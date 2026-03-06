Венгрия назвала захват инкассаторских автомобилей "Ощадбанка" операцией "украинский золотой конвой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Венгерское правительство показало изъятые наличные деньги и золотые слитки, обнаруженные в инкассаторских автомобилях "Ощадбанка".
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовано на официальной Facebook-странице правительства.
Подробности
Там назвали операцию "украинский золотой конвой".
"Семерых граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы, арестовали в четверг за перевозку 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину через Венгрию в двух бронированных грузовиках для перевозки денег", - говорится в сообщении.
Там добавили, что налоговая и таможня Венгрии проводят расследование по подозрению в отмывании денег.
"Семь граждан Украины были высланы из Венгрии", - подытожили там.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
Топ комментарии
+53 Артем Гурин
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+46 Vitaly Ugnivenko #618027
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+34 tit sveet
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https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?
Why wasn't the move communicated to the Hungarian government so this sort of thing wouldn't happen? I'd be asking about money laundering too
Чому про цей крок не було повідомлено угорський уряд, щоб такого не сталося?
Я б також запитав про відмивання грошей.
Що було не так з банківськими переказами? Так, вони відстежуються, але готівка та золото - ні, або ж вони здійснюються дипломатичними каналами, їх можна відстежити.
Відмивання грошей.
Як я вже казав, мільйони Зеленських допомагають не своєму народу, а власній жадібності, тепер інші працьовиті країни повинні припинити надсилати гроші та зброю. Ми всі починаємо відчувати роздратування та скруту.
Перевезти через кордон понад 10 000 євро, не кажучи вже про мільйони та кілограмі золота. Ви перетинаєте кордон Великої Британії і побачите, що буде!
Чому ми підтримуємо таку корумповану країну, для мене загадка. Мабуть, це упереджені прикметники BBC для овець.
Ой. "Викрадено". Ні, люба, заарештовано, бо дуже підозріло переміщувати стільки готівки та золота країною без оголошення. Україна знову виявляє себе корумпованим та брехливим звалищем, яким вона є насправді.