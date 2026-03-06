Похищение украинцев и автомобиля "Ощадбанка" в Венгрии: Нацполиция начала производство

Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан и служебного автомобиля "Ощадбанка" в Венгрии.

передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, было начато производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Также Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции по официальным каналам обратился к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляет координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Продолжаются следственные действия.

Что предшествовало?

