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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Україна не терпітиме "державний бандитизм" Угорщини та може запровадити санкції, - Сибіга

Затримання інкасаторів в Угорщині: Сибіга заявив про санкції

Україна залишає за собою право запровадити санкції проти осіб, причетних до захоплення у заручники українців в Угорщині.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини.

Список вимог Орбана до України сьогодні вранці був особливо показовим. Саме так зазвичай і відбувається після того, як людей беруть у заручники: висуваються вимоги", - йдеться в повідомленні.

За словами Сибіга, Україна не терпітиме "цей державний бандитизм".

Санкції

"Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів.

Ми знову вимагаємо від Угорщини припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію.

Ми очікуємо рішучих відповідей від наших партнерів. Ми також зберемо іноземний дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати їх про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнути винних до відповідальності", - підсумував міністр.

Затримання інкасаторів в Угорщині: Сибіга заявив про санкції

Читайте: Угорщина дала Україні три дні на відновлення нафтопроводу "Дружба", інакше продовжить блокувати кредит ЄС

Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3019) санкції (13217) Сибіга Андрій (1000)
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Топ коментарі
+12
Треба було думати що мелеш і коли мелеш,а не бикувати та читати що тобі написали. Орбана до літа могли переобрати,а тепер ця потвора рейтинг собі підняла,завдяки одному клоуну,який вважає себе презедентом. Мовчання золото ,як кажуть розумні люди.
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06.03.2026 14:01 Відповісти
+11
Потрібно припинити будь які прямі суперички з угорцями, розмовляти тільки через посередників і європейські суди
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06.03.2026 14:03 Відповісти
+9
не треба в сраку волати!

звісно, шоу голобородька має йти вічно!
а, тут, такий подгончік.....

то ж, продовжуємо ржати під півандр!
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06.03.2026 14:01 Відповісти
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Які ще санкції?
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06.03.2026 13:52 Відповісти
дроновые одноразовые в голову было б неплохо
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06.03.2026 13:53 Відповісти
Неплохо было бы только для быдло-ядерного электрота зеленского. Для страны это было бы катастрофа.
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06.03.2026 15:09 Відповісти
Пришліть до торбана пару "добрих дронів")))
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06.03.2026 13:54 Відповісти
Орбана ловлять?
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06.03.2026 13:54 Відповісти
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06.03.2026 14:02 Відповісти
Навіщо? Прямо зараз Вітя разом з Пєтєю пишуть реферат на тему «Шляхетне мистецтво самокастрації»
Не. Ну справді так, самім, без ніякого тиску і примусу, обляпась гімном перед ЕС...
Нема слів. Продовжуйте, пацанчики.
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06.03.2026 14:35 Відповісти
зелений дегенерат сибіга!
ввєді войска!
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06.03.2026 13:55 Відповісти
А треба було проковтнути?
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06.03.2026 13:57 Відповісти
не треба в сраку волати!

звісно, шоу голобородька має йти вічно!
а, тут, такий подгончік.....

