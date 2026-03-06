Есть информация, что пятерых похищенных в Венгрии инкассаторов везут к границе, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о публичной, но официально пока неподтвержденной информации о том, что пятерых из семи похищенных Венгрией украинских инкассаторов везут к границе с целью дальнейшей депортации.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что венгерская сторона полностью обрезала контакт консулов с украинцами, лишила их средств связи и удерживает их в неизвестном для Киева месте.

"Есть публичная информация, которая пока официально не подтверждена, что пятерых граждан везут к границе с целью их депортации. Как министр, я не могу вам это подтвердить. Имею только информацию из публичных источников. Консулы подтверждения не имеют", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что требование Украины освободить граждан и конвой остается неизменным. По мнению Киева, действия Венгрии – это недопустимый акт государственного рэкета и терроризма.

"Мы будем действовать в рамках международного права, соблюдая все наши обязательства. Мы не допустим унижения наших граждан, провокации в отношении Украины и похищения украинского имущества", - заявил Сибига.

Что предшествовало?

