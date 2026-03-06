УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11254 відвідувача онлайн
Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
25 295 151

Угорська податкова підтвердила затримання інкасаторів: серед них колишній генерал спецслужб України

Угорщина підтвердила затримання інкасаторських авто: що відомо?

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України під час транспортування грошей інкасаторами "Ощадбанку".

Про це пише угорське видання Index, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Там зазначили, що їх підозрюють у відмиванні грошей.

За даними видання, серед затриманих колишній генерал української спецслужби.

Також читайте: Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ

"Національна податкова та митна адміністрація веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей. 05.03.2026 було заарештовано сімох громадян України, включаючи колишнього генерала української секретної служби, та два броньовані автомобілі з готівкою, які мали перевезти з Австрії до України загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота", - йдеться в повідомленні.

Також там заявили, що лише цього року до України через Угорщину було перевезено понад 900 мільйонів доларів США, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих злитків.

У податковій заявили, що адміністрація негайно повідомила українську консульську службу про початок процедури, але жодного зворотного зв'язку нібито не отримала.

Читайте: Українських консулів не допустили до інкасаторів "Ощадбанку", яких взяли у заручники у Будапешті, - Сибіга

Що передувало?

Також читайте: Україна вирішила відрізати Угорщину від російської нафти. Ми блокуватимемо їй допомогу, - Орбан

Автор: 

Угорщина (3019) затримання (4319) Ощадбанк (809)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Була колись Угорщина. Тепер це Орбанстан.
показати весь коментар
06.03.2026 11:59 Відповісти
+39
Колишній генерал ймовірно пішов якимсь начальником у службу власної безпеки і охорони одного з двох найбільших банків України (та й ще державного). А зважаючи на суму, яку перевозили, то він цілком міг би супроводжувати вантаж особисто.
показати весь коментар
06.03.2026 12:12 Відповісти
+36
чому ні? колишній генерал очолив охоронний підрозділ великого банку. ну і особисто контролював перевезення великої кількості мат. цінностей.
показати весь коментар
06.03.2026 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я думаю що слідуючі серії блокбастера будуть ваащє агонь.
показати весь коментар
06.03.2026 13:05 Відповісти
Відмивали-не відмивали - то не мадярська справа. Про нафту можуть забути, поки все і всіх не повернуть та не вибачаться.
показати весь коментар
06.03.2026 12:35 Відповісти
В мадьярів? Чи є докази? Шось якесь дивне "совпадєніє" з візитом сіярти до пуйла..
показати весь коментар
06.03.2026 12:58 Відповісти
наразі - це крадене орбаном у українського банку. а якшо це належало саме ощадбанку, то тоді крадене у держави Україна.
показати весь коментар
06.03.2026 12:58 Відповісти
100 пудів перевозили чрний нал..
показати весь коментар
06.03.2026 12:38 Відповісти
а білий нал нам санта клаус привозить)))) ЗВІДКИ БЛ гроші в обмінниках по твоєму?
показати весь коментар
06.03.2026 12:55 Відповісти
І за що тепер "дружбу "ремонтувати?
Гроші скіздили мадяри
показати весь коментар
06.03.2026 12:41 Відповісти
Так будь-які перевезення готівки можна оголосити відмиванням.
показати весь коментар
06.03.2026 12:41 Відповісти
Райфайзен банк відмиває кошти для України?
А Орбан борець з відмиванням брудних коштів, авжеж 😆
Насправді це поточна міжбанківська діяльність, коли іноземна валюта переказується на кореспондентський рахунок, а готівка завозиться для роздрібного продажу.
показати весь коментар
06.03.2026 12:50 Відповісти
Дивненьеа історія. Було б дуже не до речі, якби виявилося, що це дійсно відмиті якими-небуть міндічами-сріндічами гроші. Не думаю, що угорці б без певності хапали чесних наших перевізників, знаючи, який це здійме шум. Підозрюю, що там, на жаль, дуже не чісто.
показати весь коментар
06.03.2026 12:51 Відповісти
я вас здивую. Міндіч і подібні вкрали скоріша за все в криптовалюті і вивезли. ніхто уже не возить вагонами гроші

а кеш треба щоб народ в обмінниках мав що купляти
показати весь коментар
06.03.2026 12:56 Відповісти
А ще кеш потрібен щоб гроші не світилися.
показати весь коментар
06.03.2026 13:12 Відповісти
А що ти за той "незасвічений кеш" купиш коли люба операція через фінмоніторинг іде , а за кордон більше десяти тисяч за раз не вивезеш та й там тоді спробуй щось за них придбати .
показати весь коментар
06.03.2026 16:30 Відповісти
Тому вони всі тримають по 100 кг грошей у себе в диванах?
показати весь коментар
06.03.2026 14:56 Відповісти
Тримають бо дибіли , нахальства накрасти вистачило , а розуму як крадене зберігати немає ((
показати весь коментар
06.03.2026 16:31 Відповісти
ти би перевів в кріпту?
не красти - такої думки навіть не вozникає?
показати весь коментар
06.03.2026 17:42 Відповісти
От якраз перед виборами Орбану шум і потрібний, який він чесний та як з корупцією в Україні бореться. Воно потім все це зійде на пшик, але ж певна картинка для свого плебса буде показана.
Якщо ця шістка кацапська програє вибори то там і у нього своє "Межигір'я" вилізе не гірше ніж у овоча шапкокрада.
показати весь коментар
06.03.2026 17:18 Відповісти
Генерал працює інкасатором, особисто у Зеленського.
Все і так зрозуміло, відкрита одна з «доріжок» Зе, які він так любить. Адже їх набагато більше, і поки одні віддають останнє, хтось збагачується.

