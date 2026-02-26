Швеція перехопила російський БпЛА, який наблизився до французького атомного авіаносця
Російський безпілотник наблизився до французького авіаносця "Шарль де Голль", який напередодні зайшов у порт у шведському Мальме перед участю в кількох навчаннях НАТО. Військові Швеції застосували РЕБ.
Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За інформацією видання, безпілотник злетів із російського корабля, що перебував поруч, та наблизився до авіаносця.
Дрон виявили Збройні сили Швеції та застосували заходи радіоелектронного придушення. Після цього дрон зник. Наразі невідомо –– повернувся дрон на російське судно, чи впав у море.
Більше про флагман ВМС Франції
- "Шарль де Голль" –– найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець та станом на сьогодні єдиний корабель цього класу у складі ВМС Франції. Наразі він перебуває в порту Мальме на півдні Швеції для проведення стратегічних навчань НАТО Orion-26.
- Зокрема, він має долучитися до місії Альянсу Baltic Sentry у Балтійському морі.
Топ коментарі
+13 Илья #579538
показати весь коментар26.02.2026 18:15 Відповісти Посилання
+10 Sergii Ustim
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+8 ALEX SUROVV #593022
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Це єдиний атомний надводний корабель Франції, що забезпечує необмежену дальність плавання та несе до 40 літальних апаратів, включно з винищувачами Rafale M та літаками E-2C Hawkeye.
Основні характеристики:
Довжина: 261,5 м; водотоннажність: понад 40 600 тонн; силова установка: два атомні реактори K15; екіпаж: близько 1 200- 959 осіб (включаючи авіагрупу); озброєння: ЗРК MBDA Aster 15, ракети Mistral.
Авіаносець має парові катапульти C-13F та ******* системи РЛС DRBJ-11B і є флагманом флоту, який демонструє ядерну потужність Франції.
Даний інцидент стався у повітряному просторі Швеції, отже реагування за протоколами здійснювалося саме Швецією, а не екіпажем французького бойового корабля.
найбільшийу світі неамериканський атомний авіаносець
Джерело: https://censor.net/ua/n3602613
Єдиний.
Ось повідомлення про це детальніше:
@ (в перекладі):
Рашисти для нальотів Shahed-136 на Одесу стали застосовувати нову тактику
Останнім часом у російських військ фіксується нова тактика нальотів Shahed-136 на Одесу, а саме - застосування повітряного простору Румунії як стартової позиції для нальоту.
Так, декілька Shahed-136, найчастіше групою 2-3 заходять у повітряний простір Румунії в районі між Сулинським гирлом і Святим Георгом. Навпроти цієї локації дрони-камікадзе накопичуються, а потім починають рух до Ізмаїльського району і далі вздовж узбережжя.
Примітно, що ВПС Румунії піднімають у повітря авіацію і румунські винищувачі на безпечних висотах патрулюють цю зону, але дрони-камікадзе не збивають.
Чому так? Адже Shahed-136 знаходяться в румунському повітряному просторі?
Питання риторичне..."
у пуйла нема авіаносця
Как это нэт? А на чём же он с Кунжутовичем на рыбалку плавает?