Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
6 048 59

Семерых инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в Венгрии, вернули в Украину, - Сибига. ВИДЕО

Глава МИД Украины Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь", - сообщил Сибига.

Он поблагодарил "нашу команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, государственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог достичь их освобождения".

Читайте также: Сибига видит в задержании украинских инкассаторов в Венгрии "российский почерк"

Дополнение

Впоследствии в "Ощадбанке" сообщили, что все семь мужчин находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны "Ощадбанка".

повернення інкасаторів додому
Фото: Ощадбанк
повернення інкасаторів додому
Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

"Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему предоставлена ​​необходимая медицинская помощь на украинской границе. "Ощадбанк" благодарен Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины, дипломатическим учреждениям Украины в Венгрии и всем привлеченным государственным органам сообщении.

повернення інкасаторів додому
Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

Отмечается, что "Ощадбанк" продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания работников "Ощадбанка" и возвращения инкассаторских автомобилей и перевозимых в них ценностей.

"Общий объем ценностей, находившихся в двух автомобилях, составил 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. "Ощадбанк" будет последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях", - подчеркнул банк.

Что предшествовало?

Читайте также: Есть информация, что пятерых похищенных в Венгрии инкассаторов везут к границе, - Сибига

Венгрия (816) Сибига Андрей (702)
+28
Що с походженням та призначенням грошей та золота?
06.03.2026 20:06 Ответить
+12
Відбулося звільнення інкасаторів від валюти та золота.
Орбан - злий ковбой.
06.03.2026 20:08 Ответить
+10
Я думаю Европа прекрасно видит наших воров, но никто ничего не делает. Орбан засуетился только потому что это козырь для политики. А так они спокойно крадут бабло у Украины, а на нас вешают долги.
06.03.2026 20:10 Ответить
Що с походженням та призначенням грошей та золота?
06.03.2026 20:06 Ответить
Спільна операція Райффайзен банка, який працює в рф, та фсб !
Призначення - предвиборча компанія Торбана...
06.03.2026 20:12 Ответить
Мадяри заявили, що ця операція була здійснена, оскільки у них "виникла підозра", що це пов'язане з відмиванням. Нехай тепер доводять свою підозру, бажано в європейському суді.
06.03.2026 20:17 Ответить
Боюсь що може так статись що Україні прийдеться доказувати походження цього бабла і це буде зробити ой як не просто.
06.03.2026 20:22 Ответить
ви взагалі читали звідки була інкасація ?
06.03.2026 20:25 Ответить
Я не тільки читав а ще і дивлюсь іноземне телебачення - а там ця історія набирає обертів і скоро думаю появиться дуже багато цікавої інформації.
06.03.2026 20:29 Ответить
яких обертів ? яке телебачення , угорське ?
06.03.2026 20:37 Ответить
От коли появиться - тоді і побачим ... а поки що - мадяри вкрали 3 млрд наших грошей !
06.03.2026 20:38 Ответить
А що, презумпція невинності вже не працює? Це ж не Україна, а саме мадяри повинні довести, що це щось кримінальне, вірно? Якщо нема доказів - бабло з відсотками повертають + судові витрати та ще штраф за незаконне силове затримання та моральну шкоду інкасаторам та іміджеві втрати Ощадбанку.
06.03.2026 21:58 Ответить
Спочатку теж думав, що якась музика, але все це схоже на передвиборчу істерію орбана.
Якби там щось було не те то інкасаторів, а зі слів мадярів "військової мафії" осіб що супроводжували вантаж, ніхто б нікуди не екстрадував. А так пробігали в масках, показали стоси грошей, плебс то все роззявивши рота ставав, а невдовзі все по тихому повернуть, бо вся та справа щита не те що білими, а абсолютно трухлявими нитками.
06.03.2026 20:28 Ответить
це не інкасатори а бандити мародери моссадовські холуї.
06.03.2026 20:07 Ответить
Чому вони покинули територію України - автомобилі?
06.03.2026 20:21 Ответить
ти хочеш сказати що генерал сбу - інкасатор ? кастрюля не жме ?
06.03.2026 21:16 Ответить
Запросто може бути одним з керівників служби безпеки банку, що супроводжував цінний вантаж.....
06.03.2026 22:29 Ответить
