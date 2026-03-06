Сибига видит в задержании украинских инкассаторов в Венгрии "российский почерк"
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина рассматривает инцидент с гражданами Украины на территории Венгрии как возможную провокацию.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
В МИД проходит встреча с послами стран ЕС и США, во время которой представители украинской банковской системы представят информацию об инциденте в Венгрии.
По словам Сибиги, украинская сторона внимательно отслеживает все заявления руководства Венгрии. Министр отметил, что за несколько дней до инцидента были замечены намеки на возможную подготовку провокации.
"Мы видели за несколько дней до этого инцидента намеки, что готовится какая-то провокация и, собственно, ну вы знаете, это как исповедь или признание в преступлении заранее", - сказал министр.
Он отметил, что в настоящее время, по мнению украинской стороны, этот сценарий начинает реализовываться.
"Российский почерк"
Кроме того, глава МИД отметил, что видит в этой ситуации "российский почерк".
"Мне тоже кажется, что эти поездки некоторых представителей венгерской власти в Москву, что все это цепочка определенных событий, определенных провокаций и их, видимо, следует ожидать и в дальнейшем, к сожалению", - сказал Сибига.
Он также обратил внимание на то, что ранее российские оккупационные войска незаконно вывозили граждан Украины с территории Сумщины, а теперь, по его словам, украинцев фактически берут в заложники на территории европейской страны - члена Европейского Союза и НАТО.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Не треба робити того, що всерівно зроблять німці» (с) Вінстон Черчилль
Жабу, на фоні її останніх вибриків, треба було смачно макнути у лайно.
Вийшло як по писаному. Взагалі вважаю що це чудова операція СБУ, панове.
вою думку вже тут викладав.
Джерело: https://censor.net/ua/b3603886
https://today.ua/ru/487451-nemcy-vyshli-na-massovye-protesty-protiv-prizyva-na-********-sluzhbu/ Немцы вышли на массовые протесты против призыва на военную службу.
Займався би краще своїми прямими обов'язками.
Коломбо млять!
Орбан рано чи пізно піде нах, а Угорщина в ЄС залишиться.🤷♂️
Налагоджуйте з ними контакти, а не погрози та понти кидайте!
Зеленському вдалося пос💩тися і з тим кондомом Орбаном і з його опонентами.
Такого "потужного" дебіла ще пошукати.🤦♂️