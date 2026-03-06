Украинских консулов не допустили к инкассаторам "Ощадбанка", которых взяли в заложники в Будапеште, - Сибига
Венгрия до сих пор не допустила украинских консулов к семи гражданам Украины, которых взяли в заложники в Будапеште.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Украинских консулов до сих пор не допустили к семерым гражданам Украины, захваченным в заложники в Будапеште.
Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Требуем их немедленного освобождения и готовим дальнейшие действия, в том числе на уровне ЕС", - отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
Я от дивився цей відос, ні хіба не почув погроз.
Тепер подивись ти:
https://www.youtube.com/watch?v=9omOYu21ywU
от зараз якби отримав у макитру дроном - зеля був би пацан 😁
він же понти киданув
а понти без підтвердження - фуфло галіме, таких ногами *******
І це написав той хто ніколи нікому відсіч не давав?
Ти ж тоді від голоду вмреш.
Ні, я не кацап і голодом людей не вбиваю)))
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від Шахедів. Але чомусь карт 🃏 в нас по словам Трампа стало ще менше.
Країни ЄС блокують наш прискорений вступ до союзу. Вимагають запустити нафтопровід Дружбу, щоб качати російську сировину. Шантажують не виплатою фінансової допомоги та ігнорують захоплення заручників і майна Ощадбанку Угорщиною.
А в обмін на це, нагадую, Україна має бути щитом Європи. Та «просто воювати», як сказав Борис Джонсон. Бінго (с)
2 Не треба йому помагати - напишіть заяву на Орбана в Інтерпол на викрадення людей і грошей.
Серед затриманих нібито фігурує колишній генерал українських спецслужб. (с)
У день захоплення українських інкасаторських автомобілів, що законно перевозили валюту з Австрії до України через Угорщину, Віктор Орбан провів зустріч в Антитерористичному центрі, який виконував цю спецоперацію.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/03/6/7232614/ Деталі: Візит прем'єра до Антитерористичного центру Угорщини (угорська абревіатура - TEK) відбувся у четвер вранці, про що свідчать оприлюднені урядом фото та повідомлення угорських джерел "ЄП".
Публічно він був представлений як пов'язаний із загостренням на Близькому Сході і нібито спричиненою цим загрозою тероризму. "Через це ми маємо посилити контроль за пасажирським трафіком, що прибуває з-за кордону в Угорщину", - наводить цитування Віктора Орбана його пресслужба.
Про інші теми обговорення публічно не повідомлялося.
Водночас ввечері того ж дня силовики Антитерористичного центру захопили інкасаторські автомобілі, що законно прямувала зі значною сумою валюти з Австрії до України транзитом через Угорщину. Залученість TEK до цієї спецоперації "ЄП" підтвердили кілька джерел. Також про це пише угорський журналіст-розслідувач https://www.facebook.com/panyiszabolcs/posts/pfbid02Y35C32ua4sFfi4f3EEzTkwMSrGJHne1dm9wTqoYpvBTZAW7V6pJQaUfxDyUTidbSl Саболч Пані, не виключаючи, що затриманих українців використають у продовженні спецоперації.
Попри екстраординарність події, офіційних заяв Угорщини з цього приводу досі не пролунало.
памʼятаю як Янек прийшов до влади і кацапи почали освоювати кабінети СБУ. Щось таке зараз і в УГОРЩІНі. А ЄС соплі жує
Орбан пускає кацапів у ЄС - дає їм визи
НЕ ПОРА ЛІ УГОРЩІНу ВИКЛЮЧИТИ З ЄС? І тоді угорці того орбана на гиляці повісять