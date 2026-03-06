Венгерская налоговая подтвердила задержание инкассаторов: среди них - бывший генерал спецслужб Украины
Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины во время транспортировки денег инкассаторами "Ощадбанка".
Об этом пишет венгерское издание Index, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Там отметили, что их подозревают в отмывании денег.
По данным издания, среди задержанных бывший генерал украинской спецслужбы.
"Национальная налоговая и таможенная администрация ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег. 05.03.2026 были арестованы семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской секретной службы, и два бронированных автомобиля с наличными, которые должны были перевезти из Австрии в Украину в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота", - говорится в сообщении.
Также там заявили, что только в этом году в Украину через Венгрию было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
В налоговой заявили, что администрация немедленно сообщила украинскую консульскую службу о начале процедуры, но никакой обратной связи якобы не получила.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
Тепер вигрібають усі
найбільш вірогідно генерал є одр
при цьому, конкретно, з огляду на папери, оформлені на вантаж у Відні у австрійському райфі, де власний моцний фінмон
Це як би ми не мали щастя знати цих прекрасних джентельменів.
цікаво, на думку зрадофілів ці гроші награбували в Австрії і везли в Україну?
ще, невідомо яким боком тут саме райф!!!
чи, вже забули про німецькі, балтійські, ті ж австрійськи банки, що погоріли на відмиванні?
чи, то не орбан?
чи, митна служба угорщини, як наша сбу? чєго ізволіте, гаспадін орбан?
і перші, хто б дав піздюлєй орбану, була б європа!!!
але!!!
але, мля!!!
цю кварталівську хєрню почали надувати саме в україні, на бидло марафоні.
вже заклиуають українців в угорщині до зброї!
докерувалась зелена гундоса зе!гніда!!!
буданов, ти де?
Сам у квітні піде... хоча Ростов і не резиновий!
зранку, купа відбитих дебіло марафонців, розіп'яли мене на хресті, коли я написав, що це жопоригівська пральня з використанням державних ресурсів.
ганяти купу бабла і золота з ригівської австрії в україну керовану етнічним угрупуванням, під прикриттям державного ощадбанку.
що, зараз проскиглите????
А може всі долари і евро що ви купуєте в обмінниках завозять в Україну - ну як варіант
А може Україна печатає лише гривні і не печатає валюту?
і золоті злитки...
чи, нафіга везти в україну золоті злитки?
нарубати та продавати в обмєнніках?
Не робіть істерику де її нема.
без мене нічого в україні з місця не ворухнеться!
нема опозиції!
нема сбу!
нема набу і сап!
виключно після моєї особистої заяви все почнеться!
чому ж я такий голий і босий......
Співчуваю угорцям.
Щодо генерала, то в Україні генерал у відставці може працювати там де схоче. Тим більше це для генерала цілком по статусу робота, бо вона ризикована, важлива для країни і вимагає шалений досвід по захисту і відповідальності.
Щодо відмивання коштів, то крадію тобану має бути відомо, що в австрійському банку свій в'їдливий фінмон, а також папери оформлені австрійським банком, тож торбан прямо підставив австріяк в недостовірності складених ним доків і співучасті, як стверджує.жирна жаба торбан, у відмивпнні коштів.
То шо там банк Райфайзен, ви крадії? Торбан поямо насрав на вас зверхувеличезну купу понючого лайна.
Побачимо які дії послідують від потужного, якщо це пограбування, це одне, а якщо награбоване, інше, подивимось чи дасть якісь поступки потужний у т.ч. по нафтопроводу
Гроші скіздили мадяри
А Орбан борець з відмиванням брудних коштів, авжеж 😆
Насправді це поточна міжбанківська діяльність, коли іноземна валюта переказується на кореспондентський рахунок, а готівка завозиться для роздрібного продажу.
а кеш треба щоб народ в обмінниках мав що купляти