Угорщина погрожує новими операціями через ситуацію з "Дружбою"

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав причетність до інциденту з українськими інкасаторами, назвавши це відповіддю на ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telex з посиланням на заяву угорського міністра.

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Лазар наголосив, що вилучені в українських інкасаторів гроші та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Він також підтвердив, що операція із затримання українських інкасаторів не була випадковою.

"Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо, – заявив міністр.

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Угорщина не відмовиться від подібних операцій

Лазар натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції й надалі, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.

"Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину", – сказав посадовець.

Угорський міністр поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну та заявив, що "чим довше триватиме відновлення нафтопроводу, тим необхідні ретельніші розслідування" цієї справи.

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