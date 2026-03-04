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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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10 країн Північної Європи готують спільні плани евакуації населення на випадок великої війни

німеччина

Десять країн Північної Європи домовилися підготуватися до можливої транскордонної евакуації цивільного населення на випадок кризи або військового конфлікту в регіоні. Держави використовують досвід війни в Україні.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Швеції та пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Які країни?

  • Йдеться про такі держави Північної Європи: Німеччина, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

"Досвід України показав, що тимчасові переміщення населення дають змогу продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільних", - ідеться в документі Швеції.

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Що в плані?

Так, 10 країн спільно розроблять плани евакуації людей через сухопутні кордони. Це передбачає перегляд транспортних маршрутів, прикордонного контролю, евакуаційних коридорів, приймання та реєстрації людей, а також захисту особливо вразливих груп населення.

Мета досягнутої домовленості –– поліпшення захисту цивільного населення в разі великих криз або, в гіршому випадку, війни.

Зазначається, що всі ці країни останніми роками активізували підготовку щодо можливого збройного конфлікту з Росією у майбутньому.

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війна (1642) Європа (2503) росія (70371)
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Топ коментарі
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Ну як тут не згадати про ціну ,,травневих шашликів'' і про кривавий фінал театральної вистави.....Серце обливається кров'ю, а душа заходиться в німому крику від безсилої люті, коли бачиш ці нескінченні ряди прапорів на цвинтарях. І від осмислення і розуміння того, що цього океану сліз, цих сотень тисяч смертей і понівечених життів могло б не бути, якби в кріслі президента сидів відповідальний державний діяч, а не цей пришльопкуватий блазень з ,,зеленого шапіто'', який перетворив національну безпеку на дешевий відосик. Поки західні партнери волали про неминучу катастрофу, цей ,,лідер'' з єхидною посмішкою розповідав нам про маринади та мирне небо, свідомо прирікаючи мільйони людей на пастку. Це не просто помилка - це злочинна бездіяльність і нелюдський цинізм. Він знав!! Він усе курво знав!! Але замість того, щоб кричати ,,Рятуйтеся!'', він по тихому евакуював власну родину та батьків, залишивши українців зустрічати ворожі колони вдома в халатах і домашніх капцях.Він боявся ,,паніки''? Ні, він боявся за свій рейтинг і комфорт свого оточення. Для нього затори на дорогах виявилися страшнішими за масові поховання в Бучі, Ірпені та Маріуполі. Поки європейські країни - Швеція, Фінляндія, Норвегія - вже сьогодні розробляють детальні плани евакуації населення, хоча на них ніхто не нападає, наш ,,герой у флісці'' тоді зробив усе, щоб ми були максимально беззахисними..... І зараз дивлячись на те, як 10 країн Північної Європи готують своїх громадян до найгіршого, забезпечуючи їх інструкціями та логістикою, хочеться вити від усвідомлення: у лютому 22-го нас просто кинули в м'ясорубку заради красивого кадру ,,незламності''. Якби при владі був адекватний керманич, міста були б укріплені, люди вивезені, а ворог зупинений ще на кордонах, а не в передмістях столиці. Замість цього ми отримали блазенську безпечність, за яку заплатили найдорожчою валютою у світі - життям і кров'ю наших найкращих людей. Цей біль не вщухне ніколи, як і розуміння того, що ціна брехні однієї людини - це загибель сотень тисяч людей.....
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05.03.2026 03:10 Відповісти
+3
Буде Україна приймати біженців з ЄС. Алєверди.
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04.03.2026 23:57 Відповісти
+3
"Тікають, а воювати хто буде?"

