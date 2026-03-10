Венгрия угрожает новыми операциями из-за ситуации с "Дружбой"
Министр транспорта Венгрии Янош Лазар фактически признал причастность к инциденту с украинскими инкассаторами, назвав это ответом на ситуацию с нефтепроводом "Дружба".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telex со ссылкой на заявление венгерского министра.
Лазар подчеркнул, что изъятые у украинских инкассаторов деньги и золото останутся в Венгрии, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Он также подтвердил, что операция по задержанию украинских инкассаторов не была случайной.
"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали, не случайно, и деньги мы им не вернем", – заявил министр.
Венгрия не откажется от подобных операций
Лазар намекнул, что Венгрия может готовить подобные операции и в дальнейшем, если вопрос нефтепровода останется нерешенным.
"Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новые денежные переводы из Украины через Венгрию", – сказал чиновник.
Венгерский министр поставил под сомнение законность перевозки иностранной валюты в Украину и заявил, что "чем дольше будет продолжаться восстановление нефтепровода, тем более тщательные расследования" этого дела будут необходимы.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
Тупо виглядають тупі ігрища з нафтопроводом. Тупо і недолуго.
Є пошкодження нафтопроводу в наслідок обстрілу? Ну нєхрен тут юлити і бавитись в секретність. Запросили, привезли, тицьнули мордами і лише після того послали нахрін.
Закінчився договір? Те саме. Тицьнули папірцем в морду і нахрін.
Не хочемо більше дати заробити оркам на війну проти нас - знову ж, для того є ДИПЛОМАТИ, а не дурні висери і погрози у вечірніх відосіках від зеленого придурка.
Мадяри прийняли правили гри, які їм запропонувала зелена срань. От і результат. Думати треба! думати про наслідки! Але ж чим?
Але ж то країна ЙОГО мрій, весело, па-пріколу...
- ОТП відключите ліцензію
СКОТИ НЕ ЗАСПОКОЯТЬСЯ
Можна б зробити будапештську область, або розшити Закарпатську - тільки нафіг треба