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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Сійярто знову заговорив про "українську військову мафію" щодо захоплених Угорщиною грошей: у МЗС України відповіли

Україна відповіла на закиди Сійярто про гроші мафії в Угорщині

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто знову безпідставно заявив, що гроші, які перевозили інкасатори "Ощадбанку" угорською територією, нібито можуть належати "українській військовій мафії". У МЗС України відреагували на заяву угорського міністра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Сійярто в соцмережі фейсбук та на допис речника МЗС Георгія Тихого в соцмережі Х.

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Сіяйрто знову говорить про "українську військову мафію"

Сійярто відреагував на недільний допис у соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який закликав Угорщину повернути незаконно захоплені інкасаторські авто, валюту та золоті злитки.

"Не варто гніватися, а треба нарешті відповісти на прості запитання: чому українці перевозили в Угорщині 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що вони їх витратили і в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині і в чиїх інтересах? Українці вже три дні не можуть відповісти на ці прості запитання, тому все сильніше зростає підозра, що це можуть бути гроші української військової мафії",- задався питаннями глава МЗС Угорщини.

Читайте також: Затримання Угорщиною українських інкасаторів є елементом виборчої кампанії, головна тема якої - ворожість до України, - Сікорський

Відповідь МЗС України

Речник МЗС Георгій Тихий відповів Сійярто щодо захоплених грошей.

"В Україні ми кажемо: "На злодієві шапка горить". Це означає, що "нечисте сумління саме викриває себе". Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності",- написав речник відомства.

Читайте також: "Ощадбанк" вимагає від Угорщини повернення незаконно захоплених інкасаторських авто та цінностей

Що передувало?

Читайте також: Вимагаємо від Угорщини негайно повернути інкасаторські авто, гроші і цінності "Ощадбанку", - Сибіга

Автор: 

