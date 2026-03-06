Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Угорщини, - МЗС

Громадянам України радять утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку.

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади.

За можливості просимо також пріоритезувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію", - зазначили у міністерстві.

Також у МЗС звернули увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини.

"Рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - підсумували там.

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Що передувало?

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.

Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".

Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.

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