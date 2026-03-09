Угорщина занурюється у спіраль беззаконня, - Сибіга про законопроєкт партії Орбана щодо арешту коштів "Ощадбанку"

Підготовка партією премʼєра Угорщини Віктора Орбана законопроєкту, який дозволить арештувати вилучені в інкасаторів "Ощадбанку" цінності, лише підтверджує незаконність дій з боку Будапешту.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у своєму X, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України

Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив: ці дії Будапешта не мають законних підстав.

"Угорщина занурюється у спіраль беззаконня. Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня", - заявив він.

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Очільник відомства наголосив: усі причетні в Угорщині щодо дій стосовно Ощадбанку понесуть покарання.

"Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних — не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України в порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції з консульських зносин", - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".

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Що передувало?

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