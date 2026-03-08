РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7550 посетителей онлайн
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 402 45

Сьиярто снова заговорил об "украинской военной мафии" в связи с захваченными Венгрией деньгами: в МИД Украины ответили

Украина ответила на обвинения Сийярто о деньгах мафии в Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова безосновательно заявил, что деньги, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка" по венгерской территории, якобы могут принадлежать "украинской военной мафии". В МИД Украины отреагировали на заявление венгерского министра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Сийярто в соцсети Facebook и на пост спикера МИД Георгия Тихого в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

СИЯРТО СНОВА ГОВОРИТ ОБ "УКРАИНСКОЙ ВОЕННОЙ МАФИИ"

СИЯРТО отреагировал на воскресный пост в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который призвал Венгрию вернуть незаконно захваченные инкассаторские автомобили, валюту и золотые слитки.

"Не стоит злиться, а нужно наконец ответить на простые вопросы: почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах? Украинцы уже три дня не могут ответить на эти простые вопросы, поэтому все сильнее растет подозрение, что это могут быть деньги украинской военной мафии", - задался вопросами глава МИД Венгрии.

Читайте также: Задержание Венгрией украинских инкассаторов является элементом избирательной кампании, главная тема которой - враждебность к Украине, - Сикорский

Ответ МИД Украины

Спикер МИД Георгий Тихий ответил Сийярто по поводу захваченных денег.

"В Украине мы говорим: "На воре шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности", - написал спикер ведомства.

Читайте также: "Ощадбанк" требует от Венгрии возвращения незаконно захваченных инкассаторских авто и ценностей

Что предшествовало?

Читайте также: Требуем от Венгрии немедленно вернуть инкассаторские автомобили, деньги и ценности "Ощадбанка", - Сибига

Автор: 

