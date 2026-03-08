Сьиярто снова заговорил об "украинской военной мафии" в связи с захваченными Венгрией деньгами: в МИД Украины ответили

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова безосновательно заявил, что деньги, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка" по венгерской территории, якобы могут принадлежать "украинской военной мафии". В МИД Украины отреагировали на заявление венгерского министра.

СИЯРТО СНОВА ГОВОРИТ ОБ "УКРАИНСКОЙ ВОЕННОЙ МАФИИ"

СИЯРТО отреагировал на воскресный пост в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который призвал Венгрию вернуть незаконно захваченные инкассаторские автомобили, валюту и золотые слитки.

"Не стоит злиться, а нужно наконец ответить на простые вопросы: почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах? Украинцы уже три дня не могут ответить на эти простые вопросы, поэтому все сильнее растет подозрение, что это могут быть деньги украинской военной мафии", - задался вопросами глава МИД Венгрии.

Ответ МИД Украины

Спикер МИД Георгий Тихий ответил Сийярто по поводу захваченных денег.

"В Украине мы говорим: "На воре шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности", - написал спикер ведомства.

Что предшествовало?

