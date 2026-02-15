НАТО победит Россию в случае ее нападения, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в настоящее время Альянс обладает достаточным уровнем мощности и сдерживания, поэтому Россия не решится атаковать страны Североатлантического блока.

Сможет ли НАТО победить РФ?

В частности, Рютте выразил убеждение, что в случае прямого противостояния с Россией Альянс в настоящее время имел бы преимущество и одержал бы победу. В то же время он подчеркнул, что ключевой задачей является сохранение такой способности и в дальнейшем.

По его словам, если нападение произошло бы сегодня, союзники смогли бы дать отпор и победить, однако необходимо сделать все, чтобы подобный баланс сил сохранялся и в ближайшие годы.

Что предшествовало?

Ранее Рютте заявлял, что россияне не выиграют войну в Украине. Их тактика - безумное поведение на всех уровнях.

