Россияне нанесли удар дронами по Вольнянску на Запорожье: двое раненых в тяжелом состоянии
Вечером 26 февраля оккупанты атаковали ударными беспилотниками Вольнянск в Запорожской области, вследствие чего ранены два человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Федорова, около 20:00 россияне нанесли несколько ударов беспилотниками по населенному пункту. Сначала было известно об одном раненом мужчине. Впоследствии Федоров уточнил, что ранения получил и 17-летний парень.
Оба пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
Также оккупанты повредили частные дома в городе.
Атака беспилотников
Вечером четверга, 26 февраля, российские войска продолжают обстрелы Украины. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что около 20 тыс. человек остались без света из-за атак РФ на энергетику в Харьковской области.
кремлівський жлобяра і сіра моль , якому вкрай хочеться
поставити нашу країну на коліна !!}
Ось тобі 🖕🖕🖕🖕
від Украінців !!