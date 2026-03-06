Україна не терпітиме "державний бандитизм" Угорщини та може запровадити санкції, - Сибіга
Україна залишає за собою право запровадити санкції проти осіб, причетних до захоплення у заручники українців в Угорщині.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини.
Список вимог Орбана до України сьогодні вранці був особливо показовим. Саме так зазвичай і відбувається після того, як людей беруть у заручники: висуваються вимоги", - йдеться в повідомленні.
За словами Сибіга, Україна не терпітиме "цей державний бандитизм".
Санкції
"Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів.
Ми знову вимагаємо від Угорщини припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію.
Ми очікуємо рішучих відповідей від наших партнерів. Ми також зберемо іноземний дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати їх про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнути винних до відповідальності", - підсумував міністр.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
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Не. Ну справді так, самім, без ніякого тиску і примусу, обляпась гімном перед ЕС...
Нема слів. Продовжуйте, пацанчики.
ввєді войска!
звісно, шоу голобородька має йти вічно!
а, тут, такий подгончік.....
то ж, продовжуємо ржати під півандр!
Питання - як це , протягом 12 років війни , забезпесувати ворогу транзит його його енергоносіїв ?
А не дурити і навіть не допустити представників єс,куди деякі так наполегливо прагнуть..
А Сегіба має знати, що такі питання мають вирішуватися виключно в законний спосіб і на базі міжнародного права. Тут владі на публіку не пройдуть, на них не діє брехливий марафон.
Питання в іншому - Україна , з 2014 , мала б вже давно навчитися як поводитись з такими провокаціями !
А так як нікого він не введе, покаже себе ганчіркою і сцикуном.
А про розстріл вояків ЗУНР?
думаю прибаранити орбана - справа копійчана
навіть в мене є знайомі яки чесно сказали шо за 5 штук скинуть на кого покажу