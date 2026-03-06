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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Україна вирішила відрізати Угорщину від російської нафти. Ми блокуватимемо їй допомогу, - Орбан

Орбан зробив нову заяву про блокування допомоги Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме європейську допомогу Україні, поки не буде відновлено постачання російської нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Він переконаний, що Україна не має технічних перепон для відновлення постачання.

"Ситуація зрозуміла: нафтопровід "Дружба" не має технічних проблем, основою (припинення його роботи) є політичне рішення. Українці вирішили відрізати Угорщину від російської нафти, яка нам належить", - сказав угорський прем'єр.

Читайте також: ЄС розглядає надання Україні допомоги для ремонту "Дружби", щоб розблокувати кредит, - Bloomberg

Блокування допомоги

Коментуючи надання 90 млрд євро підтримки Україні Орбан сказав, що Угорщина пов'язує своє вето щодо цього рішення із припиненням роботи "Дружби".

Будапешт не зніматиме вето до відновлення роботи нафтогону.

Також читайте: Угорщина силою прорве "блокаду" України нафтопроводу "Дружба". Ніяких компромісів, - Орбан

"Ніхто, навіть німці, не може вимагати від нас позитивної відповіді. Ми відповімо (у голосуванні в ЄС, яке Угорщина блокує. - Ред.) так, як того вимагають наші інтереси. І ми ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель, доки українці не пропустять нафту", – заявив він.

Водночас він не дав гарантії зняття вето у разі, якщо нафтогін відновить роботу.

Також Орбан заявив про намір не виконувати загальноєвропейське рішення щодо ембарго на постачання російських енергоносіїв: "Потрібно чітко заявити, що ми не виконаємо вимогу України відмовитися від дешевої російської енергії".

Читайте: Орбан: Зеленський погрожує не мені, а Угорщині, я не дозволю шантаж

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Читайте також: Лідер угорської опозиції Мадяр різко відреагував на заяви Зеленського: "Закликаю українського президента пояснити свої слова"

Автор: 

Угорщина (3019) Євросоюз (15228) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+53
От брехло. Коли Дружба працювала він теж блокував
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06.03.2026 10:04 Відповісти
+35
а коли була кацапська нафта з дружби на мадярщині до пошкодження труби, то чого ти блокував ту допомогу?!
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06.03.2026 10:08 Відповісти
+35
Хочуть кацапської нафти? Нехай переселяються звідки прийшли - за Урал.
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06.03.2026 10:08 Відповісти
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От брехло. Коли Дружба працювала він теж блокував
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06.03.2026 10:04 Відповісти
Пʼять тижнів можна потриматися без тих мільярдів.
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06.03.2026 10:10 Відповісти
А як Орбан, використовуючи маячню ЛІДОРА, залишиться при владі ще на один термін ... що тоді робити?
Бо я так бачу, що ЛІДОР з поїхавшою КУКУХОЮ по-факту підіграє Орбану в його боротьбі з Мад'яромта дає угорському виборцю додаткові аргументи залишити старого прем'єра ... нащо це робити?
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06.03.2026 10:21 Відповісти
Що крємльбльовскій куратор каже - те і робить! Шо ви причепилися до гундосого хлопчика?
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06.03.2026 10:23 Відповісти
І як саме він підіграе?
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06.03.2026 10:29 Відповісти
Оникс,а підіграє тім,що умна людина не робила б цього,навіщо сюди тулить ЗСУ що мов позвонять,цеж все на руку цапорилім,уже путло посилає своїх кураторів щоб цей боров(орбан)переміг.
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06.03.2026 12:20 Відповісти
На суспільну думку угорців це сильно впливає?
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06.03.2026 15:17 Відповісти
І нащо в "дурках" Інтернет увімкнули?!
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06.03.2026 11:31 Відповісти
"Прелєстно, прелєстно" (с) - країна член ЄС союзник *****
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06.03.2026 10:05 Відповісти
Мадяри - це русскіє з-за Урала. Югра.
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06.03.2026 15:52 Відповісти
а коли була кацапська нафта з дружби на мадярщині до пошкодження труби, то чого ти блокував ту допомогу?!
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06.03.2026 10:08 Відповісти
А это другое!! Собака ***** 10 лет блокировала помощь Запада Украине, но виноват Зеленский!!😊🤣🤪😆
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06.03.2026 10:36 Відповісти
Хочуть кацапської нафти? Нехай переселяються звідки прийшли - за Урал.
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06.03.2026 10:08 Відповісти
Там і труба не потрібна.
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06.03.2026 10:32 Відповісти
Афористично насчёт Урала. Респект.
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06.03.2026 12:51 Відповісти
Так і є. Вони прийшли з-за Уралу через Україну і поселилися в нинішніх межах тисячу років тому.
Мадяри (угорці) - фіно-угорський народ, що походить із Зауралля (******* Башкирія) і мігрував у IX ст. (близько 895 р.) до Паннонського басейну.
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06.03.2026 21:40 Відповісти
Як себе почуває угорський ОТР банк? 🤔 У них в Україні немає ні готівкових доларів, ні банківського золота? І інкасаторські машини з угорськими інкасаторами не заїжджають? 🤔
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06.03.2026 10:08 Відповісти
Значить є в Орбана яйця, якщо він поставив раком весь Євросоюз...
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06.03.2026 10:09 Відповісти
у нього навіть два члени є - один від *****, інший - від трампа. і питання їх розміщення навіть не стоїть...
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06.03.2026 10:10 Відповісти
******* потрібно обходити - через Польщу Румунію - бач як Орбана накриває
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06.03.2026 10:09 Відповісти
Вчора «Зеленський і Мелоні говорили про те, що потрібно, щоб рішення про позику на 90 мільярдів євро для України нарешті запрацювало.»

