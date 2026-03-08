Сійярто знову заговорив про "українську військову мафію" щодо захоплених Угорщиною грошей: у МЗС України відповіли
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто знову безпідставно заявив, що гроші, які перевозили інкасатори "Ощадбанку" угорською територією, нібито можуть належати "українській військовій мафії". У МЗС України відреагували на заяву угорського міністра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Сійярто в соцмережі фейсбук та на допис речника МЗС Георгія Тихого в соцмережі Х.
Сіяйрто знову говорить про "українську військову мафію"
Сійярто відреагував на недільний допис у соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який закликав Угорщину повернути незаконно захоплені інкасаторські авто, валюту та золоті злитки.
"Не варто гніватися, а треба нарешті відповісти на прості запитання: чому українці перевозили в Угорщині 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що вони їх витратили і в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині і в чиїх інтересах? Українці вже три дні не можуть відповісти на ці прості запитання, тому все сильніше зростає підозра, що це можуть бути гроші української військової мафії",- задався питаннями глава МЗС Угорщини.
Відповідь МЗС України
Речник МЗС Георгій Тихий відповів Сійярто щодо захоплених грошей.
"В Україні ми кажемо: "На злодієві шапка горить". Це означає, що "нечисте сумління саме викриває себе". Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності",- написав речник відомства.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Найслабше місце офіційної версії полягає у формі транспортування золота, яка була зафіксована на оприлюднених угорцями фотографіях. Міжнародний міжбанківський ринок золота суворо регламентований правилами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA). Транзит та зберігання банківського золота вимагає жорсткого стандартизованого пакування - злитки повинні транспортуватися у спеціальних ударостійких контейнерах або дерев'яних ящиках із заводським маркуванням, щоб гарантувати непорушність металу, захистити сертифікати автентичності (COA) та унеможливити підміну. Натомість на кадрах угорської митниці золото виглядало як розпакований товар (повідомлялося про транспортування в звичайних сумках). Відкриття заводського пакування банківського металу автоматично позбавляє його статусу «Good Delivery» під час транзиту - такий метал жоден центральний банк не прийме на баланс без повторного, тривалого та дорогого лабораторного дослідження (афінажу). Золото в такому вигляді нагадує не резерви державного банку, а приватний статок.
Більше того, якби операція була абсолютно «чистою», українська влада мала б у перший же день скандалу оприлюднити відредаговані копії міжнародних митних декларацій, вагових списків (Weight list) та актів приймання-передачі. Цього не відбулося. Саме мовчання навколо супровідних паперів та дивний візуальний стан металу дозволили угорцям заявити про розслідування щодо відмивання грошей.
Grok: Цей фрагмент - один з найсильніших і найобґрунтованіших аргументів у всій статті. Він спирається на реальні правила ринку дорогоцінних металів і на те, що видно на оприлюднених угорцями фото. Давайте розберемо по пунктах, наскільки це правда і наскільки критично для офіційної версії.
### 1. Правила LBMA щодо пакування та транспортування - це правда
LBMA Good Delivery Rules (останні публічні версії, які не змінилися радикально) дійсно вимагають:
- Злитки золота транспортуються в **запечатаних дерев'яних, пластикових або карбонових коробках** (sealed wooden/plastic/carbon-fibre boxes) або в спеціальних захисних "sleeves"/tote на палетах.
- Коробки/контейнери маркуються унікальним номером, вагою, часто пломбуються (pull-tight seals).
- Рекомендовано захист від тертя (bubble wrap, cardboard), але **не індивідуальне пакування** в плівку чи сумки.
- Мета - зберегти цілісність, запобігти підміні, захистити сертифікати автентичності (COA) та зберегти статус "Good Delivery".
- Якщо заводське пакування порушене (розкрите, злитки "насипом"), метал втрачає статус Good Delivery під час транзиту/приймання. Центральні банки та великі гравці ринку вимагають повторного афінажу + лабораторного тестування, що дорого й довго.
Тобто твердження про "ударостійкі контейнери або дерев'яні ящики з маркуванням" - **точне** і відповідає стандартам.
