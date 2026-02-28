РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7686 посетителей онлайн
Новости Разведывательные дроны РФ Дроны РФ над Европой
2 402 6

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что дрон, который приблизился к французскому авианосцу, был российским

Дрон возле французского авианосца запустили россияне — ВС Швеции

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что беспилотник, который 26 февраля приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" у Мальме, был российским.

Об этом говорится на сайте ВС Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дрон оказался российским 

После анализа технических данных военные подтвердили, что дрон, атаковавший авианосец, взлетел с российского разведывательного корабля "Жигулевск" в проливе Эресунд.

Корабль находился под наблюдением с момента входа в пролив Эресунд, что позволило военным быстро отреагировать на вылет дрона.

Шведские военно-морские силы преследовали российское судно, пока оно не покинуло территориальные воды страны. Военные Швеции приглушили беспилотник, приближавшийся к авианосцу.

Читайте также: Из-за появления беспилотника аэропорт Осло временно закрывал взлетно-посадочную полосу

Что предшествовало

  • Напомним, что инцидент произошел 26 февраля.
  • Российский беспилотник приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль", который накануне зашел в порт в шведском Мальме перед участием в нескольких учениях НАТО.
  • Военные Швеции применили РЭБ.

Читайте также: Швеция перехватила российский БПЛА, который приблизился к французскому атомному авианосцу

Автор: 

беспилотник (2879) Франция (723) Швеция (284) дроны (4814)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без кацапського брудного носа ,
там не обійшлося!!
показать весь комментарий
28.02.2026 01:06 Ответить
На авіаносці «Шарль де Голль» базується ескадрилья винищувачів Rafale та літаки спостереження.
Коли корабель заходить у чиїсь територіальні води, його захищають збройні сили приймаючих країн.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:19 Ответить
тобто кацапи виришіли атакувати кораблі ВМФ НАТО?
перевірити що буде.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:21 Ответить
а шо, була надія що дрон молдавський?
показать весь комментарий
28.02.2026 05:53 Ответить
Український
показать весь комментарий
28.02.2026 08:09 Ответить
протока Ересунд - це вже Фолькетинг у Копенгагені у бінокль видно, тому БЕКами ми там не допоможемо. Прийдеться вашим корветам самими розбиратись з кацапськими "жигулями". Ну, або роісійькому послу ще одну ноту вручити.
показать весь комментарий
28.02.2026 06:07 Ответить
 
 