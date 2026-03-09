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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Угорщина занурюється у спіраль беззаконня, - Сибіга про законопроєкт партії Орбана щодо арешту коштів "Ощадбанку"

сибіга

Підготовка партією премʼєра Угорщини Віктора Орбана законопроєкту, який дозволить арештувати вилучені в інкасаторів "Ощадбанку" цінності, лише підтверджує незаконність дій з боку Будапешту.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у своєму X, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України

Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив: ці дії Будапешта не мають законних підстав.

"Угорщина занурюється у спіраль беззаконня. Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня", - заявив він.

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Очільник відомства наголосив: усі причетні в Угорщині щодо дій стосовно Ощадбанку понесуть покарання.

"Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних — не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України в порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції з консульських зносин", - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Пишний анонсував незалежний аудит транзитних перевезень готівки з Австрії до України

Автор: 

Угорщина (3024) Ощадбанк (809) Сибіга Андрій (1002)
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Топ коментарі
+6
Хапайте в Берегові угорську резідентуру та агентуру впливу, там їх як собак, та міняйте. Но ви же ссикліві балаболи зеленого торчка.
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09.03.2026 19:43 Відповісти
+4
Закон немае зворотньої дiї , нехай приймають собi
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09.03.2026 19:31 Відповісти
+4
з Польщі все видніше як жити. НЕ підскажете а звідки беруться Евро на 30 млн населення? Зокрема і імпортерам?

А долари?

А золото ? - Україна золото не добуває
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09.03.2026 19:59 Відповісти
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міндич явно втікав на таксо не через мадьярщину! він точно щось знав!
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09.03.2026 19:30 Відповісти
Закон немае зворотньої дiї , нехай приймають собi
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09.03.2026 19:31 Відповісти
На Балкани-це куди?
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09.03.2026 19:54 Відповісти
В Сербію. Там знаходиться Наумов
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09.03.2026 20:15 Відповісти
Сербия не в ЕС. Там настоящая граница. Т.е гонцы Наумова на границе Венгрия - Сербия собирались показывать путевой лист Вена - Киев?
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09.03.2026 20:22 Відповісти
Вчера перерыл все/почти все новостные сайты с пятницы. Везде пишут - задержали на АЗС в Венгрии. Нигде, кроме Цензор, Фейсбук и Твиттер не указывают место задержания.
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09.03.2026 20:18 Відповісти
з Польщі все видніше як жити. НЕ підскажете а звідки беруться Евро на 30 млн населення? Зокрема і імпортерам?

А долари?

А золото ? - Україна золото не добуває
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09.03.2026 19:59 Відповісти
Не, ну вы сказанули. Какие импортеры импортируют за наличку?
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09.03.2026 20:15 Відповісти
Міндічі
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09.03.2026 20:22 Відповісти
А ти звідки вилізло? Чому треба тобі довіряти? Доводь те, що ляпнув!
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09.03.2026 20:01 Відповісти
Хапайте в Берегові угорську резідентуру та агентуру впливу, там їх як собак, та міняйте. Но ви же ссикліві балаболи зеленого торчка.
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09.03.2026 19:43 Відповісти
Добре, що в Україні, зеленський впровадив, верховенство права...
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09.03.2026 20:42 Відповісти
Нехай сибіга покаже офіційні документи про перевозку золота і грошей, а потім щось стверджує. Немає офіційних документів про цю перевозку від банків - нехай заткнеться навіки. А без цього він найманець безвідповідальний опи.
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09.03.2026 20:49 Відповісти
Угорщина.
Спіраль беззаконня?🤔
Ти б хоч українські новини почитав...🤦‍♂️

Угорщина робить лише перші витки.
Україна в питанні беззаконня (особливо при Вовочці) надійно вирвалася вперед.
Європі ще до нас рости і рости.
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09.03.2026 21:06 Відповісти
Сходив би краще до окуліста зір перевірити!
Що робиться в Угорщині він бачить, а що робиться в Україні в останні роки йому не видно.🤬
Він дипломат?
Він с.ка чемодан!
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09.03.2026 21:53 Відповісти
Ділов-то - заарештувати майно OTP Bank в Україні, посадити десяток топ-менеджерів,
а краще взагалі позбавити його банківської ліцензії!
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09.03.2026 22:43 Відповісти
Угорський уряд це вороги України. Але хто б їх повчав, ті, що розтоптали Конституцію в Україні і застосовують криворізьку дипломатію погроз?
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10.03.2026 08:15 Відповісти
 
 