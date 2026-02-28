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Збройні сили Швеції підтвердили, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським

Дрон біля французького авіаносця запустили росіяни — ЗС Швеції

Збройні сили Швеції підтвердили, що безпілотник, який 26 лютого наблизився до французького атомного авіаносця "Шарль де Голль" біля Мальме, був російським.

Про це йдеться на сайті ЗС Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дрон виявився російським 

Після аналізу технічних даних військові підтвердили, що дрон, який атакував авіаносець, злетів із російського розвідувального корабля "Жигульовск" у протоці Ересунд.

Корабель перебував під наглядом з моменту входу в протоку Ересунд, що дозволило військовим швидко зреагували на виліт дрона.

Шведські військово-морські сили переслідували російське судно, доки воно не покинуло територіальні води країни. Військові Швеції приглушили безпілотник, що наближався до авіаносця.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що інцидент стався 26 лютого.
  • Російський безпілотник наблизився до французького авіаносця "Шарль де Голль", який напередодні зайшов у порт у шведському Мальме перед участю в кількох навчаннях НАТО.
  • Військові Швеції застосували РЕБ.

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безпілотник БпЛА (5924) Франція (3343) Швеція (1117) дрони (8348)
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Без кацапського брудного носа ,
там не обійшлося!!
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28.02.2026 01:06 Відповісти
На авіаносці «Шарль де Голль» базується ескадрилья винищувачів Rafale та літаки спостереження.
Коли корабель заходить у чиїсь територіальні води, його захищають збройні сили приймаючих країн.
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28.02.2026 01:19 Відповісти
тобто кацапи виришіли атакувати кораблі ВМФ НАТО?
перевірити що буде.
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28.02.2026 01:21 Відповісти
тобто НАТА впустила військовий розвідувальний корабель в свої територіальні води і засцяла його знищити після явної демонстрації недружніх намірів, навіть якщо дрон був не ударний. Якби кацапи запустиди ракету, то авіаносцю була б жопа.
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01.03.2026 16:02 Відповісти
а шо, була надія що дрон молдавський?
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28.02.2026 05:53 Відповісти
Український
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28.02.2026 08:09 Відповісти
протока Ересунд - це вже Фолькетинг у Копенгагені у бінокль видно, тому БЕКами ми там не допоможемо. Прийдеться вашим корветам самими розбиратись з кацапськими "жигулями". Ну, або роісійькому послу ще одну ноту вручити.
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28.02.2026 06:07 Відповісти
 
 