ЕС рассматривает предоставление Украине помощи для ремонта "Дружбы", чтобы разблокировать кредит, - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода "Дружба", чтобы разблокировать поддержку Киева и санкции против России, которые блокируют Венгрия и Словакия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС может оказать поддержку через бюджетную помощь

Так, по данным источников, Европейская комиссия может оказать поддержку через бюджетную помощь, которую она предоставляет Украине. ЕС также готов оказать экспертную помощь, заявили лица на условиях анонимности, знакомые с этим вопросом.

Россия атаковала объект в январе, что привело к пожару в резервуаре для хранения, который тушили 10 дней, и повредило оборудование, кабели электропередачи, трансформаторы и систему обнаружения утечек, сообщил в интервью Bloomberg в прошлом месяце генеральный директор украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в удержании поставок, одновременно ставя под сомнение масштабы ущерба. Ни одна из этих стран не признала январскую российскую атаку.

"Дружбу" атаковали почти два десятка раз

По словам собеседников агентства, с начала полномасштабной войны России против Украины объект "Дружба" был поражен почти два десятка раз. Ремонтные работы часто проводились во время российских атак, что ставило под угрозу жизнь рабочих, и Москва, вероятно, снова атакует трубопровод после его ремонта, добавили источники.

Блокада помощи со стороны Венгрии раздражает ЕС и несколько столиц, которые обвинили Будапешт в нарушении обещания, данного в декабре, разрешить кредит Украине.

Венгрия также отказалась рассматривать альтернативы российским поставкам энергоносителей, такие как поставки через Хорватию, аргументируя это тем, что нефть из Москвы дешевле. Послы ЕС обсудили этот вопрос на встрече в среду.

ЕС ведет переговоры с Киевом

Исполнительная власть Евросоюза ведет переговоры с Киевом о возможности отправки миссии по установлению фактов для проверки убытков на объекте "Дружба". Эти переговоры продолжаются, сообщили источники.

Что предшествовало