В калюжу сядь бо занадто пригощає.
06.03.2026 20:30 Ответить
кац писати українською навчись кал южний.
06.03.2026 21:20 Ответить
Бозе, бозе...їм вдалось домогтись. ЧСВ зашкалює.
06.03.2026 20:07 Ответить
Відбулося звільнення інкасаторів від валюти та золота.
Орбан - злий ковбой.
06.03.2026 20:08 Ответить
Я думаю Европа прекрасно видит наших воров, но никто ничего не делает. Орбан засуетился только потому что это козырь для политики. А так они спокойно крадут бабло у Украины, а на нас вешают долги.
06.03.2026 20:10 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂
06.03.2026 21:15 Ответить
Прочитав замість: "Наші консули надали їм необхідну допомогу" - "Наші клоуни надали їм необхідну допомогу"
06.03.2026 20:12 Ответить
Выкупили за золото.
06.03.2026 20:14 Ответить
Якась дуже мутна подія.. Із тим "баблом та риж'йом"...
Мабуть схематоз якийсь.
06.03.2026 20:14 Ответить
Де наші гроші та золото?
06.03.2026 20:14 Ответить
ваші????......у вас одні борги на покоління
06.03.2026 21:24 Ответить
Так я й планував розрахуватися за борги цими грошима та золотом.
06.03.2026 21:42 Ответить
А писали, що 5, а двоє дають свідчення і один з них колишній генерал СБУ, який в Україні був судимий за корупцію
06.03.2026 20:15 Ответить
Йому що генеральської пенсії не вистачало, підробляв інкасатором?)
06.03.2026 20:29 Ответить
супроводжував вантажі поважних людей від місцевих та тамошніх опг та і дивився щоб інкасатори не стали політичними біженцями
06.03.2026 21:26 Ответить
Прям как обмен пленными )
06.03.2026 20:24 Ответить
Не забули???
06.03.2026 20:25 Ответить
Де гроші зін? І техніка
06.03.2026 20:27 Ответить
Якщо Райфайзенбанк Австрії не дасть найближчим часом коментар про походження грошей у українських інкасаторів, які затримала угорська митна служба, то скоріш за все теорія про удар Угорщини по «общаку» української політичної еліти - буде мати місце на існування.
06.03.2026 20:27 Ответить
там все в документах вказано і не тільки українською мовою .
06.03.2026 20:32 Ответить
Посилання на документи дасте?
06.03.2026 20:36 Ответить
звісно ні . А ви посилання на зворотнє дасте ?
06.03.2026 20:40 Ответить
інкасаторів відпустили , тоб то людей , які за версією йовбиків є військовою мафією з відмивання грошей . Далі продовжувати ?
06.03.2026 20:43 Ответить
Більш за все там з Відня подзвонили і на простій мові полудуркам пояснили, що неможна марати репутацію Райффайзен банка
06.03.2026 21:12 Ответить
а як тут писав відвідувач , що другим кроком цього кацапського підсвинка буде гвалт на всю мадярщину що він один бореться з мафією , а весь ЄС йому в цьому перешкоджає .
06.03.2026 21:18 Ответить
А в результаті йому зараз потрібно притихнути і десь тихенько хоч трішки пересидіть ну і пакувать чімадан.
06.03.2026 21:26 Ответить
Ля -ля -ля -ля.. Повторюю для поців, як кажуть мудрі гебреї.
Де посилання на документи, про які ви так впевнено стверджуєте?
06.03.2026 21:43 Ответить
а як ви собі нєпоц це уявляєте ? є заява НБУ , Ощадбанку що все згідно закону і домовленостей . Якщо для вас важливіші слова йовбіків , то хто вам лікар ?
06.03.2026 21:56 Ответить
інкасатори колишні генерали сбу - це герої України ? та ні, справжні Герої України на нулях в окопах, як мій рідний брат Денис зниклий безвісти під Великою Новосілкою 1 грудня 2024. Пофіг на тих інкасаторів
06.03.2026 20:29 Ответить
Орбан як сомалійський пірат, тільки в Європі…
06.03.2026 20:30 Ответить
сомалійській пірат превращаєтся, прєвращаєтся самалійскій пірат в храмую лошадь на предвибарной гонкє.
06.03.2026 21:15 Ответить
Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает.
06.03.2026 20:34 Ответить
Якби якийсь лівак був то орбан вже б про це волав по всьому світу, а так пер....нув в калюжу, шоу своєму плебсу показав і задню дав.
06.03.2026 20:34 Ответить
І ще одне.
Немає потреби нашому ЛІДОРу ********** бикувати на міжнародній арені, це все ж таки не конкурс капітанів в КВН.
У орбана передвиборча істерика і не потрібно вестись на його провокації, краще б ще десь по перекачувальній станції нафтопроводу Дружба десь в кацапії влупити.
06.03.2026 20:39 Ответить
Да пофіг, два полудурка лобами бздиньк, дзону багато, а толку ніякого, хіба що незабаром прикольне шоу - крутий штопор орбана.
06.03.2026 21:19 Ответить
Ось до речі чого мадяри вже задню дали.
-----------------

