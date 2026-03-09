УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини Відео Антиукраїнська позиція Орбана Заяви Орбана
4 541 45

Ціни на нафту зростають, зокрема через Україну. Треба призупинити санкції проти російських енергоносіїв, - Орбан. ВIДЕО

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ціни на нафту зростають, зокрема через Україну. Тому він закликав Євросоюз призупинити всі санкції проти російських енергоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Через українську нафтову блокаду та війну на Близькому Сході ціни на сиру нафту почали стрімко зростати і в Угорщині. У цій ситуації запроваджена Зеленським українська нафтова блокада є найсерйознішою загрозою вже не лише для Угорщини та Словаччини, а й для всього Європейського Союзу", - зазначив він.

Читайте: Сійярто знову заговорив про "українську військову мафію" щодо захоплених Угорщиною грошей: у МЗС України відповіли

Орбан заявив, що "для подолання цієї небезпеки нам потрібно ухвалити два рішення".

"В усій Європі ми повинні переглянути та призупинити всі санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв. Сьогодні я ініціював це у листі до пані Урсули фон дер Ляєн, голови Єврокомісії.

А всередині країни ми маємо запобігти зростанню цін на дизельне пальне та бензин до нестерпного рівня. Для цього сьогодні по обіді я скликав надзвичайне засідання уряду", - підсумував угорський прем'єр.

Читайте: Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу, - Сибіга про повернення цінностей "Ощадбанку"

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Читайте: Зеленський: Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд

Автор: 

Угорщина (3023) росія (70427) санкції (13220) Євросоюз (15237) Орбан Віктор (947)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
"Кому - що, а курці - просо...".
показати весь коментар
09.03.2026 13:24 Відповісти
+23
БЛ!!!!!!! ТА ЗАСТРЕЛІТЬ ЙОГО ВЖЕ НАФІГ!!!!!!! КОНЕНИЙ СКОТ!!!!

що завгодно - то через Україну. ОФКОРС.....

А може того що Ізраїль І трамп почали війну в Ірані??????НЕ???
показати весь коментар
09.03.2026 13:26 Відповісти
+21
Иди на*ер, жирдяй.
показати весь коментар
09.03.2026 13:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Кому - що, а курці - просо...".
показати весь коментар
09.03.2026 13:24 Відповісти
дебіл.
показати весь коментар
09.03.2026 13:25 Відповісти
Иди на*ер, жирдяй.
показати весь коментар
09.03.2026 13:26 Відповісти
БЛ!!!!!!! ТА ЗАСТРЕЛІТЬ ЙОГО ВЖЕ НАФІГ!!!!!!! КОНЕНИЙ СКОТ!!!!

що завгодно - то через Україну. ОФКОРС.....

А може того що Ізраїль І трамп почали війну в Ірані??????НЕ???
показати весь коментар
09.03.2026 13:26 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korpion
показати весь коментар
09.03.2026 13:31 Відповісти
На Трампа сцикотно лаяти перед виборами, а на Зелю можна, тим більше Трамп його теж вважає клоуном.
показати весь коментар
09.03.2026 14:05 Відповісти
Куди тут дінешся, якщо треба відпрацьовувати московські гроші.
показати весь коментар
09.03.2026 13:27 Відповісти
Чесно - пошліть туди послом Володимира Кличка і ХАй йому випише там щоб потім закопали. Собака скажена - тут лікувати без сенсу
показати весь коментар
09.03.2026 13:27 Відповісти
Орбан, отдай }{уйлу часть мАдярщины по восточному берегу Дуная. И скажи ценам СТОП.
показати весь коментар
09.03.2026 13:27 Відповісти
Зосталося 30+ днів і тебе призупинять.
показати весь коментар
09.03.2026 13:28 Відповісти
Не факт.
показати весь коментар
09.03.2026 13:36 Відповісти
Ну, є велике сподівання.
показати весь коментар
09.03.2026 13:39 Відповісти
Так, сподівання є, але бубачка його закопує з усієї сили.
показати весь коментар
09.03.2026 13:40 Відповісти
Поживем побачимо.Буба там не піяніст.
показати весь коментар
09.03.2026 13:45 Відповісти
Хтось там голос подів із за Тиси,
То проквакал МУДЬЯрський мудак.
Українці 3,14здячать кацапів,
А у Орбана рвется жірний пердак.
показати весь коментар
09.03.2026 13:29 Відповісти
Падло!!
А про війну жодна мразота/арахімія/кітайоза не каже !!
показати весь коментар
09.03.2026 13:29 Відповісти
В силу своїх політичних амбіцій цей прокасапський агент просто плює на можливе майбутнє своєї країни, на майбутнє його онуків (якщо вони звісно, запланують жити в Угорщині, а не десь у Франції). Годі почути від нього правду на зразок того, яку декларують керівники країн Балтії, Польщі, тощо: "якщо Україна впаде під касапським чоботом, то наступною окупованою ****** буде наша країна".
показати весь коментар
09.03.2026 13:29 Відповісти
орбан, а війна почалась через путіна-то може треба знищити путіна.
показати весь коментар
09.03.2026 13:29 Відповісти
І приблизно половина мудрого угорського народу буде за цього дебіла голосувати. Правда треба визнати, що у всіх країнах присутня така тенденція. Україна не унікальна зі своїм вибором 2019 року
показати весь коментар
09.03.2026 13:30 Відповісти
Та придушить по-тихому цього гандона.
показати весь коментар
09.03.2026 13:32 Відповісти
Ціна на нафту зростає через дії на Близькому Сході твого дружбана Дональда Трампа, але Вітя не хоче це говорити.

