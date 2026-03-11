Угорська делегація вирушила до Києва на переговори щодо нафтопроводу "Дружба"

Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.

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Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telex. Делегацію очолює парламентський держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чапек. За його словами, метою поїздки є проведення переговорів у Києві не лише з українським енергетичним керівництвом, а й із послами та представником Європейської комісії.

Чапек повідомив про поїздку у відеозверненні, записаному на пункті пропуску "Захонь" з угорського боку кордону.

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Ще 4 березня уряд Угорщини створив спеціальну слідчу комісію, яка має оцінити стан нафтопроводу. До її складу, окрім Чапека, входять фахівець нафтової галузі, державний службовець із питань міжнародних відносин та аналітик енергетичного ринку.

Перед поїздкою до України члени комісії провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного сектору та уряду. За результатами зустрічі сторони домовилися, що Словаччина також приєднається до угорської делегації.

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Комісія також надіслала листа віцепрем’єр-міністрові України та міністру енергетики Денису Шмигалю.

З кінця січня 2026 року транзит нафти через нафтопровід "Дружба" територією України припинився. Саме цим маршрутом Угорщина та Словаччина отримували більшість імпортної нафти.

На цьому тлі Угорщина заблокувала позику для України від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, доки постачання нафти через "Дружбу" не відновиться. Своєю чергою Словаччина заявила, що не надаватиме Україні екстрених поставок електроенергії до відновлення роботи нафтопроводу.

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Україна пояснювала, що транзит припинився через російські атаки, і пропонувала Євросоюзу використовувати альтернативні маршрути транспортування нафти, зокрема нафтопровід "Одеса – Броди".

Водночас у Будапешті та Братиславі заявляли, що супутникові знімки нібито не зафіксували пошкоджень самого трубопроводу. Там вважають припинення транзиту політичним рішенням.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не хотів би відновлення роботи "Дружби", оскільки йдеться про транспортування російської нафти, але додав, що технічно відновити роботу трубопроводу можна приблизно за півтора місяця.

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