10 країн Північної Європи готують спільні плани евакуації населення на випадок великої війни

Десять країн Північної Європи домовилися підготуватися до можливої транскордонної евакуації цивільного населення на випадок кризи або військового конфлікту в регіоні. Держави використовують досвід війни в Україні.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Швеції та пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Які країни?

Йдеться про такі держави Північної Європи: Німеччина, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

"Досвід України показав, що тимчасові переміщення населення дають змогу продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільних", - ідеться в документі Швеції.

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Що в плані?

Так, 10 країн спільно розроблять плани евакуації людей через сухопутні кордони. Це передбачає перегляд транспортних маршрутів, прикордонного контролю, евакуаційних коридорів, приймання та реєстрації людей, а також захисту особливо вразливих груп населення.

Мета досягнутої домовленості –– поліпшення захисту цивільного населення в разі великих криз або, в гіршому випадку, війни.

Зазначається, що всі ці країни останніми роками активізували підготовку щодо можливого збройного конфлікту з Росією у майбутньому.

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