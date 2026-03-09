Венгрия погружается в спираль беззакония, - Сибига о законопроекте партии Орбана об аресте средств "Ощадбанка"

Подготовка партией премьера Венгрии Виктора Орбана законопроекта, который позволит арестовать изъятые у инкассаторов "Ощадбанка" ценности, лишь подтверждает незаконность действий со стороны Будапешта.

Реакция Украины

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул: эти действия Будапешта не имеют законных оснований.

"Венгрия погружается в спираль беззакония. После кражи денег украинского государственного банка они теперь выдвигают законопроект, чтобы "легализовать" ее. Это де-факто признание, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований. Они только добавляют беззаконие к беззаконию", - заявил он.

Глава ведомства подчеркнул: все причастные в Венгрии к действиям в отношении "Ощадбанка" понесут наказание.

"Мы привлечем к ответственности всех причастных — не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с семью гражданами Украины в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях", — добавил Сибига.

Напомним, ранее лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".

Что предшествовало?

