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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Росіяни вдарили дронами по Вільнянську на Запоріжжі: двоє поранених у важкому стані

Удар по Вільнянську Запорізької області 26 лютого

Ввечері 26 лютого окупанти атакували ударними безпілотниками Вільнянськ у Запорізькій області, внаслідок чого поранено двох людей, їх госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо? 

За словами Федорова, близько 20:00 росіяни завдали кількох ударів безпілотниками по населеному пункту. Спочатку було відомо про одного пораненого чоловіка. Згодом Федоров уточнив, що поранення дістав і 17-річний хлопець.

Обох постраждалих у важкому стані доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також окупанти пошкодили приватні будинки у місті.

Читайте: Рашисти ударили дронами по Вільнянську: поранено дві жінки

Атака безпілотників

Увечері четверга, 26 лютого, російські війська продовжують обстріли України. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ

У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми повідомляли, що близько 20 тис. осіб залишилися без світла через атаки РФ на енергетику на Харківщині.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) Запорізька область (4935) атака (1594) Шахед (2243) Запорізький район (592) Вільнянськ (16)
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Кацапня ніяк не зупиниться , допоки ще живий
кремлівський жлобяра і сіра моль , якому вкрай хочеться
поставити нашу країну на коліна !!}
Ось тобі 🖕🖕🖕🖕
від Украінців !!
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26.02.2026 23:40 Відповісти
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26.02.2026 23:42 Відповісти
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27.02.2026 01:05 Відповісти
 
 