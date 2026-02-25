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Новини Удари по енергетиці
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ДТЕК Ахметова інвестував 31 млрд грн у ремонти і модернізацію ТЕС і мереж з початку повномасштабного вторгнення

ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення Група ДТЕК спрямувала 31 млрд грн на відновлення теплових електростанцій та електромереж, які були пошкоджені або зруйновані з 2022 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"З 2022 до 2026 року компанія, що належить бізнесмену та меценату Рінату Ахметову, спрямувала в ремонти та забезпечення роботи ТЕС майже 19 млрд грн, в ремонти і модернізацію електромереж ‒ 12 млрд грн", ‒ йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росія понад 220 разів атакувала ТЕС ДТЕК. Жодна станція не уникла ударів і руйнувань.

Водночас паралельно з атаками на генерацію ворог продовжував цілеспрямовані удари по інфраструктурі електромереж. Внаслідок цих атак було пошкоджено 1,4 тис. об’єктів розподільних мереж та 9 тис. ліній електропередачі.

"Ця зима стала найскладнішою для України з моменту відновлення незалежності. Жодна енергосистема у світі не зазнавала руйнувань такого масштабу. Водночас завдяки професійності, стійкості та нестандартним рішенням наших команд, а також системним інвестиціям у відновлення генерації та мереж, ми забезпечимо проходження цього опалювального сезону", ‒ наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він додав, що паралельно компанія працює з міжнародними партнерами, щоб забезпечити поставки обладнання для поточного опалювального сезону та сформувати резерви на наступний.

Як повідомлялося, американський суд дозволив компанії ДТЕК Ріната Ахметова розпочати в США процедуру примусового виконання арбітражного рішення на суму понад 300 млн доларів щодо захоплення Росією кримських активів.

Суд відхилив аргументи Росії про те, що вона нібито захищена суверенним імунітетом. Постановлено, що справа підпадає під виняток, передбачений законом США про імунітет іноземних держав (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA), який стосується арбітражних рішень.

Автор: 

Ахметов Рінат (1588) компанія (412) ремонт (1608) Україна (828) атака (98) ДТЕК (1335) інфраструктура (296) Новини компаній (3967)
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Топ коментарі
+11
а гниду ахметова все піарять і піарять на цензорі піарять і піарять

гнида ахметов один з тих хто привів війну в Україну
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25.02.2026 15:08 Відповісти
+6
Ну... все вірно, приватна компанія інвестує у свої приватні активи. Прям новина....
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25.02.2026 15:27 Відповісти
+5
Кожен військовослужбовець інвестував у власне здоров'я та амуніцію, транспорт, одяг і тп значно більшу частину своїх статків, ніж Ахметов. І, крім того, воїни ще ризикують власним життям для захисту Ураїни і, в тому числі, майна Ахметова та всіх його інвестицій...
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25.02.2026 16:00 Відповісти
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Покажіть хоть одного власника облЕнерго, який після прихватизації цих об'єктів став ЗЛИДНЕМ, БАНКРОТОМ, як Трамп і повісився з горя!!??.
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25.02.2026 15:06 Відповісти
а гниду ахметова все піарять і піарять на цензорі піарять і піарять

гнида ахметов один з тих хто привів війну в Україну
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25.02.2026 15:08 Відповісти
І не тільки війну! За цим падлою стількі крові, і взагалі цей відморозок обкрадав країну, вбивав людей, а потім ще і війна...
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25.02.2026 15:56 Відповісти
А що, виходить, що це не путін напав на Україну, а в країну привели війну? А путін просто невинна жертва маніпуляцій?
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25.02.2026 22:15 Відповісти
Перекладу: необхідно з 1 червня підняти ціну до 8.5 грн за кВт для фізичних осіб
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25.02.2026 15:27 Відповісти
Якби ДТЕК сам вирішував тарифи, то вже давно зробив би їх космічними. Але реальність інша: тарифи рішення держави
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25.02.2026 17:58 Відповісти
Ну... все вірно, приватна компанія інвестує у свої приватні активи. Прям новина....
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25.02.2026 15:27 Відповісти
так это новость для тех тупых дебилов, которые вопят что нужно чтоб Ахметов сам восстанавливал свои предприятия. Вот и написали тупеньким, чтоб угомонили свой воспалённый мозжечёк.)))
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25.02.2026 17:35 Відповісти
Яхта ахметки 500мл.дол.
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25.02.2026 15:57 Відповісти
Кожен військовослужбовець інвестував у власне здоров'я та амуніцію, транспорт, одяг і тп значно більшу частину своїх статків, ніж Ахметов. І, крім того, воїни ще ризикують власним життям для захисту Ураїни і, в тому числі, майна Ахметова та всіх його інвестицій...
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25.02.2026 16:00 Відповісти
І це відбувається тому, що роками оборонний бюджет розкрадався, склади горіли і в результаті все доводиться робити поспіхом і як є
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25.02.2026 22:16 Відповісти
Ну, електростанції і електромережі належать Ахметова і він їх ремонтує і в чому новина. Напевно скоро вибори
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25.02.2026 16:06 Відповісти
До повномасштабного вторгнення, ДТЕК активно інвестував лише в нову нерухомість для Ахметова та стабільно піднімав тарифи.

Добре що Ахметов не займався переробкою зерна в муку!
Виробничий процес до цих пір би залежав від сили вітру або тиску потоку води на лопасті.🤦‍♂️

Виходить, для того щоб приватні власники або держава провели ******* модернізацію виробничих потужностей на заводах та фабриках, які працюють ще з часів сесесеру, туди мають прилетіти ракети або шахеди.🤔
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25.02.2026 16:07 Відповісти
Якби все залежало від сили вітру, то після масованих обстрілів ми сиділи б у темряві. Але завдяки інвестиціям у ремонт і модернізацію світло є
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25.02.2026 17:55 Відповісти
Все вірно кажете!
Не беріть до голови.
🤨🤔
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25.02.2026 18:22 Відповісти
... а скільки украв цей діяч ?
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25.02.2026 17:01 Відповісти
ну так поГуглите, посчитайте, если вам так интересно. Почему-то про ОП и кодлу, что Зеленский собрал вокруг себя нашлись и записи и документы с фактами, а про Ахметова где? Может их попросту нет? А вы по привычке, как вам в уши нассали, всё продолжаете хрень молоть?
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25.02.2026 17:33 Відповісти
До-о-о-ху-у-у...
Багато - одним словом.
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25.02.2026 18:38 Відповісти
А мог-бы ни копейки не вкладывать. Какой смысл, если завтра опять прилетит? Но бизнесмен расчитывает свои деньги и восстанавливает активы, вопреки происходящему в стране. Возможно это сигнал к уменьшению прилётов по енергоструктуре страны?
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25.02.2026 17:37 Відповісти
СТОП!!!
А до цього в модернізацію власних ТЕС/ТЕЦ ДТЕК (читай Ахметов) гроші не вкладав? А після лютого 2022-го в захист своїх об'єктів енергетичної інфраструктури теж ДТЕК не вкладав? Чекали Наєма з бюджетнии мільярдами?
Скупий плате двічі, а дурний - тричі.
Тепер і в ремонт, і в модернізацію, і в розподільчу мережу "інвестувати" треба...
Життя таке непередбачуване...
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25.02.2026 17:57 Відповісти
А хто рахував скільки ахмет вклав у модернізацію?
Будем на слово вірити донецькому гудку, який запросив сєпарів у Донецьк?
А тепер утік в Монако, підер рижий.
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25.02.2026 20:53 Відповісти

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