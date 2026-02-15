РУС
948 12

НАТО победит Россию в случае ее нападения, - Рютте

Генсек НАТО Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в настоящее время Альянс обладает достаточным уровнем мощности и сдерживания, поэтому Россия не решится атаковать страны Североатлантического блока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Сможет ли НАТО победить РФ?

В частности, Рютте выразил убеждение, что в случае прямого противостояния с Россией Альянс в настоящее время имел бы преимущество и одержал бы победу. В то же время он подчеркнул, что ключевой задачей является сохранение такой способности и в дальнейшем.

Читайте также: Зеленский и Рютте обсудили развитие программы PURL

По его словам, если нападение произошло бы сегодня, союзники смогли бы дать отпор и победить, однако необходимо сделать все, чтобы подобный баланс сил сохранялся и в ближайшие годы.

Что предшествовало?

Ранее Рютте заявлял, что россияне не выиграют войну в Украине. Их тактика - безумное поведение на всех уровнях.

Читайте также: Рютте начинает и заканчивает любой разговор с лидерами ЕС призывами поддержать программу PURL, - Зеленский

НАТО (10680) россия (98978) Рютте Марк (603)
Але спочатку, згідно всім відомому плану, НАТО відійде за Віслу ... мабуть для взяття "розгону" для наступу ... превентивних ударів не буде бо це "сильна ескалація" 🤔
15.02.2026 08:17
Ага, як перед Другою світовою Німеччину.
15.02.2026 08:22
Українська армія на спільних навчаннях з НАТО показує зворотнє
15.02.2026 08:24
Та камон, там два перших тижні будуть колупатися в формулюванні 5 статті
15.02.2026 08:27
...і настане справедливий мир.
15.02.2026 08:31
https://www.youtube.com/watch?v=1Hi5N13q5cI ну да, рівень потужності ********
15.02.2026 08:42
Тільки якщо вистачить літаків і ракет до них ,як повітя-повітря так і повітря-земля. А так ,сухопутним робити на землі буде нічого. 10 українських бійців ,на останніх навчаннях НАТО, розгромили 2 батальйона НАТО (умовного противника). Тому, поки не пізно ,від кожної країни НАТО присилайте в Україну підрозділи від роти до батальйону ,отримати "прививку боєм для" майбутньої війни. Товстопузий Ин вже давно це допер і вчиться у пуйла.
15.02.2026 08:54
А по закінченні навчань натівський генерал сказав - нам кіздєц
15.02.2026 08:59
Павлін з розпущеним хвостом все одно залишається куркою.
15.02.2026 08:55
Кацапська армія - проксі Китаю. Кацапія живе зараз на гроші Китаю. А так - да, піздєть нє мєшкі таскать.
15.02.2026 08:59
Це у вападку, коли НАТО реально буде воювати. Словакія, Угорщина, США? Показово те, що є дискусії, а чи буде НАТО захищати Балтію? Рубіо скаже, а ми переглянули архітектуру безпеки, особливо Европи. Ми-пас, а змусьте нас.
15.02.2026 09:03
 
 