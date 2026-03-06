Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів, - Пишний

Представники Національного банку України вирушили в Угорщину для з’ясування ситуації із затриманням інкасаторських бригад та машин "Ощадбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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"Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі", - йдеться в повідомленні.

Пишний також повідомив, що паралельно опрацьовується звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

"Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку", - наголосив Пишний.

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