Збройні сили Швеції підтвердили, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським
Збройні сили Швеції підтвердили, що безпілотник, який 26 лютого наблизився до французького атомного авіаносця "Шарль де Голль" біля Мальме, був російським.
Про це йдеться на сайті ЗС Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дрон виявився російським
Після аналізу технічних даних військові підтвердили, що дрон, який атакував авіаносець, злетів із російського розвідувального корабля "Жигульовск" у протоці Ересунд.
Корабель перебував під наглядом з моменту входу в протоку Ересунд, що дозволило військовим швидко зреагували на виліт дрона.
Шведські військово-морські сили переслідували російське судно, доки воно не покинуло територіальні води країни. Військові Швеції приглушили безпілотник, що наближався до авіаносця.
Що передувало
- Нагадаємо, що інцидент стався 26 лютого.
- Російський безпілотник наблизився до французького авіаносця "Шарль де Голль", який напередодні зайшов у порт у шведському Мальме перед участю в кількох навчаннях НАТО.
- Військові Швеції застосували РЕБ.
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там не обійшлося!!
Коли корабель заходить у чиїсь територіальні води, його захищають збройні сили приймаючих країн.
перевірити що буде.