Ціни на нафту зростають, зокрема через Україну. Треба призупинити санкції проти російських енергоносіїв, - Орбан. ВIДЕО
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ціни на нафту зростають, зокрема через Україну. Тому він закликав Євросоюз призупинити всі санкції проти російських енергоносіїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.
Подробиці
"Через українську нафтову блокаду та війну на Близькому Сході ціни на сиру нафту почали стрімко зростати і в Угорщині. У цій ситуації запроваджена Зеленським українська нафтова блокада є найсерйознішою загрозою вже не лише для Угорщини та Словаччини, а й для всього Європейського Союзу", - зазначив він.
Орбан заявив, що "для подолання цієї небезпеки нам потрібно ухвалити два рішення".
"В усій Європі ми повинні переглянути та призупинити всі санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв. Сьогодні я ініціював це у листі до пані Урсули фон дер Ляєн, голови Єврокомісії.
А всередині країни ми маємо запобігти зростанню цін на дизельне пальне та бензин до нестерпного рівня. Для цього сьогодні по обіді я скликав надзвичайне засідання уряду", - підсумував угорський прем'єр.
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
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що завгодно - то через Україну. ОФКОРС.....
А може того що Ізраїль І трамп почали війну в Ірані??????НЕ???
То проквакал МУДЬЯрський мудак.
Українці 3,14здячать кацапів,
А у Орбана рвется жірний пердак.
А про війну жодна мразота/арахімія/кітайоза не каже !!
Сподіваємося, що це одні з останніх конвульсій Орбана на посаді прем'єр-міністра Угорщини.
Може якась країна, що визнає очевидну відповідальність Орбана за кримінал, без правового всілякого туману, байдужа до реакції Угорщини, але яка цінить відносини з Україною, видасть його нам для суду за розбій і грабунок, якщо він необережно в такій опиниться, принаймні це буде вірогідніше, якщо він після 12 квітня втратить владу в Угорщині, хоч кандидатів на такі країни небагато і ця паскуда при найменших сумнівах навряд чи заїде в таку.
Підніми іще раз цьому бегемоту рейтинг перед виборами.
ЗебілівОрбанутих на це поведеться?