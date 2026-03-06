УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9583 відвідувача онлайн
Новини Фото Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
19 551 120

Угорщина назвала захоплення інкасаторських авто "Ощадбанку" операцією "український золотий конвой". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Угорський уряд показав захоплену готівку та золоті злитки, вилучені в інкасаторських авто "Ощадбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, фото оприлюднено на офіційній Facebook-сторінці уряду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Там назвали операцію "український золотий конвой".

"Сімох громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби, заарештували у четвер за перевезення 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України через Угорщину у двох броньованих вантажівках для перевезення грошей", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що податкова та митниці Угорщини проводять розслідування за підозрою у відмиванні грошей.

"Сімох громадян України було вислано з Угорщини", - підсумували там.

Уряд Угорщини показав захоплену готівку Ощадбанку
Уряд Угорщини показав захоплену готівку Ощадбанку
Уряд Угорщини показав захоплену готівку Ощадбанку
Уряд Угорщини показав захоплену готівку Ощадбанку

Також читайте: Єврокомісія про затримання українців в Угорщині: Знаємо про це, але не маємо повної інформації

Що передувало?

Читайте також: Працівників "Ощадбанку" знайдено, юристи вже працюють в Угорщині, - голова правління Каціон

Автор: 

Угорщина (3019) Ощадбанк (809)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+53
Гопстоп. пішла уголовка від Орбана
показати весь коментар
06.03.2026 15:45 Відповісти
+46
Якщо це був злочин, то чому вони відпустили сьомох інкасаторів? Угорщина зовсім глузд втратила.
показати весь коментар
06.03.2026 15:52 Відповісти
+34
Одразу видно, що кацапськи політтехнологи на вибори під'їхали.
показати весь коментар
06.03.2026 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
это 100 ки
показати весь коментар
06.03.2026 20:46 Відповісти
Всю нафту з Дружби - на наші НПЗ.
показати весь коментар
06.03.2026 20:56 Відповісти
В України немає власних уцілілих НПЗ
показати весь коментар
07.03.2026 14:04 Відповісти
Народ, підкотилась свіжа інфа "на тему". І дуже конспірологічна... Судіть самі:
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?
показати весь коментар
07.03.2026 01:07 Відповісти
100% якийсь мутняк від Зе
показати весь коментар
07.03.2026 07:27 Відповісти
З Відня до Ужгорода через Словаччину дорога коротша. Навіщо їхати через Угорщину?
показати весь коментар
07.03.2026 11:11 Відповісти
Якщо не треба в Белград, то, звісно, з Відня через Братіславу ближче....
показати весь коментар
07.03.2026 14:00 Відповісти
золото везли в печеру ..алібаби.. в общак а доллари і євро на вибори зельця
показати весь коментар
07.03.2026 06:48 Відповісти
Почитайте Що пишуть за Україну:

Why wasn't the move communicated to the Hungarian government so this sort of thing wouldn't happen? I'd be asking about money laundering too

Чому про цей крок не було повідомлено угорський уряд, щоб такого не сталося?
Я б також запитав про відмивання грошей.
показати весь коментар
07.03.2026 11:11 Відповісти
кто пишет?)я таких кацапоботов комментов могу 10000 штук с телеграфа перепечатать,там таких "козломордых "сразу нахер шлют,так что девочка беженка с закурпаття не бзди и не старайся.
показати весь коментар
07.03.2026 12:50 Відповісти
What was wrong with bank transfers ,thats right they are tracked but cash and gold arent , or done under diplomatic channels again it can be tracked. Money laundering

Що було не так з банківськими переказами? Так, вони відстежуються, але готівка та золото - ні, або ж вони здійснюються дипломатичними каналами, їх можна відстежити.
Відмивання грошей.
показати весь коментар
07.03.2026 11:16 Відповісти
As i have said all along zelenskies millions, not helping his people but his own greed, now other hard working countries must stop sending money and arms. As we are all beginning to feel annoyed and hard up.

Як я вже казав, мільйони Зеленських допомагають не своєму народу, а власній жадібності, тепер інші працьовиті країни повинні припинити надсилати гроші та зброю. Ми всі починаємо відчувати роздратування та скруту.
показати весь коментар
07.03.2026 11:22 Відповісти
Carrying more that 10.000 euro across the border let alone millions and kilos of gold. Thy doing it across UK border ad see what happens!

Перевезти через кордон понад 10 000 євро, не кажучи вже про мільйони та кілограмі золота. Ви перетинаєте кордон Великої Британії і побачите, що буде!
показати весь коментар
07.03.2026 11:25 Відповісти
Why we support such a corrupt country is a mystery to me. BBC biased adjectives for the sheep I suppose.

Чому ми підтримуємо таку корумповану країну, для мене загадка. Мабуть, це упереджені прикметники BBC для овець.
показати весь коментар
07.03.2026 11:27 Відповісти
Oh boy. "Kidnapped" No dear, arrested because it is highly suss to move that much cash and gold though the country without announcing it. Yet again, Ukraine reveals itself as the corrupt and lying dump that it really is

Ой. "Викрадено". Ні, люба, заарештовано, бо дуже підозріло переміщувати стільки готівки та золота країною без оголошення. Україна знову виявляє себе корумпованим та брехливим звалищем, яким вона є насправді.
показати весь коментар
07.03.2026 11:30 Відповісти
Зелене село, ти геть перепутав все. 10000 евро можна возити без декларіції. Якщо є банкавська виписка та інші документи - вези скільки завгодно. А ніде слова не сказано про контрабанду. То ж, всі документи є в наявності. Це перше. По-друге - свої сумніви треба висловлювати ДО, а не ПІСЛЯ захоплення. Якщо немає поважних причин захоплювати та безперечних доказів кримінального походження, то всі базікання про маршрути руху - геть пусте. Мені бульше здається, що то агонія Орбана і Ко.
показати весь коментар
07.03.2026 15:06 Відповісти
легально злитки золота не транспортують в такий спосіб як зазначено на фото а в пакуванні яке забезпечує від подряпин і втрату ваги то що це на 100% мутна історія ясно але дочекаємось розслідування і як мінімум покарання за порушення умов зберігання при транспортуванні золота.
показати весь коментар
09.03.2026 01:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 