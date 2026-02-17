Швеция определила Россию как самую большую угрозу для себя и НАТО

Швеция считает Россию главной угрозой для своей безопасности и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете шведской военной разведки и службы безопасности, пишет Politico.

В документе отмечается, что агрессивное поведение Москвы может привести к дальнейшей эскалации конфликтов в Европе. Разведка описала серьезные вызовы, связанные с военными действиями, кибератаками и нарушением воздушного пространства.

Шведские аналитики назвали Россию основной военной угрозой для страны и для стран-членов НАТО. Они считают, что Москва действует оппортунистично и агрессивно.

Оценка рисков безопасности

В отчете шведской разведки подчеркнуто, что угроза со стороны России является "серьезной и конкретной". Эксперты обратили внимание на системные военные и гибридные действия.

Аналитики также сравнивают оценки рисков с выводами других разведок. Например, разведка Эстонии ранее заявила, что Россия не планирует масштабной атаки на государства НАТО в ближайшее время.

Реакция экспертов и возможные последствия

Эстонские данные не противоречат шведскому анализу, но подчеркивают постоянное усиление вооруженных сил Москвы. Шведские аналитики считают, что РФ продолжит развивать свои силы несмотря на внешние риски.

"Россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО", – говорится в выводах отчета. Такой вывод может повлиять на дальнейшие решения по безопасности союзников.

Аналитики разведывательных служб также отмечают необходимость усиления оборонных структур стран Европы. Многие европейские эксперты уже призывают к более активной координации в рамках НАТО.