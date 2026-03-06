Викрадення українців та авто "Ощадбанку" в Угорщині: Нацполіція розпочала провадження

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян та службового авто "Ощадбанку" в Угорщині.

Про це йдеться в заяві правоохоронців, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було розпочато провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Також Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції офіційними каналами звернувся до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснює координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

Тривають слідчі дії.

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Що передувало?

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