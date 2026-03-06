РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 830 38

Есть информация, что пятерых похищенных в Венгрии инкассаторов везут к границе, - Сибига

МИД располагает информацией о перемещении похищенных инкассаторов к границе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о публичной, но официально пока неподтвержденной информации о том, что пятерых из семи похищенных Венгрией украинских инкассаторов везут к границе с целью дальнейшей депортации.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что венгерская сторона полностью обрезала контакт консулов с украинцами, лишила их средств связи и удерживает их в неизвестном для Киева месте.

"Есть публичная информация, которая пока официально не подтверждена, что пятерых граждан везут к границе с целью их депортации. Как министр, я не могу вам это подтвердить. Имею только информацию из публичных источников. Консулы подтверждения не имеют", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что требование Украины освободить граждан и конвой остается неизменным. По мнению Киева, действия Венгрии – это недопустимый акт государственного рэкета и терроризма.

"Мы будем действовать в рамках международного права, соблюдая все наши обязательства. Мы не допустим унижения наших граждан, провокации в отношении Украины и похищения украинского имущества", - заявил Сибига.

Что предшествовало?

Венгрия (816) МИД (683) Сибига Андрей (702)
+8
Є не пітверджена інфа, що вони їхали не в сторону України, а в сторону Сербії. Так що там вилізе ще багато цікавого думаю.
06.03.2026 19:35 Ответить
+7
Звинувачення у шпигунстві: У лютому 2025 року з'явилася інформація про те, що СБУ викрила у своїх лавах «крота» ФСБ, яким виявився начальник штабу Антитерористичного центру СБУ генерал-майор Геннадій Кузнєцов. Його підозрюють у передачі секретних даних ворогу.

За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.

Але ж Зеленський нівчом не вінават
06.03.2026 19:31 Ответить
+6
Во мадяры говна на вентилятор подкинули)
06.03.2026 19:39 Ответить
Звинувачення у шпигунстві: У лютому 2025 року з'явилася інформація про те, що СБУ викрила у своїх лавах «крота» ФСБ, яким виявився начальник штабу Антитерористичного центру СБУ генерал-майор Геннадій Кузнєцов. Його підозрюють у передачі секретних даних ворогу.

За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.

Але ж Зеленський нівчом не вінават
06.03.2026 19:31 Ответить
Діяльність у ТКГ та Мінському процесі: У 2020 році президент Зеленський призначив Кузнєцова представником України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) замість Валерії Лутковської. Він займався питаннями обміну полоненими, що також супроводжувалося критикою та звинуваченнями у «бізнесі на полонених»
06.03.2026 19:32 Ответить
викрила і відпустила ? і це ви тільки но зараз про це пишете ? чому цілий рік мовчали ?
06.03.2026 19:36 Ответить
Та мені просто цікаво стало, що то за генерал що подався в інкасатори, і от в гуглі є за нього така інформація.
06.03.2026 19:37 Ответить
а де читали про склад групи інкасаторів ?
06.03.2026 19:41 Ответить
Задав питання ШІ і він мені видав статті де згадується цей генерал
06.03.2026 19:42 Ответить
я не за це питаю . Де друкували прізвища інкасаторів ?
06.03.2026 19:44 Ответить
ТСН

Світ

Дата публікації

18:33, 06.03.26

Категорія

Світ

Кількість переглядів

742

Час на прочитання

2 хв

Викрадення інкасаторів в Угорщині: журналіст назвав прізвище затриманого ексгенерала СБУ

Почитайте статтю, я не думаю що важко знайти за назвою і джерелом.
І взагалі, що ви так " запалилися"?😸
06.03.2026 19:45 Ответить
я ? це ви досконало відстежуєте тему , ось і запитав . Але щоб Малюк крота відпустив на волю ? Ось що дивує.
06.03.2026 19:50 Ответить
Я просто вчусь, часом не виходить, критично мислити. Мене зацікавило честно, що генерал працює інкасатором. Все звісно буває, але як на мене це нонсенс. Ось і поцікавився. І до речі я нічого не стверджую. Лише виклав те що було написано до мене 😸. Щодо :" Малюк відпустив..." То він же не суддя.
06.03.2026 19:53 Ответить
мабуть ці п'ятеро дали викривальні свідчення кацапським орбанським мас-медіа, а двоє не здаються в застєнках вітька

.
06.03.2026 20:04 Ответить
А двое дают показания, кому,по настоящему, везли золотишко?
06.03.2026 19:34 Ответить
Є не пітверджена інфа, що вони їхали не в сторону України, а в сторону Сербії. Так що там вилізе ще багато цікавого думаю.
06.03.2026 19:35 Ответить
Если в Сербию,то все логично,украли в Украине,через Сербию это пресловутая двушечка ехала на моцкву,генеральчик с лубянским рыльцем в пушку сопровождает.
06.03.2026 19:41 Ответить
какая у вас буйная фантазія, поруччик !

"огородами к Чапаеву..."

.
06.03.2026 20:06 Ответить
Стопудово, що це їхала двушечка на москву.
06.03.2026 19:51 Ответить
Вирішили зразу перехопити щоб відсоток не платити ❓ 🤔😸
06.03.2026 19:54 Ответить
Хортисти в Угорщині з подачі бевзя Зеленського розпоясались...
06.03.2026 19:35 Ответить
Во мадяры говна на вентилятор подкинули)
06.03.2026 19:39 Ответить
так, вибори, вибора... !

лопатами працюють

.
06.03.2026 20:07 Ответить
А гроші також везуть?)
06.03.2026 19:40 Ответить
гроші пограбували гуни (=мадяри)
хіба ви не здогадувались чому у мадь'ярів й досі одне з популярних імен - Атила ?

.
06.03.2026 20:10 Ответить
Двое оставленных генерал-инкассатор и, мб, полковник-инкассатор.
06.03.2026 19:40 Ответить
Генерал-инкассатор и полковник-инкассатор это спецзвания или жизненное кредо?
06.03.2026 19:54 Ответить
Таков Путь!(с).
06.03.2026 19:55 Ответить
Аааа,так это *****лорцы?..Так бы сразу и сказали.
06.03.2026 20:11 Ответить
Інкасатор - інкасатор, угорські спецпризначенці - інкасатор 😸
06.03.2026 19:56 Ответить
- Генерал, это ведь не должность, - это счастье (с)
06.03.2026 20:04 Ответить
28 липня 2020, 15:12

Генерал СБУ Кузнецов. Хто і як заробляє на обмінах полоненими.

Це з української правди назва статті.
06.03.2026 19:41 Ответить
тцк-акники в своєму бусіку вже чекають передачі ))
06.03.2026 19:43 Ответить
По моєму ця справа ну дуже пахне "міндічами" і ЗЕленою падаллю!
06.03.2026 19:45 Ответить
Угорські ЗМІ=російські ЗМІ
06.03.2026 19:55 Ответить
Довгий язик Зеленського і до Будапешта доведе.
06.03.2026 19:46 Ответить
Дне питання, чому знаючи про натянуті стосунки з Угорщиною навмисно спланувати маршрут цих авто через Угорщину а не іньшим маршрутом?
06.03.2026 19:54 Ответить
Бабки забрали, а інкасаторів видворили щоб багато не говорили. А Орбан в цей час буде своєму лохторату втирати якусь дічь про шпигутів і диверсантів. Ніхто ж не зможе альтернативної правди розказати
06.03.2026 20:05 Ответить
Де наш общак?
06.03.2026 20:25 Ответить
 
 