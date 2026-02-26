РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8137 посетителей онлайн
Новости Разведывательные дроны РФ Дроны РФ над Европой
2 690 25

Швеция перехватила российский БПЛА, который приблизился к французскому атомному авианосцу

Французский атомный авианосец Шарль де Голль

Российский беспилотник приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль", который накануне зашел в порт в шведском Мальме перед участием в нескольких учениях НАТО. Военные Швеции применили РЭБ.

Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По информации издания, беспилотник взлетел с российского корабля, находившегося рядом, и приблизился к авианосцу.

Дрон обнаружили Вооруженные силы Швеции и применили меры радиоэлектронного подавления. После этого дрон исчез. Пока неизвестно –– вернулся ли дрон на российское судно или упал в море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше неизвестный дрон упал возле склада боеприпасов

Больше о флагмане ВМС Франции

  • "Шарль де Голль" –– крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец и на сегодняшний день единственный корабль этого класса в составе ВМС Франции. Сейчас он находится в порту Мальме на юге Швеции для проведения стратегических учений НАТО Orion-26. 
  • В частности, он должен присоединиться к миссии Альянса Baltic Sentry в Балтийском море.

Читайте также: Польша отреагировала на появление российского самолета над Балтийским морем

Автор: 

беспилотник (2874) Франция (719) Швеция (283) перехват (83)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
у пуйла нема авіаносця
показать весь комментарий
26.02.2026 18:10 Ответить
+7
Треба було коребель, з якого злетів безпілотник, пустити на шпроти, куйло тільки таку мову розуміє.
показать весь комментарий
26.02.2026 18:15 Ответить
+7
Здох.
показать весь комментарий
26.02.2026 18:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Представте щоб це НАТО таке зробило проти рашистського військового корабля. Х'уйло з Бульбофюрером вже б верещали що НАТО напало на Сосію
показать весь комментарий
26.02.2026 18:08 Ответить
у пуйла нема авіаносця
показать весь комментарий
26.02.2026 18:10 Ответить
а кузя?
показать весь комментарий
26.02.2026 18:16 Ответить
Здох.
показать весь комментарий
26.02.2026 18:18 Ответить
на вічному ремонті....
показать весь комментарий
26.02.2026 18:42 Ответить
Який же у нього був епічних похід,весь світ завмерши спостерігав
показать весь комментарий
26.02.2026 18:47 Ответить
.... дим було видно навіть із-за лінії горизонту
показать весь комментарий
26.02.2026 18:49 Ответить
Лікаки у воду падали,димів,гроза океанів
показать весь комментарий
26.02.2026 18:50 Ответить
... троси рвалися прямо під час посадки!)))
показать весь комментарий
26.02.2026 18:51 Ответить
То скоріше "важкий авіаносний крейсер", а не авіаносець в чистому вигляді. До речі, рашка тупо ******** "кузю" на початку 1990х в України, який дістався нам у спадок дохлого сири-сири.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:53 Ответить
Мадяра з Птахами поруч не було нажаль...
показать весь комментарий
26.02.2026 18:10 Ответить
Це ж треба, яке досягнення, з ума зійти! Ви НАТО, ви таке повинні як насіння лускати.
показать весь комментарий
26.02.2026 18:12 Ответить
Ще трохи європа пожує соплі і дрони біля Ейфелової вежі будуть літати...
показать весь комментарий
26.02.2026 18:14 Ответить
Якщо взяти до уваги ПРОУКРАЇНСЬУ АКТИВНУ позицію Швеції , та те що вони новичок у НАТО... А США на НАТО вже наплювати...
показать весь комментарий
26.02.2026 18:19 Ответить
Треба було коребель, з якого злетів безпілотник, пустити на шпроти, куйло тільки таку мову розуміє.
показать весь комментарий
26.02.2026 18:15 Ответить
Нажаль кілька (то є шпрот, близько до оселедцевих) харчується планктоном. Кацапів не лопає. Але, там багато рибів , що ********** москалятину.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:04 Ответить
Нехила тема - за завданням з від кого летів той дрон? Якщо подумати, Швеція одна з наприхильніших до України держав , САМЕ НА ПІВНОЧІ Європи неслухняні країни не тільки для рашки...
показать весь комментарий
26.02.2026 18:17 Ответить
"Наразі невідомо -- повернувся дрон на російське судно, чи впав у море." Потужно!
показать весь комментарий
26.02.2026 18:17 Ответить
А авіаносець це шо якись учбовий макет корабля?
показать весь комментарий
26.02.2026 18:23 Ответить
«Шарль де Голль» (R91) - основний атомний ударний авіаносець ВМС Франції, введений в експлуатацію 2001 року.
Це єдиний атомний надводний корабель Франції, що забезпечує необмежену дальність плавання та несе до 40 літальних апаратів, включно з винищувачами Rafale M та літаками E-2C Hawkeye.
Основні характеристики:
Довжина: 261,5 м; водотоннажність: понад 40 600 тонн; силова установка: два атомні реактори K15; екіпаж: близько 1 200- 959 осіб (включаючи авіагрупу); озброєння: ЗРК MBDA Aster 15, ракети Mistral.
Авіаносець має парові катапульти C-13F та ******* системи РЛС DRBJ-11B і є флагманом флоту, який демонструє ядерну потужність Франції.
показать весь комментарий
26.02.2026 18:52 Ответить
Так - цей авіаносець мають охороняти і берегти як зіницю ока кораблі меншого класу - в другому місці шведів може небути
показать весь комментарий
26.02.2026 18:57 Ответить
Мабуть ордери супроводження французи вже підсилили та оснастили авіаносець бортовими системами РЕБ, БпАК з бойовими розрахунками для цілодобового патрулювання під час якорної стоянки, а також HELWS для швидкого та дешевого ураження російських дронів-москітів.
Даний інцидент стався у повітряному просторі Швеції, отже реагування за протоколами здійснювалося саме Швецією, а не екіпажем французького бойового корабля.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:14 Ответить
Гроші, які спочатку були виділені на охорону авіаносця в похідному ордері, були переспрямовані на захист прав трансґєндерів, підкопчених "французів" та фемініствуючих ліваКИНЬ.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:58 Ответить
"Шарль де Голль" -- найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець
Джерело: https://censor.net/ua/n3602613

Єдиний.
показать весь комментарий
26.02.2026 18:53 Ответить
 
 