Угорщина (3023) інкасатори (96) МЗС (4345) Сійярто Петер (506) Тихий Георгій (88)
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Топ коментарі
+20
все дуже просто - Ощад купив валюту і золото для своїх нужд ,а в Сійярто і шапка горить
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08.03.2026 17:12 Відповісти
+14
ксеня, ви дура чи шо? ви доларів ніколи не бачили? ніколи не купляли в банку? ви думаєте, що долари в банку малюють?
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08.03.2026 17:25 Відповісти
+13
полная чушь, Венгрия не имеет никакого права задерживать инкассаторское авто третьего государства, а уж тем более требовать какие-то документы.
Это вооруженное ограбление на гос уровне, те, кто его совершил должны понести криминальное наказание.
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08.03.2026 18:22 Відповісти
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І їхній маршрут погоджують заздплегіть.
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08.03.2026 21:25 Відповісти
я теж клієнт Ощада , значить я мафіозі
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08.03.2026 17:43 Відповісти
Якщо ти не знав під прикриттям ощаду вивозили двушки, тільки вже не на москву (бо паливно)
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08.03.2026 17:49 Відповісти
везли в ощад
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08.03.2026 17:50 Відповісти
Так половини пенсіонерів клієнти ощада..треба мамі сказати, що вона мафіозо)))
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08.03.2026 17:51 Відповісти
ага
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08.03.2026 17:54 Відповісти
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10.03.2026 12:08 Відповісти
сіярто заслуговує на персональний самокат або фпвшку
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08.03.2026 17:42 Відповісти
цікаво ,ці гроші застраховані ?
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08.03.2026 17:53 Відповісти
Угу, і хто застрахував..і чи застраховані: відповідальність інкасаторів, перевізника, цінного вантпжу і т.д..і т. п..бо тоді повинні вилізти міднародні асоціації перевізників..
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08.03.2026 18:49 Відповісти
Дуже гарне пояснення дає і ставить усі крапки над ,,і '' Дмитро Чекалкін:
Найслабше місце офіційної версії полягає у формі транспортування золота, яка була зафіксована на оприлюднених угорцями фотографіях. Міжнародний міжбанківський ринок золота суворо регламентований правилами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA). Транзит та зберігання банківського золота вимагає жорсткого стандартизованого пакування - злитки повинні транспортуватися у спеціальних ударостійких контейнерах або дерев'яних ящиках із заводським маркуванням, щоб гарантувати непорушність металу, захистити сертифікати автентичності (COA) та унеможливити підміну. Натомість на кадрах угорської митниці золото виглядало як розпакований товар (повідомлялося про транспортування в звичайних сумках). Відкриття заводського пакування банківського металу автоматично позбавляє його статусу «Good Delivery» під час транзиту - такий метал жоден центральний банк не прийме на баланс без повторного, тривалого та дорогого лабораторного дослідження (афінажу). Золото в такому вигляді нагадує не резерви державного банку, а приватний статок.
Більше того, якби операція була абсолютно «чистою», українська влада мала б у перший же день скандалу оприлюднити відредаговані копії міжнародних митних декларацій, вагових списків (Weight list) та актів приймання-передачі. Цього не відбулося. Саме мовчання навколо супровідних паперів та дивний візуальний стан металу дозволили угорцям заявити про розслідування щодо відмивання грошей.
Grok: Цей фрагмент - один з найсильніших і найобґрунтованіших аргументів у всій статті. Він спирається на реальні правила ринку дорогоцінних металів і на те, що видно на оприлюднених угорцями фото. Давайте розберемо по пунктах, наскільки це правда і наскільки критично для офіційної версії.
### 1. Правила LBMA щодо пакування та транспортування - це правда
LBMA Good Delivery Rules (останні публічні версії, які не змінилися радикально) дійсно вимагають:
- Злитки золота транспортуються в **запечатаних дерев'яних, пластикових або карбонових коробках** (sealed wooden/plastic/carbon-fibre boxes) або в спеціальних захисних "sleeves"/tote на палетах.
- Коробки/контейнери маркуються унікальним номером, вагою, часто пломбуються (pull-tight seals).
- Рекомендовано захист від тертя (bubble wrap, cardboard), але **не індивідуальне пакування** в плівку чи сумки.
- Мета - зберегти цілісність, запобігти підміні, захистити сертифікати автентичності (COA) та зберегти статус "Good Delivery".
- Якщо заводське пакування порушене (розкрите, злитки "насипом"), метал втрачає статус Good Delivery під час транзиту/приймання. Центральні банки та великі гравці ринку вимагають повторного афінажу + лабораторного тестування, що дорого й довго.
Тобто твердження про "ударостійкі контейнери або дерев'яні ящики з маркуванням" - **точне** і відповідає стандартам.
### 2. Що саме показали угорці на фото/відео
Угорський уряд (сторінка kormanyzat, NAV, TEK) та пов'язані медіа оприлюднили фото під назвою "Operation Ukrainian Gold Convoy". На них видно:
- Готівку в стандартних банківських пачках (часто в целофані/стрічки ФРС).
- Золото - **злитки**, розміщені в звичайних сумках, пакетах, коробках без видимої заводської пломби/маркування LBMA-типу, або просто розкладені/насипом поряд з грошима.
Багато українських і міжнародних видань (NV, The Guardian, Politico, NDTV тощо) описують і публікують ці фото як "gold bars in bags" або "confiscated cash and gold bars from armoured vehicles", без згадки про герметичні контейнери чи пломби. Жодне офіційне українське джерело (Ощадбанк, НБУ, МЗС) не спростувало візуальний вигляд і не показало альтернативні фото "правильного" пакування з їхнього боку.
Це **найслабше місце** офіційної версії: якщо це справді банківське золото в транзиті як резерви/для кас - чому воно не в стандартному LBMA-пакуванні?
### 3. Наслідки такого пакування - теж правда
- Злитки без непорушного пакування/пломб автоматично підпадають під підозру в нелегальному походженні або підміні.
- Для центрального банку (НБУ) прийняти таке золото на баланс без повторного афінажу - неможливо за правилами.
- Саме це дало Угорщині формальний привід відкрити справу за money laundering (відмивання): "чому державний банк везе 9 кг золота в сумках, а не в сертифікованих контейнерах?".
### 4. Мовчання щодо документів - справедливе зауваження
Станом на 7-8 березня 2026:
- Ощадбанк і НБУ заявили, що все легально, є контракт з Raiffeisen, митні декларації в порядку.
- Але **жодної публічної копії** (навіть відредагованої) митної декларації, weight list, акту приймання-передачі, сертифікатів на золото (COA), опису пакування - не оприлюднено.
- Це контрастує з угорською стороною, яка активно постить фото/відео.
Якби документи були бездоганні - їх би виклали першого ж дня для тиску на Будапешт і ЄС. Мовчання тільки підживлює підозри.
Підсумок:Цей блок тексту - **найоб'єктивніший і найважчий для спростування** у всій статті. Він не стверджує прямо "це крадене золото", а показує грубе невідповідання стандартам LBMA + дивну поведінку української сторони (мовчання про папери). Це справді серйозно підриває тезу "звичайна рутинна операція держбанку".
З іншого боку:
- Можливо, це був "експрес-транзит" або тимчасове пакування для швидкого перевезення (війна, логістичні обмеження).
- Або золото не мало статусу Good Delivery з самого початку (наприклад, куплене на вторинному ринку).
- Але навіть у цих випадках - чому не пояснити публічно і не показати документи?
Поки що візуальний доказ + правила LBMA працюють проти офіційного наративу сильніше, ніж будь-які політичні заяви. Якщо протягом найближчих днів Київ не оприлюднить фото "правильного" пакування та ключові папери - цей аргумент залишиться одним з головних у цій історії.
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08.03.2026 17:55 Відповісти
в спам !
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08.03.2026 18:01 Відповісти
полная чушь, Венгрия не имеет никакого права задерживать инкассаторское авто третьего государства, а уж тем более требовать какие-то документы.
Это вооруженное ограбление на гос уровне, те, кто его совершил должны понести криминальное наказание.
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08.03.2026 18:22 Відповісти
Слухай, як я це прогавив ?- маю на увазі твій коментар.... Ну зараз я просто не можу пройти повз цей ,,шедевр'' правової думки! Я так розумію , що ми зараз маємо справу з ,,міжнародним експертом з юриспруденції'', який, мабуть, вивчав право за бойовиками 90-х? Твоя впевненість у тому, що інкасаторська машина - це такий собі ,,летючий голландець'' чи ,,золотий замок'' на колесах з імунітетом дипломатичної пошти, просто вражає. і розчулює. Давай я допоможу тобі повернутися з голлівудських бойовиків у реальний світ, поки ти не оголосив війну Угорщині у Facebook.... Ось короткий екскурс у реальність, де закони таки працюють. Дивись, яка справа: інкасаторська машина - це не космічний корабель поза земною юрисдикцією. Вона -це звичайна приватна власність комерційної структури, а не територія посольства. Це просто комерційна вантажівка. І коли вона перетинає кордон іншої держави, вона не стає ,,недоторканним об'єктом'', вона стає звичайним учасником дорожнього руху,який зобов'язаний виконувати закони і вимоги поліції та митниці той країни в яку заїхав.....Це ж єлементарні, звичайні і нормальні речі..Чи не так? ..... Уяви собі таку картину маслом: ти заходиш у чужу квартиру з мішком грошей за плечима і з якоюсь важкою сумкою яку ледве тягнеш, а коли господар запитує ,,звідки добро?'', ти кричиш ,,це збройне пограбування на побутовому рівні!''. Смішно, правда? Так і тут. Угорщина - це суверенна держава, і її митники мають повне право (і, сюрприз, обов'язок!) перевіряти, що за золото і мільйони ,,сумнівного походження'' ввозяться в їхню країну. Це називається боротьбою з відмиванням грошей, а не ,,криміналом на державному рівні''. ...Вимога документів - це не забаганка, а стандартна процедура ЄС. Без папірця, який доводить, що ці гроші не з тумбочки наркобарона, будь-яка поліція світу має право затримати вантаж. Тому називати дії офіційної митниці ,,пограбуванням'' - це приблизно те саме, що звинувачувати кондуктора в трамваї у викраденні людей за те, що він просить квиток. Загалом, теорія про ,,третю державу'' звучить солідно, але в реальному житті за таке ,,знання законів'' ставлять двійку навіть на першому курсі юрфаку. Може, все ж таки глянемо на митні правила ЄС, щоб наступного разу твій коментар не виглядав як сценарій для комедії? Тобі скинути текст регламенту ЄС про контроль готівки, чи залишимося при версії про ,,міжнародних піратів'' і ,,озброєнне пограбування'' ?
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09.03.2026 00:30 Відповісти
чи мають дипломатичний імунітет інкасаторські автомобілі в чужій державі?----

