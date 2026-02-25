Росія здійснила щонайменше 151 акт агресії проти Європи з 2022 року, - звіт

Поки світ згадує четверту річницю повномасштабної війни проти України, Росія продовжує паралельну кампанію дестабілізації в самій Європі. Йдеться не про відкриті бойові дії, а про серію прихованих операцій - від диверсій до інформаційного впливу.

Такого висновку дійшли аналітики Міжнародного центру боротьби з тероризмом, які оприлюднили новий звіт, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Дослідники відстежували випадки саботажу, підпалів, спроб вибухів, насильницьких інцидентів і провокування громадських заворушень у європейських країнах.

За їхніми даними, починаючи з лютого 2022 року, в Європі сталося щонайменше 151 подібний інцидент, пов’язаний із діяльністю Кремля. Частина з них зафіксована вже цього року, що свідчить про продовження такої тактики.

На публікацію звернула увагу редакція The Wall Street Journal, підкресливши, що мова йде про системну гібридну стратегію Москви. Експерти наголошують: такі дії спрямовані на послаблення європейської єдності та зниження підтримки України в умовах затяжної війни.

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