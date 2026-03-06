Війна проти України виснажує ресурси РФ, - розвідка Литви

Через війну проти України Росія витрачає більшість ресурсів, тому її військова загроза для країн НАТО наразі обмежена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті про загрози національній безпеці, пише LRT.

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Зазначається, якщо Росія продовжить військові операції проти України з такою ж інтенсивністю, як і протягом останніх чотирьох років – "війна вимагатиме значних людських і фінансових ресурсів, тому здатність Росії створювати військові загрози іншим державам залишатиметься обмеженою".

У звіті зазначається, що війна потребує від Москви значних людських і фінансових ресурсів. Через це Росії складно одночасно вести бойові дії проти України та готуватися до нових конфліктів.

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РФ зможе відновити військову силу лише за роки

Водночас аналітики прогнозують, що у разі затяжної війни - приблизно від шести до десяти років - Росія може повністю укомплектувати новостворені підрозділи особовим складом і технікою. Однак навіть у такому випадку їй буде складно відновити стратегічні запаси озброєння та боєприпасів, необхідні для великомасштабної війни з НАТО.

Найгірший сценарій - зняття санкцій

У звіті також описано найгірший сценарій розвитку подій. Йдеться про укладення мирної угоди щодо війни в Україні, яке супроводжуватиметься скасуванням більшості або всіх міжнародних санкцій проти Росії.

У такому випадку Москва може підготуватися до обмеженого військового конфлікту в Балтійському регіоні вже протягом одного-двох років, а до масштабної війни з НАТО - приблизно за шість-десять років.

"У довгостроковій перспективі Росія, ймовірно, створить армію, яка буде не тільки на 30–50% більшою, ніж до війни, але й відносно сучасною", - йдеться у звіті.

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