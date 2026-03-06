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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Війна проти України виснажує ресурси РФ, - розвідка Литви

Фото танків під час навчань або перекидання техніки.

Через війну проти України Росія витрачає більшість ресурсів, тому її військова загроза для країн НАТО наразі обмежена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті про загрози національній безпеці, пише LRT.

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Зазначається, якщо Росія продовжить військові операції проти України з такою ж інтенсивністю, як і протягом останніх чотирьох років – "війна вимагатиме значних людських і фінансових ресурсів, тому здатність Росії створювати військові загрози іншим державам залишатиметься обмеженою".

У звіті зазначається, що війна потребує від Москви значних людських і фінансових ресурсів. Через це Росії складно одночасно вести бойові дії проти України та готуватися до нових конфліктів.

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РФ зможе відновити військову силу лише за роки

Водночас аналітики прогнозують, що у разі затяжної війни - приблизно від шести до десяти років - Росія може повністю укомплектувати новостворені підрозділи особовим складом і технікою. Однак навіть у такому випадку їй буде складно відновити стратегічні запаси озброєння та боєприпасів, необхідні для великомасштабної війни з НАТО.

Найгірший сценарій - зняття санкцій

У звіті також описано найгірший сценарій розвитку подій. Йдеться про укладення мирної угоди щодо війни в Україні, яке супроводжуватиметься скасуванням більшості або всіх міжнародних санкцій проти Росії.

У такому випадку Москва може підготуватися до обмеженого військового конфлікту в Балтійському регіоні вже протягом одного-двох років, а до масштабної війни з НАТО - приблизно за шість-десять років.

"У довгостроковій перспективі Росія, ймовірно, створить армію, яка буде не тільки на 30–50% більшою, ніж до війни, але й відносно сучасною", - йдеться у звіті.

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війна (1643) Литва (2693) НАТО (7232) росія (70404) санкції (13217)
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Ну так зрозуміло чому у Х'уйла і Орбана така істерика і вони вимагають швидко відновити ринки нафти і газу. Бо при сьогоднішніх цінах на нафту рашистам досить місяця щоб залатати всі свої дірки в бюджеті і продовжити війну ще мінімум на один рік
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06.03.2026 13:28 Відповісти
"У звіті також описано найгірший сценарій розвитку подій. Йдеться про укладення мирної угоди...".

Питання є?
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06.03.2026 13:28 Відповісти
Питань нема.
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06.03.2026 14:19 Відповісти
Зробіть так щоб паРаша ніколи не відновилась.Буде так,терору в світі стане в десятки разів меньше.Бо ця недоімперія не тільки спонсор тероризма а є країна-терорист.
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06.03.2026 17:20 Відповісти
 
 