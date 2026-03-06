РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
7 750 74

Венгерская налоговая подтвердила задержание инкассаторов: среди них - бывший генерал спецслужб Украины

Венгрия подтвердила задержание инкассаторских авто: что известно?

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины во время транспортировки денег инкассаторами "Ощадбанка".

Об этом пишет венгерское издание Index, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что их подозревают в отмывании денег.

По данным издания, среди задержанных бывший генерал украинской спецслужбы.

Читайте также: Кремль отправляет политтехнологов и разведку в Венгрию, чтобы помочь Орбану выиграть выборы, - СМИ

"Национальная налоговая и таможенная администрация ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег. 05.03.2026 были арестованы семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской секретной службы, и два бронированных автомобиля с наличными, которые должны были перевезти из Австрии в Украину в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота", - говорится в сообщении.

Также там заявили, что только в этом году в Украину через Венгрию было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

В налоговой заявили, что администрация немедленно сообщила украинскую консульскую службу о начале процедуры, но никакой обратной связи якобы не получила.

Читайте: Украинских консулов не допустили к инкассаторам "Ощадбанка", которых взяли в заложники в Будапеште, - Сибига

Что предшествовало?

Читайте также: Украина решила отрезать Венгрию от российской нефти. Мы будем блокировать ей помощь, - Орбан

Автор: 

Венгрия (816) задержание (229) Ощадбанк (8)
+15
і не вивозити, а ввозити.
цікаво, на думку зрадофілів ці гроші награбували в Австрії і везли в Україну?
06.03.2026 12:10 Ответить
06.03.2026 12:10 Ответить
+13
Була колись Угорщина. Тепер це Орбанстан.
06.03.2026 11:59 Ответить
06.03.2026 11:59 Ответить
+12
чому ні? колишній генерал очолив охоронний підрозділ великого банку. ну і особисто контролював перевезення великої кількості мат. цінностей.
06.03.2026 12:08 Ответить
06.03.2026 12:08 Ответить
Була колись Угорщина. Тепер це Орбанстан.
06.03.2026 11:59 Ответить
06.03.2026 11:59 Ответить
орбанСРАН.
06.03.2026 12:04 Ответить
06.03.2026 12:04 Ответить
Чудова країна. Шкода тільки що зараз її населяють не угорці, а орбанці.
06.03.2026 12:08 Ответить
06.03.2026 12:08 Ответить
Була колись Україна. Тепер це зеленістан.
06.03.2026 12:15 Ответить
06.03.2026 12:15 Ответить
сам сходи, а пока в бан
06.03.2026 12:33 Ответить
06.03.2026 12:33 Ответить
на дебилов не обижаюсь
06.03.2026 12:44 Ответить
06.03.2026 12:44 Ответить
Цю ситуацію навмисно спровокував пан Зеленьський. Почавши із хамства на адресу Орбана в Мюнхєні, про " відрощенний живіт", а потім накурившсть того, що приніс Арахамія, взагалі став погрожувати Орбану застосуванням особисто до яорбана Збройних Сил України.
Тепер вигрібають усі
06.03.2026 12:36 Ответить
06.03.2026 12:36 Ответить
Колишній генерал пішов у кур"єри? - все може бути
06.03.2026 11:59 Ответить
06.03.2026 11:59 Ответить
чому ні? колишній генерал очолив охоронний підрозділ великого банку. ну і особисто контролював перевезення великої кількості мат. цінностей.
06.03.2026 12:08 Ответить
06.03.2026 12:08 Ответить
Колишній генерал ймовірно пішов якимсь начальником у службу власної безпеки і охорони одного з двох найбільших банків України (та й ще державного). А зважаючи на суму, яку перевозили, то він цілком міг би супроводжувати вантаж особисто.
06.03.2026 12:12 Ответить
06.03.2026 12:12 Ответить
колишній генералів не буває, хіба у запасі або позбавлений військового звання, тоді "колишній"
найбільш вірогідно генерал є одр
06.03.2026 12:14 Ответить
06.03.2026 12:14 Ответить
Генерали - вони як Рембо. В разі чого один генерал заміняє цілий підрозділ спецназу.
06.03.2026 12:20 Ответить
06.03.2026 12:20 Ответить
все нонешние генералы- это сначала барыги, вот и этому больше предложили
06.03.2026 12:34 Ответить
06.03.2026 12:34 Ответить
А хто по вашому охороняє десятки мільйонів євро і кілограми золота, оцей?
06.03.2026 13:00 Ответить
06.03.2026 13:00 Ответить
хтось киздить
при цьому, конкретно, з огляду на папери, оформлені на вантаж у Відні у австрійському райфі, де власний моцний фінмон
06.03.2026 11:59 Ответить
06.03.2026 11:59 Ответить
06.03.2026 12:40 Ответить
06.03.2026 12:40 Ответить
Ось хто дійсно керує цією спецоперацією.
06.03.2026 12:00 Ответить
06.03.2026 12:00 Ответить