Ні, звичайні інкасаторські автомобілі
не мають дипломатичного імунітету в чужій державі. Дипломатичний імунітет та недоторканність поширюються виключно на майно та транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або використовуються дипломатичними агентами для виконання їхніх офіційних функцій.
КНУ імені Тараса Шевченка +2

Ось ключові аспекти цього питання:
Приналежність авто: Інкасаторські машини зазвичай належать комерційним або державним банкам (наприклад, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4100990-ugorsina-povernula-osadbanku-inkasatorski-avtomobili-ale-bez-grosej-i-zolota.html Ощадбанку). Оскільки ці банки є юридичними особами, а не дипломатичними установами, їхнє майно підлягає юрисдикції держави перебування.Віденська конвенція: Згідно з https://ips.ligazakon.net/document/JH1U400A Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, імунітет від обшуку, реквізиції чи арешту мають лише приміщення представництва та його засоби пересування.Дипломатична пошта: Тільки якщо інкасаторський автомобіль офіційно оформлений як засіб перевезення дипломатичної пошти (із відповідними документами та маркуванням «Diplomatic Pouch»), він може отримати певний ступінь захисту від огляду, але це виняткова ситуація, що не стосується звичайного перевезення валюти банками.
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13.03.2026 18:37 Відповісти
А чому мають показувати документи саме в пресі чи на ТВ для пересічних громадян? Якщо я вас запитаю про походження майна ви мені зразу покажите папери?
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08.03.2026 18:32 Відповісти
Більш того,є закон про банківську таємницю і юредичне поняття призумції невинуватості. З чого Україна має щось доводити?
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08.03.2026 18:40 Відповісти
Я з Вами цілком згоден, що закон - це святе. Банківська таємниця і презумпція невинуватості мають працювати беззаперечно. Але в цій історії є одна проблема: скандал уже став публічним, і тепер це не просто юридична справа, а це вже битва за репутацію всієї країни.
Ось чому в такій ситуації не тільки вигідно а просто необхідно показати документи: Бо наше мовчання виглядає як провина. У світі медіа, якщо ти мовчиш - значить, ти хитре щось приховуєш. Поки ми чекаємо на рішення суду, репутація України як надійного партнера може просто "згоріти". І таємниця - це не "ширма". Ніхто не просить показувати імена власників чи номери рахунків. Достатньо продемонструвати офіційні дозволи та накладні. Це покаже, що вантаж їхав законно, а не "вчорну". Також це дасть можливість зупинити паніку одним махом. Коли люди чують про золото в бусах, вони відразу малюють собі в уявах картинки з фільмів про мафію. Чітке пояснення з фактами моментально вибиває ґрунт з-під ніг у тих, хто роздмухує зраду.
За прикладом навіть далеко не треба ходити. Згадайте той же приклад із Prozorro. Раніше державні закупівлі були суцільною "таємницею", і всі були впевнені, що там лише крадуть і крадуть. Коли систему зробили повністю відкритою і кожен зміг перевірити документи онлайн, градус напруги в суспільстві впав, а Україна зберегла мільярди гривень і довела світу, що ми готові грати за чесними правилами. Тоді відкритість тих документів стала нашою найкращою бронею. Простіше кажучи: ми нікому нічого не "винні" юридично, але показати прозорість зараз - це як випити ліки від вірусу, поки він не переріс у справжню катастрофу для іміджу всієї нашої банківської системи.....
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08.03.2026 20:45 Відповісти
Перед каждым Орбаном и каждым патрульным будем отчитываться? Чтобы что-то ему доказать?
Какое отношение Орбан имеет к нашим деньгам? Машина ехала транзитом из Австрии в Украину.
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09.03.2026 10:03 Відповісти
Я тобі вже пояснив ці прості речі. Але бачу що мабуть таки прийдеться ще раз повторити, собливо для тих хто ,,в танку'' Я так розумію , що ми зараз маємо справу з ,,міжнародним експертом з юриспруденції'', який, мабуть, вивчав право за бойовиками 90-х? Твоя впевненість у тому, що інкасаторська машина - це такий собі ,,летючий голландець'' чи ,,золотий замок'' на колесах з імунітетом дипломатичної пошти, просто вражає. і розчулює. Давай я допоможу тобі повернутися з голлівудських бойовиків у реальний світ, поки ти не оголосив війну Угорщині у Facebook.... Ось короткий екскурс у реальність, де закони таки працюють. Дивись, яка справа: інкасаторська машина - це не космічний корабель поза земною юрисдикцією. Вона -це звичайна приватна власність комерційної структури, а не територія посольства. Це просто комерційна вантажівка. І коли вона перетинає кордон іншої держави, вона не стає ,,недоторканним об'єктом'', вона стає звичайним учасником дорожнього руху,який зобов'язаний виконувати закони і вимоги поліції та митниці той країни в яку заїхав.....Це ж єлементарні, звичайні і нормальні речі..Чи не так? ..... Уяви собі таку картину маслом: ти заходиш у чужу квартиру з мішком грошей за плечима і з якоюсь важкою сумкою яку ледве тягнеш, а коли господар запитує ,,звідки добро?'', ти кричиш ,,це збройне пограбування на побутовому рівні!''. Смішно, правда? Так і тут. Угорщина - це суверенна держава, і її митники мають повне право (і, сюрприз, обов'язок!) перевіряти, що за золото і мільйони ,,сумнівного походження'' ввозяться в їхню країну. Це називається боротьбою з відмиванням грошей, а не ,,криміналом на державному рівні''. ...Вимога документів - це не забаганка, а стандартна процедура ЄС. Без папірця, який доводить, що ці гроші не з тумбочки наркобарона, будь-яка поліція світу має право затримати вантаж. Тому називати дії офіційної митниці ,,пограбуванням'' - це приблизно те саме, що звинувачувати кондуктора в трамваї у викраденні людей за те, що він просить квиток. Загалом, теорія про ,,третю державу'' звучить солідно, але в реальному житті за таке ,,знання законів'' ставлять двійку навіть на першому курсі юрфаку. Може, все ж таки глянемо на митні правила ЄС, щоб наступного разу твій коментар не виглядав як сценарій для комедії? Тобі скинути текст регламенту ЄС про контроль готівки, чи залишимося при версії про ,,міжнародних піратів'' і ,,озброєнне пограбування'' ?
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09.03.2026 14:09 Відповісти
Больше скажу, в принципе не должны, это вообще-то тайна
А уж тем более наши авто инкассаторские, вдумайтесь, так было написано в новости: задержаны налоговой и таможней Венгрии... Это как? Бред какой-то.
Это как если бы наши пожарные задерживали, например, кого-то в министерстве Польши... Полный бред какой-то. Какое отношение налоговая Венгрии имеет к нашему инкассаторскому авто? Я даже представить не могу абсурдность задержания, какие основания? Что они они написали в причинах задержания? Что?
При этом отпустили инкассаторов, то есть на кого они там что-то открыли? Дело на бусик инкассаторский? Пересек границу в не установленном месте? Что???
Просто треш.
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08.03.2026 18:41 Відповісти
А сумки и боксы опломбированые пломбами банка посрывать, что бы выложить фото? Что есть решение суда на это?
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08.03.2026 18:54 Відповісти
Это уже мелочи, чтобы пыль глаза холопам пустить: "Мол, смотрите, в инкассаторском авто деньги были." Нет, *****, семечки там возят обычно.
По сравнению с вооруженным нападением (ограблением) и взятием в заложники 7 человек другого государства, фото и пломбы - это уже даже не мелочи. По факту, одно государство по "чьему-то" распоряжению напало, фактически, на другое. Интересно было бы за ниточки потянуть, кто мог "придумать" и взять ответственность за исполнение (выполнение) подобного акта агрессии? Лично Орбан? Кто "подсказал" ему такую "идею"? Его какой-то местный "пиарник"? Аль советник от расии?
