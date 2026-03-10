Угорщина погрожує новими операціями через ситуацію з "Дружбою"
Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав причетність до інциденту з українськими інкасаторами, назвавши це відповіддю на ситуацію з нафтопроводом "Дружба".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telex з посиланням на заяву угорського міністра.
Лазар наголосив, що вилучені в українських інкасаторів гроші та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".
Він також підтвердив, що операція із затримання українських інкасаторів не була випадковою.
"Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо, – заявив міністр.
Угорщина не відмовиться від подібних операцій
Лазар натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції й надалі, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.
"Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину", – сказав посадовець.
Угорський міністр поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну та заявив, що "чим довше триватиме відновлення нафтопроводу, тим необхідні ретельніші розслідування" цієї справи.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
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Тупо виглядають тупі ігрища з нафтопроводом. Тупо і недолуго.
Є пошкодження нафтопроводу в наслідок обстрілу? Ну нєхрен тут юлити і бавитись в секретність. Запросили, привезли, тицьнули мордами і лише після того послали нахрін.
Закінчився договір? Те саме. Тицьнули папірцем в морду і нахрін.
Не хочемо більше дати заробити оркам на війну проти нас - знову ж, для того є ДИПЛОМАТИ, а не дурні висери і погрози у вечірніх відосіках від зеленого придурка.
Мадяри прийняли правили гри, які їм запропонувала зелена срань. От і результат. Думати треба! думати про наслідки! Але ж чим?
Але ж то країна ЙОГО мрій, весело, па-пріколу...
- ОТП відключите ліцензію
СКОТИ НЕ ЗАСПОКОЯТЬСЯ
Можна б зробити будапештську область, або розшити Закарпатську - тільки нафіг треба
Кожен, хто наважиться використати ці цінності має переслідуватись у кримінальному порядку, як грабіжник-зловмисник та відмивач нелегальних коштів.
- ось ключова фраза , яка все пояснює