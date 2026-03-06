Семерых инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в Венгрии, вернули в Украину, - Сибига. ВИДЕО
Глава МИД Украины Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь", - сообщил Сибига.
Он поблагодарил "нашу команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, государственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог достичь их освобождения".
Дополнение
Впоследствии в "Ощадбанке" сообщили, что все семь мужчин находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны "Ощадбанка".
"Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему предоставлена необходимая медицинская помощь на украинской границе. "Ощадбанк" благодарен Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины, дипломатическим учреждениям Украины в Венгрии и всем привлеченным государственным органам сообщении.
Отмечается, что "Ощадбанк" продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания работников "Ощадбанка" и возвращения инкассаторских автомобилей и перевозимых в них ценностей.
"Общий объем ценностей, находившихся в двух автомобилях, составил 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. "Ощадбанк" будет последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях", - подчеркнул банк.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
Призначення - предвиборча компанія Торбана...
Якби там щось було не те то інкасаторів, а зі слів мадярів "військової мафії" осіб що супроводжували вантаж, ніхто б нікуди не екстрадував. А так пробігали в масках, показали стоси грошей, плебс то все роззявивши рота ставав, а невдовзі все по тихому повернуть, бо вся та справа щита не те що білими, а абсолютно трухлявими нитками.
Орбан - злий ковбой.
Мабуть схематоз якийсь.
Де посилання на документи, про які ви так впевнено стверджуєте?
Немає потреби нашому ЛІДОРу ********** бикувати на міжнародній арені, це все ж таки не конкурс капітанів в КВН.
У орбана передвиборча істерика і не потрібно вестись на його провокації, краще б ще десь по перекачувальній станції нафтопроводу Дружба десь в кацапії влупити.
Міністерство закордонних справ України https://mfa.gov.ua/news/v-mzs-vidbuvsya-brifing-shchodo-situaciyi-iz-nepravomirnim-zatrimannyam-ugorshchinoyu-***********-inkasatoriv повідомило, що провело 6 березня зустріч із керівниками дипломатичних представництв держав-членів Євросоюзу й представника посольства США, на якій їм навели деталі справи із затриманням сімох громадян України в Угорщині.
За повідомленням, брифінг проводили заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс спільно з заступником голови Національного банку України Дмитром Олійником і головою правління АТ «Ощадбанк» Юрієм Каціоном.
«Під час брифінгу іноземні дипломати були поінформовані про деталі й обставини затримання семи громадян України - співробітників АТ «Ощадбанк» під час перевезення ними валютних цінностей з Австрії в Україну. Було наголошено, що транспортування готівкових коштів і банківських металів здійснювалося з дотриманням усіх вимог міжнародного права, митного законодавства ЄС і двосторонніх угод. Вантаж мав усі необхідні супровідні документи, що підтверджують його законне походження й цільове призначення. Іноземним дипломатам були наведені всі факти, які спростовують абсурдні звинувачення, що пролунали з угорської сторони», - йдеться в повідомленні.
"Був в Угорщині. Говорив із будапештцями. Орбана вони не те, що не *******, а ненавидять.
Запитую: "то хто ж за нього голосує?"
- Жлоби, маргінали, нЕучі, військові й інші бюджетники і таке інше.
Кажу: "дохера їх у вас." ... а сам думаю, адже так і в РФ і ... у США.
Бидлота захопила Світ.
А ми і не помітили."
бабло міндіча, саме в таких упаковках, саме пишний, не зміг пояснити!!!!!
