніяким мад'ярам чи ще комусь вирішувати долю НАШИХ грошей чи цінностей - все має бути повернено в державу, яка сама і буде розбиратись тими органами, яким дали право українськи виборці. А те, що вони наробили жаху на виборах - це теж справа чисто українська, а не мудаків орбанів чи ще когось.
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11.03.2026 14:51 Відповісти
Треба бути довбойопами щоб допомогти ******* перед виборами - запустити трубу. Сподіваюсь, цього не буде.
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11.03.2026 14:01 Відповісти
не бачу причин, чому б це не сталося.
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11.03.2026 14:25 Відповісти
А що, гроші і золото вже віддали? Ні, то пішли накуй...
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11.03.2026 14:40 Відповісти
це ми так думаємо. а зелене шапіто завжди зрадить любі інтереси нашої країни. якби тільки платили.
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11.03.2026 14:41 Відповісти
Оце так нахаби! Женіть їх нах!
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11.03.2026 14:03 Відповісти
Господи, та розірви ти вже той трубопровід, якщо ніхто не може і не буде підстав говорити про якусь нафту для Угорщини і словаччини
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11.03.2026 14:05 Відповісти
Супер! Дайте делегації кизди, знайдіть в карманах траву і запхайте в СІЗО. В СІЗО - без зупину киздіть і питайте кацапською яку діверсію їм наказали зробити поки не зізнаються.
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11.03.2026 14:11 Відповісти
З.І. на додачу до трави ще знайдіть корочки ФСБ. Щоб було цікавіше.
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11.03.2026 14:12 Відповісти
Ще можна знайти ще якісь накази, листи задач, валізку з вибухівкою))
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11.03.2026 14:45 Відповісти
То вже занадто.
Просто киздити поки не зізнаються.
«...в делах о заговорах и других государственных преступлениях значение признания обвиняемого приобретает характер решающего доказательства, доказательства максимальной силы». (С) Вишинський
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11.03.2026 15:14 Відповісти
А вони взяли свою ремонтну бригаду, бо кому той трубопровід потрібен - їм чи нам? Нехай везуть, надіюсь, що у нас є два-три трофейних кацапських Шахеди, які абсолютно випадково прилетять на їхні голови, а ми тут не при ділах.
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11.03.2026 14:14 Відповісти
ДАЙТЕ ЇМ КОПНЯКА))
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11.03.2026 14:15 Відповісти
і сєльодкі
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11.03.2026 14:23 Відповісти
А вкрадені гроші та золото делегати прихопили?
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11.03.2026 14:19 Відповісти
В історично-політичному поводженню Угорщина поводиться традиційно, чого тільки варта їхня химерна національна міфологія про брехливу оборудку з так званим " білим конем " в обмін на територію яку з малечку угорці розповідають своїм дітям, привчаючи до безчестя. В часи середньовіччя угорськи правлячи кола дуже вдало заробляли на заможних бранцях.
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11.03.2026 16:55 Відповісти
Криворізькій гопоті затисли тестікули? Кеш привласнили? Який ще в світі лох, не зрозумів би, що його купують як лоха? Треба було просто ігнорувати Свинтуса Орбана. Гірше для нього і не придумати. Але ж ні!
А тут два варіанти. Або наш Янелох кончений Лох, або, як говорять, що це реально спільна операція Маскви. Так тут знову виходить, що наш Янелох кончений Лох. Бо привело його до цієї ситуації його оточення, яке йому тексти пише, і радить, як себе треба поводити. Результат - Орбан дістає шанс виграти, за Євроїнтегорацію можна надовго забути, і удар відчує вся Україна, а не клоун квартальний.
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11.03.2026 14:34 Відповісти
це перевдягнуті угорські карманнікі, їдуть на гастролі, знову гроші тиріть
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11.03.2026 14:38 Відповісти
У мене інше питання: - чому у 2022 році не було припинено транспортування нафти з росії по цьому нафтопроводу? Хто і навіщо допомагав росії 4 роки заробляти мільярди доларів США?
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11.03.2026 14:47 Відповісти
Запросить подивитися нафтопровід - і втопите у нафті....по "дружбі"!
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11.03.2026 14:58 Відповісти
26 ноября 2014, 08:36

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045403/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045403/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045403/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045403/

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Суд в Вашингтоне разделил 100 миллионов долларов, которые прятал в офшорах экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко, между банком в Антигуа и правительством США.

Почти четверть этой суммы получает банк "Еврофед" на островном государстве Антигуа, а порядка 75 миллионов долларов должны поступить на счета правительства США, сообщает "https://ukrainian.voanews.com/media/video/2534276.html Голос Америки"

В целом американское правосудие установило местонахождение 250 миллионов долларов, которые были выведены из Украины коррупционным путем и находятся на счетах в островных государствах Антигуа и Гернси, Литве, Лихтенштейне и Швейцарии.

На эти деньги претендовали много сторон, включая самого Лазаренко и российский "Газпром". Среди них, и банк "Еврофед", который был основан Лазаренко на Антигуа, но сейчас управляется назначенным судом ликвидатором. Этот банк пошел на "мировую" с правительством США и отказался от претензий на большую часть денег.

"Приблизительно 23% идут банку "Еврофед" для погашения затрат на юристов, судебных издержки и для распределения между теми вкладчиками банка, которые не были ассоциированы с Лазаренко. Банк "Еврофед" снимает претензии на остальные деньги - так что около 75 миллионов поступят в распоряжения США", - сказал юрист Джин Берд.

Это касается лишь 100 миллионов долларов. Доля, которая должна поступить правительству США, еще оспаривается, но юрист оценивает шансы Америки их получить как очень высокие.
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11.03.2026 15:02 Відповісти
переговори проводити в Покровську
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11.03.2026 15:05 Відповісти
Туристы, без полномочий, без приглашения, разведку для кацапни хотят провести?
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11.03.2026 15:54 Відповісти
 
 