Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Венгрию, - МИД
Гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей.
По возможности просим также приоритезировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию", - отметили в министерстве.
Также в МИД обратили внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии.
"Рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", - подытожили там.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой прорвет блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То є шоу в якому і орбан і ЗЕсрань лиш актори...
Все це створив ***** і його ********** орбан і фіцо.
Чи то так в сценарії прописано, ну щоб було все ось так?
нагадаю, що в угорщині, саме в угорщині, ставлення до українських біженців, в рази краще ніж в польщі!!!!
зараз, сьогодні, криворагульский жидоклан почав соціальну війну проти угорців.
напам'ятаю!!!!
роберт бровді, герой всіх українців, позивний мадяр, етнічний угорець!
за мадьров смешно...там одной бригады хватит и дронщиков и нема орбана в бубапеште)
Дуже смішно читати такі заголовки, це якийсь троллінг мабуть?! 🤔