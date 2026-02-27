Через атаки РФ зменшено потужність АЕС, - Шмигаль

Унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України сталися аварійні відключення кількох високовольтних ліній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля за підсумками засідання Енергетичного штабу.

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Через пошкодження мереж скорегована робота енергосистеми та тимчасово зменшене навантаження на атомну генерацію.

Ситуація в енергосистемі після атак

Російські війська напередодні завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього були знеструмлені кілька високовольтних ліній електропередачі.

Для збереження стабільності енергосистеми фахівці були змушені зменшити потужність атомних електростанцій. Це рішення ухвалили з метою балансування виробництва та споживання електроенергії.

Крім того, НЕК "Укренерго" запровадила додаткові графіки обмежень у частині енергосистеми, де зберігається дефіцит потужності. Обмеження застосовуються для недопущення перевантаження мереж.

"На жаль, внаслідок обстрілів сьогодні мали аварійне відключення декількох високовольтних ліній. Для балансування системи довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації", – повідомив Денис Шмигаль.

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Міжнародна підтримка та обладнання для відновлення

Також Шмигаль додав, що Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо зміцнення енергетичної стійкості. Цього тижня українські спеціалісти відвідують Словаччину, Австрію та Хорватію. Мета візитів – перевірка можливості отримання обладнання з теплових електроцентралей, які виведені з експлуатації.

Найближчим часом очікується й надходження понад 23 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики. Ці кошти планують спрямувати на відновлення пошкоджених об’єктів та посилення захисту інфраструктури.

В уряді наголошують, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки атак та забезпечити стабільне постачання електроенергії споживачам.

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