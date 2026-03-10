РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
2 151 24

Венгрия угрожает новыми операциями из-за ситуации с "Дружбой"

Венгрия угрожает новыми операциями из-за ситуации с "Дружбой"

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар фактически признал причастность к инциденту с украинскими инкассаторами, назвав это ответом на ситуацию с нефтепроводом "Дружба".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telex со ссылкой на заявление венгерского министра.

Лазар подчеркнул, что изъятые у украинских инкассаторов деньги и золото останутся в Венгрии, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Он также подтвердил, что операция по задержанию украинских инкассаторов не была случайной.

"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали, не случайно, и деньги мы им не вернем", – заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за обращения с задержанными инкассаторами "Ощадбанка"

Венгрия не откажется от подобных операций

Лазар намекнул, что Венгрия может готовить подобные операции и в дальнейшем, если вопрос нефтепровода останется нерешенным.

"Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новые денежные переводы из Украины через Венгрию", – сказал чиновник.

Венгерский министр поставил под сомнение законность перевозки иностранной валюты в Украину и заявил, что "чем дольше будет продолжаться восстановление нефтепровода, тем более тщательные расследования" этого дела будут необходимы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия погружается в спираль беззакония, - Сибига о законопроекте партии Орбана об аресте средств "Ощадбанка"

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (862) дружба (22) Украина (5596)
+6
Єдиним великим угорським банком в Україні є ОТП Банк (OTP Bank), можливо пора заарештувати активи, за ворожу діяльність влади орбана проти України.маю думку, що активів банку буде достатньо, для покриття збитків від викрадених грошей Ощадбанку!
10.03.2026 11:57 Ответить
+5
- арештуйтете ВСІ активи Угорщини в Україні
- ОТП відключите ліцензію

СКОТИ НЕ ЗАСПОКОЯТЬСЯ
10.03.2026 11:57 Ответить
+4
твій коментар виглядає ще тупіше ніж зелена влада.
10.03.2026 11:58 Ответить
Яка ж тупа зелена влада, що це допустила!
10.03.2026 11:54 Ответить
Бєрі больше. Лічна Зєлєнскій вінават!
10.03.2026 11:56 Ответить
Враховуючи те, що у нього практично необмежена влада - так.
10.03.2026 12:18 Ответить
Так, балабол-голобородько зіграв у цій виставі одну з головних ролей. Нарциси всі трохи довбануті, тому до влади їх допускати категорично не рекомендується.
10.03.2026 12:43 Ответить
твій коментар виглядає ще тупіше ніж зелена влада.
10.03.2026 11:58 Ответить
Гірше зелебота тільки русня.
10.03.2026 12:07 Ответить
Тупо виглядає зелена "дипломатія" і тупі висри ЗЕсрані.
Тупо виглядають тупі ігрища з нафтопроводом. Тупо і недолуго.
Є пошкодження нафтопроводу в наслідок обстрілу? Ну нєхрен тут юлити і бавитись в секретність. Запросили, привезли, тицьнули мордами і лише після того послали нахрін.
Закінчився договір? Те саме. Тицьнули папірцем в морду і нахрін.
Не хочемо більше дати заробити оркам на війну проти нас - знову ж, для того є ДИПЛОМАТИ, а не дурні висери і погрози у вечірніх відосіках від зеленого придурка.
Мадяри прийняли правили гри, які їм запропонувала зелена срань. От і результат. Думати треба! думати про наслідки! Але ж чим?
Але ж то країна ЙОГО мрій, весело, па-пріколу...
10.03.2026 12:09 Ответить
В Угорщині пройдщуть вибори і затихнуть різні погрози. Все було б нормально, якби в нас не застосовувалася криворізька дипломатія погроз. Маю родичів в Чехії, які постійно допомагають України. Так після цих подій навіть в них виникли сумніви щодо дій влади України. З їх слів, дуже багато негативу відбуваються з Україною і не на її користь. До цього була купа різних історій. Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала 12,5 млн крон на українську ракету «Фламінго» за 48 годин, але призупинила передачу коштів через підозри у корупції, пов'язані з виробником - компанією https://zaxid.net/cherez_koruptsiyniy_skandal_v_ukrayini_chehiya_ne_peredali_zibrani_na_raketu_flamingo_groshi_n1624851 Fire Point. Волонтери висловили сумніви щодо прозорості використання коштів і шукають альтернативні варіанти допомоги
10.03.2026 11:58 Ответить
10.03.2026 11:59 Ответить
Під@р@с@м простіше жити в цьому світі. Їм все сходить з рук, бо ж вони під@р@си! Що з них взяти...
10.03.2026 12:00 Ответить
Орбан готує для наступника судові позови і відшкодування з відсотками і штрафами. Ну ну. Цікаве кіно починається.
10.03.2026 12:01 Ответить
Я щось не зрозумів. На цю орбанівську шоблу-й@блу управи немає чи що?
10.03.2026 12:08 Ответить
ні бо ЕС ЦЕ НІЩО і як НАТО - це все таке саме як ООН, де самі наглі роблять що хочуть.

Можна б зробити будапештську область, або розшити Закарпатську - тільки нафіг треба
10.03.2026 12:09 Ответить
Я так розумію, що Україна тепер має арештовувати всі інкассаторські перевезення OTP банку на своїй території?
10.03.2026 12:15 Ответить
У нас,в Україні є у владі,в МЗС,в Нацбанку хто небудь з яйцями.Підготуйте такий позов,щоб з рахунків Угорщини в ЄС зняли суму ту що утримують + інфляційні,+судові+ ті що міг заробити за період утримання банк+моральний ущерб за втрату ділової репутації банка.
10.03.2026 12:16 Ответить
Альо, ЄС, це типу ок для вас?
10.03.2026 12:17 Ответить
Тобто виходить, що всі ці розповіді про "військову мафію" і "відмивання грошей" - вигадки Орбана?
10.03.2026 12:17 Ответить
Чому влада не подає позов до європейського суду? Де реакція парламенту? Тільки Сибіга ніжкою потопав і все. Якась дивна бездіяльність.
10.03.2026 12:21 Ответить
Я не здивуюсь, якщо скоро буде "замах" на Орбана і знайдуть "візитку ЗСУ"... Все по классиці політтехнологів із рф.
10.03.2026 12:23 Ответить
 
 