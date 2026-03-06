Українських консулів не допустили до інкасаторів "Ощадбанку", яких взяли у заручники у Будапешті, - Сибіга

Угорщина досі не допустила українських консулів до сімох громадян України, яких взяли у заручники в Будапешті.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Українських консулів досі не допустили до сімох громадян України, захоплених у заручники в Будапешті.



Угорська сторона не надала жодних пояснень. Вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо подальші дії, у тому числі на рівні ЄС", - зазначив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.

Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".

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