Це як би ми не мали щастя знати цих прекрасних джентельменів.
06.03.2026 12:14 Ответить
06.03.2026 12:14 Ответить
Іноді ліпше жувати.... Або поміняти сценарій та сценариста. Бо кіно та життя не одне і теж. В кіно г аньбишся сам, а в житті ганьбиш Україну і її народ
06.03.2026 12:03 Ответить
06.03.2026 12:03 Ответить
Щось Голобородько вивозив награбоване в Україні, чи намагався завести. Все буде відомо через деякий час. А можливо мадяри просто помстилися Україні за дурний язик Голобородька.
06.03.2026 12:04 Ответить
06.03.2026 12:04 Ответить
Ви вважаєте, що награбоване найкраще вивозити машинами державного банку?
06.03.2026 12:07 Ответить
06.03.2026 12:07 Ответить
і не вивозити, а ввозити.
цікаво, на думку зрадофілів ці гроші награбували в Австрії і везли в Україну?
06.03.2026 12:10 Ответить
06.03.2026 12:10 Ответить
це означає, що для втримання влади етнічного угрупування, потрібно велика купа наліка!!!!
ще, невідомо яким боком тут саме райф!!!
чи, вже забули про німецькі, балтійські, ті ж австрійськи банки, що погоріли на відмиванні?
06.03.2026 12:19 Ответить
06.03.2026 12:19 Ответить
Я вас здивую але МИ НЕ ПЕЧАТАЄМО ДОЛАРИ І ЕВРО - їх ввозять
06.03.2026 12:23 Ответить
06.03.2026 12:23 Ответить
і тому, супер безсмертний орбан, вирішив порушити всі європейські закони?
чи, то не орбан?
чи, митна служба угорщини, як наша сбу? чєго ізволіте, гаспадін орбан?
06.03.2026 12:36 Ответить
06.03.2026 12:36 Ответить
для доказу відммивання треба мати доступ до документації обох банків, в даному випадку автрійського і українського, чого у орбаноїдів в принципі бути не може. тому так, орбан порушив закон, якшо, звісно, вантаж був оформлений згідно законодавства ЄС.
06.03.2026 12:39 Ответить
06.03.2026 12:39 Ответить
тому, як що все було прозоро, і циган орбан надав особистий наказ, а головний митник виконав порушивши всі європейські закони, тихо все вирішилось би в рамках внутрішніх департаментів!
і перші, хто б дав піздюлєй орбану, була б європа!!!
але!!!
але, мля!!!
цю кварталівську хєрню почали надувати саме в україні, на бидло марафоні.
вже заклиуають українців в угорщині до зброї!

