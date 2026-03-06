РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 619 26

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Венгрию, - МИД

Украинцам советуют воздержаться от поездок в Венгрию: подробности

Гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей.

По возможности просим также приоритезировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию", - отметили в министерстве.

Также в МИД обратили внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии.

"Рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", - подытожили там.

Читайте: Украинских консулов не допустили к инкассаторам "Ощадбанка", которых взяли в заложники в Будапеште, - Сибига

Что предшествовало?

Читайте: Кремль отправляет политтехнологов и разведку в Венгрию, чтобы помочь Орбану выиграть выборы, - СМИ

Автор: 

Венгрия (816) МИД (680) украинцы (1428)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
При всій не любові до Зеленського, брехню кацапські не поважаю і відношусь до її розповсюджувачів з призирством.
Все це створив ***** і його ********** орбан і фіцо.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:23 Ответить
+4
Да закрийте ви нахрен вже кордон з Вугорщиною. Тудою тільки ухилянти їздять. До того ж згадаймо скільки разів вугорські дрони проводили розвідку і коригували рашистські ракети
показать весь комментарий
06.03.2026 12:25 Ответить
+3
На жаль це що створив Зеленський і його шобла грає на руку лише орбану ,це свідомо чи ні ?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На жаль це що створив Зеленський і його шобла грає на руку лише орбану ,це свідомо чи ні ?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:13 Ответить
на руку ***** і кацапам.
То є шоу в якому і орбан і ЗЕсрань лиш актори...
показать весь комментарий
06.03.2026 12:20 Ответить
При всій не любові до Зеленського, брехню кацапські не поважаю і відношусь до її розповсюджувачів з призирством.
Все це створив ***** і його ********** орбан і фіцо.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:23 Ответить
А ЗЕсрань тут зовсім ні при чому? От його позавчорашня погроза збройними силами то так собі, невинни жарт?
Чи то так в сценарії прописано, ну щоб було все ось так?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:36 Ответить
Про ***** і ********** орбана і фіцо то зрозуміло вже давно. Навіщо давати тим *********** піднімати голову
показать весь комментарий
06.03.2026 13:07 Ответить
Я не захищаю зелених, але хто критикував Зеленського, що той під час війни качає кацапську нафту? Перекрили, тепер критикують, що перекрив.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:53 Ответить
По ньому, взагалі-то, лінія фронту, ведуться кровопролитні бої. Вже п`ятий рік. Ти про то не чув?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:21 Ответить
Та з цим ШІ, який автоматично вставляє слова, трохи переплутав
показать весь комментарий
06.03.2026 12:26 Ответить
А власним користуватись не пробував?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:34 Ответить
почалося розганяння зради від 95 кварталу!!!!
нагадаю, що в угорщині, саме в угорщині, ставлення до українських біженців, в рази краще ніж в польщі!!!!
зараз, сьогодні, криворагульский жидоклан почав соціальну війну проти угорців.
напам'ятаю!!!!
роберт бровді, герой всіх українців, позивний мадяр, етнічний угорець!
показать весь комментарий
06.03.2026 12:23 Ответить
От-от !! А якщо спецмашина дійсно займалась перевозкою через кордон "лівака", наприклад двушок Зє і Ко ??? Що тоді ???
показать весь комментарий
06.03.2026 13:05 Ответить
А де він сказав про торбана? Ще раз переглянте відео. Сказав про «одну людину» і ні про якого орбана. Тим більше 15 з 10 горбан не людина, він жирна слюнява жаба в бородавках.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:24 Ответить
Та просто закрийте україно-угорський кордон на виїзд, і ніхто не їздитиме (навіть здуру).
показать весь комментарий
06.03.2026 12:25 Ответить
Да закрийте ви нахрен вже кордон з Вугорщиною. Тудою тільки ухилянти їздять. До того ж згадаймо скільки разів вугорські дрони проводили розвідку і коригували рашистські ракети
показать весь комментарий
06.03.2026 12:25 Ответить
особливо інкасаторам! 😂
показать весь комментарий
06.03.2026 12:25 Ответить
треба давити тих, хто заробляє 100к у приватному банку.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:07 Ответить
Пригадую,що ще за часів пізньої перебудови і розвалу СРСР, люди, які почали їздити до Угорщини, повідомляли, що угорці неприязно ставляться до українців. Я дивувався, ну так, вони симпатизують Московщині, все ж таки на одній території формувалися, майже родичі, але ж одне - не повинне породжувати друге, і коли вони прийшли до висновку, що українці наплювали їм у борщ. Що ж, подивимося на вибори 12 квітня, я не вірю у ротацію влади, сформувалася така собі схіхдноєвропейська ординська диктатура за подобою Московщини.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:26 Ответить
только карликовая ордушка с 20к армией это с поварами и трубадурами,ну да забыл за 5 грипенов и 32 танка Т72 с сотней бтров))))моощаааа
показать весь комментарий
06.03.2026 12:59 Ответить
Чи залишився ще хтось із сусідів України з ким би ці бандюки не спортили відносини?? Схоже на ВСІ КРУГОМ ПІДРАСИ А Я ОДИН Дартаньян
показать весь комментарий
06.03.2026 12:30 Ответить
А за Порошенка такого не було.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:33 Ответить
Нинішня Україна повністю повторює шлях УНР.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:39 Ответить
унр скопытилась от 5к кацапов в киеве ото така украйона была так воевать хотела,а тут 5 год козломордые один всратый бамбас захватить не могут.
за мадьров смешно...там одной бригады хватит и дронщиков и нема орбана в бубапеште)
показать весь комментарий
06.03.2026 13:02 Ответить
якщо шо, то ми можемо міняти затриманих в угорщині українців на полонених росіян. Ну нормальна ж схема.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:47 Ответить
Саме так. З урсятиною краще справ не мати.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:08 Ответить
«Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Угорщини»

Дуже смішно читати такі заголовки, це якийсь троллінг мабуть?! 🤔
показать весь комментарий
06.03.2026 13:10 Ответить
 
 