O tempora, o mores! (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. - «О времена, о нравы!»)
показати весь коментар
06.03.2026 13:11 Відповісти
На вибори підуть гроші, маржу за нафту Бубон заморозив. Ось Вітюша і крутиться. Прогнози на вибори кепські, навіть зараз пару голосів бовтається. І партнери скоріш за все вимагають гроші вранці перед виборами.
показати весь коментар
06.03.2026 13:23 Відповісти
Не треба зайвих емоцій . Гроші вийшли з австрійського "Райфайзену" і були затримані на території ЄС - от Райфайзен нехай і цим і займається !
показати весь коментар
06.03.2026 13:29 Відповісти
Дивно, що 900 млн пропустили, а ці 80 ні. Десятина Орбана?
показати весь коментар
06.03.2026 13:43 Відповісти
судячи як мичить кібєрполюція своїми ботами тут відбілюючи інкасаторів все може бути...
показати весь коментар
06.03.2026 13:45 Відповісти
а до чого тут ця структура ?
показати весь коментар
06.03.2026 19:12 Відповісти
в житті можуть бути факти , здогадки або вигадані історії
показати весь коментар
07.03.2026 11:08 Відповісти
Бред какой-то. Как налоговая и таможня одной страны может задерживать транзитных инкассаторов третьей страны? Это чушь полная. Они никакого отношения не имеют к этой инкассации. Это тупо вооруженный захват. Интересно, как на это отреагирует ЕС?
показати весь коментар
06.03.2026 16:33 Відповісти
Після такого Україна в рамках переговорів про вступ до ЄС може європейців мордою у їх же лайно тикати. Такий подарунок для України від угорців навіть очікувати не доводилося. Використати силові органи для задоволення політичних інтересів без наявності законних підстав. Корупція в ЄС схоже не менша ніж в Україні.
показати весь коментар
06.03.2026 16:38 Відповісти
Да мало того, венгры превысили любые полномочия какие-то только возможно, они не имеют права задерживать инкассацию третьей страны, ржака, налоговая и таможня Венгрии задержала инкассацию из Австрии в Украину, да они даже смотреть не имеют права в сторону этих авто.
Это тупо вооруженное ограбление. Те, кто задержал, должны быть наказаны по криминальной статье. Я буду очень удивлен, если не будет реакции ЕС.
показати весь коментар
06.03.2026 16:45 Відповісти
Поки у нас в країні третя світова 4ий рік, угорські виродки вирішили вдарити нас в спину. Той газопровід дружбу треба на молекуми розвалити, тоді може жаба орбан угомониться
показати весь коментар
06.03.2026 17:00 Відповісти
ну, если то двойные граждане то без проблем, можно, это внутренние дела
показати весь коментар
06.03.2026 18:26 Відповісти
Австрію йОрбан вже заарештував за підозрою у ≪відмиванні≫ грошей ?
показати весь коментар
06.03.2026 19:08 Відповісти
Чомусь воняє зеленим болотом
показати весь коментар
06.03.2026 19:32 Відповісти
Бачив кадри затримання, де мадяри сіділи в бусі, та чекали на буси інкасаторів, а потім кадри як тих інкасаторів мордою до полу...у зв"зку з цим запитання -броньвані буси, гадаю, що і інкасатори не без зброї, чимала сума грошей і мордою до полу? Змогли мад"ри це зробити, чому якись бандоси це не змоглиб зробити..а відповідь проста -ліві люди без будь -якої підготовки катаються за державний кошт Європою, по типу розвіятись..нащо тоді спецтехніка, інструкції тощо..?
показати весь коментар
06.03.2026 19:37 Відповісти
1. Власна зброя у чужій країні тільки зі спецдозволу. Навіть охорона президентів завжди отримує дозвіл.
2. Шось мені стрьомно про ліцензію на інкасацію в Австрії і ЄС у Ощадбанка - чи була вона в них.
показати весь коментар
07.03.2026 07:58 Відповісти
На мою думку, ця вся постанова була спланована ФСБ раши параши. Зараз трамп, ***** і zeоманський прикладають всі зусилля, щоб жаба орбан виграв вибори...Чому, коли зараз напружен відносини з Угорщиною, не змінити маршрут в об'їзд її?
показати весь коментар
06.03.2026 20:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 