Венгрия (848) инкассаторы (6) МИД (683) Сийярто Петер (213) Тихий Георгий (59)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
все дуже просто - Ощад купив валюту і золото для своїх нужд ,а в Сійярто і шапка горить
показать весь комментарий
08.03.2026 17:12 Ответить
+4
самі муляри себе підставили ,у нас все закннно
показать весь комментарий
08.03.2026 17:13 Ответить
+3
Зелене бидло нас підставило. І угри знали що це викрадені кошти і кацапи знали.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелене бидло нас підставило. І угри знали що це викрадені кошти і кацапи знали.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:11 Ответить
самі муляри себе підставили ,у нас все закннно
показать весь комментарий
08.03.2026 17:13 Ответить
ну да
вони продемонстрували воровитість зеленського всьому світу
тепер грошей нам не дуже даватимуть
показать весь комментарий
08.03.2026 17:22 Ответить
... і почала читати кацапсько-торбанівські методички ....
показать весь комментарий
08.03.2026 17:35 Ответить
ой, прям такі всі вражені фактом пограбунку України
і двушки на москву уже не було , то кацапи вигадали
показать весь комментарий
08.03.2026 17:36 Ответить
За скільки?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:22 Ответить
Ти які преперати прийняло?
Не для себе цікавлюсь, один друг хоче ними закинутись.)))
показать весь комментарий
08.03.2026 17:28 Ответить
марафон перестала дивитись і церкву мп не ходжу
беріть приклад можливо і вам полегшає
показать весь комментарий
08.03.2026 17:32 Ответить
Яка нафіг церква, мене там коробить.
Я тебе попрохав пораду про наркоту яку ти вживаєш, а ти мені про церкву якусь.
Ну не повірю я що маючи тверезу голову можна написати те що ти написало.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:39 Ответить
Це як до тебе дійшло, орбанутий, чи ху... ло методичку надіслало. Якщо би це були викрадені кошти, то в ЄС би вже відреагували. А двушку так то через москалів відправляють.
.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:29 Ответить
Українським громадянам вже відзвітували за походження і призначення грошей ? Де ? Хочу бачить
Поки такого не відбулось - позатикали роти
показать весь комментарий
08.03.2026 17:33 Ответить
все дуже просто - Ощад купив валюту і золото для своїх нужд ,а в Сійярто і шапка горить
показать весь комментарий
08.03.2026 17:12 Ответить
які нужди у банка і чому гроші везли в сербію ?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:21 Ответить
ксеня, ви дура чи шо? ви доларів ніколи не бачили? ніколи не купляли в банку? ви думаєте, що долари в банку малюють?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:25 Ответить
Українські банки не друкують долари та євро. Звідки ж вони їх беруть? І звідки інформація про Сербію?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:27 Ответить
це кацапка їм так по рос теліку сказали
показать весь комментарий
08.03.2026 17:31 Ответить
Про Сербію інформацію росповсюджують виключно угорські смі.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:34 Ответить
ощад в сербії , не знав
показать весь комментарий
08.03.2026 17:36 Ответить
Блін, такі тупі питання...
Чи то у бумерів уже альцгеймер, чи то джензі на форму з'явились .....
Звідки у міндіча долари з резервного американського фонду, га ?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:35 Ответить
Пані, прошу Вас, подумайте. Я давно знаю Вас як людину, яка може фільтрувати інформацію. Поясніть спочатку собі, як з окружної Будапешта можна попасти в Сербію і головне - чому Ви вірите, Причому безапеляційно, що з окружної Будапешта інкасатори чомусь мали їхати саме в Сербію. АЗС біля окружної на виїзді саме на трасу М5 - невже це дає Вам вважати гарантованою дорогою на Сербію. Будьте ласкаві - просто подивіться, де саме та АЗС біля Будапешта
показать весь комментарий
08.03.2026 17:36 Ответить
Тому що ці інкасатори були дуже дивні. Генерал у відставці
Хто сказав що вороги не можуть використовувати корупцію влади у своїх інтересах ?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:38 Ответить
Мені теж дуже цікаво - ЧОМУ українці перевозили величезну суму коштів через АБСОЛЮТНО недружню Угорщину?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:12 Ответить
возили два роки і нічого ,а тут Зе достав Орбана і він зробив грубу помилку
показать весь комментарий
08.03.2026 17:14 Ответить
А передбачити це слабо, коли вони стільки часу шкодили Україні як тільки могли? Хоча для Зеленського так точно. Лишається сподіватись, що Орбан програє.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:28 Ответить
Тому що це найкоротший шлях з Відня, Словаччина теж не варіант, а через Польщу далеко. Ніхто ж не думал, що в угорському морі зевелися пірати 🏴‍☠️
показать весь комментарий
08.03.2026 17:16 Ответить
Ну мабуть же маршрут такий закладено в міжнародні договори та процедуру інкасаторських маршрутів і змінити їх не так то просто як нам здається. Хоча... Не заню... Я вірю, що ****** працюють на ***** і влада наша теж може коні витворяти, враховуючи історії про двушки на мАЦкву та інші речі...
показать весь комментарий
08.03.2026 17:16 Ответить
Так вже шо не 90, а 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро Джерело: https://censor.net/ua/n3604178
показать весь комментарий
08.03.2026 17:13 Ответить
це до цього випадку перевезли в Україну
показать весь комментарий
08.03.2026 17:15 Ответить
Цікаво, а ****** в свої банки валюту не завозять? Чи вони мабуть самі долари та євро друкують?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:18 Ответить
Це сума перевезених коштів за 2025 рік через тереторію Угорщини. Жодного разу не зупиняли, а тут вибори)).
показать весь комментарий
08.03.2026 17:16 Ответить
*****, як тільки накриває русолюбів, ну просто в розрив балди.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:21 Ответить
Цей Барнум Зеленський, король цирка уродів та фальшивих русалок, коштує нам дедалі дорожче. Він може знову потужно занюхнути та піти війною на НАТО чи ЕС, Угорщина власне там і є.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:26 Ответить
да,да нато франция англия будут на стороне жабы орбана кацапской падали воевать....вообще обнюхался)
пошлют дотационное недоразумение нах,а там и будапешт за недельку против недоармии убогих паприкашей
показать весь комментарий
08.03.2026 17:37 Ответить
Орбану на выборах хорошо поможет.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:26 Ответить
Ну і кому нам вірити! Паскуді Сіярто чи брехливому Зеленському?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:29 Ответить
Нікому. Дочекайтесь понеділка.))
показать весь комментарий
08.03.2026 17:32 Ответить
а шо своїх мізків нема ?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:33 Ответить
мені вір
показать весь комментарий
08.03.2026 17:32 Ответить
верь себе и я лично верю, что кагал отмывал деньги или что-то еще незаконное
показать весь комментарий
08.03.2026 17:35 Ответить
это отмывка денег
показать весь комментарий
08.03.2026 17:33 Ответить
це тобі по рос тв сказали ?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:35 Ответить
а тебе по единному марафону?
показать весь комментарий
08.03.2026 17:39 Ответить
Уверен что это шапито согласовано с ФСБ.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:35 Ответить
Конкретно,не язиком,готуйте юридичні заходи,щоб з Угорщини зтягнули ще більше чим утримують.Про це треба попередити МЗС Сіярто.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:36 Ответить
А в мене питання - звідки угорці узнали про перевезення цих грошей? Про такі речі вголос не повідомляють.
показать весь комментарий
08.03.2026 17:38 Ответить
 
 