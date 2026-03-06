Єврокомісія про затримання українців в Угорщині: Знаємо про це, але не маємо повної інформації
У Європейській комісії не коментують затримання сімох українців в Угорщині, зазначивши, що не мають повної інформації щодо цього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Що відомо?
Так, у речника ЄК запитали, як він оцінює поведінку держави-члена Європейського Союзу, на території якого затримали українських інкасаторів, які їхали з коштами з Австрії.
"Ми знаємо про повідомлення з медіа щодо цього питання. Наразі у нас немає додаткової інформації про події, про які повідомляється, тому на цьому етапі я не маю коментарів", - відповів він.
Також його попросили прокоментувати слова Орбана щодо блокування допомоги через ситуацію з нафтопроводом "Дружба".
"У вашому запитанні занадто багато гіпотетичних припущень. Ми зараз не будемо вдаватися до спекуляцій на цю тему. Ми знаємо про це, але наразі не маємо додаткової інформації. Якщо це зміниться, ми, можливо, зможемо сказати більше, але зараз – ні", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
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ми все знаємо, контролюємо, і коли треба використовуємо!!
Фунфірік глоду та опохмєлісь, це різні процедури?
А коли не вийшло заховати голову в пісок, то врешті-решт визнали, що це був російський Бук керований російським екіпажем.
Кілька днів для них ніщо.
А де наш МЗС? Чому в єврокомісії інформація тільки з медіа?
"От жалості хотелось ударить"
вчора: ламають канал кеша та наркоти!
сьогодні: ми все знаємо і більше такого не буде, бо заїбали юдозеленські!!!
до речі?
де незламний переможний потужний зе!гундос?
до речі!
що там буданов? туалетний папір відмірює?
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?