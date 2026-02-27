РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8814 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
2 952 9

В Швеции готовятся к возможной атаке на энергетическую инфраструктуру, - СМИ

В Швеции и других странах ЕС может произойти блэкаут - СМИ

Полиция Швеции переведена в боевой режим в ожидании масштабной атаки на энергосистему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы шведского вещателя TV4.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По имеющейся информации, угроза касается не только Швеции, но и других стран Северной Европы. Власти рассматривают риски как серьезные и принимают меры предосторожности для защиты критически важных объектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар дронами по Вольнянску в Запорожской области: двое раненых в тяжелом состоянии

Меры безопасности и контроль инфраструктуры

В рамках реагирования несколько полицейских подразделений приведены в боевую готовность. Также к усиленному режиму работы перешло Агентство гражданской обороны Швеции.

Правоохранители взяли под контроль объекты критической инфраструктуры, в частности те, которые обеспечивают функционирование энергосистемы. Детали операций не разглашаются из соображений безопасности.

По данным журналистов, информация о возможной атаке поступила от неизвестного лица. Существует предположение, что она может быть связана с иностранным государством.

"Угрозу воспринимают очень серьезно. Службы действуют на опережение, чтобы минимизировать возможные последствия", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Около 20 тыс. человек остались без света из-за атак РФ на энергетику в Харьковской области

Возможные риски для Северной Европы

По оценкам источников, потенциальная атака может произойти в ближайшее время. В то же время власти не уточняют, о каком именно сценарии идет речь — кибератаке или физическом вмешательстве в работу объектов.

Энергетическая инфраструктура стран Северной Европы рассматривается как стратегически важная. Поэтому силовые структуры координируют свои действия для предотвращения дестабилизации системы.

Шведская сторона подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а граждан призывают сохранять спокойствие.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными дронами вечером 26 февраля, — Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Автор: 

Швеция (283) энергетика (1297) атака (815)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Військово-повітряні сили Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії створили єдину північнy протиповітряну оборону.
Вона спрямована на протидію зростанню загрози з боку Росії.
показать весь комментарий
27.02.2026 01:28 Ответить
Країни Північної Європи обʼєднані тісними політичними, економічними та культурними звʼязками. Однак щодо належності до військових альянсів вони мають різні статуси. Данія з 1949 року входить до НАТО, є однією з країн-засновниць альянсу.
Норвегія як i Швеція i Фінляндія також входить до НАТО, але, на відміну від інших північних країн, не входить до Євросоюзу, хоч і співпрацює з ним.

Разом північноєвропейські країни експлуатуватимуть 250 винищувачів, а також системи протиповітряної оборони та розвідки.
показать весь комментарий
27.02.2026 01:34 Ответить
У казахів є прислів"я: "Живучи поряд з "урусом" - тримай сокиру під подушкою...".
показать весь комментарий
27.02.2026 05:46 Ответить
дивні люди !

і ото кіпіш підняли замість підготовки "майських шашликів"

.
показать весь комментарий
27.02.2026 01:33 Ответить
стільки до лайна мух прилипає...
показать весь комментарий
27.02.2026 10:02 Ответить
А могли би розслабитися і пити каву в карелії наприклад
показать весь комментарий
27.02.2026 02:31 Ответить
Притомні люди. А все тому шо у них нема Міндіча з Цукерманом, в Ригстаге гема Слуг *****, а в енергетиці Галущенка з Наємом тощо.
показать весь комментарий
27.02.2026 06:47 Ответить
А ще вони вже 800 років мають безперервну державність - а у нас скіко ?
показать весь комментарий
27.02.2026 07:50 Ответить
Додам шо у них спадковий король Карл XVI а у нас зараз Віслюк який мрії стати царьком який був крадієм блазнем- піськограєм і їм залишився.
показать весь комментарий
27.02.2026 08:25 Ответить
 
 