Україна вирішила відрізати Угорщину від російської нафти. Ми блокуватимемо їй допомогу, - Орбан
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме європейську допомогу Україні, поки не буде відновлено постачання російської нафти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
Він переконаний, що Україна не має технічних перепон для відновлення постачання.
"Ситуація зрозуміла: нафтопровід "Дружба" не має технічних проблем, основою (припинення його роботи) є політичне рішення. Українці вирішили відрізати Угорщину від російської нафти, яка нам належить", - сказав угорський прем'єр.
Блокування допомоги
Коментуючи надання 90 млрд євро підтримки Україні Орбан сказав, що Угорщина пов'язує своє вето щодо цього рішення із припиненням роботи "Дружби".
Будапешт не зніматиме вето до відновлення роботи нафтогону.
"Ніхто, навіть німці, не може вимагати від нас позитивної відповіді. Ми відповімо (у голосуванні в ЄС, яке Угорщина блокує. - Ред.) так, як того вимагають наші інтереси. І ми ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель, доки українці не пропустять нафту", – заявив він.
Водночас він не дав гарантії зняття вето у разі, якщо нафтогін відновить роботу.
Також Орбан заявив про намір не виконувати загальноєвропейське рішення щодо ембарго на постачання російських енергоносіїв: "Потрібно чітко заявити, що ми не виконаємо вимогу України відмовитися від дешевої російської енергії".
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
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Бо я так бачу, що ЛІДОР з поїхавшою КУКУХОЮ по-факту підіграє Орбану в його боротьбі з Мад'яромта дає угорському виборцю додаткові аргументи залишити старого прем'єра ... нащо це робити?
Мадяри (угорці) - фіно-угорський народ, що походить із Зауралля (******* Башкирія) і мігрував у IX ст. (близько 895 р.) до Паннонського басейну.
От здається мені що оця вся різкотуха з нашого преза пре через те що у ЄС вже готові викинути голос угрів і тільки чекають щоб орбанятко впороло якусь дичину.
Запасаюсь попкорном.
все це припинив в 22 гому році...
а ****** собі ви заїбали - вова фрол?
"Живі і тирь в Україні!"
Я правильно розумію, тобто керівництво країни, яке не виконує одні рішення Євросоюзу, продовжує мати можливість блокувати інші?
Це просто апогей правової безсилості та некомпетентності, і з цим, безсумнівно, пора покінчити.
цю трубу треба було перекривати у 2022, коли тільки почалась повномасштабка.
Не перекрили тоді, то тепер її перекрили росіяни ракетами, у власних інтересах. І росіяни сказали орбану і фіцо - фас.
Якщо то його нафта, хай доставляє як хоче, хоч в каністрах возить з кожного візиту до москви. Його нафта - його проблеми
Все логічно і очевидно, все "по плану"
Джерело: https://censor.net/ua/b3603886
помощь"кредит" 90 лярдов это такая же поддержка как при большевиках кило золота за кусок хлеба. хотя блокировка этого кредита это как подождать пока страждущий сдохнет от голода, чтобы бесплатно забрать. впрочем, всякие "наши" приватизации, деребаны, распилы и имитации бурной деятельности за госсчет на фоне кучи трупов это мародерство из той же оперы.