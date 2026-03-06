РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
Венгрия "требует ответов" от Украины о происхождении наличных денег и золота, - советник Орбана

Венгрия "будет требовать ответов от руководства Украины" о том, "кто стоит за деньгами" и золотыми слитками, которые были изъяты в инкассаторских автомобилях "Ощадбанка".

Об этом заявил политический директор в офисе венгерского премьера Балаж Орбан, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Будапешта

Балаж Орбан опубликовал фото денег и золота, которые Венгрия конфисковала у украинского банка, и заявил, что венгерские власти начали расследование этого инцидента.

В частности, по его словам, правоохранители Венгрии будут изучать возможные преступления, связанные с отмыванием денег.

"Еще более тревожным является то, что, по сообщениям, с января через Венгрию в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 кг золота. Бронированные автомобили, наполненные наличными и золотом, движущиеся через Венгрию, — это не то, как обычно происходят законные финансовые операции. Настоящий вопрос прост: кто стоит за этими деньгами и на что они предназначены? Венгерские власти начали полное расследование. Теперь ответственные лица должны дать ответы", - добавил венгерский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига видит в задержании украинских инкассаторов в Венгрии "российский почерк"

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия назвала захват инкассаторских авто "Ощадбанка" операцией "украинский золотой конвой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Венгрия (816) инкассаторы (2) Ощадбанк (17)
А надіслати офіційний запит відправнику грошей золота слабо ?
Там є документи, є контактна особа хто відправив.
06.03.2026 18:50
мене більше хвилювало б якби рухалось з України
06.03.2026 18:49
Ну, золото добули мабуть із руднічків. А євро та доляри надрукувалі амерікоси та європейці. Справу розкрито. Винен Порошенко
06.03.2026 18:51
В Угорщині , мати прізвище Орбан, це значить не мати ніякого.
06.03.2026 18:48
Тут або Орбан повний ідіот в що слабо віриться або ця історія "пахне" "міндічами" і ЗЕленою падаллю що скоріш за все. Побачимо яку відповідь дасть українська сторона.
06.03.2026 19:07
Сподіваюсь що на цей раз українська сторонане бк
уде грубіянити, а ввічливо і дуже дипломатично запропонує свинячого пійла.
Попкорну мені...
06.03.2026 19:13
Да, орбан не ідіот, але у нього через місяць вибори, він по рейтенгам програє, йому треба щось, що кардинально змінить ситуацію, тому він буде скріз шукати укр. мафію й постійно провокувати, бо він побудував свою компанію на антиукраінській тематиці. Нам головне проьриматись місяць
06.03.2026 19:19
"все детям" (с)
06.03.2026 18:49
мене більше хвилювало б якби рухалось з України
06.03.2026 18:49
А платити позітівним чим, через банки залишати сліди транзакцій? Вони вже навчені, коли один їх близький таваріщ виводив мільярди доларів з Приватбанку.
06.03.2026 19:00
А надіслати офіційний запит відправнику грошей золота слабо ?
Там є документи, є контактна особа хто відправив.
06.03.2026 18:50
резину тягнуть на публіку
06.03.2026 18:51
є власник грошей, він повинен за них відповідати.
06.03.2026 18:55
скоріш за все супровідні документи вони вже згубили.
06.03.2026 19:01
А що має бути в супроводжувальних документах? Документи на авто, маршрутний лист, до якого записані сума грошей і інкасатори. Вантаж видав Райффайзен банк Австрії, в прийняв державний банк України 'Ощадбанк'', який давно під крилом Пишного.
06.03.2026 19:11
Їх це не цікавить. Орбан даже слухати цього не буде. Йому головне хайпу нагнати під вибори. Бо всю свою передвиборчу кампанію Орбан і його кремлівська банда побудували виключно на протистоянні з Україною. Раз такий виклик кинули тоді потрібно Зеленському виступити перед вугорцями. Але пам'ятаю останнього разу коли Зеленський хотів це зробити, Орбан йому не дав це зробити і видалив всі інтерв'ю з Зеленським
