Похищение украинцев и автомобиля "Ощадбанка" в Венгрии: Нацполиция начала производство
Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан и служебного автомобиля "Ощадбанка" в Венгрии.
Об этом говорится в заявлении правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, было начато производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).
Также Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции по официальным каналам обратился к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляет координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
Продолжаются следственные действия.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
еехххх, вася малюк вже не тут......
другий фронт проти мадярів, саме те.
головне, відволікти від пройобів найдосвідченішого!
Як у РФ співали в КВН років 20 що ми крадемо газ а потім виявилось що вони нам винні 20 млрд
ГОТІВКА ТРЕБА ЩОБ ФУНКЦІОНУВАЛА ДЕРЖАВА БЛІН
В України готівки нема іноземної як і золота