докерувалась зелена гундоса зе!гніда!!!
буданов, ти де?
06.03.2026 12:45 Ответить
06.03.2026 12:45 Ответить
от гриша і спалився - марафон дивиться.
06.03.2026 12:49 Ответить
06.03.2026 12:49 Ответить
Інкассатори взагалі-то перевозили гроші і золото з Австрійського банку до України. Дивно якось "вивозив".
06.03.2026 12:10 Ответить
06.03.2026 12:10 Ответить
Може вже відмили
06.03.2026 12:24 Ответить
06.03.2026 12:24 Ответить
тільки з пралки дістали і повезли в Україну .
06.03.2026 12:34 Ответить
06.03.2026 12:34 Ответить
Ну вже сюди Зелю пхати не треба. А то ботня перестаралася. У Зеленського ы без цього вистачає корупційних дій. Мадьяри втупу викрали кошти державного банку України як рекетири. Це виходить за всі межі. Угорський режим рівняється до бандитського режиму Рашки. А Європа спостерігає. Орбан потрібен Путіну, щоб накласти вето на допомогу НАТО в разі здійснення російського нападу на Прибалтику. Можливо, мадьяри організують навіть збройну провокацію на кордоні з Україною. Орбан іде ва-банк
06.03.2026 12:11 Ответить
06.03.2026 12:11 Ответить
вже все відомо, достатньо заглянути в першоджерело посилання на яке в наявності
06.03.2026 12:27 Ответить
06.03.2026 12:27 Ответить
так арештуйте щось орбанівське--банк якийсь їхній з грошима та і все
06.03.2026 12:05 Ответить
06.03.2026 12:05 Ответить
OTP. 🤔
06.03.2026 12:23 Ответить
06.03.2026 12:23 Ответить
Прийдеться викрадати орбана як мадуро.
06.03.2026 12:13 Ответить
06.03.2026 12:13 Ответить
А нафіга він нам?
Сам у квітні піде... хоча Ростов і не резиновий!
06.03.2026 12:52 Ответить
06.03.2026 12:52 Ответить
зачекайте!!!!
зранку, купа відбитих дебіло марафонців, розіп'яли мене на хресті, коли я написав, що це жопоригівська пральня з використанням державних ресурсів.
ганяти купу бабла і золота з ригівської австрії в україну керовану етнічним угрупуванням, під прикриттям державного ощадбанку.
що, зараз проскиглите????
06.03.2026 12:16 Ответить
06.03.2026 12:16 Ответить
ХММММММ

А може всі долари і евро що ви купуєте в обмінниках завозять в Україну - ну як варіант

А може Україна печатає лише гривні і не печатає валюту?
06.03.2026 12:24 Ответить
06.03.2026 12:24 Ответить
ага!
і золоті злитки...
чи, нафіга везти в україну золоті злитки?
нарубати та продавати в обмєнніках?
06.03.2026 12:33 Ответить
06.03.2026 12:33 Ответить
ви в курсі всіх банківських операцій? Ви не повірите в Україні золото не добувають, але продають що ювелірку що в банках злитки