От здається мені що оця вся різкотуха з нашого преза пре через те що у ЄС вже готові викинути голос угрів і тільки чекають щоб орбанятко впороло якусь дичину.

Запасаюсь попкорном.
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06.03.2026 10:10 Відповісти
Стопудово +++. І хорвати просто випадково підняли розцінки на транзит нафти до мадярцини, а Брюсель не чує і не бачить.
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06.03.2026 12:54 Відповісти
Клоун Зеленський забув що він не у 95 Кварталі і своїм довгим язиком тільки добавив рейтингу Орбану
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06.03.2026 10:12 Відповісти
А что собственно он сказал? Я что то угрозы там не видел. Ну военные ну позвонят. И что?
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06.03.2026 10:38 Відповісти
А Орбан скаже що погрожува,ПЕРЕКРУТИТЬ УСЕ І ЗГУРТУЄ НАВКОЛО СЕБЕ ЛЮДЕЙ.ТРЕБА СЛІДКУВАТИ З СВОЇМ БАЗАРОМ
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06.03.2026 10:40 Відповісти
Падло треба гнобити а не облизувати
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06.03.2026 10:59 Відповісти
Вот именно: позвонят военные ВСУ и скажут ************ скоту Орбану, что на нём кровь их боевых побратимов, потому что он блокирует средства на оплату поставок вооружений и боеприпасов для защиты от агрессии мирной страны Украины.
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06.03.2026 12:55 Відповісти
то не він забув, що він клован - то ви забули, що він клован...
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06.03.2026 11:09 Відповісти
я б тобі, жаба угорська,
все це припинив в 22 гому році...
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06.03.2026 13:27 Відповісти
в православії хрещеному дають інше імя?
а ****** собі ви заїбали - вова фрол?
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06.03.2026 13:47 Відповісти
бубa - скотина, яка ненавидить українців
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06.03.2026 13:54 Відповісти
батьку хрестному?
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06.03.2026 14:07 Відповісти
думаю відкрити агенство
"Живі і тирь в Україні!"
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06.03.2026 16:44 Відповісти
Палдо кремлівське. Нам постійно закидають що ми повинні проводити якісь референдуми чи вибори. От наприклад можна провести референдум чи повинна Україна під час війни з рашистами качати рашистськунафту щоб допомагати нашим ворогам
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06.03.2026 10:13 Відповісти
Також потрібно вже поізати і розібрати той нафтопровід и прибрати причину всіх тисків і ультиматумів на Україну. Бо всі ці трубопроводи з Сосією як пуповина яка зв'язує Україну з кремлем через яку з кремля йде до нас біда причому в усіх сенсах. Дійшло до того що рашисти по трубопроводах самі лізуть і захоплюють наші міста
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06.03.2026 10:18 Відповісти
Чим ближче до виборів тим більш несамовито квакає жаба.
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06.03.2026 10:23 Відповісти
Нафтові гроші на вибори Орбана
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06.03.2026 10:31 Відповісти
орбан за рахунок політичних сварок з Україною хоче виграти вибори, чи допоможе йому у цьому Зеля ?
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06.03.2026 10:23 Відповісти
А чому Угорщина не виділяє кошти на ремонт так потрібного їй нафтогону?
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06.03.2026 10:26 Відповісти
Як же це убожище прокацапське боїтся за свою ср-ку доведется відповідати за службу росії ,це якою цинічною істотою треба бути що б жертву війни звинувачувати в усіх гріхах ,може забули як в 1956 році потопили в крові всіх протестувальників в Будапешті .
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06.03.2026 10:27 Відповісти
Київський військовий округ топив у крові протестувальників у Будапешті. Це помста.
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06.03.2026 15:04 Відповісти
ЕС рано чи пізно знайде шляхи обходу. А Орбан вже може готувати місце на звалищі історії.
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06.03.2026 10:30 Відповісти
В ростові чекає його профессор
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06.03.2026 14:12 Відповісти