прочитать не?:
"підготуватися до можливої транскордонної евакуації цивільного населення"

вроде ясно, не хотят на шашлыки
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05.03.2026 00:43 Відповісти
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Буде Україна приймати біженців з ЄС. Алєверди.
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04.03.2026 23:57 Відповісти
Блокпости і ТЦК, що ще вони можуть вигадати. І дрони з колючкою по внутрішнім кордонам ЄС. Розумні європейці вже потроху придивляються до житла в Португалії та інших країнах, про всяк випадок.
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05.03.2026 00:04 Відповісти
Землетрус зруйнував Лісабон у 1755 році
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05.03.2026 00:06 Відповісти
Для чоловіків кордони закриють? 🤣🤣🤣
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05.03.2026 00:05 Відповісти
Ну, нічого, повернуся з Данії в Україну. Жодних проблем.
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05.03.2026 00:09 Відповісти
А ось накось викуси - сиди в Данії , підривай бюджет ЄС соцвиплатами
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05.03.2026 00:38 Відповісти
Ха, за соцвиплати тут усіх відправляють відпрацьовувати на так звану практику. Так що не підірвемо. Передчасно не радійте. Тут дурних немає.
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05.03.2026 16:48 Відповісти
Тікають, а воювати хто буде? Вас 300 лямів🤦 куколди здадуть свої країни лиш би не обсеретися і не воювати.
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05.03.2026 00:20 Відповісти
Ну де ж там 300 млн населення. Що за невігластво?
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05.03.2026 02:00 Відповісти
ти будеш воювати
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05.03.2026 07:26 Відповісти
"Тікають, а воювати хто буде?"

прочитать не?:
"підготуватися до можливої транскордонної евакуації цивільного населення"

вроде ясно, не хотят на шашлыки
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05.03.2026 00:43 Відповісти
Откуда по твоему будут браться военные? Может ты всерьез думаешь тебя 70 тыс Бундесвера защитит?
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05.03.2026 09:07 Відповісти
"Откуда по твоему будут браться военные?"

я и говорю прочитать, не? "до можливої транскордонної евакуації цивільного населення"
гражданское население это прежде всего дети, женщины, старики, люди с нарушениями функций жизнедеятельности и т.д. или это какое-то другое население? буча не научила? за бундесвер не переживай, в германии вводят обязательную воинскую повинность и, на случай военных действий, обязательную трудовую повинность, шашлыков не будет и "я б втрачав 7 млрд. на місяц" и "они же дети" тоже
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05.03.2026 10:16 Відповісти
Гражданское население это все кто не военные, не нужно выдумывать категории. И кстати как в Германии дела с равноправием полов в плане мобилизации, женщины служить собираются, не? Они же не особо у вас заняты, поля не пашут, скотину не кормят, детей не рожают. Ну, кроме негритянок и арабок конечно
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05.03.2026 17:02 Відповісти
"Гражданское население это все кто не военные, не нужно выдумывать категории"

что значит выдумывать категории? по вашему женщин-стариков-детей как категории населения не существует? инвалидов и прочих больных тоже? тех кто обеспечивает работу тыла тоже учитывать не будем? врачей, ремонтников, спасателей? вы статью внимательно прочитайте, там понятно что имелось ввиду "гражданское население". по поводу женщин - для них нет обязательной воинской службы, только по желанию. у вас по-другому? удивлен, что у вас в сша женщины только и занимаются тем, что пашут поля и кормят скотину, особенно негритянки, которых у вас, как я понял с ваших слов, меньше чем у нас
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05.03.2026 17:32 Відповісти
На шашликі.
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05.03.2026 01:33 Відповісти
Ісландія? Тоді швидше Чехія або Словаччина
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05.03.2026 02:12 Відповісти
Ну як тут не згадати про ціну ,,травневих шашликів'' і про кривавий фінал театральної вистави.....Серце обливається кров'ю, а душа заходиться в німому крику від безсилої люті, коли бачиш ці нескінченні ряди прапорів на цвинтарях. І від осмислення і розуміння того, що цього океану сліз, цих сотень тисяч смертей і понівечених життів могло б не бути, якби в кріслі президента сидів відповідальний державний діяч, а не цей пришльопкуватий блазень з ,,зеленого шапіто'', який перетворив національну безпеку на дешевий відосик. Поки західні партнери волали про неминучу катастрофу, цей ,,лідер'' з єхидною посмішкою розповідав нам про маринади та мирне небо, свідомо прирікаючи мільйони людей на пастку. Це не просто помилка - це злочинна бездіяльність і нелюдський цинізм. Він знав!! Він усе курво знав!! Але замість того, щоб кричати ,,Рятуйтеся!'', він по тихому евакуював власну родину та батьків, залишивши українців зустрічати ворожі колони вдома в халатах і домашніх капцях.Він боявся ,,паніки''? Ні, він боявся за свій рейтинг і комфорт свого оточення. Для нього затори на дорогах виявилися страшнішими за масові поховання в Бучі, Ірпені та Маріуполі. Поки європейські країни - Швеція, Фінляндія, Норвегія - вже сьогодні розробляють детальні плани евакуації населення, хоча на них ніхто не нападає, наш ,,герой у флісці'' тоді зробив усе, щоб ми були максимально беззахисними..... І зараз дивлячись на те, як 10 країн Північної Європи готують своїх громадян до найгіршого, забезпечуючи їх інструкціями та логістикою, хочеться вити від усвідомлення: у лютому 22-го нас просто кинули в м'ясорубку заради красивого кадру ,,незламності''. Якби при владі був адекватний керманич, міста були б укріплені, люди вивезені, а ворог зупинений ще на кордонах, а не в передмістях столиці. Замість цього ми отримали блазенську безпечність, за яку заплатили найдорожчою валютою у світі - життям і кров'ю наших найкращих людей. Цей біль не вщухне ніколи, як і розуміння того, що ціна брехні однієї людини - це загибель сотень тисяч людей.....
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05.03.2026 03:10 Відповісти
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05.03.2026 05:57 Відповісти
ЯКБИ ЯКБИ

