Угорщина занурюється у спіраль беззаконня, - Сибіга про законопроєкт партії Орбана щодо арешту коштів "Ощадбанку"
Підготовка партією премʼєра Угорщини Віктора Орбана законопроєкту, який дозволить арештувати вилучені в інкасаторів "Ощадбанку" цінності, лише підтверджує незаконність дій з боку Будапешту.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у своєму X, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція України
Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив: ці дії Будапешта не мають законних підстав.
"Угорщина занурюється у спіраль беззаконня. Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня", - заявив він.
Очільник відомства наголосив: усі причетні в Угорщині щодо дій стосовно Ощадбанку понесуть покарання.
"Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних — не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України в порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції з консульських зносин", - додав Сибіга.
Нагадаємо, раніше лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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А долари?
А золото ? - Україна золото не добуває
Спіраль беззаконня?🤔
Ти б хоч українські новини почитав...🤦♂️
Угорщина робить лише перші витки.
Україна в питанні беззаконня (особливо при Вовочці) надійно вирвалася вперед.
Європі ще до нас рости і рости.
Що робиться в Угорщині він бачить, а що робиться в Україні в останні роки йому не видно.🤬
Він дипломат?
Він с.ка чемодан!
а краще взагалі позбавити його банківської ліцензії!