то ж, продовжуємо ржати під півандр!
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06.03.2026 14:01 Відповісти
н є б у д у .
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06.03.2026 14:34 Відповісти
Треба було думати що мелеш і коли мелеш,а не бикувати та читати що тобі написали. Орбана до літа могли переобрати,а тепер ця потвора рейтинг собі підняла,завдяки одному клоуну,який вважає себе презедентом. Мовчання золото ,як кажуть розумні люди.
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06.03.2026 14:01 Відповісти
Могли переобрати , а могли і не переобрати ... і що тоді ?
Питання - як це , протягом 12 років війни , забезпесувати ворогу транзит його його енергоносіїв ?
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06.03.2026 14:04 Відповісти
Транзит можна було зупинити ще 2022 р у зв'язку з форс-мажором.
А не дурити і навіть не допустити представників єс,куди деякі так наполегливо прагнуть..
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06.03.2026 14:13 Відповісти
Не "можна" , а треба було зупинити і не гратися в якісь ігри !
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06.03.2026 14:16 Відповісти
Це Ви про Зеленського? Повномасштабне вторгнення розпочалося 24.02.2022 року, коли президентом був Зеленський. Зупинили транзит недавно. Зеленський дозволяв під час війни майже сім років транспортувати нафту ворога?
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06.03.2026 16:38 Відповісти
Орбана заціловували всі 4 роки війни не враховуючи всіх поступок виключно для угорців Закарпаття ще з довоєнних часів. З усіх боків обзизували. Але Вітя клав великий юх на потуги нашої держави. Бо за ним стоять гроші *****. І ніякі наші поступки його не влаштовували. Все більші та більші вимоги. Ради вимог. Бо це кремлівські методички своєму агенту.
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06.03.2026 14:07 Відповісти
Берегово 2017
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06.03.2026 14:10 Відповісти
Подивіться на Донецьк, Луганськ, Крим.., там немає українського прапора. А тут діаспора виставили і наш прапор.
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06.03.2026 16:40 Відповісти
Не потрібно було длубатися патиком в гнізді шершнів
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06.03.2026 14:01 Відповісти
Так-так. А ще можна стати в позу страуса.
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06.03.2026 14:08 Відповісти
Вірно, що треба угорців ставити на місце. Але треба робити так, щоб підняти рейтинг опозиції. Що заважає Сибізі сказати: жаба і його банда руйнує репутацію Угорщини, Україна цього терпіти не буде, зробить усе для добросусідських відносин... і т.д. і т.п. ?
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06.03.2026 14:35 Відповісти
А що, висратися, допомогти орбану з вибоами - це НЕ проковтнути?
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06.03.2026 15:11 Відповісти
потужні в нас дипломати. як і приЗЕдент недоумок.
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06.03.2026 14:00 Відповісти
Як варіант росіяни злили угорцям брудну чорну бухгалтерію наших можновладців, колишніх генералів СБУ (як кажуть) не буває. Було ж на записах Міндіча, що в усіх там по своїй "корові", Міндіч доїв лише Енергоатом
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06.03.2026 14:00 Відповісти
А бабки, то вони виводяться, потім заводятсья як інвестиції "чисті"
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06.03.2026 14:02 Відповісти
Емісійні (тобто нові) готівкові долари і євро завозяться з банків емітентів. Зі США і Європи. Старі вивозяться назад. Банківські інкасатори не возять чорні каси.
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06.03.2026 14:09 Відповісти
Якщо банк працює на мафіозну зебанду то можливо все!
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06.03.2026 14:42 Відповісти
Якщо Себіга хоча б трохи професійнопридатний - він зробить ВСЕ , аби на Орбана нацькувати , в першу чергу , європейські структури - бо цей "бєспрєдєл" , насамперед , стосується саме європейців !
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06.03.2026 14:00 Відповісти
Саме так ітільки так треба діяти. Але ніт, влада займається профанацією яка не матиме жодних наслідків для торбана, як і завжди. Безвідповідальні довбні у владі це очевидно. Які блін санкції? Торбан сюди відпочивати не приїде?😕 а він так про це мріяв?!
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06.03.2026 14:39 Відповісти
Після чого він буде цькувати європейців на Обрана, після того як бізнес- партнери Зеленського крали європейську і американську допомогу і вивозили в офшори, не забуваючи ''двушку'' на москву? Чомусь мені здається, що європейці не вірять сьогоднішній українській владі. Будуть чекати результати розслідування угорських спецслужб.
А Сегіба має знати, що такі питання мають вирішуватися виключно в законний спосіб і на базі міжнародного права. Тут владі на публіку не пройдуть, на них не діє брехливий марафон.
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06.03.2026 16:45 Відповісти
Дубль два - в Україні дуже великою контрабандою, террористичною діяльнстю та корупцією займається угорський ОТП- Банк. НАБУ крім щоденного самопіару чимось ще займається? А СБУ?
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06.03.2026 14:01 Відповісти
Потрібно припинити будь які прямі суперички з угорцями, розмовляти тільки через посередників і європейські суди
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06.03.2026 14:03 Відповісти
Коли черга того суду настане? Вітя вже й помре від старості.
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06.03.2026 14:20 Відповісти
Ви праві. Це єдиний реальний шлях захистити Україну проти подібних злочинів і шантажу. Все інше це пас на торбана в його вонючій грі.
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06.03.2026 14:40 Відповісти
Ну от які санкції? Заборонять відпочивати в Буковелі? Заблокують рахунки в Ощадбанку? Ню-ню...
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06.03.2026 14:07 Відповісти
Санкції можливі щодо фізичних і юридичних осіб - угорських бенефіціарів - інвесторів в українські активи. Тобто проти угорського капіталу в Україні, насамперед ОТР-Банку.
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06.03.2026 14:08 Відповісти
Якщо Орбану так потрібен справний нафтопровід, запропонувати, щоб він увів угорські війська вздовж нафтопроводу аж до кордону з рашою для його захисту від російських дронів і ракет)
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06.03.2026 14:08 Відповісти
Орбану потрібен хайп і "двіжуха" .
Питання в іншому - Україна , з 2014 , мала б вже давно навчитися як поводитись з такими провокаціями !
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06.03.2026 14:12 Відповісти
Згоден.
А так як нікого він не введе, покаже себе ганчіркою і сцикуном.
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06.03.2026 14:24 Відповісти
Про Корюківку чув?
А про розстріл вояків ЗУНР?
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06.03.2026 14:15 Відповісти
Березень 1939 - кривава окупація мадярами Карпатської України
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06.03.2026 14:20 Відповісти
Ой не ті тепер угорці, не ті. ********* угорця мабуть і за мільйон не заставиш підставити голову під дрон)
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06.03.2026 14:30 Відповісти
Запасаємося попкорном. Реаліті-шоу онлайн і нон-стоп.
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06.03.2026 14:13 Відповісти
Потрібно було ще відразу з Орбаном і Фіцо припинити всілякі відносини, як тільки вони показали своє кацапське нутро. Нідочого доброго всі ці відносини і переговори не призвели окрім скандалів і звинувачень в бік України. Згадаймо як Фіцо побувавши в Київі звинуватив Україну в тому що його хотіли підкупити за вкрадені гроші в ЄС. Тому що вони отримали завдання із кремля всілякими способами дискредитувати Україну і відрізати її від ЄС. І всі ці намагання догодити цим прокремлівським тварям виглядають тільки смішно.
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06.03.2026 14:16 Відповісти
"зелені санкційні примочки" крім шкоди Україні і українському народу більше нікому не зашкрдили і не зашкодять .що вказує на "зелених ворогів"України і українського народу
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06.03.2026 14:16 Відповісти
Тобто, Вітя Орбан ,,неувінаватий,,
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06.03.2026 14:22 Відповісти
"тобто мова про "зелені санкційні примочки".які реальної користі Україні і її народу не приносили і не приносять..(((Тобто, Вітя Орбан ,,неувінаватий,,))) це Міхал про "віно і вата лі я??" .різьні речі
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06.03.2026 14:37 Відповісти
ми себе ставимо як терпіли

