Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов, - Пишный

Представители Национального банка Украины отправились в Венгрию для выяснения ситуации с задержанием инкассаторских бригад и машин "Ощадбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле", - говорится в сообщении.

Пишный также сообщил, что параллельно прорабатывается обращение к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.

"Украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации. Мы требуем от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания сотрудников Ощадбанка", - подчеркнул Пышный.

Что предшествовало?