Это тупо грабеж вооруженное ограбление на уровне государства. Кто возьмет по итогу на себя ответственность за подобное? Дело становится прямо очень "интересным".
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08.03.2026 19:05 Відповісти
Да й так зрозуміло хто за цим стоїть, у жаби розуму б не хватило. Півник Сіярто зустрічався з пуйлом за два дні до цих подій зовсім не для визволення полонених - це просто була ширма.
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09.03.2026 22:38 Відповісти
Слухай, ну от давай розставимо акценти, бо порівняння з моїми особистими речами тут взагалі "мимо". Коли скандал такого масштабу вибухає саме в медіаполі, він перестає бути простою формальністю. Якщо преса озвучила звинувачення у підозрілому перевезенні золота й готівки, то єдиний шлях заспокоїти суспільство - це надати докази через ту ж саму пресу.
Це ж елементарна логіка: якщо бруд на тебе вилили публічно, то й відмиватися треба публічно, а не десь під столом. Чи не так? Преса в цьому випадку виступає містком до людей. Якщо документи в порядку - покажіть їх журналістам, вони рознесуть це в новинах, і питання буде знято. А гра в мовчанку лише підтверджує, що там не все чисто. І як казав один классик жанру; ,,Там не все так однозначно" І твій приклад про моє майно тут зовсім недоречний. Я - приватна особа, я не ганяю інкасаторські машини з тоннами золота через кордон і не створюю міжнародний прецедент. У держави та великого бізнесу зовсім інший рівень відповідальності перед громадянами. Коли йдеться про мільйони, які можуть мати сумнівне походження, "приватність" закінчується там, де починається суспільний інтерес. Невже це не зрозуміло?
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08.03.2026 20:32 Відповісти
Забагато буков та слів в твоєму тексті. Поясню для особливо розумних - до повномасштабної війне перевезення робили в спеціальних контейнерах літаками. Зараз авіасполучення з Україною немає. Питання ще є, Шерлок Холмс?
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09.03.2026 22:42 Відповісти
О, милостивий паночку, вибачте будь ласка....прийміть мій низький уклін. Але , якщо вам дійсно виявилося забагато букв у моєму тексті, то виникає дуже серьезна підозра, що за все життя ви навряд чи осилили щось складніше ніж за інструкцію до туалету (і то, мабуть, лише ту частину, де є картинки)..... Але, я все ж спробую ще раз пояснити для особливо ,,розумних'' та ,,обдарованих'', тим паче, ви самі так наполегливо просите вас просвітити. Ну так одразу ж видно по вашій впевненій і пихатій манері когось повчати - до нас точно завітав справжній ,,титан логістики'' рівня ,,базарний лоток'' , ,,лорд чорних пакетів'' і магістр перевезень у стилі ,, та якось воно буде''- не менше..... Ваша експертиза рівня сільського клубу просто аж до сльоз сліпить очі.. ...Виявляється за вашою логікою, якщо небо закрите, то всі міжнародні стандарти безпеки та правила фінансового моніторингу автоматично випаровуються разом із авіаційним пальним? Ви справді думаєте, що ,,спеціальний контейнер'' у літаку - це якась така чарівна скринька, яка перетворює брудний кеш невідомого походження на легальні активи? Відкрию вам страшенну таємницю: у всьому цивілізованому світі існують загальні правила і вимоги перевезення золота і готівки (я про це писав у посту вище - але ж вам тяжко це осилити - бо бачите забагото букАв для вас) І Міжнародні банківські стандарти та правила FATF не зникають від того, що в вас відібрали крила. Гроші - це не картопля, їх не возять ,,насипом'' просто тому, що аеропорт закрили. Якщо ваш ,,геніальний'' план порятунку капіталу полягає в тому, щоб просто напхати мільйони в салон автобуса чи сумки ,,мрія окупанта'', то вии не логіст, ви - просто невдалий кур'єр з амбіціями Пабло Ескобара, але мізками хлібця. Виправдовувати порушення міжнародних вимог щодо перевезення валютних цінностей війною - це як намагатися проскочити кордон з тонною кокаїну, пояснюючи це тим, що у вас бачите болить голова. Угорська поліція, мабуть, плакала б від розчулення, коли слухала б ваші такі ,,експертні'' розповіді про відсутність літаків. Вибачте, але ваша спроба когось тут повчати виглядає так само переконливо, як і лекція про молекулярну кухню від продавця біляшів десь біля ринку...І так, ще раз , спеціально для вас - короткий лікбез: стандарти пакування валюти та золота існують не для ,,краси'', а щоб ваші мільйони не перетворилися на конфіскат під час першої ж перевірки. Документи - це не просто ,,букви'', а сумнівне походження грошей у міжнародному праві називається криміналом, а не ,,ну так вийшло''. І тут немає абсолютно ніякого значення чим ти іх везеш літаком чи спецавтомобілем.. І оцей ваш тон ,,Шерлока Холмса'' - це взагалі просто вишенька на торті невігластва. Ви не просто помиляєтесь, ви робите це з таким пафосом, наче щойно винайшли колесо, хоча насправді просто виправдовуєте звичайний контрабандний ,,авось ''. Знаєте , чому я ,,Шерлок''? Бо я бачу факти. А ви - доктор Ватсон, який випадково з'їв пачку галюциногенних грибів і уявив себе вовком з Волл-стріт. Ваша пихатість настільки несумісна з реальністю, що навіть митний пес почав би реготати, побачивши ваші ,,мільйони в неналежній упаковці''. Ваш текст пахне не великими грошима, а дешевим одеколоном і безнадією. Наступного разу, коли захочете когось повчати, спочатку вивчить різницю між міжнародним правом і порадами кума після першого літра самогону. Вам ще щось пояснити, чи ви й далі будете тут вдавати з себе логістичного гуру в рейтузах?
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10.03.2026 03:18 Відповісти
Знову забагато тексту Вам би фінансовим експертом працювати, а не в ЦН писати.
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10.03.2026 13:26 Відповісти
Те, що публікують грабіжники отримано позапроцесуальним шляхом.
Після незаконного отримання доступу до вантажу інкасаторських автомобілей грабіжники мали можливість вчиняти будь-які неконтрольовані дії з упаковкою, вантажем та транспортом для спотворення фактів і приховування злочину.
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08.03.2026 20:45 Відповісти
Якби ж мали кришталево чисту і чесну владу - то може б і питань не виникало.Але те що ця зелена банда - ще те типове збіговисько негідніків ,злодіів і крадіів - то вже доведено і відомо усім. А от як ви кажете , чи є грабіжниками у цій сітуаціі мад'яри - то ще питання..... Так, згоден, ви повністью праві що процесуальні моменти важливі, але в цій історії є й інший бік. Навіть якщо припустити, що з вантажем могли щось ,,схитрувати'' після зупинки, це не дає відповіді на головні питання: чому ці авто взагалі опинилися за кордоном і яке походження цих цінностей?
Будь-які маніпуляції з упаковкою легко виявляються технічними експертизами, які зараз проводять угорські правоохоронці. Тому замість того, щоб фокусуватися лише на діях тих, хто зупинив, як зупинив і чому зупинив ці машини, варто дочекатися пояснень щодо документів. Якщо вантаж був повністю легальним, то його власникам немає чого боятися - будь-яке "спотворення фактів" швидко розсиплеться в суді. І тому знаючи хто може за цим стояти і з ким маємо справо з украінського боку, сам цей факт наявності такої кількості грошей і золота в інкасаторських авто під час війни виглядає, м'яко кажучи, дууууже підозріло (особливо після такоі кількості попередніх скандалів корупціі і крадівництва зеленського і його оточення, ,,золотих унітазів'' Міндіча і ,,двушек на москву'') тому і виникає купа питань і сумнівів і підозр.....
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08.03.2026 21:39 Відповісти
Огляд від ШІ

