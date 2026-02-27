Через атаки РФ зменшено потужність АЕС, - Шмигаль
Унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України сталися аварійні відключення кількох високовольтних ліній.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля за підсумками засідання Енергетичного штабу.
- Через пошкодження мереж скорегована робота енергосистеми та тимчасово зменшене навантаження на атомну генерацію.
Ситуація в енергосистемі після атак
Російські війська напередодні завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього були знеструмлені кілька високовольтних ліній електропередачі.
Для збереження стабільності енергосистеми фахівці були змушені зменшити потужність атомних електростанцій. Це рішення ухвалили з метою балансування виробництва та споживання електроенергії.
Крім того, НЕК "Укренерго" запровадила додаткові графіки обмежень у частині енергосистеми, де зберігається дефіцит потужності. Обмеження застосовуються для недопущення перевантаження мереж.
"На жаль, внаслідок обстрілів сьогодні мали аварійне відключення декількох високовольтних ліній. Для балансування системи довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації", – повідомив Денис Шмигаль.
Міжнародна підтримка та обладнання для відновлення
Також Шмигаль додав, що Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо зміцнення енергетичної стійкості. Цього тижня українські спеціалісти відвідують Словаччину, Австрію та Хорватію. Мета візитів – перевірка можливості отримання обладнання з теплових електроцентралей, які виведені з експлуатації.
Найближчим часом очікується й надходження понад 23 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики. Ці кошти планують спрямувати на відновлення пошкоджених об’єктів та посилення захисту інфраструктури.
В уряді наголошують, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки атак та забезпечити стабільне постачання електроенергії споживачам.
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Україні потрібен Гетьман !
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Під час Другої світової війни серед армій світу найбільше українці були представлені в Червоній армії - понад 6 млн. Хтось пішов добровольцем, особливо в перші дні німецької атаки на СРСР, інших мобілізували. З тих, кому в 1941 році було 20-30 років, полягли більше половини. Серед вояків старшого віку (в ті часи брали на фронт до 50 років) загинув кожен четвертий. Половина тих, хто в 1945-1946 роках повернулися додому живими, мали ознаки інвалідності.
Загалом у лавах Червоної армії загинули близько 3,1-3,3 млн українців. Це загиблі у бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні.
Також понад 130 тис. українців були вояками армій інших країн Антигітлерівської коаліції: США - 80 тис., Великої Британії - 45 тис., Франції - 6 тис.
Частина українців воювали на боці Рейху. Зокрема, на службі в вермахті та поліції перебували близько 250 тис. осіб.
Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків.
але ще сумніше стає, коли весь демократичний світ нарешті на нашому боці, а у нас ухилянтів стільки ж, скільки вояків в ЗСУ.
за що Бог любить українців і кожен раз рятує їх від остаточного зникнення ?
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Язиком вони дуже добре балакають і підтримують