Росіяни вдарили дронами по Вільнянську на Запоріжжі: двоє поранених у важкому стані
Ввечері 26 лютого окупанти атакували ударними безпілотниками Вільнянськ у Запорізькій області, внаслідок чого поранено двох людей, їх госпіталізували у важкому стані.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Федорова, близько 20:00 росіяни завдали кількох ударів безпілотниками по населеному пункту. Спочатку було відомо про одного пораненого чоловіка. Згодом Федоров уточнив, що поранення дістав і 17-річний хлопець.
Обох постраждалих у важкому стані доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Також окупанти пошкодили приватні будинки у місті.
Атака безпілотників
Увечері четверга, 26 лютого, російські війська продовжують обстріли України. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що близько 20 тис. осіб залишилися без світла через атаки РФ на енергетику на Харківщині.
Будь ласка, зачекайте...
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кремлівський жлобяра і сіра моль , якому вкрай хочеться
поставити нашу країну на коліна !!}
Ось тобі 🖕🖕🖕🖕
від Украінців !!