### 2. Що саме показали угорці на фото/відео
Угорський уряд (сторінка kormanyzat, NAV, TEK) та пов'язані медіа оприлюднили фото під назвою "Operation Ukrainian Gold Convoy". На них видно:
- Готівку в стандартних банківських пачках (часто в целофані/стрічки ФРС).
- Золото - **злитки**, розміщені в звичайних сумках, пакетах, коробках без видимої заводської пломби/маркування LBMA-типу, або просто розкладені/насипом поряд з грошима.
Багато українських і міжнародних видань (NV, The Guardian, Politico, NDTV тощо) описують і публікують ці фото як "gold bars in bags" або "confiscated cash and gold bars from armoured vehicles", без згадки про герметичні контейнери чи пломби. Жодне офіційне українське джерело (Ощадбанк, НБУ, МЗС) не спростувало візуальний вигляд і не показало альтернативні фото "правильного" пакування з їхнього боку.
Це **найслабше місце** офіційної версії: якщо це справді банківське золото в транзиті як резерви/для кас - чому воно не в стандартному LBMA-пакуванні?
### 3. Наслідки такого пакування - теж правда
- Злитки без непорушного пакування/пломб автоматично підпадають під підозру в нелегальному походженні або підміні.
- Для центрального банку (НБУ) прийняти таке золото на баланс без повторного афінажу - неможливо за правилами.
- Саме це дало Угорщині формальний привід відкрити справу за money laundering (відмивання): "чому державний банк везе 9 кг золота в сумках, а не в сертифікованих контейнерах?".
### 4. Мовчання щодо документів - справедливе зауваження
Станом на 7-8 березня 2026:
- Ощадбанк і НБУ заявили, що все легально, є контракт з Raiffeisen, митні декларації в порядку.
- Але **жодної публічної копії** (навіть відредагованої) митної декларації, weight list, акту приймання-передачі, сертифікатів на золото (COA), опису пакування - не оприлюднено.
- Це контрастує з угорською стороною, яка активно постить фото/відео.
Якби документи були бездоганні - їх би виклали першого ж дня для тиску на Будапешт і ЄС. Мовчання тільки підживлює підозри.
Підсумок:Цей блок тексту - **найоб'єктивніший і найважчий для спростування** у всій статті. Він не стверджує прямо "це крадене золото", а показує грубе невідповідання стандартам LBMA + дивну поведінку української сторони (мовчання про папери). Це справді серйозно підриває тезу "звичайна рутинна операція держбанку".
З іншого боку:
- Можливо, це був "експрес-транзит" або тимчасове пакування для швидкого перевезення (війна, логістичні обмеження).
- Або золото не мало статусу Good Delivery з самого початку (наприклад, куплене на вторинному ринку).
- Але навіть у цих випадках - чому не пояснити публічно і не показати документи?
Поки що візуальний доказ + правила LBMA працюють проти офіційного наративу сильніше, ніж будь-які політичні заяви. Якщо протягом найближчих днів Київ не оприлюднить фото "правильного" пакування та ключові папери - цей аргумент залишиться одним з головних у цій історії.
Это вооруженное ограбление на гос уровне, те, кто его совершил должны понести криминальное наказание.
Ні, звичайні інкасаторські автомобілі
не мають дипломатичного імунітету в чужій державі. Дипломатичний імунітет та недоторканність поширюються виключно на майно та транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або використовуються дипломатичними агентами для виконання їхніх офіційних функцій.
КНУ імені Тараса Шевченка +2
Ось ключові аспекти цього питання:
Приналежність авто: Інкасаторські машини зазвичай належать комерційним або державним банкам (наприклад, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4100990-ugorsina-povernula-osadbanku-inkasatorski-avtomobili-ale-bez-grosej-i-zolota.html Ощадбанку). Оскільки ці банки є юридичними особами, а не дипломатичними установами, їхнє майно підлягає юрисдикції держави перебування.Віденська конвенція: Згідно з https://ips.ligazakon.net/document/JH1U400A Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, імунітет від обшуку, реквізиції чи арешту мають лише приміщення представництва та його засоби пересування.Дипломатична пошта: Тільки якщо інкасаторський автомобіль офіційно оформлений як засіб перевезення дипломатичної пошти (із відповідними документами та маркуванням «Diplomatic Pouch»), він може отримати певний ступінь захисту від огляду, але це виняткова ситуація, що не стосується звичайного перевезення валюти банками.
