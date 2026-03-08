Сьиярто снова заговорил об "украинской военной мафии" в связи с захваченными Венгрией деньгами: в МИД Украины ответили
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова безосновательно заявил, что деньги, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка" по венгерской территории, якобы могут принадлежать "украинской военной мафии". В МИД Украины отреагировали на заявление венгерского министра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Сийярто в соцсети Facebook и на пост спикера МИД Георгия Тихого в соцсети Х.
СИЯРТО СНОВА ГОВОРИТ ОБ "УКРАИНСКОЙ ВОЕННОЙ МАФИИ"
СИЯРТО отреагировал на воскресный пост в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который призвал Венгрию вернуть незаконно захваченные инкассаторские автомобили, валюту и золотые слитки.
"Не стоит злиться, а нужно наконец ответить на простые вопросы: почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах? Украинцы уже три дня не могут ответить на эти простые вопросы, поэтому все сильнее растет подозрение, что это могут быть деньги украинской военной мафии", - задался вопросами глава МИД Венгрии.
Ответ МИД Украины
Спикер МИД Георгий Тихий ответил Сийярто по поводу захваченных денег.
"В Украине мы говорим: "На воре шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности", - написал спикер ведомства.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
вони продемонстрували воровитість зеленського всьому світу
тепер грошей нам не дуже даватимуть
і двушки на москву уже не було , то кацапи вигадали
Не для себе цікавлюсь, один друг хоче ними закинутись.)))
беріть приклад можливо і вам полегшає
Я тебе попрохав пораду про наркоту яку ти вживаєш, а ти мені про церкву якусь.
Ну не повірю я що маючи тверезу голову можна написати те що ти написало.
.
Поки такого не відбулось - позатикали роти
Чи то у бумерів уже альцгеймер, чи то джензі на форму з'явились .....
Звідки у міндіча долари з резервного американського фонду, га ?
Хто сказав що вороги не можуть використовувати корупцію влади у своїх інтересах ?
пошлют дотационное недоразумение нах,а там и будапешт за недельку против недоармии убогих паприкашей