НАТО победит Россию в случае ее нападения, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в настоящее время Альянс обладает достаточным уровнем мощности и сдерживания, поэтому Россия не решится атаковать страны Североатлантического блока.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Сможет ли НАТО победить РФ?
В частности, Рютте выразил убеждение, что в случае прямого противостояния с Россией Альянс в настоящее время имел бы преимущество и одержал бы победу. В то же время он подчеркнул, что ключевой задачей является сохранение такой способности и в дальнейшем.
По его словам, если нападение произошло бы сегодня, союзники смогли бы дать отпор и победить, однако необходимо сделать все, чтобы подобный баланс сил сохранялся и в ближайшие годы.
Что предшествовало?
Ранее Рютте заявлял, что россияне не выиграют войну в Украине. Их тактика - безумное поведение на всех уровнях.
