Україна не терпітиме "державний бандитизм" Угорщини та може запровадити санкції, - Сибіга

Україна залишає за собою право запровадити санкції проти осіб, причетних до захоплення у заручники українців в Угорщині.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини.

Список вимог Орбана до України сьогодні вранці був особливо показовим. Саме так зазвичай і відбувається після того, як людей беруть у заручники: висуваються вимоги", - йдеться в повідомленні.

За словами Сибіга, Україна не терпітиме "цей державний бандитизм".

Санкції

"Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів.

Ми знову вимагаємо від Угорщини припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію.

Ми очікуємо рішучих відповідей від наших партнерів. Ми також зберемо іноземний дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати їх про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнути винних до відповідальності", - підсумував міністр.

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Що передувало?

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