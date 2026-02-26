РУС
Новости Атака на Запорожье
259 3

Россияне нанесли удар дронами по Вольнянску на Запорожье: двое раненых в тяжелом состоянии

Удар по Вольнянску Запорожской области 26 февраля

Вечером 26 февраля оккупанты атаковали ударными беспилотниками Вольнянск в Запорожской области, вследствие чего ранены два человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно? 

По словам Федорова, около 20:00 россияне нанесли несколько ударов беспилотниками по населенному пункту. Сначала было известно об одном раненом мужчине. Впоследствии Федоров уточнил, что ранения получил и 17-летний парень.

Оба пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Также оккупанты повредили частные дома в городе.

Атака беспилотников

Вечером четверга, 26 февраля, российские войска продолжают обстрелы Украины. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Кацапня ніяк не зупиниться , допоки ще живий
кремлівський жлобяра і сіра моль , якому вкрай хочеться
поставити нашу країну на коліна !!}
Ось тобі 🖕🖕🖕🖕
від Украінців !!
26.02.2026 23:40 Ответить
26.02.2026 23:42 Ответить
27.02.2026 01:05 Ответить
 
 