Венгрия назвала захват инкассаторских автомобилей "Ощадбанка" операцией "украинский золотой конвой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Венгерское правительство показало изъятые наличные деньги и золотые слитки, обнаруженные в инкассаторских автомобилях "Ощадбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовано на официальной Facebook-странице правительства.

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Подробности

Там назвали операцию "украинский золотой конвой".

"Семерых граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы, арестовали в четверг за перевозку 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину через Венгрию в двух бронированных грузовиках для перевозки денег", - говорится в сообщении.

Там добавили, что налоговая и таможня Венгрии проводят расследование по подозрению в отмывании денег.

"Семь граждан Украины были высланы из Венгрии", - подытожили там.









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