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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів, - Пишний

НБУ розслідує інцидент із захопленням інкасаторів в Угорщині

Представники Національного банку України вирушили в Угорщину для з’ясування ситуації із затриманням інкасаторських бригад та машин "Ощадбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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"Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі", - йдеться в повідомленні.

Пишний також повідомив,  що паралельно опрацьовується звернення до  партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

"Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку", - наголосив Пишний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо від Угорщини негайно звільнити інкасаторів "Ощадбанку", - Нацбанк України

Що передувало?

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
  • В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
  • Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
  • Вночі 6 березня Ощадбанк заявив про затримання своїх інкасаторських автомобілів та співробітників на території Угорщини під час перевезення валютних цінностей до України.
  • Відомо, що 

    затримані в Угорщині інкасаторські машини Ощадбанку наразі перебувають на території Антитерористичного центру.

  • Угорщина досі не допустила українських консулів до сімох громадян України, яких взяли у заручники в Будапешті.

  • Національна податкова та митна адміністрація Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України під час транспортування грошей інкасаторами "Ощадбанку".

  • Громадянам України радять утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку.

Автор: 

Ощадбанк (809) Пишний Андрій (213)
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Топ коментарі
+17
Зараз і команду НБУ спакують..
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06.03.2026 13:31 Відповісти
+14
Факт - це те, що є насправді. А твої фантазії - не можуть бути фактом.
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06.03.2026 13:34 Відповісти
+9
Ну прикордонники контрабандою у промислових маштабах не нехтували.
І це вже факт.

ЗЄ осідлав весь державний апарат. Тому навряд якісь його окремі частини здоровіші за інші.
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06.03.2026 13:38 Відповісти
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Зараз і команду НБУ спакують..
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06.03.2026 13:31 Відповісти
Факт - це те, що є насправді. А твої фантазії - не можуть бути фактом.
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06.03.2026 13:34 Відповісти
Ну прикордонники контрабандою у промислових маштабах не нехтували.
І це вже факт.

ЗЄ осідлав весь державний апарат. Тому навряд якісь його окремі частини здоровіші за інші.
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06.03.2026 13:38 Відповісти
А що тут вірити?
Вже є ж кримінальне провадження про використання диппошти для ввозу контрабанди.
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06.03.2026 13:44 Відповісти
По-перше - до чого тут диппошта? По-друге - як це стосується мого зауваження щодо того, що слова "факт" і "могли б бути" не можуть стояти поруч, бо факт - це те, що точно є, а не "могли б бути".
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06.03.2026 14:04 Відповісти
то надай фактаж
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06.03.2026 14:14 Відповісти
Спакують спочатку Орбана потім московсь кого сцаря. Ти ще тут попогрожуй кого хто спакує. дивуюся де тут модератори на цензорі
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06.03.2026 16:22 Відповісти
Інкасатори навряд, а от їх керівництво могло.
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06.03.2026 13:35 Відповісти
так і було!
то, не золото!
то, циганське золото, а в середині фентаніл.
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06.03.2026 13:36 Відповісти
Це в твоїх методичкахвід Х'уйла таке написано?
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06.03.2026 13:39 Відповісти
ти під якими речовинами таке придумало?
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09.03.2026 09:28 Відповісти
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10.03.2026 17:28 Відповісти
так орбану втрачати нічого:
1) якщо не виберуть знову то втече у кацапію,
2) якщо виберуть то лишиться і буде відбріхуватись.
А от на місці пересічних угорців то я б таки задумався-допомога від ЄС прийде за багато років.
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06.03.2026 13:36 Відповісти
Поїде ГУР і Альфа СБУ.
Розпакують.
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06.03.2026 13:47 Відповісти
Якби Зєбіл не був такий сцикло, то в нього вистачило б дебілізму таке зробити... Але це було б точно в топ10 найтупіших його рішень.
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06.03.2026 13:49 Відповісти
відайте наш налік!!!
терміново!
хатітє "дружбу"? забірайтє!
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06.03.2026 13:33 Відповісти
Ви ж бачите які в нас натянуті відносини з Угорщиною - потрібно другий маршрут
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06.03.2026 13:34 Відповісти
Через дружню до мадярів Словаччину? Бо інші дороги з Відня до України це буде навкруги.
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06.03.2026 13:36 Відповісти
Дієвіше було б таке- Команда Національного банку України у складі майора та ще декількох офіцерів спеціальних сил прибуває до Угорщини вирішити деякі цікаві економічні питання.
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06.03.2026 13:34 Відповісти
а це чудовий варік))
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06.03.2026 13:37 Відповісти
але маючи патчі рашки на рукавах)))
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06.03.2026 13:43 Відповісти
Або просто ,,настамнєт,,
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06.03.2026 13:44 Відповісти
так а я про що?
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06.03.2026 15:07 Відповісти
але краще самих кацапів зі зброєю і по трубі прямо в Угощину.
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06.03.2026 15:08 Відповісти
Безуглу беріть обов'язково.
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06.03.2026 13:35 Відповісти
Мадяри цього не витримають...
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06.03.2026 13:38 Відповісти
Угорщина вимагає від України пояснень через транзит ймовірно «мафіозних» грошей через свою територію - Сійярто

