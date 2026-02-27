Из-за атак РФ уменьшена мощность АЭС, - Шмыгаль
В результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины произошли аварийные отключения нескольких высоковольтных линий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по итогам заседания Энергетического штаба.
- Из-за повреждения сетей скорректирована работа энергосистемы и временно уменьшена нагрузка на атомную генерацию.
Ситуация в энергосистеме после атак
Российские войска накануне нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. В результате были обесточены несколько высоковольтных линий электропередачи.
Для сохранения стабильности энергосистемы специалисты были вынуждены уменьшить мощность атомных электростанций. Это решение было принято с целью балансирования производства и потребления электроэнергии.
Кроме того, НЭК "Укрэнерго" ввела дополнительные графики ограничений в части энергосистемы, где сохраняется дефицит мощности. Ограничения применяются для недопущения перегрузки сетей.
"К сожалению, в результате обстрелов сегодня произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий. Для балансировки системы пришлось вынужденно уменьшить мощность атомной генерации", – сообщил Денис Шмыгаль.
Международная поддержка и оборудование для восстановления
Также Шмыгаль добавил, что Украина продолжает переговоры с европейскими партнерами по укреплению энергетической устойчивости. На этой неделе украинские специалисты посещают Словакию, Австрию и Хорватию. Цель визитов – проверка возможности получения оборудования из тепловых электроцентралей, которые выведены из эксплуатации.
В ближайшее время ожидается и поступление более 23 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики. Эти средства планируют направить на восстановление поврежденных объектов и усиление защиты инфраструктуры.
В правительстве отмечают, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия атак и обеспечить стабильное снабжение электроэнергией потребителей.
