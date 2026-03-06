РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
2 460 45

Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов, - Пишный

НБУ расследует инцидент с захватом инкассаторов в Венгрии

Представители Национального банка Украины отправились в Венгрию для выяснения ситуации с задержанием инкассаторских бригад и машин "Ощадбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле", - говорится в сообщении.

Пишный также сообщил, что параллельно прорабатывается обращение к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.

"Украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации. Мы требуем от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания сотрудников Ощадбанка", - подчеркнул Пышный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требуем от Венгрии немедленно освободить инкассаторов "Ощадбанка", - Нацбанк Украины

Что предшествовало?

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
  • В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
  • Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
  • Ночью 6 марта Ощадбанк заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину.
  • Известно, что

    задержанные в Венгрии инкассаторские машины Ощадбанка в настоящее время находятся на территории Антитеррористического центра.

  • Венгрия до сих пор не допустила украинских консулов к семерым гражданам Украины, которых взяли в заложники в Будапеште.

  • Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины во время транспортировки денег инкассаторами "Ощадбанка".

  • Гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность.

Автор: 

Ощадбанк (8) Пышный Андрей (11)
+13
Зараз і команду НБУ спакують..
06.03.2026 13:31 Ответить
При такій владі не виключаю. Як і факт тог, що інкасатори могли б бути замішані в наркокортелі.
06.03.2026 13:33 Ответить
Факт - це те, що є насправді. А твої фантазії - не можуть бути фактом.
06.03.2026 13:34 Ответить
Ну прикордонники контрабандою у промислових маштабах не нехтували.
І це вже факт.

ЗЄ осідлав весь державний апарат. Тому навряд якісь його окремі частини здоровіші за інші.
06.03.2026 13:38 Ответить
А вивірите тому, що диппошта чиста і дипломатична?
06.03.2026 13:40 Ответить
А що тут вірити?
Вже є ж кримінальне провадження про використання диппошти для ввозу контрабанди.
06.03.2026 13:44 Ответить
То я відповідав вищеписаним коментаторам, котрі накинулись на мене.
06.03.2026 13:54 Ответить
По-перше - до чого тут диппошта? По-друге - як це стосується мого зауваження щодо того, що слова "факт" і "могли б бути" не можуть стояти поруч, бо факт - це те, що точно є, а не "могли б бути".
06.03.2026 14:04 Ответить
то надай фактаж
06.03.2026 14:14 Ответить
Інкасатори навряд, а от їх керівництво могло.
06.03.2026 13:35 Ответить
так і було!
то, не золото!
то, циганське золото, а в середині фентаніл.
06.03.2026 13:36 Ответить
Це в твоїх методичкахвід Х'уйла таке написано?
06.03.2026 13:39 Ответить
Шша? Ще є, чим мене скомпроментувати, насипай?
06.03.2026 13:42 Ответить
так орбану втрачати нічого:
1) якщо не виберуть знову то втече у кацапію,
2) якщо виберуть то лишиться і буде відбріхуватись.
А от на місці пересічних угорців то я б таки задумався-допомога від ЄС прийде за багато років.
06.03.2026 13:36 Ответить
Поїде ГУР і Альфа СБУ.
Розпакують.
06.03.2026 13:47 Ответить
Якби Зєбіл не був такий сцикло, то в нього вистачило б дебілізму таке зробити... Але це було б точно в топ10 найтупіших його рішень.
06.03.2026 13:49 Ответить
відайте наш налік!!!
терміново!
хатітє "дружбу"? забірайтє!
06.03.2026 13:33 Ответить
Ви ж бачите які в нас натянуті відносини з Угорщиною - потрібно другий маршрут
06.03.2026 13:34 Ответить
Через дружню до мадярів Словаччину? Бо інші дороги з Відня до України це буде навкруги.
06.03.2026 13:36 Ответить
Дієвіше було б таке- Команда Національного банку України у складі майора та ще декількох офіцерів спеціальних сил прибуває до Угорщини вирішити деякі цікаві економічні питання.
06.03.2026 13:34 Ответить
а це чудовий варік))
06.03.2026 13:37 Ответить
але маючи патчі рашки на рукавах)))
06.03.2026 13:43 Ответить
Або просто ,,настамнєт,,
06.03.2026 13:44 Ответить
Безуглу беріть обов'язково.
06.03.2026 13:35 Ответить
Мадяри цього не витримають...
06.03.2026 13:38 Ответить
Угорщина вимагає від України пояснень через транзит ймовірно «мафіозних» грошей через свою територію - Сійярто

Тим часом, Угорщина дає Україні три дні для відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба»
06.03.2026 13:36 Ответить
Україна як держава не веде переговори з терористами і шантажистами.
06.03.2026 13:38 Ответить
Веде аж бігом.
06.03.2026 13:41 Ответить
⚡️Сімох громадян України, затриманих в Угорщині, збираються вислати з країни, - Index, посилаючись на Національну податкову та митну службу Угорщини.
06.03.2026 13:39 Ответить
А що вони порушили там не пишуть?
06.03.2026 13:43 Ответить
колишнього генерала СБУ затримали
06.03.2026 13:48 Ответить
Це кримінал бути колишнім?
06.03.2026 13:49 Ответить
для пуйла так
06.03.2026 13:53 Ответить
отака вся новоісторична україна.
на всіх посадах, колишні...
відпочивай на песії!
так, нєєєє...
лізуть і лізуть, ****, тупорилі совки!
06.03.2026 14:07 Ответить
Без ЧмОрбана і піСяй-ярко не поаертайтеся
06.03.2026 13:41 Ответить
Вугорського посла вже визвали на ковер? Арешували вугорське майно? Зізвали ООН по причині тероризму і захопленню Орбаном заручників? Тут головне бити першим а не робити винуватий вигляд і на все погоджуватись
06.03.2026 13:43 Ответить
***** создаёт хаос и движуху!!!
06.03.2026 13:46 Ответить
Озвучте кількість цієї "команди". Не здивуюсь , якщо 100 чол виїдуть !
06.03.2026 13:47 Ответить
Сцянина в очі про "тірарізм" не проканала, тепер їдуть "розбиратись"
06.03.2026 13:47 Ответить
ну це вже зовсім інша якість заручників. А можно туди послати ще стефанчука і арахамію? Чи взагалі на них поміняти арештованих інкасаторів?
06.03.2026 13:50 Ответить
Гундосого відправте, хай Орбана в пузо поцілує. Йому ж те пузо не дає спокою...
06.03.2026 13:52 Ответить
Судячи з того, що вже минула доба з "іценденту", і жодної реакції зі сторони Євросоюзу - щось там нечисто з боку нашого Ощаду....
Чи не корупційні кошти це наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?
06.03.2026 14:24 Ответить
Довгий шлях "двушечки".
06.03.2026 14:28 Ответить
 
 