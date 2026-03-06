Венгрия "требует ответов" от Украины о происхождении наличных денег и золота, - советник Орбана
Венгрия "будет требовать ответов от руководства Украины" о том, "кто стоит за деньгами" и золотыми слитками, которые были изъяты в инкассаторских автомобилях "Ощадбанка".
Об этом заявил политический директор в офисе венгерского премьера Балаж Орбан, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Будапешта
Балаж Орбан опубликовал фото денег и золота, которые Венгрия конфисковала у украинского банка, и заявил, что венгерские власти начали расследование этого инцидента.
В частности, по его словам, правоохранители Венгрии будут изучать возможные преступления, связанные с отмыванием денег.
"Еще более тревожным является то, что, по сообщениям, с января через Венгрию в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 кг золота. Бронированные автомобили, наполненные наличными и золотом, движущиеся через Венгрию, — это не то, как обычно происходят законные финансовые операции. Настоящий вопрос прост: кто стоит за этими деньгами и на что они предназначены? Венгерские власти начали полное расследование. Теперь ответственные лица должны дать ответы", - добавил венгерский чиновник.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
