Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Угорщини, - МЗС
Громадянам України радять утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку.
Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади.
За можливості просимо також пріоритезувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію", - зазначили у міністерстві.
Також у МЗС звернули увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини.
"Рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - підсумували там.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
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То є шоу в якому і орбан і ЗЕсрань лиш актори...
Все це створив ***** і його ********** орбан і фіцо.
Чи то так в сценарії прописано, ну щоб було все ось так?
Для вас орбан одна та ще і людина?
Це торбана ім'я і побатькові?
Не клейте дурня.
"Д" - дипломатія.
То нахріна мені його збочені спийняття яке не має.жодної прийв'язки до реального стану речей?!
Ви думайте перше ніж щось написати.
Щодо нашої дипломатії і не тільки, це наша трагедія. Орбан трагедія угорців.і ЄС.
На додачу можливі провокації на Закарпатті, що нам зараз зовсім не потрібно... ну і все решта.
Але ж то все херня, тут головне, щоб корона зі ЗЕсрані не впала? Правда ж? Він ж лідор Всесвіту...
Все ж як в квітні 19-го 73% дебілів захотіли - поржем...
ЗЕсранська дипломатія вона ж така...
А в нас війна, якщо хтось забув. Жахлива, так, а тому скакати, як та вош на гребінці ну зовсім не вартує. Але ж ЗЕсрань така ЗЕсрань. Ну така в нього роль, так в сценарії прописано.
Пояснити, хто режисер того шоу?
Почнемо з поголовної видачі угорського громадянства на Закарпатті і таборів ромів яких торбан нескінченним пртоком направляв в Україну, вимагаючі нехілого статусу угорській мові.
Тому не піз...ть кацапський наратив. Набридли до ригачки
Угорщина, до речі, член ЄС і НАТО, тому і...
Але ж до зЄбанатів то не доходить... дебіли, ***...
Сьогодні в нас епоха зЄбанатів...
Варто вже давно було перекрити, але ж має бути клепка в голові, коли щось кажеш. Але ж то не про ЗЕсрань.
Є така професія - дипломат. Але в криворізькій підворітні того не навчали...
нагадаю, що в угорщині, саме в угорщині, ставлення до українських біженців, в рази краще ніж в польщі!!!!
зараз, сьогодні, криворагульский жидоклан почав соціальну війну проти угорців.
напам'ятаю!!!!
роберт бровді, герой всіх українців, позивний мадяр, етнічний угорець!
чи, як відправляли двушечку?
нац банк так і не відповів звідки в україні стільки мільйонів свіженьких, запакованих долярів та ойро, в одному місці.
Дуже смішно читати такі заголовки, це якийсь троллінг мабуть?! 🤔
Влаштувати проблеми Україні та українцям, на рівному місті, підігруючи прихвостню *****, це треба вміти.
ПроФФесіонал.
Цього
видатногодерьмакового перемовника на зустріч з ****** не можна пускати ні в якому разі.