Ось чому в такій ситуації не тільки вигідно а просто необхідно показати документи: Бо наше мовчання виглядає як провина. У світі медіа, якщо ти мовчиш - значить, ти хитре щось приховуєш. Поки ми чекаємо на рішення суду, репутація України як надійного партнера може просто "згоріти". І таємниця - це не "ширма". Ніхто не просить показувати імена власників чи номери рахунків. Достатньо продемонструвати офіційні дозволи та накладні. Це покаже, що вантаж їхав законно, а не "вчорну". Також це дасть можливість зупинити паніку одним махом. Коли люди чують про золото в бусах, вони відразу малюють собі в уявах картинки з фільмів про мафію. Чітке пояснення з фактами моментально вибиває ґрунт з-під ніг у тих, хто роздмухує зраду.
За прикладом навіть далеко не треба ходити. Згадайте той же приклад із Prozorro. Раніше державні закупівлі були суцільною "таємницею", і всі були впевнені, що там лише крадуть і крадуть. Коли систему зробили повністю відкритою і кожен зміг перевірити документи онлайн, градус напруги в суспільстві впав, а Україна зберегла мільярди гривень і довела світу, що ми готові грати за чесними правилами. Тоді відкритість тих документів стала нашою найкращою бронею. Простіше кажучи: ми нікому нічого не "винні" юридично, але показати прозорість зараз - це як випити ліки від вірусу, поки він не переріс у справжню катастрофу для іміджу всієї нашої банківської системи.....
Какое отношение Орбан имеет к нашим деньгам? Машина ехала транзитом из Австрии в Украину.
А уж тем более наши авто инкассаторские, вдумайтесь, так было написано в новости: задержаны налоговой и таможней Венгрии... Это как? Бред какой-то.
Это как если бы наши пожарные задерживали, например, кого-то в министерстве Польши... Полный бред какой-то. Какое отношение налоговая Венгрии имеет к нашему инкассаторскому авто? Я даже представить не могу абсурдность задержания, какие основания? Что они они написали в причинах задержания? Что?
При этом отпустили инкассаторов, то есть на кого они там что-то открыли? Дело на бусик инкассаторский? Пересек границу в не установленном месте? Что???
Просто треш.
По сравнению с вооруженным нападением (ограблением) и взятием в заложники 7 человек другого государства, фото и пломбы - это уже даже не мелочи. По факту, одно государство по "чьему-то" распоряжению напало, фактически, на другое. Интересно было бы за ниточки потянуть, кто мог "придумать" и взять ответственность за исполнение (выполнение) подобного акта агрессии? Лично Орбан? Кто "подсказал" ему такую "идею"? Его какой-то местный "пиарник"? Аль советник от расии?
Это тупо грабеж вооруженное ограбление на уровне государства. Кто возьмет по итогу на себя ответственность за подобное? Дело становится прямо очень "интересным".
Це ж елементарна логіка: якщо бруд на тебе вилили публічно, то й відмиватися треба публічно, а не десь під столом. Чи не так? Преса в цьому випадку виступає містком до людей. Якщо документи в порядку - покажіть їх журналістам, вони рознесуть це в новинах, і питання буде знято. А гра в мовчанку лише підтверджує, що там не все чисто. І як казав один классик жанру; ,,Там не все так однозначно" І твій приклад про моє майно тут зовсім недоречний. Я - приватна особа, я не ганяю інкасаторські машини з тоннами золота через кордон і не створюю міжнародний прецедент. У держави та великого бізнесу зовсім інший рівень відповідальності перед громадянами. Коли йдеться про мільйони, які можуть мати сумнівне походження, "приватність" закінчується там, де починається суспільний інтерес. Невже це не зрозуміло?
