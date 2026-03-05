Євросоюз готовий профінансувати відновлення нафтопроводу "Дружба", ‒ Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги на ремонт нафтогазового трубопроводу "Дружба".

Це пов’язано з тим, що Угорщина та Словаччина блокують фінансову підтримку Києву та нові санкції проти Росії, доки не буде відновлено транзит нафти трубопроводом, повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, Європейська комісія може надати кошти через бюджетну допомогу, яку ЄС уже виділяє Україні. Крім того, Брюссель готовий надати експертну підтримку.

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У січні Росія атакувала об’єкт, що спричинило пожежу в резервуарі для зберігання нафти. Гасіння тривало 10 днів. Внаслідок удару було пошкоджено обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків. Через значні руйнування Київ поки не може назвати точні терміни завершення ремонтних робіт.

Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в припиненні поставок, при цьому ставлячи під сумнів масштаби пошкоджень. Жодна з цих країн не визнала факт російської атаки в січні.

Трубопровід "Дружба" зазнав ударів майже 20 разів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ремонтні роботи часто проводилися під час російських обстрілів, що створювало пряму загрозу для життя працівників. Джерела додають, що Москва, найімовірніше, знову атакуватиме трубопровід після відновлення його роботи.

Блокування допомоги з боку Угорщини викликало обурення в ЄС та низці європейських столиць. Будапешт звинувачують у порушенні обіцянки, даної в грудні, не блокувати кредит для України.

Угорщина також відмовляється розглядати альтернативні джерела постачання нафти, наприклад через Хорватію, аргументуючи це тим, що російська нафта дешевша.

Як повідомлялося, нафтопровід "Дружба" зазнав серйозних внутрішніх пошкоджень через горіння великої кількості нафти після влучання російського безпілотника. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу, різноманітних датчиків, іншого обладнання всередині нафтопроводу була пошкоджена температурним режимом. Цього не видно ззовні, але це великий обсяг роботи. Зараз "Нафтогаз" завершує дефектацію", – зазначив міністр.