Тим часом, Угорщина дає Україні три дні для відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба»
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06.03.2026 13:36 Відповісти
Україна як держава не веде переговори з терористами і шантажистами.
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06.03.2026 13:38 Відповісти
Веде аж бігом.
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06.03.2026 13:41 Відповісти
⚡️Сімох громадян України, затриманих в Угорщині, збираються вислати з країни, - Index, посилаючись на Національну податкову та митну службу Угорщини.
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06.03.2026 13:39 Відповісти
А що вони порушили там не пишуть?
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06.03.2026 13:43 Відповісти
колишнього генерала СБУ затримали
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06.03.2026 13:48 Відповісти
Це кримінал бути колишнім?
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06.03.2026 13:49 Відповісти
для пуйла так
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06.03.2026 13:53 Відповісти
отака вся новоісторична україна.
на всіх посадах, колишні...
відпочивай на песії!
так, нєєєє...
лізуть і лізуть, ****, тупорилі совки!
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06.03.2026 14:07 Відповісти
Без ЧмОрбана і піСяй-ярко не поаертайтеся
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06.03.2026 13:41 Відповісти
Вугорського посла вже визвали на ковер? Арешували вугорське майно? Зізвали ООН по причині тероризму і захопленню Орбаном заручників? Тут головне бити першим а не робити винуватий вигляд і на все погоджуватись
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06.03.2026 13:43 Відповісти
***** создаёт хаос и движуху!!!
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06.03.2026 13:46 Відповісти
Озвучте кількість цієї "команди". Не здивуюсь , якщо 100 чол виїдуть !
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06.03.2026 13:47 Відповісти
Сцянина в очі про "тірарізм" не проканала, тепер їдуть "розбиратись"
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06.03.2026 13:47 Відповісти
ну це вже зовсім інша якість заручників. А можно туди послати ще стефанчука і арахамію? Чи взагалі на них поміняти арештованих інкасаторів?
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06.03.2026 13:50 Відповісти
Гундосого відправте, хай Орбана в пузо поцілує. Йому ж те пузо не дає спокою...
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06.03.2026 13:52 Відповісти
Судячи з того, що вже минула доба з "іценденту", і жодної реакції зі сторони Євросоюзу - щось там нечисто з боку нашого Ощаду....
Чи не корупційні кошти це наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?
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06.03.2026 14:24 Відповісти
Довгий шлях "двушечки".
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06.03.2026 14:28 Відповісти
Сам Пишний поїде? Права рука єрмака? Хай не забуде одягнути відьмацький браслєт єрмака і візьмуть ляльки вуду.
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06.03.2026 16:48 Відповісти
 
 