Семерых инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в Венгрии, вернули в Украину, - Сибига. ВИДЕО

Глава МИД Украины Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь", - сообщил Сибига.

Он поблагодарил "нашу команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, государственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог достичь их освобождения".

Читайте также: Сибига видит в задержании украинских инкассаторов в Венгрии "российский почерк"

Дополнение

Впоследствии в "Ощадбанке" сообщили, что все семь мужчин находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны "Ощадбанка".

Фото: Ощадбанк

Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

"Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему предоставлена ​​необходимая медицинская помощь на украинской границе. "Ощадбанк" благодарен Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины, дипломатическим учреждениям Украины в Венгрии и всем привлеченным государственным органам сообщении.

Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

Отмечается, что "Ощадбанк" продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания работников "Ощадбанка" и возвращения инкассаторских автомобилей и перевозимых в них ценностей.

"Общий объем ценностей, находившихся в двух автомобилях, составил 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. "Ощадбанк" будет последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях", - подчеркнул банк.

Что предшествовало?

Читайте также: Есть информация, что пятерых похищенных в Венгрии инкассаторов везут к границе, - Сибига