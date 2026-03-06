Угорська податкова підтвердила затримання інкасаторів: серед них колишній генерал спецслужб України

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України під час транспортування грошей інкасаторами "Ощадбанку".

Про це пише угорське видання Index, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що їх підозрюють у відмиванні грошей.

За даними видання, серед затриманих колишній генерал української спецслужби.

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"Національна податкова та митна адміністрація веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей. 05.03.2026 було заарештовано сімох громадян України, включаючи колишнього генерала української секретної служби, та два броньовані автомобілі з готівкою, які мали перевезти з Австрії до України загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота", - йдеться в повідомленні.

Також там заявили, що лише цього року до України через Угорщину було перевезено понад 900 мільйонів доларів США, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих злитків.

У податковій заявили, що адміністрація негайно повідомила українську консульську службу про початок процедури, але жодного зворотного зв'язку нібито не отримала.

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Що передувало?

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.

Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".

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