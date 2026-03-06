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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Угорщини, - МЗС

Українцям радять утриматися від поїздок до Угорщини: подробиці

Громадянам України радять утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку.

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади.

За можливості просимо також пріоритезувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію", - зазначили у міністерстві.

Також у МЗС звернули увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини.

"Рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - підсумували там.

Читайте: Українських консулів не допустили до інкасаторів "Ощадбанку", яких взяли у заручники у Будапешті, - Сибіга

Що передувало?

Читайте: Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (3019) МЗС (4342) українці (2748)
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Топ коментарі
+13
При всій не любові до Зеленського, брехню кацапські не поважаю і відношусь до її розповсюджувачів з призирством.
Все це створив ***** і його ********** орбан і фіцо.
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06.03.2026 12:23 Відповісти
+6
Я не захищаю зелених, але хто критикував Зеленського, що той під час війни качає кацапську нафту? Перекрили, тепер критикують, що перекрив.
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06.03.2026 12:53 Відповісти
+5
На жаль це що створив Зеленський і його шобла грає на руку лише орбану ,це свідомо чи ні ?
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06.03.2026 12:13 Відповісти
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На жаль це що створив Зеленський і його шобла грає на руку лише орбану ,це свідомо чи ні ?
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06.03.2026 12:13 Відповісти
на руку ***** і кацапам.
То є шоу в якому і орбан і ЗЕсрань лиш актори...
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06.03.2026 12:20 Відповісти
При всій не любові до Зеленського, брехню кацапські не поважаю і відношусь до її розповсюджувачів з призирством.
Все це створив ***** і його ********** орбан і фіцо.
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06.03.2026 12:23 Відповісти
А ЗЕсрань тут зовсім ні при чому? От його позавчорашня погроза збройними силами то так собі, невинни жарт?
Чи то так в сценарії прописано, ну щоб було все ось так?
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06.03.2026 12:36 Відповісти
Ще раз питаю, де саме Зеленський погрожував орбану? На якій хвилині,секунді він це сказав?
Для вас орбан одна та ще і людина?
Це торбана ім'я і побатькові?
Не клейте дурня.
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06.03.2026 13:15 Відповісти
проблема ж не в тому, що і коли сказав зе, проблема в тому, як те, що зе сказав, сприйняв ворбан.
"Д" - дипломатія.
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06.03.2026 13:26 Відповісти
А як торбан сприйняв розв'язану проти Україну відкриту жахливу війну? Нагадати?
То нахріна мені його збочені спийняття яке не має.жодної прийв'язки до реального стану речей?!
Ви думайте перше ніж щось написати.

