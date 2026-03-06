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Новости Фото Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
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Венгрия назвала захват инкассаторских автомобилей "Ощадбанка" операцией "украинский золотой конвой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Венгерское правительство показало изъятые наличные деньги и золотые слитки, обнаруженные в инкассаторских автомобилях "Ощадбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовано на официальной Facebook-странице правительства.

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Подробности

Там назвали операцию "украинский золотой конвой".

"Семерых граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы, арестовали в четверг за перевозку 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину через Венгрию в двух бронированных грузовиках для перевозки денег", - говорится в сообщении.

Там добавили, что налоговая и таможня Венгрии проводят расследование по подозрению в отмывании денег.

"Семь граждан Украины были высланы из Венгрии", - подытожили там.

Правительство Венгрии показало захваченную наличность Ощадбанка
Правительство Венгрии показало захваченную наличность Ощадбанка
Правительство Венгрии показало захваченную наличность Ощадбанка
Правительство Венгрии показало захваченную наличность Ощадбанка

Читайте также: Еврокомиссия о задержании украинцев в Венгрии: Знаем об этом, но не имеем полной информации

Что предшествовало?

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Автор: 

Венгрия (2624) Ощадбанк (251)
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Топ комментарии
+53
Гопстоп. пішла уголовка від Орбана
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06.03.2026 15:45 Ответить
+46
Якщо це був злочин, то чому вони відпустили сьомох інкасаторів? Угорщина зовсім глузд втратила.
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06.03.2026 15:52 Ответить
+34
Одразу видно, що кацапськи політтехнологи на вибори під'їхали.
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06.03.2026 15:53 Ответить
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это 100 ки
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06.03.2026 20:46 Ответить
Всю нафту з Дружби - на наші НПЗ.
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06.03.2026 20:56 Ответить
В України немає власних уцілілих НПЗ
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07.03.2026 14:04 Ответить
Народ, підкотилась свіжа інфа "на тему". І дуже конспірологічна... Судіть самі:
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?
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07.03.2026 01:07 Ответить
100% якийсь мутняк від Зе
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07.03.2026 07:27 Ответить
З Відня до Ужгорода через Словаччину дорога коротша. Навіщо їхати через Угорщину?
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07.03.2026 11:11 Ответить
Якщо не треба в Белград, то, звісно, з Відня через Братіславу ближче....
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07.03.2026 14:00 Ответить
золото везли в печеру ..алібаби.. в общак а доллари і євро на вибори зельця
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07.03.2026 06:48 Ответить
Почитайте Що пишуть за Україну:

Why wasn't the move communicated to the Hungarian government so this sort of thing wouldn't happen? I'd be asking about money laundering too

Чому про цей крок не було повідомлено угорський уряд, щоб такого не сталося?
Я б також запитав про відмивання грошей.
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07.03.2026 11:11 Ответить
кто пишет?)я таких кацапоботов комментов могу 10000 штук с телеграфа перепечатать,там таких "козломордых "сразу нахер шлют,так что девочка беженка с закурпаття не бзди и не старайся.
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07.03.2026 12:50 Ответить
What was wrong with bank transfers ,thats right they are tracked but cash and gold arent , or done under diplomatic channels again it can be tracked. Money laundering

Що було не так з банківськими переказами? Так, вони відстежуються, але готівка та золото - ні, або ж вони здійснюються дипломатичними каналами, їх можна відстежити.
Відмивання грошей.
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07.03.2026 11:16 Ответить
As i have said all along zelenskies millions, not helping his people but his own greed, now other hard working countries must stop sending money and arms. As we are all beginning to feel annoyed and hard up.

Як я вже казав, мільйони Зеленських допомагають не своєму народу, а власній жадібності, тепер інші працьовиті країни повинні припинити надсилати гроші та зброю. Ми всі починаємо відчувати роздратування та скруту.
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07.03.2026 11:22 Ответить
Carrying more that 10.000 euro across the border let alone millions and kilos of gold. Thy doing it across UK border ad see what happens!

Перевезти через кордон понад 10 000 євро, не кажучи вже про мільйони та кілограмі золота. Ви перетинаєте кордон Великої Британії і побачите, що буде!
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07.03.2026 11:25 Ответить
Why we support such a corrupt country is a mystery to me. BBC biased adjectives for the sheep I suppose.

Чому ми підтримуємо таку корумповану країну, для мене загадка. Мабуть, це упереджені прикметники BBC для овець.
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07.03.2026 11:27 Ответить
Oh boy. "Kidnapped" No dear, arrested because it is highly suss to move that much cash and gold though the country without announcing it. Yet again, Ukraine reveals itself as the corrupt and lying dump that it really is

Ой. "Викрадено". Ні, люба, заарештовано, бо дуже підозріло переміщувати стільки готівки та золота країною без оголошення. Україна знову виявляє себе корумпованим та брехливим звалищем, яким вона є насправді.
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07.03.2026 11:30 Ответить
Зелене село, ти геть перепутав все. 10000 евро можна возити без декларіції. Якщо є банкавська виписка та інші документи - вези скільки завгодно. А ніде слова не сказано про контрабанду. То ж, всі документи є в наявності. Це перше. По-друге - свої сумніви треба висловлювати ДО, а не ПІСЛЯ захоплення. Якщо немає поважних причин захоплювати та безперечних доказів кримінального походження, то всі базікання про маршрути руху - геть пусте. Мені бульше здається, що то агонія Орбана і Ко.
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07.03.2026 15:06 Ответить
легально злитки золота не транспортують в такий спосіб як зазначено на фото а в пакуванні яке забезпечує від подряпин і втрату ваги то що це на 100% мутна історія ясно але дочекаємось розслідування і як мінімум покарання за порушення умов зберігання при транспортуванні золота.
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09.03.2026 01:27 Ответить
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