Венгрия угрожает новыми операциями из-за ситуации с "Дружбой"

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар фактически признал причастность к инциденту с украинскими инкассаторами, назвав это ответом на ситуацию с нефтепроводом "Дружба".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telex со ссылкой на заявление венгерского министра.

Лазар подчеркнул, что изъятые у украинских инкассаторов деньги и золото останутся в Венгрии, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Он также подтвердил, что операция по задержанию украинских инкассаторов не была случайной.

"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали, не случайно, и деньги мы им не вернем", – заявил министр.

Венгрия не откажется от подобных операций

Лазар намекнул, что Венгрия может готовить подобные операции и в дальнейшем, если вопрос нефтепровода останется нерешенным.

"Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новые денежные переводы из Украины через Венгрию", – сказал чиновник.

Венгерский министр поставил под сомнение законность перевозки иностранной валюты в Украину и заявил, что "чем дольше будет продолжаться восстановление нефтепровода, тем более тщательные расследования" этого дела будут необходимы.

Что предшествовало?