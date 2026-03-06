Сибига видит в задержании украинских инкассаторов в Венгрии "российский почерк"

РУС
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина рассматривает инцидент с гражданами Украины на территории Венгрии как возможную провокацию.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В МИД проходит встреча с послами стран ЕС и США, во время которой представители украинской банковской системы представят информацию об инциденте в Венгрии.

По словам Сибиги, украинская сторона внимательно отслеживает все заявления руководства Венгрии. Министр отметил, что за несколько дней до инцидента были замечены намеки на возможную подготовку провокации.

"Мы видели за несколько дней до этого инцидента намеки, что готовится какая-то провокация и, собственно, ну вы знаете, это как исповедь или признание в преступлении заранее", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время, по мнению украинской стороны, этот сценарий начинает реализовываться. 

"Российский почерк"

Кроме того, глава МИД отметил, что видит в этой ситуации "российский почерк".

"Мне тоже кажется, что эти поездки некоторых представителей венгерской власти в Москву, что все это цепочка определенных событий, определенных провокаций и их, видимо, следует ожидать и в дальнейшем, к сожалению", - сказал Сибига.

Он также обратил внимание на то, что ранее российские оккупационные войска незаконно вывозили граждан Украины с территории Сумщины, а теперь, по его словам, украинцев фактически берут в заложники на территории европейской страны - члена Европейского Союза и НАТО.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+2
З цими вінігретами і словенчями треба шось рішать. Або ліквідувать цих орбанів з фіцами терористичними методами. Або відправити туда пару батальйонів ЗСУ. Особисто я, рішуче, готовий встати до лав окупації цих країн. Скажу чесно: мені боязко воювати проти людожерів роісян, бо то нелюди, а от на марші захватити Бухарест і Братиславу - я цілком готовий там все одно одні сциклі живуть які одразу стануть раком і знімуть труси, шоб їм надавали по тім трусам
06.03.2026 18:40 Ответить
+2
Якби по розумному то знаючи Орбана і що скоро там вібори, то Вугорщину потрібно було обминати десятою дорогою ще пів року назад. Режим Орбана разом з рашистами зараз будуть землю рвати і відловлювати різних ''українців-диверсантів'' щоб звинуватити Україну в зриві виборів чи фальсифікаціях
06.03.2026 18:44 Ответить
+1
За словами Сибіги, українська сторона уважно відстежує всі заяви керівництва Угорщини. Міністр зазначив, що за кілька днів до інциденту були помічені натяки про можливу підготовку провокації. За кілька днів нельзя было добраться из Австрии в Украину не через Венгрию?
06.03.2026 18:39 Ответить
06.03.2026 18:39 Ответить
06.03.2026 18:40 Ответить
06.03.2026 18:44 Ответить
Так контора Сибиги уже советует украинцам не ездить в Мадярщину. Просто грязный кэш и голдяк, который сейчас везли под руководством целого генерала СБУ, везли не украинцы и не для украинцев. Вот и всё объяснение.
06.03.2026 19:06 Ответить
усьо то ви знаєтє , вєздє то билі послани
06.03.2026 19:21 Ответить
А навіщо?
«Не треба робити того, що всерівно зроблять німці» (с) Вінстон Черчилль
Жабу, на фоні її останніх вибриків, треба було смачно макнути у лайно.
Вийшло як по писаному. Взагалі вважаю що це чудова операція СБУ, панове.
вою думку вже тут викладав.
06.03.2026 18:51 Ответить
думаю що Райф подасть до суду на уряд жаба орбана, і сподіваюсь виграє.
06.03.2026 18:39 Ответить
а райф до чого тут?
06.03.2026 18:41 Ответить
Ранок почався із неприємної новини про те, що угорські силовики захопили інкасаторів Ощадбанку та забрали гроші, які перевозились у рамках угоди з Раффайзенбанком. Для спекулянтів зазначу - що це регулярні угоди і регулярний маршрут на Австрію.
Джерело: https://censor.net/ua/b3603886
06.03.2026 18:47 Ответить
06.03.2026 18:40 Ответить
Краще давай підемо на Прагу - дуже хочу захопити якийсь чеський пивний завод.)
06.03.2026 18:45 Ответить
Прага нам палкі в колеса не ставить, хай живуть. Поки що
06.03.2026 18:48 Ответить
Якщо хтось думає, що та унтерменшенська піздота буде боронити свою країну, то срав вам пес, дивіться на фошиздів краще:
https://today.ua/ru/487451-nemcy-vyshli-na-massovye-protesty-protiv-prizyva-na-********-sluzhbu/ Немцы вышли на массовые протесты против призыва на военную службу.
06.03.2026 18:45 Ответить
Звісно, там де бабло віджимають, усюди рузький слід.
06.03.2026 18:40 Ответить
Райфайзен банк працює хоча в Австрії але також він працює на Сосії незважаючи на санкції. Ото вони суки і дали наводку коли поїде машина з грішми через Вугорщину. Кажуть що Орбан перед захопленням інкасаторів провідував ''антитерористичний'' відділ, підбурюючи начальство на злочин. А це значить що вже тоді знали що авто з інкасаторами скоро поїде як і його маршрут
06.03.2026 18:41 Ответить
Та ти шо?? Оце мозковий штурм від Сибіги.👏
06.03.2026 18:42 Ответить
Геній!
06.03.2026 18:42 Ответить
Зараз в Угорщині буде робитися реальна вакханалія перед виборами. ***** не може прої@ати свій форпост. І винна буде ..як завжди Україна.
06.03.2026 18:44 Ответить
Добре що у нас хоч не було венгєрскай рєзні. ато ващє пізда
06.03.2026 18:53 Ответить
Cибіга , малюй картину цілісною.Підрив "дружби" .недопущення європейських політиків на нафтопровід .взаємні погрози і накінець гроші і золотоб рашистський сценарій проти України і її народу .котрий виконують "слуги " куйла як в Угорщині.так і в Україні...
06.03.2026 18:53 Ответить
Ну если видели и не предотвратили, то может это тоже кому-то выгодно. Кому-то тоже нужен движ. У кого-то возможно тоже выборы намечаются и оно теперь не влазит с голубых экранов и хайпит на всем что только можно.
06.03.2026 18:54 Ответить
Можливо і російський почерк, але чомусь більше віриться в сліди міндичів і наумових.
06.03.2026 19:04 Ответить
Ну да - двушечку на Москву везли нужным людям.
06.03.2026 19:07 Ответить
Це Сибіга так похвалився що має "потужні" окуляри.🤓
Займався би краще своїми прямими обов'язками.
Коломбо млять!
Орбан рано чи пізно піде нах, а Угорщина в ЄС залишиться.🤷‍♂️
Налагоджуйте з ними контакти, а не погрози та понти кидайте!
Зеленському вдалося пос💩тися і з тим кондомом Орбаном і з його опонентами.
Такого "потужного" дебіла ще пошукати.🤦‍♂️
06.03.2026 19:16 Ответить
 
 