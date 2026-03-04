10 країн Північної Європи готують спільні плани евакуації населення на випадок великої війни
Десять країн Північної Європи домовилися підготуватися до можливої транскордонної евакуації цивільного населення на випадок кризи або військового конфлікту в регіоні. Держави використовують досвід війни в Україні.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Швеції та пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Які країни?
- Йдеться про такі держави Північної Європи: Німеччина, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.
"Досвід України показав, що тимчасові переміщення населення дають змогу продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільних", - ідеться в документі Швеції.
Що в плані?
Так, 10 країн спільно розроблять плани евакуації людей через сухопутні кордони. Це передбачає перегляд транспортних маршрутів, прикордонного контролю, евакуаційних коридорів, приймання та реєстрації людей, а також захисту особливо вразливих груп населення.
Мета досягнутої домовленості –– поліпшення захисту цивільного населення в разі великих криз або, в гіршому випадку, війни.
Зазначається, що всі ці країни останніми роками активізували підготовку щодо можливого збройного конфлікту з Росією у майбутньому.
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прочитать не?:
"підготуватися до можливої транскордонної евакуації цивільного населення"
вроде ясно, не хотят на шашлыки
я и говорю прочитать, не? "до можливої транскордонної евакуації цивільного населення"
гражданское население это прежде всего дети, женщины, старики, люди с нарушениями функций жизнедеятельности и т.д. или это какое-то другое население? буча не научила? за бундесвер не переживай, в германии вводят обязательную воинскую повинность и, на случай военных действий, обязательную трудовую повинность, шашлыков не будет и "я б втрачав 7 млрд. на місяц" и "они же дети" тоже
что значит выдумывать категории? по вашему женщин-стариков-детей как категории населения не существует? инвалидов и прочих больных тоже? тех кто обеспечивает работу тыла тоже учитывать не будем? врачей, ремонтников, спасателей? вы статью внимательно прочитайте, там понятно что имелось ввиду "гражданское население". по поводу женщин - для них нет обязательной воинской службы, только по желанию. у вас по-другому? удивлен, что у вас в сша женщины только и занимаются тем, что пашут поля и кормят скотину, особенно негритянки, которых у вас, как я понял с ваших слов, меньше чем у нас
«Полковник Болбочан і Василь Вишиваний, він же Вільгельм Габсбург, переможна весна 1918 року. Запорізькі степи.
Українська армія наступає і звільняє від московських більшовиків українські землі. Момент перемоги української зброї.
Здається, немає нічого неможливого. Ось вже кава в Ялті, ось вже українські полки на Дону. Велична, незабутня мить.
Лишалося зовсім трохи. І ми мали б Україну.
Болбочан головнокомандувач.
Король України Василь Перший.
Гаразд, панове республіканці, хай не король, а пожиттєвий сенатор.
Головне є Україна.
Нема Голодомору. Мільйони українців живі. Нема терору. Нема Розстріляного Відродження, бо воно не розстріляне і не згноєне в сибірських концтаборах, а вільно творить модерний український кінематограф, літературу, театр, музику, архітектуру. У світовому масштабі.
Українське фермерство не знищене і не оголошене куркулями, а захоплює світові ринки.
Українська промисловість і українські банки дивують весь світ своїм креативом і новаторством.
Українська Академія Наук на чолі з академіком Вернадським від теорії ноосфери першою переходить до практичних розробок у сфері всесвітньої інформаційної мережі, згодом відомої як Інтернет.
Українське військо - головна сила і гарант безпеки Європи проти більшовицького хаосу.
Весною 1918 до всього цього було дуже близько.
Лишалося лише не опустити рук, не підняти руку на свого брата і вистояти на день довше, ніж ворог.»
Автор @Андрій Ілленко
Непогано було б написати хто саме зрадив на той момент Україні та інтересам народу?І саме головне зробити це поіменно.Страшно те що людей про яких ви пишете,які боролись та вмирали за Україну майже ніхто не знає,а знають тих хто зрадив і на сьогодні подаються як герої
Нападение застало всех врасплох, Бубочке видете ли страна только доверяла, куда там ЦРУ, Бидон и тд.
Опозиція не просто ,,галасувала'', а пропонувала чіткий план дій. Ще в січні-лютому 2022 року вони офіційно вимагали внести зміни до бюджету (законопроєкт №7012-4) і негайно виділити 50 мільярдів гривень на потреби ЗСУ. Це були конкретні вимоги: припинити витрачати кошти на дороги (,,Велике будівництво'') і терміново закупити паливо, **********, сформувати стратегічні резерви та забезпечити територіальну оборону.
Опозиція не має повноважень рухати війська чи розпоряджатися державною скарбницею - це виключна прерогатива чинної влади. Свій обов'язок вони виконали: били у всі дзвони та пропонували законодавчі рішення. Але замість того, щоб прислухатися до цього ,,галасу'', влада називала застереження ,,панікою'' , політичним піаром та ,,спробою заробити політичні бали''. Пам'ятаєте фразу про ,,травневі шашлики''? Саме вона і була відповіддю на заклики готуватися до війни. Називати ,,шепотом на кухні'' офіційні законопроєкти та щоденні виступи в прямому ефірі - це маніпуляція. Опозиція тоді дійсно не просто говорила а кричала і била у всі дзвони, але ті, хто тримав ключі від державної скарбниці та армії, вирішили ці дзвони і крики не чути.Тому казати, що ,,всі мовчали'' - несправедливо. Опозиція зробила все, щоб країна готувалася, але ті, хто мав приймати рішення, просто відмовилися їх чути, і бодай хоча б щось робити... Це звісно не робить честі нинішнім, але точно не заплямовує тих, хто намагався запобігти трагедії......