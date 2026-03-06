Угорщина назвала захоплення інкасаторських авто "Ощадбанку" операцією "український золотий конвой". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Угорський уряд показав захоплену готівку та золоті злитки, вилучені в інкасаторських авто "Ощадбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, фото оприлюднено на офіційній Facebook-сторінці уряду.

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Подробиці

Там назвали операцію "український золотий конвой".

"Сімох громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби, заарештували у четвер за перевезення 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України через Угорщину у двох броньованих вантажівках для перевезення грошей", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що податкова та митниці Угорщини проводять розслідування за підозрою у відмиванні грошей.

"Сімох громадян України було вислано з Угорщини", - підсумували там.









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Що передувало?

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