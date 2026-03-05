ЄС розглядає надання Україні допомоги для ремонту "Дружби", щоб розблокувати кредит, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба", щоб розблокувати підтримку Києва та санкції проти Росії, які блокують Угорщина та Словаччина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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ЄС може надати підтримку через бюджетну допомогу

Так, за даними джерел, Європейська комісія може надати підтримку через бюджетну допомогу, яку вона надає Україні. ЄС також готовий надати експертну допомогу, заявили особи на умовах анонімності, знайомі з цим питанням.

Росія атакувала об'єкт у січні, що спричинило пожежу в резервуарі для зберігання, яку гасили 10 днів, і пошкодило обладнання, кабелі електропередачі, трансформатори та систему виявлення витоків, повідомив в інтерв'ю Bloomberg минулого місяця генеральний директор української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" Сергій Корецький.

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Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в утриманні поставок, одночасно ставлячи під сумнів масштаби збитків. Жодна з цих країн не визнала січневу російську атаку.

"Дружбу" атакували майже два десятки разів

За словами співрозмовників агентства, з початку повномасштабної війни Росії проти України об'єкт "Дружба" був уражений майже два десятки разів. Ремонтні роботи часто проводилися під час російських атак, що ставило під загрозу життя робітників, і Москва, ймовірно, знову атакує трубопровід після його ремонту, додали джерела.

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Блокада допомоги з боку Угорщини роздратувала ЄС і кілька столиць, які звинуватили Будапешт у порушенні обіцянки, даної в грудні, дозволити кредит Україні.

Угорщина також відмовилася розглядати альтернативи російським поставкам енергоносіїв, такі як поставки через Хорватію, аргументуючи це тим, що нафта з Москви дешевша. Посли ЄС обговорили це питання на зустрічі в середу.

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ЄС веде переговори з Києвом

Виконавча влада Євросоюзу веде переговори з Києвом про можливість відправки місії з встановлення фактів для перевірки збитків на об'єкті "Дружба". Ці переговори тривають, повідомили джерела.

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