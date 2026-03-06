Венгерская налоговая подтвердила задержание инкассаторов: среди них - бывший генерал спецслужб Украины

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины во время транспортировки денег инкассаторами "Ощадбанка".

Об этом пишет венгерское издание Index, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что их подозревают в отмывании денег.

По данным издания, среди задержанных бывший генерал украинской спецслужбы.

"Национальная налоговая и таможенная администрация ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег. 05.03.2026 были арестованы семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской секретной службы, и два бронированных автомобиля с наличными, которые должны были перевезти из Австрии в Украину в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота", - говорится в сообщении.

Также там заявили, что только в этом году в Украину через Венгрию было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

В налоговой заявили, что администрация немедленно сообщила украинскую консульскую службу о начале процедуры, но никакой обратной связи якобы не получила.

Что предшествовало?

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.

Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".

