Швеция перехватила российский БПЛА, который приблизился к французскому атомному авианосцу
Российский беспилотник приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль", который накануне зашел в порт в шведском Мальме перед участием в нескольких учениях НАТО. Военные Швеции применили РЭБ.
Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По информации издания, беспилотник взлетел с российского корабля, находившегося рядом, и приблизился к авианосцу.
Дрон обнаружили Вооруженные силы Швеции и применили меры радиоэлектронного подавления. После этого дрон исчез. Пока неизвестно –– вернулся ли дрон на российское судно или упал в море.
Больше о флагмане ВМС Франции
- "Шарль де Голль" –– крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец и на сегодняшний день единственный корабль этого класса в составе ВМС Франции. Сейчас он находится в порту Мальме на юге Швеции для проведения стратегических учений НАТО Orion-26.
- В частности, он должен присоединиться к миссии Альянса Baltic Sentry в Балтийском море.
Це єдиний атомний надводний корабель Франції, що забезпечує необмежену дальність плавання та несе до 40 літальних апаратів, включно з винищувачами Rafale M та літаками E-2C Hawkeye.
Основні характеристики:
Довжина: 261,5 м; водотоннажність: понад 40 600 тонн; силова установка: два атомні реактори K15; екіпаж: близько 1 200- 959 осіб (включаючи авіагрупу); озброєння: ЗРК MBDA Aster 15, ракети Mistral.
Авіаносець має парові катапульти C-13F та ******* системи РЛС DRBJ-11B і є флагманом флоту, який демонструє ядерну потужність Франції.
Даний інцидент стався у повітряному просторі Швеції, отже реагування за протоколами здійснювалося саме Швецією, а не екіпажем французького бойового корабля.