«Полковник Болбочан і Василь Вишиваний, він же Вільгельм Габсбург, переможна весна 1918 року. Запорізькі степи.

Українська армія наступає і звільняє від московських більшовиків українські землі. Момент перемоги української зброї.

Здається, немає нічого неможливого. Ось вже кава в Ялті, ось вже українські полки на Дону. Велична, незабутня мить.

Лишалося зовсім трохи. І ми мали б Україну.

Болбочан головнокомандувач.

Король України Василь Перший.

Гаразд, панове республіканці, хай не король, а пожиттєвий сенатор.

Головне є Україна.

Нема Голодомору. Мільйони українців живі. Нема терору. Нема Розстріляного Відродження, бо воно не розстріляне і не згноєне в сибірських концтаборах, а вільно творить модерний український кінематограф, літературу, театр, музику, архітектуру. У світовому масштабі.

Українське фермерство не знищене і не оголошене куркулями, а захоплює світові ринки.

Українська промисловість і українські банки дивують весь світ своїм креативом і новаторством.

Українська Академія Наук на чолі з академіком Вернадським від теорії ноосфери першою переходить до практичних розробок у сфері всесвітньої інформаційної мережі, згодом відомої як Інтернет.

Українське військо - головна сила і гарант безпеки Європи проти більшовицького хаосу.

Весною 1918 до всього цього було дуже близько.

Лишалося лише не опустити рук, не підняти руку на свого брата і вистояти на день довше, ніж ворог.»

Автор @Андрій Ілленко
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05.03.2026 05:59 Відповісти
https://www.facebook.com/sergei.pristupa.9?comment_id=Y29tbWVudDoxMjg4NDk4ODg2NDgzMTc0XzkzNjA1MjgwODk0Mjk0Ng%3D%3D&__cft__[0]=AZaQiadU5CB29s9EPEO6-vuDlIPjo_DE4DMjLsD6YF6t2s0tL3csh_5UHX6zivVb3TN-No_s0HGaUslhxR-_tTHFXFIFC2VechOivOXdvP3Oi0Y1kEbqNcwvCYBqGT6elFg0hQlzf5DdFOjAkriqHtfpO41z35UYClzo_PIoGq6stzxBWhUkBEo43wJKfEVKDyI&__tn__=R-R Сергій Приступа

