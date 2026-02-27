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Новини Удари по енергетиці
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Через атаки РФ зменшено потужність АЕС, - Шмигаль

шмигаль - про енергетику

Унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України сталися аварійні відключення кількох високовольтних ліній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля за підсумками засідання Енергетичного штабу.

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  • Через пошкодження мереж скорегована робота енергосистеми та тимчасово зменшене навантаження на атомну генерацію.

Ситуація в енергосистемі після атак

Російські війська напередодні завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього були знеструмлені кілька високовольтних ліній електропередачі.

Для збереження стабільності енергосистеми фахівці були змушені зменшити потужність атомних електростанцій. Це рішення ухвалили з метою балансування виробництва та споживання електроенергії.

Крім того, НЕК "Укренерго" запровадила додаткові графіки обмежень у частині енергосистеми, де зберігається дефіцит потужності. Обмеження застосовуються для недопущення перевантаження мереж.

"На жаль, внаслідок обстрілів сьогодні мали аварійне відключення декількох високовольтних ліній. Для балансування системи довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації", – повідомив Денис Шмигаль.

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Міжнародна підтримка та обладнання для відновлення

Також Шмигаль додав, що Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо зміцнення енергетичної стійкості. Цього тижня українські спеціалісти відвідують Словаччину, Австрію та Хорватію. Мета візитів – перевірка можливості отримання обладнання з теплових електроцентралей, які виведені з експлуатації.

Найближчим часом очікується й надходження понад 23 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики. Ці кошти планують спрямувати на відновлення пошкоджених об’єктів та посилення захисту інфраструктури.

В уряді наголошують, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки атак та забезпечити стабільне постачання електроенергії споживачам.

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Автор: 

енергетика (3832) Шмигаль Денис (4936) відключення світла (1685) знеструмлення (118)
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Топ коментарі
+11
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27.02.2026 01:18 Відповісти
+7
при ЗЄленському-шмигалі кацапи винесуть нам геть всю енергетику ще до наступної зими

Україні потрібен Гетьман !

.
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27.02.2026 01:07 Відповісти
+6
Солдати всіх згаданих армій не воювали за незалежну Україну.
Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків.
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27.02.2026 01:19 Відповісти
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при ЗЄленському-шмигалі кацапи винесуть нам геть всю енергетику ще до наступної зими

Україні потрібен Гетьман !

.
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27.02.2026 01:07 Відповісти
Та ладно тобі, гаслами кидатися, ми ж не СРСР. Особисто згоден на хлібний дар.
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27.02.2026 01:12 Відповісти
112 в атб по акции
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27.02.2026 01:23 Відповісти
А кажуть в Україні хрєново жити!
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27.02.2026 01:28 Відповісти
Україні потрібні українські патріоти.
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27.02.2026 01:14 Відповісти
BBC
Під час Другої світової війни серед армій світу найбільше українці були представлені в Червоній армії - понад 6 млн. Хтось пішов добровольцем, особливо в перші дні німецької атаки на СРСР, інших мобілізували. З тих, кому в 1941 році було 20-30 років, полягли більше половини. Серед вояків старшого віку (в ті часи брали на фронт до 50 років) загинув кожен четвертий. Половина тих, хто в 1945-1946 роках повернулися додому живими, мали ознаки інвалідності.

Загалом у лавах Червоної армії загинули близько 3,1-3,3 млн українців. Це загиблі у бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні.

Також понад 130 тис. українців були вояками армій інших країн Антигітлерівської коаліції: США - 80 тис., Великої Британії - 45 тис., Франції - 6 тис.

Частина українців воювали на боці Рейху. Зокрема, на службі в вермахті та поліції перебували близько 250 тис. осіб.
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27.02.2026 01:18 Відповісти
Солдати всіх згаданих армій не воювали за незалежну Україну.
Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків.
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27.02.2026 01:19 Відповісти
сумна історія.
але ще сумніше стає, коли весь демократичний світ нарешті на нашому боці, а у нас ухилянтів стільки ж, скільки вояків в ЗСУ.

за що Бог любить українців і кожен раз рятує їх від остаточного зникнення ?

.
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27.02.2026 01:30 Відповісти
коли весь демократичний світ нарешті на нашому боці,
Язиком вони дуже добре балакають і підтримують
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27.02.2026 11:29 Відповісти
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27.02.2026 01:18 Відповісти
Ну я не знаю...в потужність в опі завжди на висоті!
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27.02.2026 02:38 Відповісти
Брехливі щури....у одних є світло у других по 16 годин вимикають...і розказують байки...
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27.02.2026 06:50 Відповісти
"Міністр енергетики Шмигаль заявив, що потужність АЕС знижена через "атаки РФ на енергоструктуру". Ми попереджали, що "болгарський" мільярд який вдалося спільними зусиллями вирвати з дзьоба "птєнцов гнєзда квартальново" і передати на закупівлю ТВЕЛів, влада буде розтягувати якомога більше. На Україну повернулись 12+ годинні відключення світла." https://timeze2019.blogspot.com/
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27.02.2026 07:39 Відповісти
місцевих диванних інтернет-щурів на кожну українську підстанцію чергувати цілодобово!
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27.02.2026 08:24 Відповісти
В цю гру з пониженням потужностей АЕС можна грати без кінця.
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27.02.2026 11:31 Відповісти
 
 