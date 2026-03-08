Сійярто знову заговорив про "українську військову мафію" щодо захоплених Угорщиною грошей: у МЗС України відповіли

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто знову безпідставно заявив, що гроші, які перевозили інкасатори "Ощадбанку" угорською територією, нібито можуть належати "українській військовій мафії". У МЗС України відреагували на заяву угорського міністра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Сійярто в соцмережі фейсбук та на допис речника МЗС Георгія Тихого в соцмережі Х.

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Сіяйрто знову говорить про "українську військову мафію"

Сійярто відреагував на недільний допис у соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який закликав Угорщину повернути незаконно захоплені інкасаторські авто, валюту та золоті злитки.

"Не варто гніватися, а треба нарешті відповісти на прості запитання: чому українці перевозили в Угорщині 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що вони їх витратили і в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині і в чиїх інтересах? Українці вже три дні не можуть відповісти на ці прості запитання, тому все сильніше зростає підозра, що це можуть бути гроші української військової мафії",- задався питаннями глава МЗС Угорщини.

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Відповідь МЗС України

Речник МЗС Георгій Тихий відповів Сійярто щодо захоплених грошей.

"В Україні ми кажемо: "На злодієві шапка горить". Це означає, що "нечисте сумління саме викриває себе". Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності",- написав речник відомства.

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Що передувало?

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