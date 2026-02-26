Швеция перехватила российский БПЛА, который приблизился к французскому атомному авианосцу

Российский беспилотник приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль", который накануне зашел в порт в шведском Мальме перед участием в нескольких учениях НАТО. Военные Швеции применили РЭБ.

Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По информации издания, беспилотник взлетел с российского корабля, находившегося рядом, и приблизился к авианосцу.

Дрон обнаружили Вооруженные силы Швеции и применили меры радиоэлектронного подавления. После этого дрон исчез. Пока неизвестно –– вернулся ли дрон на российское судно или упал в море.

Больше о флагмане ВМС Франции

"Шарль де Голль" –– крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец и на сегодняшний день единственный корабль этого класса в составе ВМС Франции. Сейчас он находится в порту Мальме на юге Швеции для проведения стратегических учений НАТО Orion-26.

В частности, он должен присоединиться к миссии Альянса Baltic Sentry в Балтийском море.