То ****** Европе, войну с ****** богатая и сытая Европа проиграла, орбан заблокировал боевые действия!!!
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06.03.2026 10:31 Відповісти
Европа самого этого Орбана скоро "заблокирует": Орбан уже больше года просит у Брюсселя 19 миллиардов евро на венгерские нужды в виде прямых безвозвратных субсидий.
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06.03.2026 12:59 Відповісти
Орбана покусав Трамп , або можливо було біль щось еротичне . Ось цей тупий сказ і проявляється . Що на кшталт грошей Ощадбанку . Орбана розвели як останнього мадярського ЛОХА .Ощадбанк оформив транспортування грошей згідно чинного європейського законодавства і в законний спосіб їх перевозив . Саме через проблемну Угорщину , хоча є інший шлях і кілометри зайві тут недочого . Основне що було в цій операції , що Орбану надули в вуха що то щось незаконне . І все ! Цей утирок повівся , а тепер , коли все зрозумів , не знає що робити із свою мордойліца . В очах Європи він гопота і всі тепер будуть мадяр оминати .
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06.03.2026 10:51 Відповісти
Зеленський може бути хитрішим, зараз відремонтувати щоб отримати 90 млрд євро, а через три місяці під приводом російської атаки і пошкодження, знов перекрити нафтопровід
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06.03.2026 11:00 Відповісти
Ти дуже наївний або працюєш на ворога. ''Водночас він не дав гарантії зняття вето у разі, якщо нафтогін відновить роботу... ''
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06.03.2026 11:05 Відповісти
Перекритий нафтопровід легко. Нас обстрелюють росіяни кожен день і жодного спостерігача від венгрії за нафтопроїдом немає і тому є можливість сказати що нафтопровід знов пошкодженний росіянами.
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06.03.2026 11:28 Відповісти
Щоб там ще люди при ремонті загинули?? Труба - то привід.
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06.03.2026 16:02 Відповісти
Ти шо дурненький, Жорбану пару балі хочешь накинути?
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06.03.2026 17:39 Відповісти
Як цікаво і легко виявляти кремлівських ботів. Х'уйло обстрілює українські міста- вони звинувачують Зеленського що не пішов на переговори і не підписав капітуляцію. Х'уйло з Орбаном домовились блокувати Україні допомогу від ЄС- теж звинувачують Зеленського що не виконав вимоги Орбана. Орбан захопив українські інкасаторські машини- теж винен Зеленський. Головне в усьому звинувачувати Зеленського щоб зсередини України роздмухувати вогонь поки рашисти з трампістами і орбаністами кидають вогонь зверху. Для цього і були захоплені інкасаторські машини. Тепер будуть підбурювати українців виходити на майдан і вимагати піти на поступки
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06.03.2026 11:03 Відповісти
У Європі енергетична криза. Нафта вже 93.36$. Незабаром на РФ санкції введуть за те, що вона призупинила перекачування своєї нафти та газу. Якщо Європа матиме дефіцит вуглеводнів, то не буде ні ракет ні снарядів. Що тут незрозумілого?
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06.03.2026 20:41 Відповісти
"Також Орбан заявив про намір не виконувати загальноєвропейське рішення щодо ембарго на постачання російських енергоносіїв"
Я правильно розумію, тобто керівництво країни, яке не виконує одні рішення Євросоюзу, продовжує мати можливість блокувати інші?
Це просто апогей правової безсилості та некомпетентності, і з цим, безсумнівно, пора покінчити.
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06.03.2026 11:10 Відповісти
Де інкасатори, підар?
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06.03.2026 11:26 Відповісти
Мінздрав попереджає - вживання російської нафти шкідливо для здоров'я.
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06.03.2026 11:57 Відповісти
"Дешева російська нафта". Може вона і дешева, але чому на заправках в Угорщині бензин і дизель коштує на 20% дорожче, ніж у сусідів? Куди дівається профіт? Може це у Орбані проблема?
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06.03.2026 11:59 Відповісти
якщо йому поступитися, то він переможе на виборах
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06.03.2026 12:34 Відповісти
Ще один доказа повної некомпетентності зе і кварталу95:

