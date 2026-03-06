Сибига видит в задержании украинских инкассаторов в Венгрии "российский почерк"

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина рассматривает инцидент с гражданами Украины на территории Венгрии как возможную провокацию.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В МИД проходит встреча с послами стран ЕС и США, во время которой представители украинской банковской системы представят информацию об инциденте в Венгрии.

По словам Сибиги, украинская сторона внимательно отслеживает все заявления руководства Венгрии. Министр отметил, что за несколько дней до инцидента были замечены намеки на возможную подготовку провокации.

"Мы видели за несколько дней до этого инцидента намеки, что готовится какая-то провокация и, собственно, ну вы знаете, это как исповедь или признание в преступлении заранее", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время, по мнению украинской стороны, этот сценарий начинает реализовываться.

"Российский почерк"

Кроме того, глава МИД отметил, что видит в этой ситуации "российский почерк".

"Мне тоже кажется, что эти поездки некоторых представителей венгерской власти в Москву, что все это цепочка определенных событий, определенных провокаций и их, видимо, следует ожидать и в дальнейшем, к сожалению", - сказал Сибига.

Он также обратил внимание на то, что ранее российские оккупационные войска незаконно вывозили граждан Украины с территории Сумщины, а теперь, по его словам, украинцев фактически берут в заложники на территории европейской страны - члена Европейского Союза и НАТО.

Что предшествовало?