Золоті злитки транспортуються із суворим дотриманням заходів безпеки, зазвичай спеціалізованими інкасаторськими службами, броньованим транспортом або літаками
. Основні вимоги включають жорстке стандартизоване пакування, пломбування, страхування вантажу та супровід озброєної охорони, що відповідає міжнародним правилам.
Основні аспекти транспортування:
Безпека та супровід: Використовуються броньовані автомобілі з озброєною охороною, GPS-моніторингом та системами зв'язку.Пакування: Злитки пакуються в спеціальні контейнери або захисні матеріали, які запобігають пошкодженню та унеможливлюють непомітне розкриття.Стандарти: Міжнародні перевезення регламентуються правилами LBMA (Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів).Документація: Кожна партія супроводжується сертифікатами якості та документами на перевезення.
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09.03.2026 09:27 Відповісти
Чекалкін це той йуморизд з радіо? а він щось в тому розуміється? Навіть приватиний статок, в зооті, якщо кпувалось з відповідним пакуванням і сертифікатами так і зберігать, а те,що цигани все розпатрошили і розпакували, ти не розглядаєш такий варіант? і взагалі яким боком ця циганва до транзитного перевезення коштів? і документи тобі ніхто не зобов'язаний показувати, і якомусь Чекалкіну теж. де ви ідіоти беретесь.
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10.03.2026 11:30 Відповісти
Слухай, ,,фінансовий генію'', твій потік свідомості про ,,пакування в золоті'' та ,,циган'' - це просто маніфест невігластва, тому давай я спустив тебе з пальми на землю і поясню на пальцях, чому твої аргументи варті менше, ніж порожній мішок з-під цукру. Якщо для тебе дипломат і професіонал Дмитро Чекалкін - це просто ,,йуморизд'' з радіо, то твій рівень розуміння державних процесів застряг десь на рівні перегляду мультиків, адже він оперує міжнародним правом, поки ти оперуєш плітками з лавки під під'їздом. Ти мариш якимись ,,циганами'', хоча насправді йдеться про офіційну митну службу країни ЄС, яка просто виконала свою роботу . Навіть на нашій митниці таких розумників роззувають щодня: спробуй продати квартиру за гривні, купити на них долари без квитанції про обмін і вивезти їх за кордон - твої гроші конфіскують у ту ж мить, бо договір купівлі-продажу в гривні не пояснює походження валюти. Чим наша митниця гірша чи краще за угорську? І якщо наша митниця забирає кошти за один відсутній папірець, то з якого дива угорці мають ігнорувати мільйони в сумках ,,мрія окупанта'' і золота в коробках з під взуття з порушенням усіх міжнародних норм і правил перевезення і без належних документів? У всьому світі діють жорсткі правила боротьби з відмиванням грошей, і гроші в мішках з-під цукру - це для будь-якої цивілізованої країни автоматично ,,брудний кеш'', який підлягає вилученню. Документи вони зобов'язані показувати не тобі чи Чекалкіну, а митникам на кордоні, і саме через їхню відсутність цей ,,приватний статок'' тепер цілком законно може поповнити бюджет Угорщини. Незнання законів не робить тебе жертвою, воно робить тебе посміховиськом і дурнем, тому перед тим, як розкидатися словом ,,ідіоти'', підійди до дзеркала -там ти побачиш головного претендента на це звання, та ще й в 4K форматі. І я вже писав і ще раз повторюю для ,,особливо обдарованих'' ,що навіть якщо і припустити, що з вантажем могли щось ,,схитрувати'' після зупинки, це не дає відповіді на головні питання: чому ці авто взагалі опинилися за кордоном і яке походження цих цінностей?Будь-які маніпуляції з упаковкою легко виявляються технічними експертизами, які зараз проводять угорські правоохоронці. Тому замість того, щоб фокусуватися лише на діях тих, хто зупинив, як зупинив і чому зупинив ці машини, варто дочекатися пояснень щодо документів. Якщо вантаж був повністю легальним, то його власникам немає чого боятися - будь-яке "спотворення фактів" швидко розсиплеться в суді. І тому знаючи хто може за цим стояти і з ким маємо справо з украінського боку, сам цей факт наявності такої кількості грошей і золота в інкасаторських авто під час війни виглядає, м'яко кажучи, дууууже підозріло (особливо після такоі кількості попередніх скандалів корупціі і крадівництва зеленського і його оточення, ,,золотих унітазів'' Міндіча і ,,двушек на москву'') тому і виникає купа питань і сумнівів і підозр......
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10.03.2026 17:22 Відповісти
Лідор недарма яйця по 17 купував
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08.03.2026 18:11 Відповісти
Мда... Маразм крепчал, Венгрия никакого права не имела грабить украинских инкассаторов.
У них нет и не было права задавать какие-то вопросы, что за деньги были в инкассаторском авто другого государства, что за бред?
Я просто в ахренении. Это тупо вооруженное ограбление.
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08.03.2026 18:19 Відповісти
Сомалійські пірати в афігу..а що, так можна??
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08.03.2026 18:37 Відповісти
чи мають дипломатичний імунітет інкасаторські автомобілі в чужій державі?--------

