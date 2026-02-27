У Швеції готуються до можливої атаки на енергетичну інфраструктуру, - ЗМІ
Поліція Швеції переведена в бойовий режим в очікуванні масштабної атаки на енергосистему.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріали шведського мовника TV4.
За наявною інформацією, загроза стосується не лише Швеції, а й інших країн Північної Європи. Влада розглядає ризики як серйозні та вживає запобіжних заходів для захисту критично важливих об’єктів.
Заходи безпеки та контроль інфраструктури
У межах реагування кілька поліцейських підрозділів приведено у бойову готовність. Також до посиленого режиму роботи перейшло Агентство цивільної оборони Швеції.
Правоохоронці взяли під контроль об’єкти критичної інфраструктури, зокрема ті, що забезпечують функціонування енергосистеми. Деталі операцій не розголошуються з міркувань безпеки.
За даними журналістів, інформація про можливу атаку надійшла від невідомої особи. Існує припущення, що вона може бути пов’язана з іноземною державою.
"Загрозу сприймають дуже серйозно. Служби діють на випередження, щоб мінімізувати можливі наслідки", — зазначається у повідомленні.
Можливі ризики для Північної Європи
За оцінками джерел, потенційна атака може відбутися найближчим часом. Водночас влада не уточнює, про який саме сценарій ідеться — кібератаку чи фізичне втручання в роботу об’єктів.
Енергетична інфраструктура країн Північної Європи розглядається як стратегічно важлива. Тому силові структури координують свої дії для запобігання дестабілізації системи.
Шведська сторона наголошує, що ситуація перебуває під контролем, а громадян закликають зберігати спокій.
- Раніше ми писали, що унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України зменшено потужність АЕС.
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Вона спрямована на протидію зростанню загрози з боку Росії.
Норвегія як i Швеція i Фінляндія також входить до НАТО, але, на відміну від інших північних країн, не входить до Євросоюзу, хоч і співпрацює з ним.
Разом північноєвропейські країни експлуатуватимуть 250 винищувачів, а також системи протиповітряної оборони та розвідки.
і ото кіпіш підняли замість підготовки "майських шашликів"
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