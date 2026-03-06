Венгрия "требует ответов" от Украины о происхождении наличных денег и золота, - советник Орбана

Венгрия "будет требовать ответов от руководства Украины" о том, "кто стоит за деньгами" и золотыми слитками, которые были изъяты в инкассаторских автомобилях "Ощадбанка".

Об этом заявил политический директор в офисе венгерского премьера Балаж Орбан, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Будапешта

Балаж Орбан опубликовал фото денег и золота, которые Венгрия конфисковала у украинского банка, и заявил, что венгерские власти начали расследование этого инцидента.

В частности, по его словам, правоохранители Венгрии будут изучать возможные преступления, связанные с отмыванием денег.

"Еще более тревожным является то, что, по сообщениям, с января через Венгрию в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 кг золота. Бронированные автомобили, наполненные наличными и золотом, движущиеся через Венгрию, — это не то, как обычно происходят законные финансовые операции. Настоящий вопрос прост: кто стоит за этими деньгами и на что они предназначены? Венгерские власти начали полное расследование. Теперь ответственные лица должны дать ответы", - добавил венгерский чиновник.

Что предшествовало?

