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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Центральний банк Швеції закликав громадян зберігати гроші в готівці на випадок війни з Росією

У Швеції радять запастися готівкою

В умовах зростання загроз з боку Росії та на тлі війни в Ірані Швеція готує населення до можливих кризових ситуацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей план підготовки йдеться у заяві Riksbank та рекомендаціях уряду Швеції.

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Підготовка до надзвичайних ситуацій

Шведський центральний банк звертає увагу на високу цифровізацію платіжної системи країни. Лише 10% операцій здійснюються готівкою, що робить її особливо вразливою у разі військових чи кібератак.
Відтак уряд рекомендує домогосподарствам мати вдома готівку на суму 1 000 крон ($110) на дорослого, що дозволить покрити тижневі необхідні покупки.

Також радять регулярно користуватися готівкою у звичайний час, щоб підтримувати роботу фінансових систем. Крім того, важливо мати картки щонайменше від двох різних мереж, наприклад Visa та Mastercard, а також доступ до мобільних платіжних сервісів, які можуть працювати навіть при збоях банківських карток.

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Захист від цифрових та фізичних збоїв

Особи, які користуються Apple Pay чи Google Pay, повинні мати фізичні картки та пам’ятати PIN-код на випадок, якщо смартфон перестане працювати.
Перед цим уряд надіслав кожному домогосподарству спеціальну брошуру з порадами щодо запасів питної води та отримання новин під час відключення електроенергії.

"Ми хочемо, щоб шведські домогосподарства були підготовлені до будь-яких надзвичайних ситуацій, включно з військовими та кіберзагрозами", — зазначили у Riksbank.

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війна (1642) Іран (3478) росія (70371) Швеція (1119)
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Топ коментарі
+5
А ти, особисто, як вважаєш - коли рашка розвалиться?
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04.03.2026 22:02 Відповісти
+2
А якби росія напала на Ізраїль, то за скільки годин окупувала би?
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04.03.2026 22:04 Відповісти
+2
"Центральний банк Швеції закликав громадян зберігати гроші в готівці на випадок війни з Росією"

От лошари! Могли б закликати готувати Köttbullar (фрикадельки) та Surströmming (квашений оселедець) до свята Första maj (Перше травня).
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04.03.2026 22:34 Відповісти
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Важко їм буде , якщо щось ...((
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04.03.2026 21:58 Відповісти
А ти, особисто, як вважаєш - коли рашка розвалиться?
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04.03.2026 22:02 Відповісти
він особисто сидить з під впн в 200 акках по службі і з гугл-транслейтом )) не вимагайте від раша-зольдата питання, за відповідь на яке його пошлють штурмувати посадки
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04.03.2026 22:54 Відповісти
читає ваше г+г наталія гівногончар
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04.03.2026 22:05 Відповісти
на випадок війни з росією , Швеція буде окупована кацапами годин за 20 -40 т. так що вигідніш було б шведам купувати рублі
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04.03.2026 22:02 Відповісти
А якби росія напала на Ізраїль, то за скільки годин окупувала би?
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04.03.2026 22:04 Відповісти
Та ти що? Те саме казали про нас перед вторгненням, якщо що. Чи може ми такі ексклюзивні?
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04.03.2026 22:44 Відповісти
На 110 доларів докуя шашликів вийде.
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04.03.2026 22:03 Відповісти
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04.03.2026 22:06 Відповісти
Так хотіли відмовитись від паперових.А тут вже все навпаки кажуть.
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04.03.2026 22:09 Відповісти
в мире ощущается беспокойство, тубулентность
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10.03.2026 22:34 Відповісти
>>> 1 000 крон на дорослого

навiщо iм стiльки батареек? блекаут готують, чи що?
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04.03.2026 22:13 Відповісти
тормози ще ті...
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04.03.2026 22:18 Відповісти
"Центральний банк Швеції закликав громадян зберігати гроші в готівці на випадок війни з Росією"

От лошари! Могли б закликати готувати Köttbullar (фрикадельки) та Surströmming (квашений оселедець) до свята Första maj (Перше травня).
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04.03.2026 22:34 Відповісти
 
 