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Новини Удари по енергетиці
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У Швеції готуються до можливої атаки на енергетичну інфраструктуру, - ЗМІ

У Швеції та інших країнах ЄС може статися блекаут - ЗМІ

Поліція Швеції переведена в бойовий режим в очікуванні масштабної атаки на енергосистему.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріали шведського мовника TV4.

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За наявною інформацією, загроза стосується не лише Швеції, а й інших країн Північної Європи. Влада розглядає ризики як серйозні та вживає запобіжних заходів для захисту критично важливих об’єктів.

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Заходи безпеки та контроль інфраструктури

У межах реагування кілька поліцейських підрозділів приведено у бойову готовність. Також до посиленого режиму роботи перейшло Агентство цивільної оборони Швеції.

Правоохоронці взяли під контроль об’єкти критичної інфраструктури, зокрема ті, що забезпечують функціонування енергосистеми. Деталі операцій не розголошуються з міркувань безпеки.

За даними журналістів, інформація про можливу атаку надійшла від невідомої особи. Існує припущення, що вона може бути пов’язана з іноземною державою.

"Загрозу сприймають дуже серйозно. Служби діють на випередження, щоб мінімізувати можливі наслідки", — зазначається у повідомленні.

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Можливі ризики для Північної Європи

За оцінками джерел, потенційна атака може відбутися найближчим часом. Водночас влада не уточнює, про який саме сценарій ідеться — кібератаку чи фізичне втручання в роботу об’єктів.

Енергетична інфраструктура країн Північної Європи розглядається як стратегічно важлива. Тому силові структури координують свої дії для запобігання дестабілізації системи.

Шведська сторона наголошує, що ситуація перебуває під контролем, а громадян закликають зберігати спокій.

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Швеція (1116) енергетика (3832) атака (1602)
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Військово-повітряні сили Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії створили єдину північнy протиповітряну оборону.
Вона спрямована на протидію зростанню загрози з боку Росії.
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27.02.2026 01:28 Відповісти
Країни Північної Європи обʼєднані тісними політичними, економічними та культурними звʼязками. Однак щодо належності до військових альянсів вони мають різні статуси. Данія з 1949 року входить до НАТО, є однією з країн-засновниць альянсу.
Норвегія як i Швеція i Фінляндія також входить до НАТО, але, на відміну від інших північних країн, не входить до Євросоюзу, хоч і співпрацює з ним.

Разом північноєвропейські країни експлуатуватимуть 250 винищувачів, а також системи протиповітряної оборони та розвідки.
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27.02.2026 01:34 Відповісти
У казахів є прислів"я: "Живучи поряд з "урусом" - тримай сокиру під подушкою...".
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27.02.2026 05:46 Відповісти
дивні люди !

і ото кіпіш підняли замість підготовки "майських шашликів"

.
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27.02.2026 01:33 Відповісти
стільки до лайна мух прилипає...
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27.02.2026 10:02 Відповісти
А могли би розслабитися і пити каву в карелії наприклад
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27.02.2026 02:31 Відповісти
Притомні люди. А все тому шо у них нема Міндіча з Цукерманом, в Ригстаге гема Слуг *****, а в енергетиці Галущенка з Наємом тощо.
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27.02.2026 06:47 Відповісти
А ще вони вже 800 років мають безперервну державність - а у нас скіко ?
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27.02.2026 07:50 Відповісти
Додам шо у них спадковий король Карл XVI а у нас зараз Віслюк який мрії стати царьком який був крадієм блазнем- піськограєм і їм залишився.
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27.02.2026 08:25 Відповісти
 
 