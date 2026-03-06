Есть информация, что пятерых похищенных в Венгрии инкассаторов везут к границе, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о публичной, но официально пока неподтвержденной информации о том, что пятерых из семи похищенных Венгрией украинских инкассаторов везут к границе с целью дальнейшей депортации.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Сибига отметил, что венгерская сторона полностью обрезала контакт консулов с украинцами, лишила их средств связи и удерживает их в неизвестном для Киева месте.
"Есть публичная информация, которая пока официально не подтверждена, что пятерых граждан везут к границе с целью их депортации. Как министр, я не могу вам это подтвердить. Имею только информацию из публичных источников. Консулы подтверждения не имеют", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Министр подчеркнул, что требование Украины освободить граждан и конвой остается неизменным. По мнению Киева, действия Венгрии – это недопустимый акт государственного рэкета и терроризма.
"Мы будем действовать в рамках международного права, соблюдая все наши обязательства. Мы не допустим унижения наших граждан, провокации в отношении Украины и похищения украинского имущества", - заявил Сибига.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и дальше будет блокироваться, "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.
Але ж Зеленський нівчом не вінават
Світ
Дата публікації
18:33, 06.03.26
Категорія
Світ
Кількість переглядів
742
Час на прочитання
2 хв
Викрадення інкасаторів в Угорщині: журналіст назвав прізвище затриманого ексгенерала СБУ
Почитайте статтю, я не думаю що важко знайти за назвою і джерелом.
І взагалі, що ви так " запалилися"?😸
кацапськиморбанським мас-медіа, а двоє не здаються в застєнках вітька
.
"огородами к Чапаеву..."
.
лопатами працюють
.
хіба ви не здогадувались чому у мадь'ярів й досі одне з популярних імен - Атила ?
.
Генерал СБУ Кузнецов. Хто і як заробляє на обмінах полоненими.
Це з української правди назва статті.