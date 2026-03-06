Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Венгрию, - МИД

Гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей.

По возможности просим также приоритезировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию", - отметили в министерстве.

Также в МИД обратили внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии.

"Рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", - подытожили там.

Читайте: Украинских консулов не допустили к инкассаторам "Ощадбанка", которых взяли в заложники в Будапеште, - Сибига

Что предшествовало?

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.

Орбан заявил, что Венгрия "силой прорвет блокаду" нефтепровода "Дружба".

Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.

Читайте: Кремль отправляет политтехнологов и разведку в Венгрию, чтобы помочь Орбану выиграть выборы, - СМИ