цю трубу треба було перекривати у 2022, коли тільки почалась повномасштабка.

Не перекрили тоді, то тепер її перекрили росіяни ракетами, у власних інтересах. І росіяни сказали орбану і фіцо - фас.
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06.03.2026 12:37 Відповісти
*******
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06.03.2026 12:39 Відповісти
Ця паскуда вимагає заробляти гроші на крові українців. Він не бачить у вбивстві людей нічого поганого.
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06.03.2026 12:52 Відповісти
Это мразь с опухшей скотской мордой вообще не человек.
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06.03.2026 13:01 Відповісти
Ми можемо не тільки відрізати але відірвати і відп@здити.
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06.03.2026 13:02 Відповісти
Вітюша другий рік блокує допомогу, то нехай до виборів просидить без ЛЬВІНОЇ Долі від НПЗ, Так само і ФІЦО, бо два НПЗ мають одного власника.
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06.03.2026 13:09 Відповісти
Мініфюрер Угорщини чітко виконує вказівки Путлера! І в нього це непогано виходить. На рівному місці виставив Курдупеля лохом...І обоє разом нанесли Україні велику шкоду. От що буває коли в кріслі президента - блазень...
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06.03.2026 13:13 Відповісти
Наскількі відомо допомога не від Угорщини яка сама отримує допомогу від ЄС тому, Угорщина ні як не може блокувати допомогу ЄС яка їй не належить, це або маразм або свідома прихована політика ЄС яка ховається за Орбата. Що стосується блокування нафти- це нафта не Угорська а РФ тому це право вирішувати України чи блокувати нафту чи ні тому що РФ напала на Україну. і якщо Україні вигідно блокувати потрібно блокувати а Угорщина нафту може отримати з інших джерел хай не брешуть. А от 40 мільонів які Угорщина заблокувала державного Ощадбанку це дійсно бандитизм і робота на стороні РФ.
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06.03.2026 13:36 Відповісти
ми нічого орбану не блокуємо, займаємося лише транзитом. Маєм право самі вирішувати продовжувати його чи ні.
Якщо то його нафта, хай доставляє як хоче, хоч в каністрах возить з кожного візиту до москви. Його нафта - його проблеми
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06.03.2026 14:09 Відповісти
Правительство Венгрии входит в число стран Европейского союза, которые не поставляют Украине военную технику для самообороны и не разрешают провоз военной техники, поставляемой другими государствами-членами. Давно надо было отрезать жабу от трубы.
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06.03.2026 14:03 Відповісти
Спочатку орбан блокував і гальмував все що міг -> потім сталося так що "дружба" зупинилася -> але в результаті вийшло, що орбан став блокувати допомогу Україні, бо "дружба" зупинилася.
Все логічно і очевидно, все "по плану"
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06.03.2026 14:06 Відповісти
Зеленський проти Орбана
Джерело: https://censor.net/ua/b3603886
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06.03.2026 15:02 Відповісти
