Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
2 547 48

Украинских консулов не допустили к инкассаторам "Ощадбанка", которых взяли в заложники в Будапеште, - Сибига

Захват инкассаторов в Венгрии: консулов не допускают

Венгрия до сих пор не допустила украинских консулов к семи гражданам Украины, которых взяли в заложники в Будапеште.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Украинских консулов до сих пор не допустили к семерым гражданам Украины, захваченным в заложники в Будапеште.

Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Требуем их немедленного освобождения и готовим дальнейшие действия, в том числе на уровне ЕС", - отметил он.

Захват инкассаторов в Венгрии: консулов не допускают

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (816) Сибига Андрей (702)
Топ комментарии
+14
А ти що пропонуєш, швиденько побігти та відкрити ту трубу від кацапів?
06.03.2026 11:43 Ответить
+9
Нігуя собі! - Орбан **** дався
06.03.2026 11:35 Ответить
+9
Працівники банку?) - а здається вони виконували свою роботу, на те вони і працівники. Чи якщо зараз в банку працівниця прийме на депозит вкрадені гроші то вона сяде чи шо?
06.03.2026 11:44 Ответить
Нігуя собі! - Орбан **** дався
06.03.2026 11:35 Ответить
Орбан каже шо працівники банку відмивали кошти
06.03.2026 11:43 Ответить
Працівники банку?) - а здається вони виконували свою роботу, на те вони і працівники. Чи якщо зараз в банку працівниця прийме на депозит вкрадені гроші то вона сяде чи шо?
06.03.2026 11:44 Ответить
Така їх легенда . Експедитори не зовсім працівники банку - можна сказати зовсім не працівники - вони кур"єри. Будем побачити шо наші банкіри скажуть
06.03.2026 11:49 Ответить
*******вся зеленський дурними погрозами придуркуватому орбану!
06.03.2026 11:36 Ответить
А ти що пропонуєш, швиденько побігти та відкрити ту трубу від кацапів?
06.03.2026 11:43 Ответить
А де ти побачив, що я щось сказав про трубу?
06.03.2026 11:53 Ответить
А де ти побачив чи почув погрози Зе до орбана?
Я от дивився цей відос, ні хіба не почув погроз.
Тепер подивись ти:
https://www.youtube.com/watch?v=9omOYu21ywU
06.03.2026 12:00 Ответить
розбій та кіднепінг
06.03.2026 11:36 Ответить
інкасаторів будуть тримати в угорському СІЗО до оголошення результатів виборів.
06.03.2026 11:36 Ответить
Если не возьмут еще кого-нибудь. Например из беженцев. Тут все зависит от фантазии его политтехнологов.
06.03.2026 11:41 Ответить
Силою звільняти, Іран он нікого не боїться валить всіх підряд
06.03.2026 11:37 Ответить
ще дурнішого не придумати
06.03.2026 11:40 Ответить
чувак косплєє *****
от зараз якби отримав у макитру дроном - зеля був би пацан 😁
він же понти киданув
а понти без підтвердження - фуфло галіме, таких ногами *******
06.03.2026 11:37 Ответить
Ахахах.
І це написав той хто ніколи нікому відсіч не давав?
06.03.2026 12:02 Ответить
щезни кретин
06.03.2026 12:23 Ответить
Дурник якщо я щезну то і щезне дотація грошова від України для тебе.
Ти ж тоді від голоду вмреш.
Ні, я не кацап і голодом людей не вбиваю)))
06.03.2026 12:37 Ответить
Це живіт орбана винен.
06.03.2026 11:38 Ответить
Только бы наш недонаполеон не решил поиграть в Наполеона на публику. Орбан - еще тот га@дон, и не нужно помогать ему выиграть выборы.
06.03.2026 11:39 Ответить
Парамоша, твої "командос" по воронежу на пляшках скачуть.
06.03.2026 11:45 Ответить
Отже, що ми маємо.

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від Шахедів. Але чомусь карт 🃏 в нас по словам Трампа стало ще менше.

Країни ЄС блокують наш прискорений вступ до союзу. Вимагають запустити нафтопровід Дружбу, щоб качати російську сировину. Шантажують не виплатою фінансової допомоги та ігнорують захоплення заручників і майна Ощадбанку Угорщиною.