Ні, звичайні інкасаторські автомобілі
не мають дипломатичного імунітету в чужій державі. Дипломатичний імунітет та недоторканність поширюються виключно на майно та транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або використовуються дипломатичними агентами для виконання їхніх офіційних функцій.
КНУ імені Тараса Шевченка +2

Ось ключові аспекти цього питання:
Приналежність авто: Інкасаторські машини зазвичай належать комерційним або державним банкам (наприклад, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4100990-ugorsina-povernula-osadbanku-inkasatorski-avtomobili-ale-bez-grosej-i-zolota.html Ощадбанку). Оскільки ці банки є юридичними особами, а не дипломатичними установами, їхнє майно підлягає юрисдикції держави перебування.Віденська конвенція: Згідно з https://ips.ligazakon.net/document/JH1U400A Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, імунітет від обшуку, реквізиції чи арешту мають лише приміщення представництва та його засоби пересування.Дипломатична пошта: Тільки якщо інкасаторський автомобіль офіційно оформлений як засіб перевезення дипломатичної пошти (із відповідними документами та маркуванням «Diplomatic Pouch»), він може отримати певний ступінь захисту від огляду, але це виняткова ситуація, що не стосується звичайного перевезення валюти банками.
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13.03.2026 18:39 Відповісти
Ну то чудово. Можна ОТР банк покошмарити
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13.03.2026 19:52 Відповісти
Невже орбан настільки дурний щоб так себе підставляти?
Можливо немає диму без вогню...
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08.03.2026 21:39 Відповісти
Дехто з угорців, дивлячись маніпулятивну пропаганду Орбана, мабуть запамʼятає лише, що золото та валюту українці вивозили з Угорщини, хоча насправді золото і валюта законно перевозилися з банку Австрії в банк України і були під час транспортування через Угорщину пограбовані ОЗУ Орбана.
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08.03.2026 22:23 Відповісти
Денис, ну Вы как-то очень сильно впечатлились наглым беспределом венгров. Я, так понимаю, что представители украинского посольства уже подали заявление в прокуратуру Венгрии, так как незаконное задержание граждан и незаконное изъятие материальных ценностей - это вообще-то тяжкое (а скорее всего особо-тяжкое) должностное преступление со стороны лица, отдавшего такой приказ. Хотя о подаче такого заявления почему-то никто не сообщает
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08.03.2026 22:55 Відповісти
А от з золотом дуже цікава ситуація-те що його перевозили насипом.Злитки транспортуються в ящиках опломбованих,бо тільки так є гарантія що там нічого не підпиляно.Бо потім щоб його продати або купити потрібна гіморойна еспертиза яка повинна підтвердити пробу і вагу злитку.І склад,бо в золото можна багато яких металів підмішати.

Огляд від ШІ

Золоті злитки транспортуються із суворим дотриманням заходів безпеки, зазвичай спеціалізованими інкасаторськими службами, броньованим транспортом або літаками
. Основні вимоги включають жорстке стандартизоване пакування, пломбування, страхування вантажу та супровід озброєної охорони, що відповідає міжнародним правилам LBMA.

