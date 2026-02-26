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Швеція перехопила російський БпЛА, який наблизився до французького атомного авіаносця

Французький атомний авіаносець Шарль де Голль

Російський безпілотник наблизився до французького авіаносця "Шарль де Голль", який напередодні зайшов у порт у шведському Мальме перед участю в кількох навчаннях НАТО. Військові Швеції застосували РЕБ.

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За інформацією видання, безпілотник злетів із російського корабля, що перебував поруч, та наблизився до авіаносця.

Дрон виявили Збройні сили Швеції та застосували заходи радіоелектронного придушення. Після цього дрон зник. Наразі невідомо –– повернувся дрон на російське судно, чи впав у море.

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Більше про флагман ВМС Франції

  • "Шарль де Голль" –– найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець та станом на сьогодні єдиний корабель цього класу у складі ВМС Франції. Наразі він перебуває в порту Мальме на півдні Швеції для проведення стратегічних навчань НАТО Orion-26. 
  • Зокрема, він має долучитися до місії Альянсу Baltic Sentry у Балтійському морі.

Також читайте: Польща відреагувала на появу російського літака над Балтійським морем

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) Франція (3340) Швеція (1116) перехоплення (384)
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Топ коментарі
+13
Треба було коребель, з якого злетів безпілотник, пустити на шпроти, куйло тільки таку мову розуміє.
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26.02.2026 18:15 Відповісти
+10
Здох.
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26.02.2026 18:18 Відповісти
+8
Представте щоб це НАТО таке зробило проти рашистського військового корабля. Х'уйло з Бульбофюрером вже б верещали що НАТО напало на Сосію
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26.02.2026 18:08 Відповісти
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Представте щоб це НАТО таке зробило проти рашистського військового корабля. Х'уйло з Бульбофюрером вже б верещали що НАТО напало на Сосію
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26.02.2026 18:08 Відповісти
у пуйла нема авіаносця
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26.02.2026 18:10 Відповісти
а кузя?
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26.02.2026 18:16 Відповісти
Здох.
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26.02.2026 18:18 Відповісти
на вічному ремонті....
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26.02.2026 18:42 Відповісти
Який же у нього був епічних похід,весь світ завмерши спостерігав
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26.02.2026 18:47 Відповісти
.... дим було видно навіть із-за лінії горизонту
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26.02.2026 18:49 Відповісти
Лікаки у воду падали,димів,гроза океанів
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26.02.2026 18:50 Відповісти
... троси рвалися прямо під час посадки!)))
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26.02.2026 18:51 Відповісти
То скоріше "важкий авіаносний крейсер", а не авіаносець в чистому вигляді. До речі, рашка тупо ******** "кузю" на початку 1990х в України, який дістався нам у спадок дохлого сири-сири.
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26.02.2026 19:53 Відповісти
Мадяра з Птахами поруч не було нажаль...
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26.02.2026 18:10 Відповісти
Це ж треба, яке досягнення, з ума зійти! Ви НАТО, ви таке повинні як насіння лускати.
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26.02.2026 18:12 Відповісти
Ще трохи європа пожує соплі і дрони біля Ейфелової вежі будуть літати...
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26.02.2026 18:14 Відповісти
Якщо взяти до уваги ПРОУКРАЇНСЬУ АКТИВНУ позицію Швеції , та те що вони новичок у НАТО... А США на НАТО вже наплювати...
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26.02.2026 18:19 Відповісти
Треба було коребель, з якого злетів безпілотник, пустити на шпроти, куйло тільки таку мову розуміє.
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26.02.2026 18:15 Відповісти
Нажаль кілька (то є шпрот, близько до оселедцевих) харчується планктоном. Кацапів не лопає. Але, там багато рибів , що ********** москалятину.
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26.02.2026 19:04 Відповісти
Нехила тема - за завданням з від кого летів той дрон? Якщо подумати, Швеція одна з наприхильніших до України держав , САМЕ НА ПІВНОЧІ Європи неслухняні країни не тільки для рашки...
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26.02.2026 18:17 Відповісти
"Наразі невідомо -- повернувся дрон на російське судно, чи впав у море." Потужно!
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26.02.2026 18:17 Відповісти
А авіаносець це шо якись учбовий макет корабля?
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26.02.2026 18:23 Відповісти
«Шарль де Голль» (R91) - основний атомний ударний авіаносець ВМС Франції, введений в експлуатацію 2001 року.
Це єдиний атомний надводний корабель Франції, що забезпечує необмежену дальність плавання та несе до 40 літальних апаратів, включно з винищувачами Rafale M та літаками E-2C Hawkeye.
Основні характеристики:
Довжина: 261,5 м; водотоннажність: понад 40 600 тонн; силова установка: два атомні реактори K15; екіпаж: близько 1 200- 959 осіб (включаючи авіагрупу); озброєння: ЗРК MBDA Aster 15, ракети Mistral.
Авіаносець має парові катапульти C-13F та ******* системи РЛС DRBJ-11B і є флагманом флоту, який демонструє ядерну потужність Франції.
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26.02.2026 18:52 Відповісти
Так - цей авіаносець мають охороняти і берегти як зіницю ока кораблі меншого класу - в другому місці шведів може небути
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26.02.2026 18:57 Відповісти
Мабуть ордери супроводження французи вже підсилили та оснастили авіаносець бортовими системами РЕБ, БпАК з бойовими розрахунками для цілодобового патрулювання під час якорної стоянки, а також HELWS для швидкого та дешевого ураження російських дронів-москітів.
Даний інцидент стався у повітряному просторі Швеції, отже реагування за протоколами здійснювалося саме Швецією, а не екіпажем французького бойового корабля.
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26.02.2026 19:14 Відповісти
Гроші, які спочатку були виділені на охорону авіаносця в похідному ордері, були переспрямовані на захист прав трансґєндерів, підкопчених "французів" та фемініствуючих ліваКИНЬ.
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26.02.2026 19:58 Відповісти
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26.02.2026 22:40 Відповісти
"Шарль де Голль" -- найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець
Джерело: https://censor.net/ua/n3602613