Щодо нашої дипломатії і не тільки, це наша трагедія. Орбан трагедія угорців.і ЄС.
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06.03.2026 13:31 Відповісти
На виході: заблокований кредит Україні 90 млрд. Плюс буде заблокована подача електроенергії в Україну, перекрита логістика (найоптимальніша!), постачання газу і ГЗМ... ну і т.д.
На додачу можливі провокації на Закарпатті, що нам зараз зовсім не потрібно... ну і все решта.
Але ж то все херня, тут головне, щоб корона зі ЗЕсрані не впала? Правда ж? Він ж лідор Всесвіту...
Все ж як в квітні 19-го 73% дебілів захотіли - поржем...
ЗЕсранська дипломатія вона ж така...
А в нас війна, якщо хтось забув. Жахлива, так, а тому скакати, як та вош на гребінці ну зовсім не вартує. Але ж ЗЕсрань така ЗЕсрань. Ну така в нього роль, так в сценарії прописано.
Пояснити, хто режисер того шоу?
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06.03.2026 13:43 Відповісти
Торбан ще жо війни, задовго, готувався ***** допомогати нищити Україну всім чим зможе.
Почнемо з поголовної видачі угорського громадянства на Закарпатті і таборів ромів яких торбан нескінченним пртоком направляв в Україну, вимагаючі нехілого статусу угорській мові.
Тому не піз...ть кацапський наратив. Набридли до ригачки
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06.03.2026 14:33 Відповісти
А тому треба йому давати козирі? Ну, щоб мав пояснення. От Україна Угорщині вторгненням погрожує. Клас! Тут вже все, що хочеш можна виро***ти - і перекривати і зупиняти, і блокувати.... Ну і рейтинги виборах також, скоро ж вибори.
Угорщина, до речі, член ЄС і НАТО, тому і...
Але ж до зЄбанатів то не доходить... дебіли, ***...
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06.03.2026 14:41 Відповісти
Про ***** і ********** орбана і фіцо то зрозуміло вже давно. Навіщо давати тим *********** піднімати голову
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06.03.2026 13:07 Відповісти
Питання гарне. В мене є відповідь, що тільки досвідчені і розумні правники здатні цих істот поставити на місце. Гопники і фріки ніколи. Але нажаль у владі у нас останні з перелічених.
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06.03.2026 13:11 Відповісти
…щоб не було ось таких дешевих фейлів, для цього є цілий Інститут Дипломатії і аж ціле Міністерство закордонних справ, які мають придумати таку відповідь і такі дії, щоб саме ********** стояли і обтікали в і перед ЄС, а не навпаки.
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06.03.2026 13:17 Відповісти
Перепрошую, то все було, то все в минулому... і професні дипломати, і правники і просто грамотні люди.
Сьогодні в нас епоха зЄбанатів...
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06.03.2026 13:44 Відповісти
Я не захищаю зелених, але хто критикував Зеленського, що той під час війни качає кацапську нафту? Перекрили, тепер критикують, що перекрив.
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06.03.2026 12:53 Відповісти
Мова не про нафту, яку, до речі, 4 роки війни помпували, а про ідіота зеленського.
Варто вже давно було перекрити, але ж має бути клепка в голові, коли щось кажеш. Але ж то не про ЗЕсрань.
Є така професія - дипломат. Але в криворізькій підворітні того не навчали...
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06.03.2026 13:47 Відповісти
По ньому, взагалі-то, лінія фронту, ведуться кровопролитні бої. Вже п`ятий рік. Ти про то не чув?
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06.03.2026 12:21 Відповісти
Та з цим ШІ, який автоматично вставляє слова, трохи переплутав
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06.03.2026 12:26 Відповісти
А власним користуватись не пробував?
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06.03.2026 12:34 Відповісти
почалося розганяння зради від 95 кварталу!!!!
нагадаю, що в угорщині, саме в угорщині, ставлення до українських біженців, в рази краще ніж в польщі!!!!
зараз, сьогодні, криворагульский жидоклан почав соціальну війну проти угорців.
напам'ятаю!!!!
роберт бровді, герой всіх українців, позивний мадяр, етнічний угорець!
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06.03.2026 12:23 Відповісти
От-от !! А якщо спецмашина дійсно займалась перевозкою через кордон "лівака", наприклад двушок Зє і Ко ??? Що тоді ???
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06.03.2026 13:05 Відповісти
тобто відосики де в коробках та пакетах носили доляри некрасивими купюрами пройшли проміж тебе?
чи, як відправляли двушечку?
нац банк так і не відповів звідки в україні стільки мільйонів свіженьких, запакованих долярів та ойро, в одному місці.
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06.03.2026 13:12 Відповісти
А де він сказав про торбана? Ще раз переглянте відео. Сказав про «одну людину» і ні про якого орбана. Тим більше 15 з 10 горбан не людина, він жирна слюнява жаба в бородавках.
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06.03.2026 12:24 Відповісти
Та просто закрийте україно-угорський кордон на виїзд, і ніхто не їздитиме (навіть здуру).
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06.03.2026 12:25 Відповісти
Да закрийте ви нахрен вже кордон з Вугорщиною. Тудою тільки ухилянти їздять. До того ж згадаймо скільки разів вугорські дрони проводили розвідку і коригували рашистські ракети
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06.03.2026 12:25 Відповісти
особливо інкасаторам! 😂
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06.03.2026 12:25 Відповісти
треба давити тих, хто заробляє 100к у приватному банку.
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06.03.2026 13:07 Відповісти
Пригадую,що ще за часів пізньої перебудови і розвалу СРСР, люди, які почали їздити до Угорщини, повідомляли, що угорці неприязно ставляться до українців. Я дивувався, ну так, вони симпатизують Московщині, все ж таки на одній території формувалися, майже родичі, але ж одне - не повинне породжувати друге, і коли вони прийшли до висновку, що українці наплювали їм у борщ. Що ж, подивимося на вибори 12 квітня, я не вірю у ротацію влади, сформувалася така собі схіхдноєвропейська ординська диктатура за подобою Московщини.
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06.03.2026 12:26 Відповісти
только карликовая ордушка с 20к армией это с поварами и трубадурами,ну да забыл за 5 грипенов и 32 танка Т72 с сотней бтров))))моощаааа
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06.03.2026 12:59 Відповісти
Чи залишився ще хтось із сусідів України з ким би ці бандюки не спортили відносини?? Схоже на ВСІ КРУГОМ ПІДРАСИ А Я ОДИН Дартаньян
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06.03.2026 12:30 Відповісти
А за Порошенка такого не було.
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06.03.2026 12:33 Відповісти
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06.03.2026 13:21 Відповісти
Нинішня Україна повністю повторює шлях УНР.
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06.03.2026 12:39 Відповісти
якщо шо, то ми можемо міняти затриманих в угорщині українців на полонених росіян. Ну нормальна ж схема.
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06.03.2026 12:47 Відповісти
Саме так. З урсятиною краще справ не мати.
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06.03.2026 13:08 Відповісти
«Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Угорщини»

Дуже смішно читати такі заголовки, це якийсь троллінг мабуть?! 🤔
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06.03.2026 13:10 Відповісти
то наверное к женскому полу относится, мужики щас как расходный материал. А потом будут кричать на протестах про равные права🫣
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06.03.2026 13:47 Відповісти
Потужно паяц ********, давай ще!..
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06.03.2026 13:20 Відповісти
так пусть наш потужний отправит армию навести там порядок, слабо чи шо
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06.03.2026 13:46 Відповісти
"Не якийсь дурачок".
Влаштувати проблеми Україні та українцям, на рівному місті, підігруючи прихвостню *****, це треба вміти.
ПроФФесіонал.
Цього видатного дерьмакового перемовника на зустріч з ****** не можна пускати ні в якому разі.
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06.03.2026 14:19 Відповісти
 
 