Основні аспекти транспортування:
Безпека та супровід: Використовуються броньовані автомобілі з озброєною охороною, GPS-моніторингом та системами зв'язку.Пакування: Злитки пакуються в спеціальні контейнери або захисні матеріали, які запобігають пошкодженню та унеможливлюють непомітне розкриття.Стандарти: Міжнародні перевезення регламентуються правилами LBMA (Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів).Документація: Кожна партія супроводжується сертифікатами якості та документами на перевезення.
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09.03.2026 09:25 Відповісти
лигарь длббістий, які у тебе жокази,що золота перевозилось насипом, ти його насипаа?
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10.03.2026 11:33 Відповісти
Улюблений ботяра Боневтіка тут як тут.
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11.03.2026 13:04 Відповісти
лигарь, а по суті щось можеш сказати, чи тільки пердіти ротом?
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11.03.2026 21:51 Відповісти
Сказала людина яка ніколи не говорить по суті і завжди переходить на образи свого опоннента.

/////чому людина переходить на образи свого опонента/////-

Перехід на особисті образи (argumentum ad hominem) - це захисна або атакуюча реакція, яка свідчить про вичерпання раціональних аргументів або специфічний психологічний стан людини.

Основні причини переходу на образи:
Відсутність аргументів. Коли в дискусії бракує логічних доказів, людина намагається дискредитувати самого опонента, щоб знецінити його позицію.Захисна реакція. Образа може бути способом захистити власну вразливість або приховати невпевненість. Це своєрідний "напад як найкращий захист".Емоційне перевантаження. Сильний гнів, роздратування або образа затьмарюють раціональне мислення, і людина починає виражати агресію через грубощі.Маніпуляція та контроль. Використання образ як інструменту для того, щоб вивести опонента з рівноваги, змусити його виправдовуватися або відчути провину.Особливості виховання та характеру. Низька культура спілкування, звичка розв'язувати конфлікти агресивно або специфічні риси характеру (наприклад, низький рівень емпатії).Бажання самоствердитися. Принижуючи іншого, людина намагається підняти власну самооцінку або продемонструвати свою "перевагу" в очах оточуючих.Психологічна проєкція. Кривдник може приписувати опоненту власні недоліки або помилки, у яких сам винен, але не хоче визнавати.
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12.03.2026 12:04 Відповісти
довбодятле, чому ти вирішило, що я маб щось доводити ідіоту, що покликається нв різну дурню згенеровану ШІ, як джерело інформації, а було і права?
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12.03.2026 20:52 Відповісти
Обговорення моєї особи не стосується піднятої тут теми.Зосередся,тут оговорюють проблеми з Угорщиною, ти щось загубився.
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12.03.2026 22:17 Відповісти
дурню, це ти намагалось перевести стрілки на мою особу, а тебе ніхто не обговорює, що ти таке, щоб тебе обговорювати, звичайний довбодятел, яких тут повно, один з сотень, тобто порожнє місце.
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13.03.2026 07:33 Відповісти
По темі є що сказати?Бо я бачу що ти ніколи по якомусь питанню ніколи не виказуєш свої думок,а тільки хейтиш тих,в кого думка не збігається з вождьом нашого племені Кім Чин Зе.
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13.03.2026 09:16 Відповісти
дурню по якій темі? твого ідіотизму? це й так всім помітно. ти жодної власної думки не висловило, тільки якісь згенеровані ШІ.
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13.03.2026 14:09 Відповісти
Яка твоя думка на рахунок вилучення валюти і золота Угорщиною?Я бачу ти дуже любиш критикувати тих в кого думка не збігається з генеральною лінією партії.Он перед тим пройшовся по Чекалкіну.Де ти,а де колишній дипломат Чекалкін.Але ж це зараз модно-в треді весільні фотографи,сексологині в лосінах,і прожарщики шаурми з Хрещатику.Як говорив сіоніст Членін-кожна кухарка може може управляти державою.Як і Lex Lexton дути щоки робити розумне лице.А лице треба робити попроще,як казав класик Кернес,бо з таким лицем гроші на ботофермі не заробляються.
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13.03.2026 18:17 Відповісти
Вибори і розігрується карта, що угорці так погано живуть тому, що українці не дають їм і шукають, шукають. Російські політтехнологи знають в цьому толк.
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08.03.2026 18:30 Відповісти
Як Україні мабуть доцільно реагувати (без емоцій) на дії орбанівського ОЗУ в Угорщині?
1)Дипломатія + ЄС:
Продовжувати ноти протесту, вимагати негайного повернення майна і цінностей через МЗС. Залучити Європейську комісію, Європол і Євроюст - хай дадуть правову оцінку. Закликати інші країни ЄС засудити (Польща, Австрія, Словаччина схоже вже натякають на підтримку).
2)Юридичний тиск (найефективніше):
Ощадбанк уже оскаржує рішення в угорських судах і готується до міжнародних інстанцій (ЄСПЛ, арбітраж за договором з Raiffeisen). Залучити міжнародних аудиторів і юристів - це змусить Угорщину пояснювати кожну копійку. Якщо не повернуть майно, валюту та золото, то можна вимагати компенсації через суд ЄС.
3)Практичні кроки:
Негайно змінити маршрути перевезень (через Словаччину, Польщу чи Румунію).
НБУ вже заявив, що це не вплине на валютний ринок - банки просто переорієнтуються. Не чіпати угорські активи в Україні (це дасть Орбану додатковий привід).
4)Політичний тиск (без фанатизму):
Не оголошувати "війну" Угорщині - Україна в орбіті ЄС і НАТО. Натомість публічно показувати відео та фото пограбування, залучати західні медіа («державний рекет в центрі Європи»). Підтримувати тиск на Орбана через блокування його вето в ЄС.
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08.03.2026 20:10 Відповісти
І перше що зробили йовбики в боротьбі з ≪мафією≫ , так це відпустили сімох ≪мафіозі≫ додому в Україну . Борцуни , а **** ...
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08.03.2026 21:17 Відповісти
Ось вам і дії Ощадбанку "https://censor.net/ua/news/3604203/pyshnyyi-anonsuvav-audyt-perevezen-gotivky-cherez-ugorschynu"
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08.03.2026 21:29 Відповісти
"Ми стикнулися із ситуацією, коли консул не може потрапити до громадян своєї країни, коли адвокат не має доступу до своїх клієнтів, коли звучать політичні заяви без жодних підтверджень, а дискредитація стає головною метою - такі дії не можуть залишатися без належної оцінки." Джерело: https://censor.net/ua/n3604203

