Угорщина назвала захоплення інкасаторських авто "Ощадбанку" операцією "український золотий конвой". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Угорський уряд показав захоплену готівку та золоті злитки, вилучені в інкасаторських авто "Ощадбанку".
Як інформує Цензор.НЕТ, фото оприлюднено на офіційній Facebook-сторінці уряду.
Подробиці
Там назвали операцію "український золотий конвой".
"Сімох громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби, заарештували у четвер за перевезення 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України через Угорщину у двох броньованих вантажівках для перевезення грошей", - йдеться в повідомленні.
Там додали, що податкова та митниці Угорщини проводять розслідування за підозрою у відмиванні грошей.
"Сімох громадян України було вислано з Угорщини", - підсумували там.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
Топ коментарі
+53 Артем Гурин
показати весь коментар06.03.2026 15:45 Відповісти Посилання
+46 Vitaly Ugnivenko #618027
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+34 tit sveet
показати весь коментар06.03.2026 15:53 Відповісти Посилання
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https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?
Why wasn't the move communicated to the Hungarian government so this sort of thing wouldn't happen? I'd be asking about money laundering too
Чому про цей крок не було повідомлено угорський уряд, щоб такого не сталося?
Я б також запитав про відмивання грошей.
Що було не так з банківськими переказами? Так, вони відстежуються, але готівка та золото - ні, або ж вони здійснюються дипломатичними каналами, їх можна відстежити.
Відмивання грошей.
Як я вже казав, мільйони Зеленських допомагають не своєму народу, а власній жадібності, тепер інші працьовиті країни повинні припинити надсилати гроші та зброю. Ми всі починаємо відчувати роздратування та скруту.
Перевезти через кордон понад 10 000 євро, не кажучи вже про мільйони та кілограмі золота. Ви перетинаєте кордон Великої Британії і побачите, що буде!
Чому ми підтримуємо таку корумповану країну, для мене загадка. Мабуть, це упереджені прикметники BBC для овець.
Ой. "Викрадено". Ні, люба, заарештовано, бо дуже підозріло переміщувати стільки готівки та золота країною без оголошення. Україна знову виявляє себе корумпованим та брехливим звалищем, яким вона є насправді.