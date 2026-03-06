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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Українських консулів не допустили до інкасаторів "Ощадбанку", яких взяли у заручники у Будапешті, - Сибіга

Захоплення інкасаторів в Угорщині: консулів не допускають

Угорщина досі не допустила українських консулів до сімох громадян України, яких взяли у заручники в Будапешті.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Українських консулів досі не допустили до сімох громадян України, захоплених у заручники в Будапешті.

Угорська сторона не надала жодних пояснень. Вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо подальші дії, у тому числі на рівні ЄС", - зазначив він.

Захоплення інкасаторів в Угорщині: консулів не допускають

Читайте: Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ

Що передувало?

Читайте: Україна вирішила відрізати Угорщину від російської нафти. Ми блокуватимемо їй допомогу, - Орбан

Автор: 

Угорщина (3019) Сибіга Андрій (1000)
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Топ коментарі
+19
Нігуя собі! - Орбан **** дався
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06.03.2026 11:35 Відповісти
+18
А ти що пропонуєш, швиденько побігти та відкрити ту трубу від кацапів?
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06.03.2026 11:43 Відповісти
+17
Працівники банку?) - а здається вони виконували свою роботу, на те вони і працівники. Чи якщо зараз в банку працівниця прийме на депозит вкрадені гроші то вона сяде чи шо?
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06.03.2026 11:44 Відповісти
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Нігуя собі! - Орбан **** дався
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06.03.2026 11:35 Відповісти
Орбан каже шо працівники банку відмивали кошти
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06.03.2026 11:43 Відповісти
Працівники банку?) - а здається вони виконували свою роботу, на те вони і працівники. Чи якщо зараз в банку працівниця прийме на депозит вкрадені гроші то вона сяде чи шо?
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06.03.2026 11:44 Відповісти
Така їх легенда . Експедитори не зовсім працівники банку - можна сказати зовсім не працівники - вони кур"єри. Будем побачити шо наші банкіри скажуть
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06.03.2026 11:49 Відповісти
*******вся зеленський дурними погрозами придуркуватому орбану!
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06.03.2026 11:36 Відповісти
А ти що пропонуєш, швиденько побігти та відкрити ту трубу від кацапів?
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06.03.2026 11:43 Відповісти
А де ти побачив, що я щось сказав про трубу?
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06.03.2026 11:53 Відповісти
А де ти побачив чи почув погрози Зе до орбана?
Я от дивився цей відос, ні хіба не почув погроз.
Тепер подивись ти:
https://www.youtube.com/watch?v=9omOYu21ywU
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06.03.2026 12:00 Відповісти
розбій та кіднепінг
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06.03.2026 11:36 Відповісти
інкасаторів будуть тримати в угорському СІЗО до оголошення результатів виборів.
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06.03.2026 11:36 Відповісти
Если не возьмут еще кого-нибудь. Например из беженцев. Тут все зависит от фантазии его политтехнологов.
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06.03.2026 11:41 Відповісти
Силою звільняти, Іран он нікого не боїться валить всіх підряд
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06.03.2026 11:37 Відповісти
ще дурнішого не придумати
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06.03.2026 11:40 Відповісти
чувак косплєє *****
от зараз якби отримав у макитру дроном - зеля був би пацан 😁
він же понти киданув
а понти без підтвердження - фуфло галіме, таких ногами *******
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06.03.2026 11:37 Відповісти
Ахахах.
І це написав той хто ніколи нікому відсіч не давав?
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06.03.2026 12:02 Відповісти
щезни кретин
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06.03.2026 12:23 Відповісти
Дурник якщо я щезну то і щезне дотація грошова від України для тебе.
Ти ж тоді від голоду вмреш.
Ні, я не кацап і голодом людей не вбиваю)))
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06.03.2026 12:37 Відповісти
Це живіт орбана винен.
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06.03.2026 11:38 Відповісти
Только бы наш недонаполеон не решил поиграть в Наполеона на публику. Орбан - еще тот га@дон, и не нужно помогать ему выиграть выборы.
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06.03.2026 11:39 Відповісти
Парамоша, твої "командос" по воронежу на пляшках скачуть.
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06.03.2026 11:45 Відповісти
Отже, що ми маємо.

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від Шахедів. Але чомусь карт 🃏 в нас по словам Трампа стало ще менше.

Країни ЄС блокують наш прискорений вступ до союзу. Вимагають запустити нафтопровід Дружбу, щоб качати російську сировину. Шантажують не виплатою фінансової допомоги та ігнорують захоплення заручників і майна Ощадбанку Угорщиною.

