Центральний банк Швеції закликав громадян зберігати гроші в готівці на випадок війни з Росією
В умовах зростання загроз з боку Росії та на тлі війни в Ірані Швеція готує населення до можливих кризових ситуацій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей план підготовки йдеться у заяві Riksbank та рекомендаціях уряду Швеції.
Підготовка до надзвичайних ситуацій
Шведський центральний банк звертає увагу на високу цифровізацію платіжної системи країни. Лише 10% операцій здійснюються готівкою, що робить її особливо вразливою у разі військових чи кібератак.
Відтак уряд рекомендує домогосподарствам мати вдома готівку на суму 1 000 крон ($110) на дорослого, що дозволить покрити тижневі необхідні покупки.
Також радять регулярно користуватися готівкою у звичайний час, щоб підтримувати роботу фінансових систем. Крім того, важливо мати картки щонайменше від двох різних мереж, наприклад Visa та Mastercard, а також доступ до мобільних платіжних сервісів, які можуть працювати навіть при збоях банківських карток.
Захист від цифрових та фізичних збоїв
Особи, які користуються Apple Pay чи Google Pay, повинні мати фізичні картки та пам’ятати PIN-код на випадок, якщо смартфон перестане працювати.
Перед цим уряд надіслав кожному домогосподарству спеціальну брошуру з порадами щодо запасів питної води та отримання новин під час відключення електроенергії.
"Ми хочемо, щоб шведські домогосподарства були підготовлені до будь-яких надзвичайних ситуацій, включно з військовими та кіберзагрозами", — зазначили у Riksbank.
- Раніше ми писали, що поліція Швеції переведена в бойовий режим в очікуванні масштабної атаки на енергосистему.
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навiщо iм стiльки батареек? блекаут готують, чи що?
От лошари! Могли б закликати готувати Köttbullar (фрикадельки) та Surströmming (квашений оселедець) до свята Första maj (Перше травня).