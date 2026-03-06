Єврокомісія про затримання українців в Угорщині: Знаємо про це, але не маємо повної інформації

У Європейській комісії не коментують затримання сімох українців в Угорщині, зазначивши, що не мають повної інформації щодо цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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Що відомо?

Так, у речника ЄК запитали, як він оцінює поведінку держави-члена Європейського Союзу, на території якого затримали українських інкасаторів, які їхали з коштами з Австрії.

"Ми знаємо про повідомлення з медіа щодо цього питання. Наразі у нас немає додаткової інформації про події, про які повідомляється, тому на цьому етапі я не маю коментарів", - відповів він.

Також його попросили прокоментувати слова Орбана щодо блокування допомоги через ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

"У вашому запитанні занадто багато гіпотетичних припущень. Ми зараз не будемо вдаватися до спекуляцій на цю тему. Ми знаємо про це, але наразі не маємо додаткової інформації. Якщо це зміниться, ми, можливо, зможемо сказати більше, але зараз – ні", - додав він.

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Що передувало?

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