Швеція перехопила російський БпЛА, який наблизився до французького атомного авіаносця

Російський безпілотник наблизився до французького авіаносця "Шарль де Голль", який напередодні зайшов у порт у шведському Мальме перед участю в кількох навчаннях НАТО. Військові Швеції застосували РЕБ.

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За інформацією видання, безпілотник злетів із російського корабля, що перебував поруч, та наблизився до авіаносця.

Дрон виявили Збройні сили Швеції та застосували заходи радіоелектронного придушення. Після цього дрон зник. Наразі невідомо –– повернувся дрон на російське судно, чи впав у море.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі невідомий дрон упав біля складу боєприпасів

Більше про флагман ВМС Франції

"Шарль де Голль" –– найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець та станом на сьогодні єдиний корабель цього класу у складі ВМС Франції. Наразі він перебуває в порту Мальме на півдні Швеції для проведення стратегічних навчань НАТО Orion-26.

Зокрема, він має долучитися до місії Альянсу Baltic Sentry у Балтійському морі.

Також читайте: Польща відреагувала на появу російського літака над Балтійським морем