думаю прибаранити орбана - справа копійчана
навіть в мене є знайомі яки чесно сказали шо за 5 штук скинуть на кого покажу
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06.03.2026 14:26 Відповісти
ты провокатор ?
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06.03.2026 14:35 Відповісти
Кацап - провокатор. Мабуть так.
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06.03.2026 17:17 Відповісти
Читаю тут і дивуюсь...скільки ворогів і просто дурачків... і чого ми такі бідні...це не питання а відповідь.
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06.03.2026 17:20 Відповісти
ні
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07.03.2026 05:59 Відповісти
чекаємо, як найвеличніший в відосік-інтерв'ю мосєйчукчі для "зєля тудей вечірній" скаже - "я поставлю мадьяр на коліна за три дні! ну що там ставити? це ж мадьяри!"
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06.03.2026 14:32 Відповісти
Будучи слухачем закритих курсів "підвищенні кваліфікації" мене вчили---ПОТРІБНО ТАК ВІДМОВИТИ ПАРТНЕРУ,КЛІЄНТУ,щоб він пішов від тебе з повним задоволенням.Правда фотографів і тамади. цьому не навчили---вони вчились в трусковецькій академії і в "ліги сміху і 95 кварталу.
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06.03.2026 15:32 Відповісти
походу орбан дает всей украинской владе грозно высказаться перед тем как вывалить данные расследования, которые стали причиной задержания
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06.03.2026 17:35 Відповісти
 
 