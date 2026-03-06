УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
3 600 25

Єврокомісія про затримання українців в Угорщині: Знаємо про це, але не маємо повної інформації

Реакція Єврокомісії на затримання українців в Угорщині

У Європейській комісії не коментують затримання сімох українців в Угорщині, зазначивши, що не мають повної інформації щодо цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, у речника ЄК запитали, як він оцінює поведінку держави-члена Європейського Союзу, на території якого затримали українських інкасаторів, які їхали з коштами з Австрії. 

"Ми знаємо про повідомлення з медіа щодо цього питання. Наразі у нас немає додаткової інформації про події, про які повідомляється, тому на цьому етапі я не маю коментарів", - відповів він.

Також його попросили прокоментувати слова Орбана щодо блокування допомоги через ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

"У вашому запитанні занадто багато гіпотетичних припущень. Ми зараз не будемо вдаватися до спекуляцій на цю тему. Ми знаємо про це, але наразі не маємо додаткової інформації. Якщо це зміниться, ми, можливо, зможемо сказати більше, але зараз – ні", - додав він.

Читайте: Працівників "Ощадбанку" знайдено, юристи вже працюють в Угорщині, - голова правління Каціон

Що передувало?

Також читайте: Україна не терпітиме "державний бандитизм" Угорщини та може запровадити санкції, - Сибіга

Автор: 

Угорщина (3019) Єврокомісія (2451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Коли кацапи збили Малайзійський боїнг MH-17, то ця вся 3,14здобратія понад три роки "не мала повної інформації".
А коли не вийшло заховати голову в пісок, то врешті-решт визнали, що це був російський Бук керований російським екіпажем.

Кілька днів для них ніщо.
показати весь коментар
06.03.2026 14:49 Відповісти
+9
Отак виглядає імпотенція. ДУмаю що якби Путін напав на ЕС то дійшов би туди куди захотів і лише ЛА Манш би врятував Англію.
показати весь коментар
06.03.2026 14:43 Відповісти
+5
схоже навіть якщо би в угорщини при затриманні тих інкасаторів застрелили, то Європейська комісія не коментувала би цього, бо "не мала повної інформації щодо цього".
показати весь коментар
06.03.2026 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отак виглядає імпотенція. ДУмаю що якби Путін напав на ЕС то дійшов би туди куди захотів і лише ЛА Манш би врятував Англію.
показати весь коментар
06.03.2026 14:43 Відповісти
так виглядає натяк, що заїбали зелені потвори!!!
ми все знаємо, контролюємо, і коли треба використовуємо!!
показати весь коментар
06.03.2026 14:52 Відповісти
випий боярашнику та опохмелись
показати весь коментар
06.03.2026 15:47 Відповісти
Звідки в тебе на дєрєвнє глод?
Фунфірік глоду та опохмєлісь, це різні процедури?
показати весь коментар
06.03.2026 17:19 Відповісти
Це ваше особисте припущення і не більше.
показати весь коментар
06.03.2026 15:17 Відповісти
Так виглядає зважений підхід до заяв!
показати весь коментар
06.03.2026 15:22 Відповісти
нічого. вам кацапи це не допоможе. Орбан скоро піде від влади а Україна буде в Ес. А рашка распадеться
показати весь коментар
06.03.2026 15:48 Відповісти
Перш, ніж когось кацапом обзивати розберись з собою: ти Гуін чи Гурин! Чи просто дурень?
показати весь коментар
06.03.2026 15:55 Відповісти
У речника ЄК запитали його думку.... Речниу не має права виголошувати власну думку. Він лише зачитує офіційні документи і зазначає позиції/погляди керівництва ЄК. Для чого провокувати людину ???
показати весь коментар
06.03.2026 14:47 Відповісти
І я не я і хата не моя - ЄК
показати весь коментар
06.03.2026 14:48 Відповісти
Коли кацапи збили Малайзійський боїнг MH-17, то ця вся 3,14здобратія понад три роки "не мала повної інформації".
А коли не вийшло заховати голову в пісок, то врешті-решт визнали, що це був російський Бук керований російським екіпажем.

Кілька днів для них ніщо.
показати весь коментар
06.03.2026 14:49 Відповісти
"Ми знаємо про повідомлення з медіа щодо цього питання"
А де наш МЗС? Чому в єврокомісії інформація тільки з медіа?
показати весь коментар
06.03.2026 14:52 Відповісти
схоже навіть якщо би в угорщини при затриманні тих інкасаторів застрелили, то Європейська комісія не коментувала би цього, бо "не мала повної інформації щодо цього".
показати весь коментар
06.03.2026 14:53 Відповісти
У авторів "12 стільців" був такий вислів (мовою оригіналу):
"От жалості хотелось ударить"
показати весь коментар
06.03.2026 14:54 Відповісти
позавчора: відкритим текстом сказали, що ніякого єс!!!
вчора: ламають канал кеша та наркоти!
сьогодні: ми все знаємо і більше такого не буде, бо заїбали юдозеленські!!!

до речі?
де незламний переможний потужний зе!гундос?

до речі!
що там буданов? туалетний папір відмірює?
показати весь коментар
06.03.2026 14:56 Відповісти
Скоро узнаем,скорее всего либо ахметка либо фирташ передал долю либо шашлычнику либо козырю либо им обеим.
показати весь коментар
06.03.2026 14:56 Відповісти
Ну якби кошти були державні, то був би безготівковий переказ, а так якийсь відмитий чорний нал наближених до боневтіка!
показати весь коментар
06.03.2026 15:07 Відповісти
дуже надіюсь що це не очередний скандал з корупцією, бо наші ідіоти в Києві після першого разу не зрозуміли нічого, може після міндіча шось дойшло...сподіваюся
показати весь коментар
06.03.2026 15:27 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2026 15:30 Відповісти
Давайте скажемо чесно-членство в Євросоюзі це фікція-,постійно манять морковкою але нічого не буде-
показати весь коментар
06.03.2026 15:35 Відповісти
Саме зелена гнида блокує вступ до ЄС. Для вступу треба виконувати завдання. Зелені зламали те, що було виконано попередниками.
показати весь коментар
06.03.2026 15:52 Відповісти
Судя по тому что все молчат как рыба об лёд схема как минимум серая. А через Венгрию везли потому что там точно такие же коррумпированные свои ребята. Но тут потужничу ударил кокс в голову и его понесло. Орбан хоть и мудак со стажем но поумнее этих квнщиков будет. Передал ответку. Сомневаюсь что он на столько идиот чтобы подставлять себя.
показати весь коментар
06.03.2026 16:11 Відповісти
Народ, підкотилась свіжа інфа "на тему". І дуже конспірологічна... Судіть самі:
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?
показати весь коментар
07.03.2026 01:08 Відповісти
 
 