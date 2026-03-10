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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Угорщина погрожує новими операціями через ситуацію з "Дружбою"

Угорщина погрожує новими операціями через ситуацію з "Дружбою"

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав причетність до інциденту з українськими інкасаторами, назвавши це відповіддю на ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Telex з посиланням на заяву угорського міністра.

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Лазар наголосив, що вилучені в українських інкасаторів гроші та золото  залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Він також підтвердив, що операція із затримання українських інкасаторів не була випадковою.

"Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо, – заявив міністр.

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Угорщина не відмовиться від подібних операцій

Лазар натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції й надалі, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.

"Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину", – сказав посадовець.

Угорський міністр поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну та заявив, що "чим довше триватиме відновлення нафтопроводу, тим необхідні ретельніші розслідування" цієї справи.

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Що передувало?

Автор: 

Угорщина (3024) дружба (167) Україна (7423)
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Топ коментарі
+22
Єдиним великим угорським банком в Україні є ОТП Банк (OTP Bank), можливо пора заарештувати активи, за ворожу діяльність влади орбана проти України.маю думку, що активів банку буде достатньо, для покриття збитків від викрадених грошей Ощадбанку!
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10.03.2026 11:57 Відповісти
+20
- арештуйтете ВСІ активи Угорщини в Україні
- ОТП відключите ліцензію

СКОТИ НЕ ЗАСПОКОЯТЬСЯ
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10.03.2026 11:57 Відповісти
+16
У нас,в Україні є у владі,в МЗС,в Нацбанку хто небудь з яйцями.Підготуйте такий позов,щоб з рахунків Угорщини в ЄС зняли суму ту що утримують + інфляційні,+судові+ ті що міг заробити за період утримання банк+моральний ущерб за втрату ділової репутації банка.
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10.03.2026 12:16 Відповісти
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Яка ж тупа зелена влада, що це допустила!
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10.03.2026 11:54 Відповісти
Бєрі больше. Лічна Зєлєнскій вінават!
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10.03.2026 11:56 Відповісти
Враховуючи те, що у нього практично необмежена влада - так.
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10.03.2026 12:18 Відповісти
Так, балабол-голобородько зіграв у цій виставі одну з головних ролей. Нарциси всі трохи довбануті, тому до влади їх допускати категорично не рекомендується.
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10.03.2026 12:43 Відповісти
твій коментар виглядає ще тупіше ніж зелена влада.
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10.03.2026 11:58 Відповісти
Гірше зелебота тільки русня.
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10.03.2026 12:07 Відповісти
Тупо виглядає зелена "дипломатія" і тупі висри ЗЕсрані.
Тупо виглядають тупі ігрища з нафтопроводом. Тупо і недолуго.
Є пошкодження нафтопроводу в наслідок обстрілу? Ну нєхрен тут юлити і бавитись в секретність. Запросили, привезли, тицьнули мордами і лише після того послали нахрін.
Закінчився договір? Те саме. Тицьнули папірцем в морду і нахрін.
Не хочемо більше дати заробити оркам на війну проти нас - знову ж, для того є ДИПЛОМАТИ, а не дурні висери і погрози у вечірніх відосіках від зеленого придурка.
Мадяри прийняли правили гри, які їм запропонувала зелена срань. От і результат. Думати треба! думати про наслідки! Але ж чим?
Але ж то країна ЙОГО мрій, весело, па-пріколу...
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10.03.2026 12:09 Відповісти
Що пропонуєш спеціаліст у дипломатії?Чі тільки язиком?
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10.03.2026 12:53 Відповісти
Язиком до не до мене. То у вечірньому відосіку.
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10.03.2026 13:10 Відповісти
- арештуйтете ВСІ активи Угорщини в Україні
- ОТП відключите ліцензію

