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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Викрадення українців та авто "Ощадбанку" в Угорщині: Нацполіція розпочала провадження

Викрадення інкасаторів в Угорщині: Нацполіція почала провадження

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян та службового авто "Ощадбанку" в Угорщині.

Про це йдеться в заяві правоохоронців, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було розпочато провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Також Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції офіційними каналами звернувся до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснює координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

Тривають слідчі дії.

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Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3019) Ощадбанк (809) Нацполіція (15755)
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06.03.2026 13:50 Відповісти
всі зелені холуї, як один, кинулись плазувати!
еехххх, вася малюк вже не тут......

другий фронт проти мадярів, саме те.
головне, відволікти від пройобів найдосвідченішого!
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06.03.2026 13:57 Відповісти
по відмиванню грошей ?
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06.03.2026 14:07 Відповісти
БЛ як же ви заколебали. Це те що хоче Путін і Орбан - що все що робить Україна це злодіяння.

Як у РФ співали в КВН років 20 що ми крадемо газ а потім виявилось що вони нам винні 20 млрд

ГОТІВКА ТРЕБА ЩОБ ФУНКЦІОНУВАЛА ДЕРЖАВА БЛІН

В України готівки нема іноземної як і золота
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06.03.2026 14:31 Відповісти
було розпочато провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Джерело: https://censor.net/ua/n3603908

Яка ст. чудова...
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06.03.2026 18:46 Відповісти
 
 