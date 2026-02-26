Росіяни вдарили дронами по Вільнянську на Запоріжжі: двоє поранених у важкому стані

Ввечері 26 лютого окупанти атакували ударними безпілотниками Вільнянськ у Запорізькій області, внаслідок чого поранено двох людей, їх госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Федорова, близько 20:00 росіяни завдали кількох ударів безпілотниками по населеному пункту. Спочатку було відомо про одного пораненого чоловіка. Згодом Федоров уточнив, що поранення дістав і 17-річний хлопець.

Обох постраждалих у важкому стані доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також окупанти пошкодили приватні будинки у місті.

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Атака безпілотників

Увечері четверга, 26 лютого, російські війська продовжують обстріли України. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що близько 20 тис. осіб залишилися без світла через атаки РФ на енергетику на Харківщині.

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