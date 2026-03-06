РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 178 4

Похищение украинцев и автомобиля "Ощадбанка" в Венгрии: Нацполиция начала производство

Похищение инкассаторов в Венгрии: Нацполиция начала производство

Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан и служебного автомобиля "Ощадбанка" в Венгрии.

Об этом говорится в заявлении правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, было начато производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Также Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции по официальным каналам обратился к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляет координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Продолжаются следственные действия.

Что предшествовало?

пишіть в ООН
показать весь комментарий
06.03.2026 13:50 Ответить
всі зелені холуї, як один, кинулись плазувати!
еехххх, вася малюк вже не тут......

другий фронт проти мадярів, саме те.
головне, відволікти від пройобів найдосвідченішого!
показать весь комментарий
06.03.2026 13:57 Ответить
по відмиванню грошей ?
показать весь комментарий
06.03.2026 14:07 Ответить
БЛ як же ви заколебали. Це те що хоче Путін і Орбан - що все що робить Україна це злодіяння.

Як у РФ співали в КВН років 20 що ми крадемо газ а потім виявилось що вони нам винні 20 млрд

ГОТІВКА ТРЕБА ЩОБ ФУНКЦІОНУВАЛА ДЕРЖАВА БЛІН

В України готівки нема іноземної як і золота
показать весь комментарий
06.03.2026 14:31 Ответить
 
 