Після незаконного отримання доступу до вантажу інкасаторських автомобілей грабіжники мали можливість вчиняти будь-які неконтрольовані дії з упаковкою, вантажем та транспортом для спотворення фактів і приховування злочину.
Будь-які маніпуляції з упаковкою легко виявляються технічними експертизами, які зараз проводять угорські правоохоронці. Тому замість того, щоб фокусуватися лише на діях тих, хто зупинив, як зупинив і чому зупинив ці машини, варто дочекатися пояснень щодо документів. Якщо вантаж був повністю легальним, то його власникам немає чого боятися - будь-яке "спотворення фактів" швидко розсиплеться в суді. І тому знаючи хто може за цим стояти і з ким маємо справо з украінського боку, сам цей факт наявності такої кількості грошей і золота в інкасаторських авто під час війни виглядає, м'яко кажучи, дууууже підозріло (особливо після такоі кількості попередніх скандалів корупціі і крадівництва зеленського і його оточення, ,,золотих унітазів'' Міндіча і ,,двушек на москву'') тому і виникає купа питань і сумнівів і підозр.....
Золоті злитки транспортуються із суворим дотриманням заходів безпеки, зазвичай спеціалізованими інкасаторськими службами, броньованим транспортом або літаками
. Основні вимоги включають жорстке стандартизоване пакування, пломбування, страхування вантажу та супровід озброєної охорони, що відповідає міжнародним правилам.
Основні аспекти транспортування:
Безпека та супровід: Використовуються броньовані автомобілі з озброєною охороною, GPS-моніторингом та системами зв'язку.Пакування: Злитки пакуються в спеціальні контейнери або захисні матеріали, які запобігають пошкодженню та унеможливлюють непомітне розкриття.Стандарти: Міжнародні перевезення регламентуються правилами LBMA (Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів).Документація: Кожна партія супроводжується сертифікатами якості та документами на перевезення.
У них нет и не было права задавать какие-то вопросы, что за деньги были в инкассаторском авто другого государства, что за бред?
Я просто в ахренении. Это тупо вооруженное ограбление.
Ні, звичайні інкасаторські автомобілі
не мають дипломатичного імунітету в чужій державі. Дипломатичний імунітет та недоторканність поширюються виключно на майно та транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або використовуються дипломатичними агентами для виконання їхніх офіційних функцій.
КНУ імені Тараса Шевченка +2
Ось ключові аспекти цього питання:
Приналежність авто: Інкасаторські машини зазвичай належать комерційним або державним банкам (наприклад, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4100990-ugorsina-povernula-osadbanku-inkasatorski-avtomobili-ale-bez-grosej-i-zolota.html Ощадбанку). Оскільки ці банки є юридичними особами, а не дипломатичними установами, їхнє майно підлягає юрисдикції держави перебування.Віденська конвенція: Згідно з https://ips.ligazakon.net/document/JH1U400A Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, імунітет від обшуку, реквізиції чи арешту мають лише приміщення представництва та його засоби пересування.Дипломатична пошта: Тільки якщо інкасаторський автомобіль офіційно оформлений як засіб перевезення дипломатичної пошти (із відповідними документами та маркуванням «Diplomatic Pouch»), він може отримати певний ступінь захисту від огляду, але це виняткова ситуація, що не стосується звичайного перевезення валюти банками.
Можливо немає диму без вогню...
Огляд від ШІ
Золоті злитки транспортуються із суворим дотриманням заходів безпеки, зазвичай спеціалізованими інкасаторськими службами, броньованим транспортом або літаками
. Основні вимоги включають жорстке стандартизоване пакування, пломбування, страхування вантажу та супровід озброєної охорони, що відповідає міжнародним правилам LBMA.
