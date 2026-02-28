Вооруженные силы Швеции подтвердили, что дрон, который приблизился к французскому авианосцу, был российским

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что беспилотник, который 26 февраля приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" у Мальме, был российским.

Об этом говорится на сайте ВС Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

Дрон оказался российским

После анализа технических данных военные подтвердили, что дрон, атаковавший авианосец, взлетел с российского разведывательного корабля "Жигулевск" в проливе Эресунд.

Корабль находился под наблюдением с момента входа в пролив Эресунд, что позволило военным быстро отреагировать на вылет дрона.

Шведские военно-морские силы преследовали российское судно, пока оно не покинуло территориальные воды страны. Военные Швеции приглушили беспилотник, приближавшийся к авианосцу.

Что предшествовало

Напомним, что инцидент произошел 26 февраля.

Российский беспилотник приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль", который накануне зашел в порт в шведском Мальме перед участием в нескольких учениях НАТО.

Военные Швеции применили РЭБ.