Єдиний.
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26.02.2026 18:53 Відповісти
Не єдиній до того ж це вже старий класс. Майбутне за типом Мистраль
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27.02.2026 00:14 Відповісти
Атомні авіаносці є тільки у США і Франції. Надводні атомні бойові кораблі є тільки у США, Франції та рф.
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27.02.2026 00:41 Відповісти
В Румунія російські "шахеди", що накопичуються в її повітряному просторі щоби далі атакувати Одесу, чомусь не збиває.
Ось повідомлення про це детальніше:

@ (в перекладі):
Рашисти для нальотів Shahed-136 на Одесу стали застосовувати нову тактику
Останнім часом у російських військ фіксується нова тактика нальотів Shahed-136 на Одесу, а саме - застосування повітряного простору Румунії як стартової позиції для нальоту.
Так, декілька Shahed-136, найчастіше групою 2-3 заходять у повітряний простір Румунії в районі між Сулинським гирлом і Святим Георгом. Навпроти цієї локації дрони-камікадзе накопичуються, а потім починають рух до Ізмаїльського району і далі вздовж узбережжя.
Примітно, що ВПС Румунії піднімають у повітря авіацію і румунські винищувачі на безпечних висотах патрулюють цю зону, але дрони-камікадзе не збивають.
Чому так? Адже Shahed-136 знаходяться в румунському повітряному просторі?
Питання риторичне..."
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26.02.2026 20:15 Відповісти
Shahed-136, як загальновідомо, в рашистів давно немає. Рашисти зараз використовують для нальотів на Одесу Герань-2/3/5, Герберу. Можливо інформація про Shahed-136 у повітряному просторі Румунії запізнилася роки на 2-3?
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26.02.2026 22:51 Відповісти
Ні. Ця інформація про сцикливі ВПС Румунії - https://x.com/zloy_odessit/status/2027069077764690091?s=20 свіжак.
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26.02.2026 23:01 Відповісти
Мій комент не про свіжак, щодо ВПС Румунії, а про Shahed-136, які лишилися в минулому
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26.02.2026 23:09 Відповісти
Fox Fox #573921

у пуйла нема авіаносця

Как это нэт? А на чём же он с Кунжутовичем на рыбалку плавает?
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27.02.2026 00:09 Відповісти
Перевірили вразливість. Перевіряти вразливість російського корита немає сенсу по тоне від однієї черги з М16.
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27.02.2026 00:09 Відповісти
 
 