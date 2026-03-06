Викрадення українців та авто "Ощадбанку" в Угорщині: Нацполіція розпочала провадження
Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян та службового авто "Ощадбанку" в Угорщині.
Про це йдеться в заяві правоохоронців, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, було розпочато провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).
Також Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції офіційними каналами звернувся до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснює координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.
Тривають слідчі дії.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
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еехххх, вася малюк вже не тут......
другий фронт проти мадярів, саме те.
головне, відволікти від пройобів найдосвідченішого!
Як у РФ співали в КВН років 20 що ми крадемо газ а потім виявилось що вони нам винні 20 млрд
ГОТІВКА ТРЕБА ЩОБ ФУНКЦІОНУВАЛА ДЕРЖАВА БЛІН
В України готівки нема іноземної як і золота
Яка ст. чудова...