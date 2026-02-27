В Швеции готовятся к возможной атаке на энергетическую инфраструктуру, - СМИ

Полиция Швеции переведена в боевой режим в ожидании масштабной атаки на энергосистему.

По имеющейся информации, угроза касается не только Швеции, но и других стран Северной Европы. Власти рассматривают риски как серьезные и принимают меры предосторожности для защиты критически важных объектов.

Меры безопасности и контроль инфраструктуры

В рамках реагирования несколько полицейских подразделений приведены в боевую готовность. Также к усиленному режиму работы перешло Агентство гражданской обороны Швеции.

Правоохранители взяли под контроль объекты критической инфраструктуры, в частности те, которые обеспечивают функционирование энергосистемы. Детали операций не разглашаются из соображений безопасности.

По данным журналистов, информация о возможной атаке поступила от неизвестного лица. Существует предположение, что она может быть связана с иностранным государством.

"Угрозу воспринимают очень серьезно. Службы действуют на опережение, чтобы минимизировать возможные последствия", - отмечается в сообщении.

Возможные риски для Северной Европы

По оценкам источников, потенциальная атака может произойти в ближайшее время. В то же время власти не уточняют, о каком именно сценарии идет речь — кибератаке или физическом вмешательстве в работу объектов.

Энергетическая инфраструктура стран Северной Европы рассматривается как стратегически важная. Поэтому силовые структуры координируют свои действия для предотвращения дестабилизации системы.

Шведская сторона подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а граждан призывают сохранять спокойствие.