ОЗУ Орбана зупинило автомобілі інкасаторів, пограбувало вантаж, викрало, вивезло у невідоме місце громадян України, не давало їм можливість отримати допомогу українського консула та адвокатів. Це безпрецедентний напад на громадян воюючої країни на території ЄС.
В тилу України і ЄС дислокується і не ховаючись діє проти України путлерівська пʼята колона Орбана. Почерк той самий, що й у кремлівського боса.
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08.03.2026 22:13 Відповісти
Нарешті повезло і лізбіяну Сіярто срубіть бабла...
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08.03.2026 22:10 Відповісти
От тільки з сумками я не дуже зрозумів, із чого вони зроблені. Зважаючи на вагу золота, в торбі його далеко не занесеш.
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08.03.2026 22:21 Відповісти
А чого скромно мовчимо?!

"https://www.facebook.com/savchuk.ihor.y Ігор Савчук

https://www.facebook.com/savchuk.ihor.y/posts/*********************************************************************** 23 ч. ·

Агент ФСБ Орбан: спливли подробиці спецоперації з пограбування України

З'явилося багато подробиць, які остаточно складають цей пазл у картину масштабного міжнародного злочину, де головними дійовими особами є особисто Віктор Орбан та його куратори з Лубянки. Тепер, коли туман дезінформації розсіюється, стає зрозуміло: ми маємо справу з класичною «активними мєропріятіями» ФСБ, реалізованими на території країни НАТО.

Центральний офіс Raiffeisen Bank International (Австрія) вже офіційно підтвердив абсолютну легальність вантажу. Це була планова поставка в межах міжнародного контракту між RBI та АТ «Ощадбанк». Йдеться про рутинну, але критично важливу операцію: щомісяця Україна потребує близько 1 мільярда доларів готівкою для забезпечення попиту на валютному ринку, і Угорщина є стандартним транзитним коридором. Ті 45 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, які намагалися «експропріювати» угорці, - це лише частина звичного обсягу в 250 мільйонів доларів, що проходять цим маршрутом кожного місяця. Дані GPS-трекерів Ощадбанку чітко зафіксували: броньовики рухалися затвердженим маршрутом по кільцевій трасі М5, не звертаючи в бік Сербії, як про це брехали проорбанівські смітники.

Особливий цинізм операції полягав у спробі дискредитувати екіпаж. Керівник групи - генерал-майор СБУ в запасі Геннадій Іванович Кузнецов - це людина, чиє ім'я вписане в історію оборони України кров'ю. Він був активним учасником Революції Гідності та очолив спецпідрозділ «Альфа» саме для того, щоб очистити його від спадщини Януковича. Кузнецов отримав важке поранення ще 13 квітня 2014 року під Слов'янськом, прикриваючи бійців СБУ від вогню групи терориста Гіркіна. Саме його, бойового офіцера та інваліда війни, російські ботоферми намагалися виставити «агентом ФСБ». Для цього використали брудний фейк: фотографію затримання реального зрадника Дмитра Козюри генералом Малюком, де ШІ-фільтри та підписи Ripost просто замінили прізвище.

Ця інформаційна атака - не самодіяльність таблоїдів. Проєкт Vastagbőr зафіксував 48 000 взаємодій під постами з ШІ-генерованими «горами золота», де 99% - це боти з румунськими та молдовськими іменам. Це та сама мережа, яка працювала на зрив виборів у Молдові. На жаль, наші внутрішні «корисні ідіоти» та хайпожери стали безкоштовним доповненням до російської пропаганди, розганяючи картинки, які навіть візуально кричали про свою фейковість. Це була спроба одним ударом знести довіру до банківської системи України та виставити наших героїв злочинцями.

Справжній почерк замовника видно у деталях допиту. Серед угорських офіцерів TEK сиділа «людина в масці», яка не промовила жодного слова, але уважно фіксувала відповіді - класичний метод роботи «зовнішніх наглядачів» від ФСБ. Більше того, за тиждень до операції Угорщина терміново відкликала своїх офіційних та неофіційних резидентів спецслужб із Києва. Це - розвідувальний маркер найвищого рівня: коли планується провокація, своїх виводять з-під можливого удару у відповідь. Все це вказує на глибинний зв'язок Орбана з російськими спецслужбами та криміналітетом, що тягнеться ще з часів Семена Могилевича, чия база десятиліттями знаходилася саме в Будапешті.

Однак ця авантюра вже стала для Орбана катастрофічним провалом. Напередодні виборів 12 квітня він намагався розіграти «антикорупційну карту» проти України, а натомість отримав статус пособника міжнародного піратства. Україна вже готує судові позови, а страхові компанії та Raiffeisen Bank виставлять Угорщині рахунки, які зроблять цей «гоп-стоп» неймовірно дорогим для бюджету країни. Спроба шантажувати нас газом через нафтопровід «Дружба» в обмін на вкрадену готівку - це визнання власного безсилля.

Логічний фінал очевидний: Орбан стрімко втрачає легітимність у ЄС, а його рейтинг всередині країни продовжує падіння. Україна ж, завдяки професійності Ощадбанку та миттєвій реакції НБУ, довела світу свою інституційну стійкість. Гроші та золото будуть повернуті через міжнародні арбітражі та блокування угорських активів, а імена кожного «виконавця» в масках стануть відомі санкційним комітетам. Це була остання спроба чекістів зупинити фінансову стабільність України руками свого будапештського васала - і вона з тріском провалилася".
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09.03.2026 10:16 Відповісти
Один колишній генерал перевозив гроші другому колишньому генералу ?
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09.03.2026 16:30 Відповісти
Мені дивно, куди після виборів подінеться ця орбанівська шавка? Тільки що до Ерітреї
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09.03.2026 16:48 Відповісти
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