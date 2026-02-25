ДТЕК Ахметова інвестував 31 млрд грн у ремонти і модернізацію ТЕС і мереж з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабного вторгнення Група ДТЕК спрямувала 31 млрд грн на відновлення теплових електростанцій та електромереж, які були пошкоджені або зруйновані з 2022 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"З 2022 до 2026 року компанія, що належить бізнесмену та меценату Рінату Ахметову, спрямувала в ремонти та забезпечення роботи ТЕС майже 19 млрд грн, в ремонти і модернізацію електромереж ‒ 12 млрд грн", ‒ йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росія понад 220 разів атакувала ТЕС ДТЕК. Жодна станція не уникла ударів і руйнувань.

Водночас паралельно з атаками на генерацію ворог продовжував цілеспрямовані удари по інфраструктурі електромереж. Внаслідок цих атак було пошкоджено 1,4 тис. об’єктів розподільних мереж та 9 тис. ліній електропередачі.

"Ця зима стала найскладнішою для України з моменту відновлення незалежності. Жодна енергосистема у світі не зазнавала руйнувань такого масштабу. Водночас завдяки професійності, стійкості та нестандартним рішенням наших команд, а також системним інвестиціям у відновлення генерації та мереж, ми забезпечимо проходження цього опалювального сезону", ‒ наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він додав, що паралельно компанія працює з міжнародними партнерами, щоб забезпечити поставки обладнання для поточного опалювального сезону та сформувати резерви на наступний.

Як повідомлялося, американський суд дозволив компанії ДТЕК Ріната Ахметова розпочати в США процедуру примусового виконання арбітражного рішення на суму понад 300 млн доларів щодо захоплення Росією кримських активів.

Суд відхилив аргументи Росії про те, що вона нібито захищена суверенним імунітетом. Постановлено, що справа підпадає під виняток, передбачений законом США про імунітет іноземних держав (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA), який стосується арбітражних рішень.