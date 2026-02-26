Россияне нанесли удар дронами по Вольнянску на Запорожье: двое раненых в тяжелом состоянии

Вечером 26 февраля оккупанты атаковали ударными беспилотниками Вольнянск в Запорожской области, вследствие чего ранены два человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По словам Федорова, около 20:00 россияне нанесли несколько ударов беспилотниками по населенному пункту. Сначала было известно об одном раненом мужчине. Впоследствии Федоров уточнил, что ранения получил и 17-летний парень.

Оба пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Также оккупанты повредили частные дома в городе.

Читайте: Рашисты ударили дронами по Вольнянску: ранены две женщины

Атака беспилотников

Вечером четверга, 26 февраля, российские войска продолжают обстрелы Украины. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что около 20 тыс. человек остались без света из-за атак РФ на энергетику в Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спутник МКС "Таймлапс" зафиксировал ракетную атаку на Киев в ночь с 26 на 27 декабря. ВИДЕО