Основні аспекти транспортування:
Безпека та супровід: Використовуються броньовані автомобілі з озброєною охороною, GPS-моніторингом та системами зв'язку.Пакування: Злитки пакуються в спеціальні контейнери або захисні матеріали, які запобігають пошкодженню та унеможливлюють непомітне розкриття.Стандарти: Міжнародні перевезення регламентуються правилами LBMA (Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів).Документація: Кожна партія супроводжується сертифікатами якості та документами на перевезення.
/////чому людина переходить на образи свого опонента/////-
Перехід на особисті образи (argumentum ad hominem) - це захисна або атакуюча реакція, яка свідчить про вичерпання раціональних аргументів або специфічний психологічний стан людини.
Основні причини переходу на образи:
Відсутність аргументів. Коли в дискусії бракує логічних доказів, людина намагається дискредитувати самого опонента, щоб знецінити його позицію.Захисна реакція. Образа може бути способом захистити власну вразливість або приховати невпевненість. Це своєрідний "напад як найкращий захист".Емоційне перевантаження. Сильний гнів, роздратування або образа затьмарюють раціональне мислення, і людина починає виражати агресію через грубощі.Маніпуляція та контроль. Використання образ як інструменту для того, щоб вивести опонента з рівноваги, змусити його виправдовуватися або відчути провину.Особливості виховання та характеру. Низька культура спілкування, звичка розв'язувати конфлікти агресивно або специфічні риси характеру (наприклад, низький рівень емпатії).Бажання самоствердитися. Принижуючи іншого, людина намагається підняти власну самооцінку або продемонструвати свою "перевагу" в очах оточуючих.Психологічна проєкція. Кривдник може приписувати опоненту власні недоліки або помилки, у яких сам винен, але не хоче визнавати.
1)Дипломатія + ЄС:
Продовжувати ноти протесту, вимагати негайного повернення майна і цінностей через МЗС. Залучити Європейську комісію, Європол і Євроюст - хай дадуть правову оцінку. Закликати інші країни ЄС засудити (Польща, Австрія, Словаччина схоже вже натякають на підтримку).
2)Юридичний тиск (найефективніше):
Ощадбанк уже оскаржує рішення в угорських судах і готується до міжнародних інстанцій (ЄСПЛ, арбітраж за договором з Raiffeisen). Залучити міжнародних аудиторів і юристів - це змусить Угорщину пояснювати кожну копійку. Якщо не повернуть майно, валюту та золото, то можна вимагати компенсації через суд ЄС.
3)Практичні кроки:
Негайно змінити маршрути перевезень (через Словаччину, Польщу чи Румунію).
НБУ вже заявив, що це не вплине на валютний ринок - банки просто переорієнтуються. Не чіпати угорські активи в Україні (це дасть Орбану додатковий привід).
4)Політичний тиск (без фанатизму):
Не оголошувати "війну" Угорщині - Україна в орбіті ЄС і НАТО. Натомість публічно показувати відео та фото пограбування, залучати західні медіа («державний рекет в центрі Європи»). Підтримувати тиск на Орбана через блокування його вето в ЄС.
ОЗУ Орбана зупинило автомобілі інкасаторів, пограбувало вантаж, викрало, вивезло у невідоме місце громадян України, не давало їм можливість отримати допомогу українського консула та адвокатів. Це безпрецедентний напад на громадян воюючої країни на території ЄС.
В тилу України і ЄС дислокується і не ховаючись діє проти України путлерівська пʼята колона Орбана. Почерк той самий, що й у кремлівського боса.
"https://www.facebook.com/savchuk.ihor.y Ігор Савчук
https://www.facebook.com/savchuk.ihor.y/posts/*********************************************************************** 23 ч. ·
Агент ФСБ Орбан: спливли подробиці спецоперації з пограбування України
З'явилося багато подробиць, які остаточно складають цей пазл у картину масштабного міжнародного злочину, де головними дійовими особами є особисто Віктор Орбан та його куратори з Лубянки. Тепер, коли туман дезінформації розсіюється, стає зрозуміло: ми маємо справу з класичною «активними мєропріятіями» ФСБ, реалізованими на території країни НАТО.