Сподіваємося, що це одні з останніх конвульсій Орбана на посаді прем'єр-міністра Угорщини.
показати весь коментар
09.03.2026 13:35 Відповісти
Треба призупинити ліцензію на діяльність "OTP"-банка в Україні, або заморозити всі кошти які знаходяться на рахунках, через "можливі махінації з коштами" !
показати весь коментар
09.03.2026 13:36 Відповісти
Ціни на пальне на руку цьому дебілу
показати весь коментар
09.03.2026 13:39 Відповісти
Ой.дурак! Придурок не на тих нотах будуєш свою передвиборчу програму.Всі знають що свій план ти отримав в кремлі.По черзі на інструктаж,як у нас янукович з азіровим мотались так ти з сіярто.Буде вам орбанутим обісрайто 12 квітня.
показати весь коментар
09.03.2026 13:40 Відповісти
Покажіть цьому імбецилу, як користуватися графіком фьючерса на брент. Нехай подивиться, яка ціна була протягом війни в Україні і коли вона різко виросла.
показати весь коментар
09.03.2026 13:41 Відповісти
Цей імбецил якраз все знає. Він розраховує на інших імбецилів, які з переляку підуть і проголосують за цього імбецила
показати весь коментар
09.03.2026 14:35 Відповісти
А ще заборонити українцям захищатися, бо орбанутому від ху....лонутого це не подобається. Яка же вона мерзота, заради грошей від ху....ла готов мати рідну продати, не кажучи про свою країну.
показати весь коментар
09.03.2026 13:42 Відповісти
В Угорщині , зараз , таке враження , що там через місяць будуть вибори Зеленського - він там скрізь !
показати весь коментар
09.03.2026 13:46 Відповісти
хай забирають
показати весь коментар
09.03.2026 14:06 Відповісти
кацапня весь час тільки про і це мріє
показати весь коментар
09.03.2026 14:14 Відповісти
жалко угорцям віддати забирай його собі, будеш його любити а він у тебе буде красти
показати весь коментар
09.03.2026 14:32 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2026 14:16 Відповісти
Падло...але треба зберігати спокій та не відповідати.
показати весь коментар
09.03.2026 13:50 Відповісти
А, в ось і перший гав.
показати весь коментар
09.03.2026 13:51 Відповісти
Апеляція до розуму тут безнадійна справа, ці люди з фізіологічними вадами (малого зросту з аномально великою головою) живуть у паралельному світі, і йдуть заради власного самоствердження, щоб позбутися комплексів, на будь-які правопорушення, є факт, він вкрав велику суму грошей у Національного банку України.
Може якась країна, що визнає очевидну відповідальність Орбана за кримінал, без правового всілякого туману, байдужа до реакції Угорщини, але яка цінить відносини з Україною, видасть його нам для суду за розбій і грабунок, якщо він необережно в такій опиниться, принаймні це буде вірогідніше, якщо він після 12 квітня втратить владу в Угорщині, хоч кандидатів на такі країни небагато і ця паскуда при найменших сумнівах навряд чи заїде в таку.
показати весь коментар
09.03.2026 13:52 Відповісти
Ану ж, зяма, давай вчергове бикони проти орбана, дай атвєтку..
Підніми іще раз цьому бегемоту рейтинг перед виборами.
показати весь коментар
09.03.2026 13:54 Відповісти
От мерзенна скотина! Не через ***** з його фашистськими війнами по світу, а через Україну. Щоб ти здох разом зі своїм хазяїном!
показати весь коментар
09.03.2026 14:02 Відповісти
Хтось переведе мені, шо там ця мордва гавкає?
показати весь коментар
09.03.2026 14:09 Відповісти
Еге ж, все через Україну, жаба...🤗🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.03.2026 14:29 Відповісти
Цікаво, скільки Зебілів Орбанутих на це поведеться?
показати весь коментар
09.03.2026 14:33 Відповісти
А прутень тобі в гузно, ************ опущений
показати весь коментар
09.03.2026 14:40 Відповісти
Ну таке: там угорці під відео угорають з нього. Він політичний труп
показати весь коментар
09.03.2026 15:05 Відповісти
рейтинги у нього немалі. Тому не знаю, хто там угорає
показати весь коментар
10.03.2026 01:30 Відповісти
цьомки з трампоном самі по собі дуже токсичні . Яскравий приклад цей йовБик .
показати весь коментар
09.03.2026 19:04 Відповісти
ціни на нафту зростають через євреїв і трампа.
показати весь коментар
10.03.2026 01:32 Відповісти
 
 