А в обмін на це, нагадую, Україна має бути щитом Європи. Та «просто воювати», як сказав Борис Джонсон. Бінго (с)
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06.03.2026 11:41 Відповісти
1 Орбан би чудив що б там ЗЕ не сказав
2 Не треба йому помагати - напишіть заяву на Орбана в Інтерпол на викрадення людей і грошей.
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06.03.2026 11:41 Відповісти
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06.03.2026 12:45 Відповісти
Так нехай поїде капітан "95 кварталу" і збацає їм жарт про живіт Обрана чи наші ЗСУ, які приїдуть до Обрана і заппитають, чому блокує видеління ЄС 90 мільярдів. Це ж не над Порошенко і Кличко стібатися, тут за кожне криве слово має нести відповідальність. Горе тільки те, що не він несе відповідальність, а прості українці.
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06.03.2026 11:42 Відповісти
Спорідненість з орками у повний зріст .
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06.03.2026 11:46 Відповісти
ви плакатись будете чи може щось зробите конкретне?
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06.03.2026 11:46 Відповісти
Чекаємо твоїх порад.
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06.03.2026 11:48 Відповісти
так пораду вже дав ЗСУ наш президент і навіть адресу того в кого гроші лежать
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06.03.2026 11:54 Відповісти
Ззивайте засідання ООН по причині акту тероризму від Орбана
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06.03.2026 11:48 Відповісти
Теж варіант.
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06.03.2026 11:49 Відповісти
Національне податково-митне відомство Угорщини заявляє, що затримало інкасаторів «Ощадбанку» за підозрою у відмиванні грошей

Серед затриманих нібито фігурує колишній генерал українських спецслужб. (с)
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06.03.2026 11:48 Відповісти
Гобородько у всій красі
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06.03.2026 12:08 Відповісти
Працюйте!!!! Працюйте з закордонними країнами,а не базікайте " мудрому наріду".
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06.03.2026 11:49 Відповісти
Орбан у день викрадення українських інкасаторів відвідав угорський https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/06/8024170/ антитерористичний центр

У день захоплення українських інкасаторських автомобілів, що законно перевозили валюту з Австрії до України через Угорщину, Віктор Орбан провів зустріч в Антитерористичному центрі, який виконував цю спецоперацію.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/03/6/7232614/ Деталі: Візит прем'єра до Антитерористичного центру Угорщини (угорська абревіатура - TEK) відбувся у четвер вранці, про що свідчать оприлюднені урядом фото та повідомлення угорських джерел "ЄП".
Публічно він був представлений як пов'язаний із загостренням на Близькому Сході і нібито спричиненою цим загрозою тероризму. "Через це ми маємо посилити контроль за пасажирським трафіком, що прибуває з-за кордону в Угорщину", - наводить цитування Віктора Орбана його пресслужба.
Про інші теми обговорення публічно не повідомлялося.
Водночас ввечері того ж дня силовики Антитерористичного центру захопили інкасаторські автомобілі, що законно прямувала зі значною сумою валюти з Австрії до України транзитом через Угорщину. Залученість TEK до цієї спецоперації "ЄП" підтвердили кілька джерел. Також про це пише угорський журналіст-розслідувач https://www.facebook.com/panyiszabolcs/posts/pfbid02Y35C32ua4sFfi4f3EEzTkwMSrGJHne1dm9wTqoYpvBTZAW7V6pJQaUfxDyUTidbSl Саболч Пані, не виключаючи, що затриманих українців використають у продовженні спецоперації.
Попри екстраординарність події, офіційних заяв Угорщини з цього приводу досі не пролунало.
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06.03.2026 11:50 Відповісти
Зараз угорщіна - центр кацапськоі розвідки і кацапських спецоперацій у ЄС
памʼятаю як Янек прийшов до влади і кацапи почали освоювати кабінети СБУ. Щось таке зараз і в УГОРЩІНі. А ЄС соплі жує
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06.03.2026 13:03 Відповісти
І кацапи забезпечують Орбану виборчу компанію грошима , як це робили у Словаччині . У Румунії їм не вдалося взяти владу, а ось у Польщі вони трохи підтримку Україні розхитали своїми соцсітями
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06.03.2026 13:05 Відповісти
А що це взагалі були за бабки готівкою і золотом в Австрії?
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06.03.2026 11:51 Відповісти
там же було написано: цінності райфайзен-банку.
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06.03.2026 12:01 Відповісти
як на мене, тут варіантів небагато. або машина відхилилась від прописаного маршруту (навіть небагато), або десь були незаплановані зупинки, і інфо про це злили спецслужбам орбанщини. тоді доведеться відповідати на незручні питання. або то була цікава спецоперація (зі зливом дези), аби відтрахати жабоїда по повній за тероризм та пиратство...
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06.03.2026 11:52 Відповісти
Може то тоастопуза і гур завітає…
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06.03.2026 12:20 Відповісти
накануне сиярто побывал в москве....
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06.03.2026 12:31 Відповісти
А що по цьому поводу ДУМАЄ керівництво ЄС?
Орбан пускає кацапів у ЄС - дає їм визи
НЕ ПОРА ЛІ УГОРЩІНу ВИКЛЮЧИТИ З ЄС? І тоді угорці того орбана на гиляці повісять
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06.03.2026 13:00 Відповісти
не удивлюсь, если их передадут русне
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06.03.2026 13:07 Відповісти
Це - тому що міжнародна політика - не квартальна сцена, а дехто нещодавно ці дві локації берегами переплутав і спиз...дів відверто зайвого. Дзвони тепер вітюні і принижуйся, перепрошуй, проси гроші віддати. Так, Орбан - м....к, але він -- мстивий і владний м....к. І не тільки з ним так не можна, з рештою теж треба знати, як розмовляти. Це тобі не х...єм на роялі грати чи Україну та Пороха з майданівцями висміювати, тут треба межі знати.
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06.03.2026 13:15 Відповісти
Орбан пірат угорського моря
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06.03.2026 13:20 Відповісти
 
 