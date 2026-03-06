Українських консулів не допустили до інкасаторів "Ощадбанку", яких взяли у заручники у Будапешті, - Сибіга
Угорщина досі не допустила українських консулів до сімох громадян України, яких взяли у заручники в Будапешті.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Українських консулів досі не допустили до сімох громадян України, захоплених у заручники в Будапешті.
Угорська сторона не надала жодних пояснень. Вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо подальші дії, у тому числі на рівні ЄС", - зазначив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
Топ коментарі
+19 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар06.03.2026 11:35 Відповісти Посилання
+18 Sergii Ustim
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+17 Михайло Иляш
показати весь коментар06.03.2026 11:44 Відповісти Посилання
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Я от дивився цей відос, ні хіба не почув погроз.
Тепер подивись ти:
https://www.youtube.com/watch?v=9omOYu21ywU
от зараз якби отримав у макитру дроном - зеля був би пацан 😁
він же понти киданув
а понти без підтвердження - фуфло галіме, таких ногами *******
І це написав той хто ніколи нікому відсіч не давав?
Ти ж тоді від голоду вмреш.
Ні, я не кацап і голодом людей не вбиваю)))
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від Шахедів. Але чомусь карт 🃏 в нас по словам Трампа стало ще менше.
Країни ЄС блокують наш прискорений вступ до союзу. Вимагають запустити нафтопровід Дружбу, щоб качати російську сировину. Шантажують не виплатою фінансової допомоги та ігнорують захоплення заручників і майна Ощадбанку Угорщиною.
А в обмін на це, нагадую, Україна має бути щитом Європи. Та «просто воювати», як сказав Борис Джонсон. Бінго (с)
2 Не треба йому помагати - напишіть заяву на Орбана в Інтерпол на викрадення людей і грошей.
Серед затриманих нібито фігурує колишній генерал українських спецслужб. (с)
У день захоплення українських інкасаторських автомобілів, що законно перевозили валюту з Австрії до України через Угорщину, Віктор Орбан провів зустріч в Антитерористичному центрі, який виконував цю спецоперацію.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/03/6/7232614/ Деталі: Візит прем'єра до Антитерористичного центру Угорщини (угорська абревіатура - TEK) відбувся у четвер вранці, про що свідчать оприлюднені урядом фото та повідомлення угорських джерел "ЄП".
Публічно він був представлений як пов'язаний із загостренням на Близькому Сході і нібито спричиненою цим загрозою тероризму. "Через це ми маємо посилити контроль за пасажирським трафіком, що прибуває з-за кордону в Угорщину", - наводить цитування Віктора Орбана його пресслужба.
Про інші теми обговорення публічно не повідомлялося.
Водночас ввечері того ж дня силовики Антитерористичного центру захопили інкасаторські автомобілі, що законно прямувала зі значною сумою валюти з Австрії до України транзитом через Угорщину. Залученість TEK до цієї спецоперації "ЄП" підтвердили кілька джерел. Також про це пише угорський журналіст-розслідувач https://www.facebook.com/panyiszabolcs/posts/pfbid02Y35C32ua4sFfi4f3EEzTkwMSrGJHne1dm9wTqoYpvBTZAW7V6pJQaUfxDyUTidbSl Саболч Пані, не виключаючи, що затриманих українців використають у продовженні спецоперації.
Попри екстраординарність події, офіційних заяв Угорщини з цього приводу досі не пролунало.
памʼятаю як Янек прийшов до влади і кацапи почали освоювати кабінети СБУ. Щось таке зараз і в УГОРЩІНі. А ЄС соплі жує
Орбан пускає кацапів у ЄС - дає їм визи
НЕ ПОРА ЛІ УГОРЩІНу ВИКЛЮЧИТИ З ЄС? І тоді угорці того орбана на гиляці повісять