Не робіть істерику де її нема.
06.03.2026 12:45 Ответить
06.03.2026 12:45 Ответить
так, золоті злитки теж купуються. банківські метали називається, чули, ні? бувають ледь не від 1 г. до 1кг принаймні.
06.03.2026 12:45 Ответить
06.03.2026 12:45 Ответить
Гриша доларів не купує. У нього пенсія три тисячі. З "дотяжками".
06.03.2026 12:45 Ответить
06.03.2026 12:45 Ответить
Гриша! Мерщій до Генпрокуратури, НАБУ, САБ та пиши заяви! А потім збирай людей на Майдан!
06.03.2026 12:34 Ответить
06.03.2026 12:34 Ответить
так! так!
без мене нічого в україні з місця не ворухнеться!
нема опозиції!
нема сбу!
нема набу і сап!
виключно після моєї особистої заяви все почнеться!
чому ж я такий голий і босий......
06.03.2026 12:38 Ответить
06.03.2026 12:38 Ответить
Орбан ідіот, причому не виліковний.
Співчуваю угорцям.
Щодо генерала, то в Україні генерал у відставці може працювати там де схоче. Тим більше це для генерала цілком по статусу робота, бо вона ризикована, важлива для країни і вимагає шалений досвід по захисту і відповідальності.
Щодо відмивання коштів, то крадію тобану має бути відомо, що в австрійському банку свій в'їдливий фінмон, а також папери оформлені австрійським банком, тож торбан прямо підставив австріяк в недостовірності складених ним доків і співучасті, як стверджує.жирна жаба торбан, у відмивпнні коштів.
То шо там банк Райфайзен, ви крадії? Торбан поямо насрав на вас зверхувеличезну купу понючого лайна.
06.03.2026 12:16 Ответить
06.03.2026 12:16 Ответить
стосовно австрійського фінмона не варто переоцінювати. Райффайзен яскравий приклад тези що найцінніше це гроші... А нещодавнє закриття швейцарського банку, за наполяганням США, який відмивав гроші кацапів, яскраве свідчення що коррупція є і в демократичних країнах
06.03.2026 12:24 Ответить
06.03.2026 12:24 Ответить
повідомили і добре, Відомо до кого звертатись, віддадуть як миленькі.
06.03.2026 12:19 Ответить
06.03.2026 12:19 Ответить
Все,тепер дружба запрацює
06.03.2026 12:20 Ответить
06.03.2026 12:20 Ответить
Так везли ж як раз із Австрії в Україну...
06.03.2026 12:28 Ответить
06.03.2026 12:28 Ответить
Орбан настільки дурний? чи це пейсата команда переправляє золото та гроші за кордон?
Побачимо які дії послідують від потужного, якщо це пограбування, це одне, а якщо награбоване, інше, подивимось чи дасть якісь поступки потужний у т.ч. по нафтопроводу
06.03.2026 12:28 Ответить
06.03.2026 12:28 Ответить
Гроші везли в Україну, а не вивозили.
06.03.2026 12:54 Ответить
06.03.2026 12:54 Ответить
Гроші везли з Австрії в Україну. А пейсата команда мабуть не настільки тупа, щоб використовувати офіційні канали замість офшорних.
06.03.2026 12:57 Ответить
06.03.2026 12:57 Ответить
Мабуть , золото Полуботка так повертають.
06.03.2026 12:31 Ответить
06.03.2026 12:31 Ответить
Чиясь 'двушечка' недоїхала?
06.03.2026 12:34 Ответить
06.03.2026 12:34 Ответить
Твоя двушечка, якщо ти купуєш готівкову валюту в банку або знімаєш готівку з валютного рахунку.
06.03.2026 12:54 Ответить
06.03.2026 12:54 Ответить
Я думаю що слідуючі серії блокбастера будуть ваащє агонь.
06.03.2026 13:05 Ответить
06.03.2026 13:05 Ответить
Відмивали-не відмивали - то не мадярська справа. Про нафту можуть забути, поки все і всіх не повернуть та не вибачаться.
06.03.2026 12:35 Ответить
06.03.2026 12:35 Ответить
В мадьярів? Чи є докази? Шось якесь дивне "совпадєніє" з візитом сіярти до пуйла..
06.03.2026 12:58 Ответить
06.03.2026 12:58 Ответить
наразі - це крадене орбаном у українського банку. а якшо це належало саме ощадбанку, то тоді крадене у держави Україна.
06.03.2026 12:58 Ответить
06.03.2026 12:58 Ответить
100 пудів перевозили чрний нал..
06.03.2026 12:38 Ответить
06.03.2026 12:38 Ответить
а білий нал нам санта клаус привозить)))) ЗВІДКИ БЛ гроші в обмінниках по твоєму?
06.03.2026 12:55 Ответить
06.03.2026 12:55 Ответить
І за що тепер "дружбу "ремонтувати?
Гроші скіздили мадяри
06.03.2026 12:41 Ответить
06.03.2026 12:41 Ответить
Так будь-які перевезення готівки можна оголосити відмиванням.
06.03.2026 12:41 Ответить
06.03.2026 12:41 Ответить
Райфайзен банк відмиває кошти для України?
А Орбан борець з відмиванням брудних коштів, авжеж 😆
Насправді це поточна міжбанківська діяльність, коли іноземна валюта переказується на кореспондентський рахунок, а готівка завозиться для роздрібного продажу.
06.03.2026 12:50 Ответить
06.03.2026 12:50 Ответить
Дивненьеа історія. Було б дуже не до речі, якби виявилося, що це дійсно відмиті якими-небуть міндічами-сріндічами гроші. Не думаю, що угорці б без певності хапали чесних наших перевізників, знаючи, який це здійме шум. Підозрюю, що там, на жаль, дуже не чісто.
06.03.2026 12:51 Ответить
06.03.2026 12:51 Ответить
я вас здивую. Міндіч і подібні вкрали скоріша за все в криптовалюті і вивезли. ніхто уже не возить вагонами гроші

а кеш треба щоб народ в обмінниках мав що купляти
06.03.2026 12:56 Ответить
06.03.2026 12:56 Ответить
 
 