В Швеции готовятся к возможной атаке на энергетическую инфраструктуру, - СМИ
Полиция Швеции переведена в боевой режим в ожидании масштабной атаки на энергосистему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы шведского вещателя TV4.
По имеющейся информации, угроза касается не только Швеции, но и других стран Северной Европы. Власти рассматривают риски как серьезные и принимают меры предосторожности для защиты критически важных объектов.
Меры безопасности и контроль инфраструктуры
В рамках реагирования несколько полицейских подразделений приведены в боевую готовность. Также к усиленному режиму работы перешло Агентство гражданской обороны Швеции.
Правоохранители взяли под контроль объекты критической инфраструктуры, в частности те, которые обеспечивают функционирование энергосистемы. Детали операций не разглашаются из соображений безопасности.
По данным журналистов, информация о возможной атаке поступила от неизвестного лица. Существует предположение, что она может быть связана с иностранным государством.
"Угрозу воспринимают очень серьезно. Службы действуют на опережение, чтобы минимизировать возможные последствия", - отмечается в сообщении.
Возможные риски для Северной Европы
По оценкам источников, потенциальная атака может произойти в ближайшее время. В то же время власти не уточняют, о каком именно сценарии идет речь — кибератаке или физическом вмешательстве в работу объектов.
Энергетическая инфраструктура стран Северной Европы рассматривается как стратегически важная. Поэтому силовые структуры координируют свои действия для предотвращения дестабилизации системы.
Шведская сторона подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а граждан призывают сохранять спокойствие.
- Ранее мы писали, что в результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины уменьшена мощность АЭС.
Вона спрямована на протидію зростанню загрози з боку Росії.
Норвегія як i Швеція i Фінляндія також входить до НАТО, але, на відміну від інших північних країн, не входить до Євросоюзу, хоч і співпрацює з ним.
Разом північноєвропейські країни експлуатуватимуть 250 винищувачів, а також системи протиповітряної оборони та розвідки.
і ото кіпіш підняли замість підготовки "майських шашликів"