06.03.2026 19:06
06.03.2026 18:50
Я так розумію мадьяри натомість мають дати відповідь на питання : хто стоїть за нафтою яка качалася по Дружбі і на що і для кого вона призначена.
06.03.2026 18:51
і куди йдуть гроші шо вони платять раші
06.03.2026 18:52
Про це і так всі знають і це не є тайною, що нафта російська і качалася до Угорщини. Тут має бути інше питання, чому президент майже сім років війни з росією прокачував їх нафту через всю територію України?
06.03.2026 19:02
Так, а яке їм власне діло? Гроші не везли до Угорщини і не забирали з Угорщини...
06.03.2026 18:51
Орбан грає на ВЕЛІЧІІ модяр - все як завжди. Їх велич завжди закінчується битвою під Мохачем або під Балатоном
06.03.2026 18:55
Ну, золото добули мабуть із руднічків. А євро та доляри надрукувалі амерікоси та європейці. Справу розкрито. Винен Порошенко
06.03.2026 18:51
скоріше борг Райффайзен Банка Ощаду
06.03.2026 18:54
А як проводится обнал в готівку і двушечка на москву? Та і населення багатіє, особливо окрема його частина, там теж безналом не працює.
06.03.2026 18:55
а потім на могилі Орбана буде написано - "він занадто багато знав "
06.03.2026 18:56
06.03.2026 18:57
шо сказати то хотів ?
06.03.2026 18:58
Мабуть, що Міндічу нічого не буде, але це дійсно не по темі
06.03.2026 18:59
Скоро поймёшь, недели через 2, когда узнаешь, что там делал целый генерал СБУ.
06.03.2026 19:09
06.03.2026 19:00
Відповіді на питання слідства будуть надані Балажем Орбаном після виборів
06.03.2026 18:58
На якій підставі "Угорщина вимагає" звітності? Ну от хто їх наділив правом аудиту? Насправді це відверта диверсія і саботаж. Платежі затримуються. Якісь програми зупиняються.
06.03.2026 19:00
Блд і куда смотріт Баканов????????
06.03.2026 19:00
Арештуйте всі активи ОТП-банку і нехай розкажуть вони походження грошей. А також на які гроші Орбан побудував собі віллу як у Януковоща. Бо я бачу що просто промовчати тут не вийде. Якщо мовчиш то тебе зроблять винуватим і зароблять на цьому балів на виборах.
06.03.2026 19:02
А тепер Пишний!
06.03.2026 19:02
Пишний коли ріт відкриває, то плакать хоца. Йому б на похоронах працювати
06.03.2026 19:03
Так - скороговірки - це не його
06.03.2026 19:06
після виборів розберемся
06.03.2026 19:04
Якась нездорова возня з цими грошима. І ****** можуть мститися з кацапську нафту і враховуючи нашу корупцію теж могли шось мутити... Звісно, що я за інтереси нашої держави, але є багато але...
06.03.2026 19:05
Що цікаво, восени, 25 вересня, матч Ліги Націй з футболу Угорщина - Україна можливо, в Будапешті.... Буде скандал?
06.03.2026 19:05
вимагає Угорщина ? ...це так по ...угорськи, як барон забажає...
06.03.2026 19:06
Аааа Luiza , молодець в яблучко ! А я думала ,що воно мені нагадує , так ,тупого циганського барона !
06.03.2026 19:12
Прикольно. Тобто ми теж можемо "заарештовувати" інкасаторів OTP-банку та вимагати пояснення щодо погодження коштів?
06.03.2026 19:08
Так Австрия же уже подтвердила, что это деньги её банка. Бл& какие же эти орбанофицы дегенераты)))
06.03.2026 19:08
це 100% гроші щоб скинути орбана, от 100%
06.03.2026 19:08
Сейчас австрийцы затаскают мадьяр по судам и пусть выплачивают компенсации.
06.03.2026 19:10
ще один орбан прикидається тупим довбойобом.
06.03.2026 19:10
Особисто я не вірю спецслужбам Угорщини, як і українській владі, яка своїми діями на протязі семи років дискредитує себе різними корупційними історіями.
06.03.2026 19:13
Зєля-Тупорила, стули пельку і не коментуй.. ти - стрьомний, як головний дипломат, твою мать.. понавибирали, блін, аніматорів-шоуменів для дебілів.. блд..
06.03.2026 19:14
давайте сцикурики, біжить від війни....
який вошть таке і племя....
06.03.2026 19:15
 
 