Центральний офіс Raiffeisen Bank International (Австрія) вже офіційно підтвердив абсолютну легальність вантажу. Це була планова поставка в межах міжнародного контракту між RBI та АТ «Ощадбанк». Йдеться про рутинну, але критично важливу операцію: щомісяця Україна потребує близько 1 мільярда доларів готівкою для забезпечення попиту на валютному ринку, і Угорщина є стандартним транзитним коридором. Ті 45 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, які намагалися «експропріювати» угорці, - це лише частина звичного обсягу в 250 мільйонів доларів, що проходять цим маршрутом кожного місяця. Дані GPS-трекерів Ощадбанку чітко зафіксували: броньовики рухалися затвердженим маршрутом по кільцевій трасі М5, не звертаючи в бік Сербії, як про це брехали проорбанівські смітники.
Особливий цинізм операції полягав у спробі дискредитувати екіпаж. Керівник групи - генерал-майор СБУ в запасі Геннадій Іванович Кузнецов - це людина, чиє ім'я вписане в історію оборони України кров'ю. Він був активним учасником Революції Гідності та очолив спецпідрозділ «Альфа» саме для того, щоб очистити його від спадщини Януковича. Кузнецов отримав важке поранення ще 13 квітня 2014 року під Слов'янськом, прикриваючи бійців СБУ від вогню групи терориста Гіркіна. Саме його, бойового офіцера та інваліда війни, російські ботоферми намагалися виставити «агентом ФСБ». Для цього використали брудний фейк: фотографію затримання реального зрадника Дмитра Козюри генералом Малюком, де ШІ-фільтри та підписи Ripost просто замінили прізвище.
Ця інформаційна атака - не самодіяльність таблоїдів. Проєкт Vastagbőr зафіксував 48 000 взаємодій під постами з ШІ-генерованими «горами золота», де 99% - це боти з румунськими та молдовськими іменам. Це та сама мережа, яка працювала на зрив виборів у Молдові. На жаль, наші внутрішні «корисні ідіоти» та хайпожери стали безкоштовним доповненням до російської пропаганди, розганяючи картинки, які навіть візуально кричали про свою фейковість. Це була спроба одним ударом знести довіру до банківської системи України та виставити наших героїв злочинцями.
Справжній почерк замовника видно у деталях допиту. Серед угорських офіцерів TEK сиділа «людина в масці», яка не промовила жодного слова, але уважно фіксувала відповіді - класичний метод роботи «зовнішніх наглядачів» від ФСБ. Більше того, за тиждень до операції Угорщина терміново відкликала своїх офіційних та неофіційних резидентів спецслужб із Києва. Це - розвідувальний маркер найвищого рівня: коли планується провокація, своїх виводять з-під можливого удару у відповідь. Все це вказує на глибинний зв'язок Орбана з російськими спецслужбами та криміналітетом, що тягнеться ще з часів Семена Могилевича, чия база десятиліттями знаходилася саме в Будапешті.
Однак ця авантюра вже стала для Орбана катастрофічним провалом. Напередодні виборів 12 квітня він намагався розіграти «антикорупційну карту» проти України, а натомість отримав статус пособника міжнародного піратства. Україна вже готує судові позови, а страхові компанії та Raiffeisen Bank виставлять Угорщині рахунки, які зроблять цей «гоп-стоп» неймовірно дорогим для бюджету країни. Спроба шантажувати нас газом через нафтопровід «Дружба» в обмін на вкрадену готівку - це визнання власного безсилля.
Логічний фінал очевидний: Орбан стрімко втрачає легітимність у ЄС, а його рейтинг всередині країни продовжує падіння. Україна ж, завдяки професійності Ощадбанку та миттєвій реакції НБУ, довела світу свою інституційну стійкість. Гроші та золото будуть повернуті через міжнародні арбітражі та блокування угорських активів, а імена кожного «виконавця» в масках стануть відомі санкційним комітетам. Це була остання спроба чекістів зупинити фінансову стабільність України руками свого будапештського васала - і вона з тріском провалилася".