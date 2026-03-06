Украинских консулов не допустили к инкассаторам "Ощадбанка", которых взяли в заложники в Будапеште, - Сибига

Венгрия до сих пор не допустила украинских консулов к семи гражданам Украины, которых взяли в заложники в Будапеште.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Украинских консулов до сих пор не допустили к семерым гражданам Украины, захваченным в заложники в Будапеште.



Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Требуем их немедленного освобождения и готовим дальнейшие действия, в том числе на уровне ЕС", - отметил он.

Что предшествовало?

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.

Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".

