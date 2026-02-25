Россия совершила не менее 151 акта агрессии против Европы с 2022 года, - отчет

Пока мир вспоминает четвертую годовщину полномасштабной войны против Украины, Россия продолжает параллельную кампанию дестабилизации в самой Европе. Речь идет не об открытых боевых действиях, а о серии скрытых операций - от диверсий до информационного воздействия.

К такому выводу пришли аналитики Международного центра борьбы с терроризмом, которые обнародовали новый отчет, информирует Цензор.НЕТ.

Исследователи отслеживали случаи саботажа, поджогов, попыток взрывов, насильственных инцидентов и провоцирования общественных беспорядков в европейских странах.

По их данным, начиная с февраля 2022 года, в Европе произошло не менее 151 подобного инцидента, связанного с деятельностью Кремля. Часть из них зафиксирована уже в этом году, что свидетельствует о продолжении такой тактики.

На публикацию обратила внимание редакция The Wall Street Journal, подчеркнув, что речь идет о системной гибридной стратегии Москвы. Эксперты отмечают: такие действия направлены на ослабление европейского единства и снижение поддержки Украины в условиях затяжной войны.