СКОТИ НЕ ЗАСПОКОЯТЬСЯ
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10.03.2026 11:57 Відповісти
Єдиним великим угорським банком в Україні є ОТП Банк (OTP Bank), можливо пора заарештувати активи, за ворожу діяльність влади орбана проти України.маю думку, що активів банку буде достатньо, для покриття збитків від викрадених грошей Ощадбанку!
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10.03.2026 11:57 Відповісти
OTP Bank, попри вимогу Євросоюзу, і не збирається скасовувати власну діяльність на лаптєстані. І далі розвиває свій бізнес з касапами, з ******.
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10.03.2026 14:38 Відповісти
В Угорщині пройдщуть вибори і затихнуть різні погрози. Все було б нормально, якби в нас не застосовувалася криворізька дипломатія погроз. Маю родичів в Чехії, які постійно допомагають України. Так після цих подій навіть в них виникли сумніви щодо дій влади України. З їх слів, дуже багато негативу відбуваються з Україною і не на її користь. До цього була купа різних історій. Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала 12,5 млн крон на українську ракету «Фламінго» за 48 годин, але призупинила передачу коштів через підозри у корупції, пов'язані з виробником - компанією https://zaxid.net/cherez_koruptsiyniy_skandal_v_ukrayini_chehiya_ne_peredali_zibrani_na_raketu_flamingo_groshi_n1624851 Fire Point. Волонтери висловили сумніви щодо прозорості використання коштів і шукають альтернативні варіанти допомоги
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10.03.2026 11:58 Відповісти
але firepoint літає і працює. А все решта - це були спекуляції і шкідництво щодо виробника. тролі москальські нормально стараються посіяти "зраду".
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10.03.2026 15:19 Відповісти
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10.03.2026 11:59 Відповісти
Під@р@с@м простіше жити в цьому світі. Їм все сходить з рук, бо ж вони під@р@си! Що з них взяти...
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10.03.2026 12:00 Відповісти
Орбан готує для наступника судові позови і відшкодування з відсотками і штрафами. Ну ну. Цікаве кіно починається.
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10.03.2026 12:01 Відповісти
Я щось не зрозумів. На цю орбанівську шоблу-й@блу управи немає чи що?
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10.03.2026 12:08 Відповісти
ні бо ЕС ЦЕ НІЩО і як НАТО - це все таке саме як ООН, де самі наглі роблять що хочуть.

Можна б зробити будапештську область, або розшити Закарпатську - тільки нафіг треба
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10.03.2026 12:09 Відповісти
Я так розумію, що Україна тепер має арештовувати всі інкассаторські перевезення OTP банку на своїй території?
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10.03.2026 12:15 Відповісти
У нас,в Україні є у владі,в МЗС,в Нацбанку хто небудь з яйцями.Підготуйте такий позов,щоб з рахунків Угорщини в ЄС зняли суму ту що утримують + інфляційні,+судові+ ті що міг заробити за період утримання банк+моральний ущерб за втрату ділової репутації банка.
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10.03.2026 12:16 Відповісти
Альо, ЄС, це типу ок для вас?
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10.03.2026 12:17 Відповісти
Тобто виходить, що всі ці розповіді про "військову мафію" і "відмивання грошей" - вигадки Орбана?
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10.03.2026 12:17 Відповісти
Аякже. Дружбан сьоми могілєвіча і не таке "розкаже". Є відео, як він брав у нього сосіянські гроші.
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10.03.2026 15:55 Відповісти
Чому влада не подає позов до європейського суду? Де реакція парламенту? Тільки Сибіга ніжкою потопав і все. Якась дивна бездіяльність.
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10.03.2026 12:21 Відповісти
Хтозна, можливо рильце в пушку бо якась реакція млява.
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10.03.2026 13:44 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо скоро буде "замах" на Орбана і знайдуть "візитку ЗСУ"... Все по классиці політтехнологів із рф.
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10.03.2026 12:23 Відповісти
Гіршої нації як мадяри то тільки кацапи-хвальковиті,недолугі та жадібні
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10.03.2026 12:55 Відповісти
****** пуцина відкрив другий фронт проти України, тепер просто орбан не смокче, тепер доказує ділами любов кремлю
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10.03.2026 13:05 Відповісти
Якщо валютні кошти були в оригінальних пачках і пронумеровані, а золоті злитки проідентифіковані, тоді потрібно ухвалою українського суду здійснити їх арешт і повідомити про це всі банківські установи Світу.
Кожен, хто наважиться використати ці цінності має переслідуватись у кримінальному порядку, як грабіжник-зловмисник та відмивач нелегальних коштів.
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10.03.2026 13:24 Відповісти
Ми знаємо, що українці дуже нервують Джерело: https://censor.net/ua/n3604460
- ось ключова фраза , яка все пояснює
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10.03.2026 13:40 Відповісти
А коли почнуться наші контрзаходи? У "ОТР-банка" в Україні все добре?
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10.03.2026 13:51 Відповісти
А, тобто підтвердив, що антитерористичний підрозділ було використано в полічичних цілях. Це казус беллі взагалі то...
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10.03.2026 14:36 Відповісти
Пірати 21 вєка
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10.03.2026 16:15 Відповісти
Земля кругла . . .
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10.03.2026 21:10 Відповісти
 
 