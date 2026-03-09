РУС
Венгрия погружается в спираль беззакония, - Сибига о законопроекте партии Орбана об аресте средств "Ощадбанка"

сибіга

Подготовка партией премьера Венгрии Виктора Орбана законопроекта, который позволит арестовать изъятые у инкассаторов "Ощадбанка" ценности, лишь подтверждает незаконность действий со стороны Будапешта.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в своем X, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул: эти действия Будапешта не имеют законных оснований.

"Венгрия погружается в спираль беззакония. После кражи денег украинского государственного банка они теперь выдвигают законопроект, чтобы "легализовать" ее. Это де-факто признание, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований. Они только добавляют беззаконие к беззаконию", - заявил он.

Глава ведомства подчеркнул: все причастные в Венгрии к действиям в отношении "Ощадбанка" понесут наказание.

"Мы привлечем к ответственности всех причастных — не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с семью гражданами Украины в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях", — добавил Сибига.

Напомним, ранее лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".

Что предшествовало?

міндич явно втікав на таксо не через мадьярщину! він точно щось знав!
09.03.2026 19:30 Ответить
Закон немае зворотньої дiї , нехай приймають собi
09.03.2026 19:31 Ответить

Тяжелое наследие коррупционных схем.
09.03.2026 19:38 Ответить
Вилізло мурло Сивоха2 і бреше.
Гроші везли на Балкани а не в Україну, тож нехай не прикриваються Ощадбанком
09.03.2026 19:40 Ответить
Хапайте в Берегові угорську резідентуру та агентуру впливу, там їх як собак, та міняйте. Но ви же ссикліві балаболи зеленого торчка.
09.03.2026 19:43 Ответить
 
 