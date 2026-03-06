Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів, - Пишний
Представники Національного банку України вирушили в Угорщину для з’ясування ситуації із затриманням інкасаторських бригад та машин "Ощадбанку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
"Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі", - йдеться в повідомленні.
Пишний також повідомив, що паралельно опрацьовується звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.
"Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку", - наголосив Пишний.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Вночі 6 березня Ощадбанк заявив про затримання своїх інкасаторських автомобілів та співробітників на території Угорщини під час перевезення валютних цінностей до України.
- Відомо, що
затримані в Угорщині інкасаторські машини Ощадбанку наразі перебувають на території Антитерористичного центру.
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Угорщина досі не допустила українських консулів до сімох громадян України, яких взяли у заручники в Будапешті.
- Національна податкова та митна адміністрація Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України під час транспортування грошей інкасаторами "Ощадбанку".
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Громадянам України радять утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку.
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І це вже факт.
ЗЄ осідлав весь державний апарат. Тому навряд якісь його окремі частини здоровіші за інші.
Вже є ж кримінальне провадження про використання диппошти для ввозу контрабанди.
то, не золото!
то, циганське золото, а в середині фентаніл.
1) якщо не виберуть знову то втече у кацапію,
2) якщо виберуть то лишиться і буде відбріхуватись.
А от на місці пересічних угорців то я б таки задумався-допомога від ЄС прийде за багато років.
Розпакують.
терміново!
хатітє "дружбу"? забірайтє!
Тим часом, Угорщина дає Україні три дні для відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба»
на всіх посадах, колишні...
відпочивай на песії!
так, нєєєє...
лізуть і лізуть, ****, тупорилі совки!
Чи не корупційні кошти це наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?