А в обмін на це, нагадую, Україна має бути щитом Європи. Та «просто воювати», як сказав Борис Джонсон. Бінго (с)
06.03.2026 11:41 Ответить
1 Орбан би чудив що б там ЗЕ не сказав
2 Не треба йому помагати - напишіть заяву на Орбана в Інтерпол на викрадення людей і грошей.
06.03.2026 11:41 Ответить
06.03.2026 12:45 Ответить
Так нехай поїде капітан "95 кварталу" і збацає їм жарт про живіт Обрана чи наші ЗСУ, які приїдуть до Обрана і заппитають, чому блокує видеління ЄС 90 мільярдів. Це ж не над Порошенко і Кличко стібатися, тут за кожне криве слово має нести відповідальність. Горе тільки те, що не він несе відповідальність, а прості українці.
06.03.2026 11:42 Ответить
Спорідненість з орками у повний зріст .
06.03.2026 11:46 Ответить
ви плакатись будете чи може щось зробите конкретне?
06.03.2026 11:46 Ответить
Чекаємо твоїх порад.
06.03.2026 11:48 Ответить
так пораду вже дав ЗСУ наш президент і навіть адресу того в кого гроші лежать
06.03.2026 11:54 Ответить
Ззивайте засідання ООН по причині акту тероризму від Орбана
06.03.2026 11:48 Ответить
Теж варіант.
06.03.2026 11:49 Ответить
Національне податково-митне відомство Угорщини заявляє, що затримало інкасаторів «Ощадбанку» за підозрою у відмиванні грошей

Серед затриманих нібито фігурує колишній генерал українських спецслужб. (с)
06.03.2026 11:48 Ответить
Гобородько у всій красі
06.03.2026 12:08 Ответить
Працюйте!!!! Працюйте з закордонними країнами,а не базікайте " мудрому наріду".
06.03.2026 11:49 Ответить
Орбан у день викрадення українських інкасаторів відвідав угорський https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/06/8024170/ антитерористичний центр

У день захоплення українських інкасаторських автомобілів, що законно перевозили валюту з Австрії до України через Угорщину, Віктор Орбан провів зустріч в Антитерористичному центрі, який виконував цю спецоперацію.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/03/6/7232614/ Деталі: Візит прем'єра до Антитерористичного центру Угорщини (угорська абревіатура - TEK) відбувся у четвер вранці, про що свідчать оприлюднені урядом фото та повідомлення угорських джерел "ЄП".
Публічно він був представлений як пов'язаний із загостренням на Близькому Сході і нібито спричиненою цим загрозою тероризму. "Через це ми маємо посилити контроль за пасажирським трафіком, що прибуває з-за кордону в Угорщину", - наводить цитування Віктора Орбана його пресслужба.
Про інші теми обговорення публічно не повідомлялося.
Водночас ввечері того ж дня силовики Антитерористичного центру захопили інкасаторські автомобілі, що законно прямувала зі значною сумою валюти з Австрії до України транзитом через Угорщину. Залученість TEK до цієї спецоперації "ЄП" підтвердили кілька джерел. Також про це пише угорський журналіст-розслідувач https://www.facebook.com/panyiszabolcs/posts/pfbid02Y35C32ua4sFfi4f3EEzTkwMSrGJHne1dm9wTqoYpvBTZAW7V6pJQaUfxDyUTidbSl Саболч Пані, не виключаючи, що затриманих українців використають у продовженні спецоперації.
Попри екстраординарність події, офіційних заяв Угорщини з цього приводу досі не пролунало.
06.03.2026 11:50 Ответить
Зараз угорщіна - центр кацапськоі розвідки і кацапських спецоперацій у ЄС
памʼятаю як Янек прийшов до влади і кацапи почали освоювати кабінети СБУ. Щось таке зараз і в УГОРЩІНі. А ЄС соплі жує
06.03.2026 13:03 Ответить
І кацапи забезпечують Орбану виборчу компанію грошима , як це робили у Словаччині . У Румунії їм не вдалося взяти владу, а ось у Польщі вони трохи підтримку Україні розхитали своїми соцсітями
06.03.2026 13:05 Ответить
А що це взагалі були за бабки готівкою і золотом в Австрії?
06.03.2026 11:51 Ответить
там же було написано: цінності райфайзен-банку.
06.03.2026 12:01 Ответить
як на мене, тут варіантів небагато. або машина відхилилась від прописаного маршруту (навіть небагато), або десь були незаплановані зупинки, і інфо про це злили спецслужбам орбанщини. тоді доведеться відповідати на незручні питання. або то була цікава спецоперація (зі зливом дези), аби відтрахати жабоїда по повній за тероризм та пиратство...
06.03.2026 11:52 Ответить
Може то тоастопуза і гур завітає…
06.03.2026 12:20 Ответить
накануне сиярто побывал в москве....
06.03.2026 12:31 Ответить
А що по цьому поводу ДУМАЄ керівництво ЄС?
Орбан пускає кацапів у ЄС - дає їм визи
НЕ ПОРА ЛІ УГОРЩІНу ВИКЛЮЧИТИ З ЄС? І тоді угорці того орбана на гиляці повісять
06.03.2026 13:00 Ответить
не удивлюсь, если их передадут русне
06.03.2026 13:07 Ответить
 
 