"Центральний банк Швеції закликав громадян зберігати гроші в готівці на випадок війни з Росією"

В умовах зростання загроз з боку Росії та на тлі війни в Ірані Швеція готує населення до можливих кризових ситуацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей план підготовки йдеться у заяві Riksbank та рекомендаціях уряду Швеції.

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Підготовка до надзвичайних ситуацій

Шведський центральний банк звертає увагу на високу цифровізацію платіжної системи країни. Лише 10% операцій здійснюються готівкою, що робить її особливо вразливою у разі військових чи кібератак.

Відтак уряд рекомендує домогосподарствам мати вдома готівку на суму 1 000 крон ($110) на дорослого, що дозволить покрити тижневі необхідні покупки.

Також радять регулярно користуватися готівкою у звичайний час, щоб підтримувати роботу фінансових систем. Крім того, важливо мати картки щонайменше від двох різних мереж, наприклад Visa та Mastercard, а також доступ до мобільних платіжних сервісів, які можуть працювати навіть при збоях банківських карток.

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Захист від цифрових та фізичних збоїв

Особи, які користуються Apple Pay чи Google Pay, повинні мати фізичні картки та пам’ятати PIN-код на випадок, якщо смартфон перестане працювати.

Перед цим уряд надіслав кожному домогосподарству спеціальну брошуру з порадами щодо запасів питної води та отримання новин під час відключення електроенергії.

"Ми хочемо, щоб шведські домогосподарства були підготовлені до будь-яких надзвичайних ситуацій, включно з військовими та кіберзагрозами", — зазначили у Riksbank.

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