Who is paying for the oil transit? russia. Which means Ukraine is transporting russian product to hungary and hungary is buying it on the border between Ukraine and EU. Ukraine did not steal anything from hungary. Whereas hungary has stolen already $50 million of Ukrainian money. The Bible says "do not take what's not yours". And the criminal code of every country (including Poland) says the same thing.
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06.03.2026 18:07 Відповісти
Це провокація, це все зпроектована операція з болот, вони чекають безглуздих нервових заяв, а Україна зараз повинна діяти як потерпіла сторона, від угорсько кацапського безпредєла¡!!!!!!!!!!!!! Звернення до Інтерпола, до Міжнородного Кримінального Суду, до ОБСЄ і т.д.Зрозуміло!!!!
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06.03.2026 16:33 Відповісти
ТРЕБА ВСІХ УГОРЦІВ З УКРАЇНИ ДЕПОРТУВАТИ !)
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06.03.2026 16:53 Відповісти
Ти на кацапів працюєшь?
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06.03.2026 17:36 Відповісти
Ні! Хош мене знайти !?)
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06.03.2026 20:22 Відповісти
Мабуть ведмедчуку грошей дав, в нафти немає. От і коробить від жадності
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06.03.2026 16:55 Відповісти
помощь "кредит" 90 лярдов это такая же поддержка как при большевиках кило золота за кусок хлеба. хотя блокировка этого кредита это как подождать пока страждущий сдохнет от голода, чтобы бесплатно забрать. впрочем, всякие "наши" приватизации, деребаны, распилы и имитации бурной деятельности за госсчет на фоне кучи трупов это мародерство из той же оперы.
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06.03.2026 17:54 Відповісти
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЙОГО ЖИТТЯ !?)
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06.03.2026 20:20 Відповісти
Виявляється у гундосова Мадуро ворог не той хто бомбить українські міста, а той хто перехопив його двошечку. Гундос Орбану: "Падла ти на кого наїхав зараз моргала виколю!" 😂
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06.03.2026 22:05 Відповісти
общак ,верни пацикам ****!!!!
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06.03.2026 22:23 Відповісти
ні, не так. Наше блокування пов"язано з вашою роботою на агресора і з вашим ПОЛІТИЧНИМ рішенням блокувати нам допомогу всі 4 рокі війни.. І ніяк не навпаки.
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06.03.2026 22:42 Відповісти
Вся Угорщина може переселитися на свої історичні землі під Урал це буде історична справедливість!
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06.03.2026 22:52 Відповісти
Карманная жаба ***** она такая. Надо бы с ней меньше церемониться.
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06.03.2026 23:11 Відповісти
в итоге Украина деньги получит, а Венгрия и без трубы будет и ее лишат голоса в ЕС и это еще больше утопит шансы Орбана на выборах, а Россия не получит денег и ее истощение ускорится.
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07.03.2026 00:47 Відповісти
 
 