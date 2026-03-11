Угорська делегація вирушила до Києва на переговори щодо нафтопроводу "Дружба"
Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telex. Делегацію очолює парламентський держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чапек. За його словами, метою поїздки є проведення переговорів у Києві не лише з українським енергетичним керівництвом, а й із послами та представником Європейської комісії.
Чапек повідомив про поїздку у відеозверненні, записаному на пункті пропуску "Захонь" з угорського боку кордону.
Ще 4 березня уряд Угорщини створив спеціальну слідчу комісію, яка має оцінити стан нафтопроводу. До її складу, окрім Чапека, входять фахівець нафтової галузі, державний службовець із питань міжнародних відносин та аналітик енергетичного ринку.
Перед поїздкою до України члени комісії провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного сектору та уряду. За результатами зустрічі сторони домовилися, що Словаччина також приєднається до угорської делегації.
Комісія також надіслала листа віцепрем’єр-міністрові України та міністру енергетики Денису Шмигалю.
З кінця січня 2026 року транзит нафти через нафтопровід "Дружба" територією України припинився. Саме цим маршрутом Угорщина та Словаччина отримували більшість імпортної нафти.
На цьому тлі Угорщина заблокувала позику для України від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, доки постачання нафти через "Дружбу" не відновиться. Своєю чергою Словаччина заявила, що не надаватиме Україні екстрених поставок електроенергії до відновлення роботи нафтопроводу.
Україна пояснювала, що транзит припинився через російські атаки, і пропонувала Євросоюзу використовувати альтернативні маршрути транспортування нафти, зокрема нафтопровід "Одеса – Броди".
Водночас у Будапешті та Братиславі заявляли, що супутникові знімки нібито не зафіксували пошкоджень самого трубопроводу. Там вважають припинення транзиту політичним рішенням.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не хотів би відновлення роботи "Дружби", оскільки йдеться про транспортування російської нафти, але додав, що технічно відновити роботу трубопроводу можна приблизно за півтора місяця.
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Я Вам відповів без образ? А Ви можете сказати, чому Україна не ввела санкції проти ''Райффайзенбанку'', який попри війну працює на території росії?
Просто киздити поки не зізнаються.
«...в делах о заговорах и других государственных преступлениях значение признания обвиняемого приобретает характер решающего доказательства, доказательства максимальной силы». (С) Вишинський
А тут два варіанти. Або наш Янелох кончений Лох, або, як говорять, що це реально спільна операція Маскви. Так тут знову виходить, що наш Янелох кончений Лох. Бо привело його до цієї ситуації його оточення, яке йому тексти пише, і радить, як себе треба поводити. Результат - Орбан дістає шанс виграти, за Євроїнтегорацію можна надовго забути, і удар відчує вся Україна, а не клоун квартальний.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045403/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045403/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045403/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045403/
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Суд в Вашингтоне разделил 100 миллионов долларов, которые прятал в офшорах экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко, между банком в Антигуа и правительством США.
Почти четверть этой суммы получает банк "Еврофед" на островном государстве Антигуа, а порядка 75 миллионов долларов должны поступить на счета правительства США, сообщает "https://ukrainian.voanews.com/media/video/2534276.html Голос Америки"
В целом американское правосудие установило местонахождение 250 миллионов долларов, которые были выведены из Украины коррупционным путем и находятся на счетах в островных государствах Антигуа и Гернси, Литве, Лихтенштейне и Швейцарии.
На эти деньги претендовали много сторон, включая самого Лазаренко и российский "Газпром". Среди них, и банк "Еврофед", который был основан Лазаренко на Антигуа, но сейчас управляется назначенным судом ликвидатором. Этот банк пошел на "мировую" с правительством США и отказался от претензий на большую часть денег.
"Приблизительно 23% идут банку "Еврофед" для погашения затрат на юристов, судебных издержки и для распределения между теми вкладчиками банка, которые не были ассоциированы с Лазаренко. Банк "Еврофед" снимает претензии на остальные деньги - так что около 75 миллионов поступят в распоряжения США", - сказал юрист Джин Берд.
Это касается лишь 100 миллионов долларов. Доля, которая должна поступить правительству США, еще оспаривается, но юрист оценивает шансы Америки их получить как очень высокие.