Непогано було б написати хто саме зрадив на той момент Україні та інтересам народу?І саме головне зробити це поіменно.Страшно те що людей про яких ви пишете,які боролись та вмирали за Україну майже ніхто не знає,а знають тих хто зрадив і на сьогодні подаються як герої
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05.03.2026 06:01 Відповісти
Круто -- достаточно было адекватного керивныка, и все чики пики, города укреплены, все цивилы вывезены, обустроены и попки обцелованы, и вражина супостат остановлен на границе. Глядишь если бы чуть более чем адекватный был бы то и мобилизация не нужна была бы, и каву сейчас пили бы на Красной площади по пять гривен.
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05.03.2026 07:06 Відповісти
И самое главное -- никто из украинских граждан не то что не погиб бы, а наоборот от избытка положительных эмоций с фронта люди перестали бы болеть сердечными и другими заболеваниями вызываемыми стрессами, похоронных дел мастера со своими работниками разорились бы и вынуждены были бы влачить жалкое существование на $5000 в месяц которые каждый украинский гражданин получал бы за счёт репараций.
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05.03.2026 07:17 Відповісти
знали всі !!! всі хто був на вищому державному і політичному щаблі !!! але щось не чутно було їх галасу ...... так , тихий шепіт та обурення на кухні . це не виправдовує нинішніх , але і не робить честі минулим .
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05.03.2026 07:46 Відповісти
На выщому державному? Ну да конечно это ведь был топ секрет что куча войск стояла на границе чуть ли не год, что США публично всем говорило что нападение будет по 3 раза в день месяцами, что Путин признал лднр И закрыл границу и начал там мобилизацию.
Нападение застало всех врасплох, Бубочке видете ли страна только доверяла, куда там ЦРУ, Бидон и тд.
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05.03.2026 09:04 Відповісти
Ви мене вибачте, але твердження про ,,тихий шепіт на кухні'' - це або коротка пам'ять, або свідоме ігнорування фактів. Хіба можна назвати ,,шепотом'' офіційні законопроєкти та щоденні публічні виступи з трибуни Верховної Ради? Ви, мабуть, або не слідкували в той час за новинами, або забули, що ще в січні-лютому 2022 року Петро Порошенко та опозиція не просто говорили, а били в усі дзвони про загрозу,як Порошенко тоді криком кричав про необхідність збільшення фінансування армії в численних телевізійних ефірах, пояснюючи, що саме треба робити для підготовки країни до оборони на фоні напруги, що вже висіла у повітрі.
Опозиція не просто ,,галасувала'', а пропонувала чіткий план дій. Ще в січні-лютому 2022 року вони офіційно вимагали внести зміни до бюджету (законопроєкт №7012-4) і негайно виділити 50 мільярдів гривень на потреби ЗСУ. Це були конкретні вимоги: припинити витрачати кошти на дороги (,,Велике будівництво'') і терміново закупити паливо, **********, сформувати стратегічні резерви та забезпечити територіальну оборону.
Опозиція не має повноважень рухати війська чи розпоряджатися державною скарбницею - це виключна прерогатива чинної влади. Свій обов'язок вони виконали: били у всі дзвони та пропонували законодавчі рішення. Але замість того, щоб прислухатися до цього ,,галасу'', влада називала застереження ,,панікою'' , політичним піаром та ,,спробою заробити політичні бали''. Пам'ятаєте фразу про ,,травневі шашлики''? Саме вона і була відповіддю на заклики готуватися до війни. Називати ,,шепотом на кухні'' офіційні законопроєкти та щоденні виступи в прямому ефірі - це маніпуляція. Опозиція тоді дійсно не просто говорила а кричала і била у всі дзвони, але ті, хто тримав ключі від державної скарбниці та армії, вирішили ці дзвони і крики не чути.Тому казати, що ,,всі мовчали'' - несправедливо. Опозиція зробила все, щоб країна готувалася, але ті, хто мав приймати рішення, просто відмовилися їх чути, і бодай хоча б щось робити... Це звісно не робить честі нинішнім, але точно не заплямовує тих, хто намагався запобігти трагедії......
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05.03.2026 11:05 Відповісти
Балтике море ліпше б зачинили для рашки . Балтика- це море НАТО і не фуй там кацапам шастать
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05.03.2026 05:54 Відповісти
Туди , де потужний ховає усіх своїх мародерів
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05.03.2026 05:59 Відповісти
Тю, готовляться до евакуації , шашлики надо шкварить та дороги будувать. Що, дороги давно побудовані та якісні? Ну тоді всі на шашлики і без паніки
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05.03.2026 09:13 Відповісти
А хто ж буде Європу захищати, війсь в них кіт наплакав ?
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05.03.2026 09:21 Відповісти
 
 