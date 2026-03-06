Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов, - Пишный
Представители Национального банка Украины отправились в Венгрию для выяснения ситуации с задержанием инкассаторских бригад и машин "Ощадбанка".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
"Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле", - говорится в сообщении.
Пишный также сообщил, что параллельно прорабатывается обращение к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.
"Украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации. Мы требуем от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания сотрудников Ощадбанка", - подчеркнул Пышный.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Ночью 6 марта Ощадбанк заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину.
- Известно, что
задержанные в Венгрии инкассаторские машины Ощадбанка в настоящее время находятся на территории Антитеррористического центра.
-
Венгрия до сих пор не допустила украинских консулов к семерым гражданам Украины, которых взяли в заложники в Будапеште.
- Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины во время транспортировки денег инкассаторами "Ощадбанка".
-
Гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це вже факт.
ЗЄ осідлав весь державний апарат. Тому навряд якісь його окремі частини здоровіші за інші.
Вже є ж кримінальне провадження про використання диппошти для ввозу контрабанди.
то, не золото!
то, циганське золото, а в середині фентаніл.
1) якщо не виберуть знову то втече у кацапію,
2) якщо виберуть то лишиться і буде відбріхуватись.
А от на місці пересічних угорців то я б таки задумався-допомога від ЄС прийде за багато років.
Розпакують.
терміново!
хатітє "дружбу"? забірайтє!
Тим часом, Угорщина дає Україні три дні для відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба»
на всіх посадах, колишні...
відпочивай на песії!
так, нєєєє...
лізуть і лізуть, ****, тупорилі совки!
Чи не корупційні кошти це наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?