Міністерство закордонних справ України https://mfa.gov.ua/news/v-mzs-vidbuvsya-brifing-shchodo-situaciyi-iz-nepravomirnim-zatrimannyam-ugorshchinoyu-***********-inkasatoriv повідомило, що провело 6 березня зустріч із керівниками дипломатичних представництв держав-членів Євросоюзу й представника посольства США, на якій їм навели деталі справи із затриманням сімох громадян України в Угорщині.

За повідомленням, брифінг проводили заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс спільно з заступником голови Національного банку України Дмитром Олійником і головою правління АТ «Ощадбанк» Юрієм Каціоном.

«Під час брифінгу іноземні дипломати були поінформовані про деталі й обставини затримання семи громадян України - співробітників АТ «Ощадбанк» під час перевезення ними валютних цінностей з Австрії в Україну. Було наголошено, що транспортування готівкових коштів і банківських металів здійснювалося з дотриманням усіх вимог міжнародного права, митного законодавства ЄС і двосторонніх угод. Вантаж мав усі необхідні супровідні документи, що підтверджують його законне походження й цільове призначення. Іноземним дипломатам були наведені всі факти, які спростовують абсурдні звинувачення, що пролунали з угорської сторони», - йдеться в повідомленні.
06.03.2026 20:49 Ответить
@ (в перекладі):
"Був в Угорщині. Говорив із будапештцями. Орбана вони не те, що не *******, а ненавидять.
Запитую: "то хто ж за нього голосує?"
- Жлоби, маргінали, нЕучі, військові й інші бюджетники і таке інше.
Кажу: "дохера їх у вас." ... а сам думаю, адже так і в РФ і ... у США.
Бидлота захопила Світ.
А ми і не помітили."
06.03.2026 20:40 Ответить
73%🦠
06.03.2026 21:13 Ответить
а у нас що, якось по іншому?
06.03.2026 21:30 Ответить
Генералы СБУ подрабатывают банковскими инкасаторами. До чего зелёные клоуны страну довели)
06.03.2026 21:03 Ответить
Походу вже начасі заарештовувати власників угорських паспортів, бо головний ***** кукухою поїхав. Зараз ще почне українців у полон брати..то нам треба мати обмінний фонд..
06.03.2026 21:30 Ответить
до речі!!!!
бабло міндіча, саме в таких упаковках, саме пишний, не зміг пояснити!!!!!
****************.....
06.03.2026 21:35 Ответить
А що інкасатори обкакались,що їм "надали допомогу"Думаю що цей цирк був спланований кацапами.
06.03.2026 22:06 Ответить
Постраждалі та обисрани ухілянти нарешти депортовані до України.
06.03.2026 22:15 Ответить
 
 