Из-за атак РФ уменьшена мощность АЭС, - Шмыгаль

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины произошли аварийные отключения нескольких высоковольтных линий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по итогам заседания Энергетического штаба.

Из-за повреждения сетей скорректирована работа энергосистемы и временно уменьшена нагрузка на атомную генерацию.

Ситуация в энергосистеме после атак

Российские войска накануне нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. В результате были обесточены несколько высоковольтных линий электропередачи.

Для сохранения стабильности энергосистемы специалисты были вынуждены уменьшить мощность атомных электростанций. Это решение было принято с целью балансирования производства и потребления электроэнергии.

Кроме того, НЭК "Укрэнерго" ввела дополнительные графики ограничений в части энергосистемы, где сохраняется дефицит мощности. Ограничения применяются для недопущения перегрузки сетей.

"К сожалению, в результате обстрелов сегодня произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий. Для балансировки системы пришлось вынужденно уменьшить мощность атомной генерации", – сообщил Денис Шмыгаль.

Международная поддержка и оборудование для восстановления

Также Шмыгаль добавил, что Украина продолжает переговоры с европейскими партнерами по укреплению энергетической устойчивости. На этой неделе украинские специалисты посещают Словакию, Австрию и Хорватию. Цель визитов – проверка возможности получения оборудования из тепловых электроцентралей, которые выведены из эксплуатации.

В ближайшее время ожидается и поступление более 23 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики. Эти средства планируют направить на восстановление поврежденных объектов и усиление защиты инфраструктуры.

В правительстве отмечают, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия атак и обеспечить стабильное снабжение электроэнергией потребителей.

